Nachrichten zum Thema Seefahrt am Donnerstag

Niederländische Reederei: Von Piraten entführte Seeleute frei

ROTTERDAM: Die von Piraten in Westafrika entführte Besatzung eines niederländischen Tankers ist nach Angaben der Reederei frei. Alle 15 Offiziere und Crew-Mitglieder seien nach gut vier Wochen freigelassen worden und in relativ guter Verfassung, teilte ein Sprecher der Reederei De Poli Tankers am Donnerstag in Barendrecht bei Rotterdam mit. Der Chemie-Tanker Davide B war am 11. März im Golf von Guinea von Piraten überfallen worden. 15 Seeleute waren entführt worden.

Die Seeleute wurden den Angaben zufolge medizinisch untersucht und sollen nun in ihre Heimatländer in Osteuropa und den Philippinen zurück geflogen werden. Sie hätten auch bereits Kontakt zu ihren Familien gehabt. Die Reederei machte keine Angaben zu möglichen Lösegeldzahlungen.

Reederei-Chefin Chiara de Poli äußerte sich erleichtert: «Die letzten Wochen waren extrem schwer für jeden, vor allem für unsere 15 Seeleute und ihre Familien. Wir bewundern unsere Crew-Mitglieder für ihren Mut in dieser Zeit und wollen uns bei ihren Familien bedanken, für ihre Geduld und ihre Widerstandsfähigkeit in dieser großen Unsicherheit.»

Das Schiff war auf dem Weg von Riga nach Lagos in Nigeria. Es fuhr zur Zeit des Überfalls etwa 200 Seemeilen vor der Küste von Benin. Sechs weitere Seeleute konnten sich in Sicherheit bringen.