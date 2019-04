Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

«Seidenstraßen»-Gipfel beginnt mit Putin und Altmaier in Peking

PEKING (dpa) - Mit Staats- und Regierungschefs sowie Repräsentanten aus mehr als 100 Ländern beginnt am Freitag in Peking ein Gipfel zu Chinas umstrittener Initiative für den Bau einer «Neuen Seidenstraße». Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird das auch «Belt and Road Forum» genannte Treffen mit einer Rede eröffnen.

FDP trifft sich in Berlin zum Parteitag

BERLIN (dpa) - Unter dem Motto «Ein Land wächst mit seinen Menschen» kommt die FDP am Freitag (11.00 Uhr) in Berlin zum Bundesparteitag zusammen.



Auf dem Programm stehen erste Wahlen zu Präsidium und Bundesvorstand. Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Innenexpertin Linda Teuteberg aus Brandenburg soll zur Generalsekretärin gewählt werden.

Bertelsmann-Stiftung stellt Populismus-Studie zur Europawahl vor

BERLIN/GÜTERSLOH (dpa) - Einen Monat vor der Europawahl stellt die Bertelsmann-Stiftung am Freitag (9.00 Uhr) in Berlin eine Studie zu «Populistischen Einstellungen und Wahlabsichten bei der Europawahl 2019» vor.



Die Autoren der Stiftung mit Sitz in Gütersloh wollen Ursachen von Populismus benennen und aufzeigen, welche Folgen eine niedrige oder hohe Wahlbeteiligung für die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments haben könnte.

Gegenwind auf der Hauptversammlung: Bayer-Chef stellt sich Kritikern

LEVERKUSEN/BONN (dpa) - Mit scharfer Kritik von Umweltschützern und Großaktionären muss die Chefetage von Bayer am Freitag rechnen.



Der Agrarchemie- und Pharmakonzern lädt zur Hauptversammlung in das Bonner Kongresszentrum WCCB. Ein Thema dürfte Glyphosat sein - angebliche Krebsgefahr des Unkrautvernichters hatte den Börsenwert des Konzerns seit vergangenem Sommer einbrechen lassen. Damals erlitt das von Bayer gekaufte Unternehmen Monsanto eine Gerichtsschlappe in den USA, eine zweite Niederlage folgte später.

Schwacher Absatz und hohe Kosten dürften Daimler-Bilanz belasten

STUTTGART (dpa) - Die anhaltende Absatzflaute dürfte beim Autobauer Daimler auch weiter die Bilanz trüben.



Am Freitag legt der Konzern in Stuttgart die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor - zum letzten Mal in der Ära Dieter Zetsche, der den Posten des Vorstandschefs im Mai nach mehr als 13 Jahren an seinen Nachfolger Ola Källenius übergibt. Im Tagesgeschäft hat der Schwede viel Arbeit vor sich, wie sich wohl an den Zahlen ablesen lassen wird.

Erfurt erinnert an Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium

ERFURT (dpa) - 17 Jahre nach dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt findet dort am Freitag (11.00 Uhr) eine Gedenkveranstaltung statt. Schüler und Lehrer wollen an die 16 Menschen erinnern, die am Vormittag des 26. April 2002 ums Leben kamen.



Damals hatte ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten erschossen. Danach erschoss sich der 19 Jahre alte Amokläufer selbst.

Adler Mannheim wollen Eishockey-Meistertitel gegen München feiern

MANNHEIM (dpa) - Die Adler Mannheim können mit einem Erfolg über den EHC Red Bull München am Freitag (19.30 Uhr) den Meistertitel in der Deutsche Eishockey Liga (DEL) perfekt machen.



Die Kurpfälzer empfangen den Serienchampion zu Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie, in der es 3:1 für das Team von Trainer Pavel Gross steht.

Leverkusen kämpft gegen FC Augsburg um Champions-League-Chance

AUGSBURG (dpa) - Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/Eurosport Player) gegen den FC Augsburg will Bayer Leverkusen seine Chancen auf den Einzug in die Champions League erhalten.



Die Augsburger wollen mit einem Sieg hingegen den vorzeitigen Klassenerhalt schaffen.