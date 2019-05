Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.19

Die Europawahl beginnt - Weltweit größtes grenzüberschreitendes Votum

BRÜSSEL/LONDON/AMSTERDAM (dpa) - In Großbritannien und den Niederlanden beginnt am Donnerstag die mit Spannung erwartete Europawahl.

Bis zum Sonntag können rund 418 Millionen-Menschen in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 751 neue EU-Abgeordnete bestimmen. Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten wählen zum Abschluss am Sonntag.

70 Jahre Grundgesetz - Feiern in Berlin und Karlsruhe

BERLIN/KARLSRUHE (dpa) - Auf den Tag genau 70 Jahre nach der Verkündung des Grundgesetzes wird die Verfassung am Donnerstag in Berlin und Karlsruhe gefeiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 200 Bürger zur Kaffeetafel (14.00 Uhr) in den Park von Schloss Bellevue eingeladen.

Deutsche-Bank-Hauptversammlung: Achleitner unter Druck

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Führung der Deutschen Bank muss sich bei der Hauptversammlung auf viel Kritik einstellen.

Vor allem der seit sieben Jahren amtierende Aufsichtsratschef Paul Achleitner gilt als angezählt. Im schlimmsten Fall droht bei dem Aktionärstreffen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Frankfurt ein Misstrauensvotum der Anteilseigner: Die Aktionäre könnten Aufsichtsrat und Vorstand die Entlastung für die Arbeit im Geschäftsjahr 2018 verwehren.

Deutsche Wirtschaft wächst wieder - Bundesamt legt Daten vor

WIESBADEN (dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat zum Jahresanfang wieder Tritt gefasst. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Detaillierte Daten will die Wiesbadener Behörde am Donnerstag (08.00 Uhr) veröffentlichen.

Seehofer trifft Hinterbliebene des Weihnachtsmarkt-Terroranschlags

BERLIN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) trifft am Donnerstag Menschen, die bei dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz Angehörige verloren haben. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, Seehofer habe die Opfer und Hinterbliebenen zu einem Gespräch eingeladen, um ihnen Gelegenheit zu geben, Fragen zur laufenden Aufklärung des Anschlags zu stellen.

Nach Marathon-Wahl: Indien zählt Hunderte Millionen Stimmen aus

NEU DELHI (dpa) - In Indien werden nach einer knapp sechs Wochen dauernden Parlamentswahl am Donnerstag die Stimmen ausgezählt. Mit einem Ergebnis wird bis spätestens Freitagmorgen (Ortszeit) gerechnet. Laut Umfragen kann die hindu-nationalistische Regierungspartei Bharatiya Janata Party (BJP) erneut mit einer Mehrheit der Mandate rechnen.

EuGH urteilt über Verbraucherrechte bei Lieferung mangelhafter Ware

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt am Donnerstag (9.30 Uhr) über die Rechte von Verbrauchern beim Erhalt mangelhafter Ware. Die Entscheidung hat Grundsatzcharakter. Im konkreten Fall geht es um die Klage eines Mannes, der ein seiner Meinung nach mangelhaftes Partyzelt gekauft hat.

Prozess gegen deutsche Journalistin Mesale Tolu geht in Türkei weiter

ISTANBUL (dpa) - Der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu wegen Terrorvorwürfen geht am Donnerstag in der türkischen Metropole Istanbul weiter. Tolu werde nicht an der Fortsetzung des Verfahrens teilnehmen, sagte ihre Anwältin Kader Tonc der Deutschen Presse-Agentur.

Scholz diskutiert mit Eigentümern über Grundsteuer-Reform

BERLIN (dpa) - Viele Hausbesitzer sind im Moment nicht gerade gut auf Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu sprechen. Sie befürchten, die geplante Reform der Grundsteuer könnte teuer werden. Das hat der Minister bisher zurückgewiesen - doch garantieren kann er es nicht. An diesem Donnerstag (12.00 Uhr) will sich Scholz einer Diskussion mit dem Hauseigentümerverband Haus und Grund stellen.

Potsdamer Konferenz diskutiert über aktuelle Cybersicherheitslage

POTSDAM (dpa) - Auf der Konferenz für Nationale Cybersicherheit des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam stellen von Donnerstag an wieder Vertreter von Sicherheitsbehörden und Unternehmen die Lage in Deutschland vor. Die Konferenz verstehe sich als eine unabhängige Plattform für Diskussionen und den Austausch unter allen Beteiligten, sagte HPI-Direktor Christoph Meinel der dpa.

Mediziner und Experten beraten über Impfstrategien und Forschung

HAMBURG (dpa) - Grippe, Masern, Ebola - diese hochansteckenden Krankheiten machen nicht an Grenzen halt. Wie man durch Impfen den Gefahren begegnen kann, ist am Donnerstag Thema einer Konferenz von Medizinern und Forschern in Hamburg.

Finanzminister beraten über Share Deals und Grundsteuer

BERLIN (dpa) - Die Finanzminister von Bund und Ländern kommen am Donnerstag (19.15 Uhr) zu ihrer Jahreskonferenz in Berlin zusammen.

Bei dem zweitägigen Treffen im Schloss Köpenick soll es unter anderem um die Schließung von Steuerschlupflöchern bei Immobiliengeschäften gehen. Diskutieren wollen die Finanzminister über einen Gesetzentwurf, mit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Unternehmen erschweren will, sich mit Hilfe legaler Konstruktionen Grunderwerbsteuer zu ersparen. Bei sogenannten Share Deals werden statt Grundbesitz lediglich Anteile übertragen.

Prozess um Burg Rheinfels - Hohenzollern-Chef fordert sie zurück

KOBLENZ (dpa) - Wem gehört die Burg Rheinfels? Der Chef des Hauses Hohenzollern fordert den einstigen Familienbesitz zurück. Seine Klage wird am Donnerstag (14.00 Uhr) am Landgericht Koblenz verhandelt. In dem Rechtsstreit zwischen Georg Friedrich Prinz von Preußen und dem Land Rheinland-Pfalz geht es um die Burgruine über St. Goar am Rhein.

Verdächtiger Weihnachtsbaum führt zu getöteter Frau - Prozess beginnt

HALLE (dpa) - Ein beleuchteter Weihnachtsbaum mitten im Februar brachte die Polizei auf die Spur des brutalen Verbrechens: Weil er seine Mutter mit einem Hammer erschlagen und im Keller versteckt haben soll, steht ein 51-Jähriger ab Donnerstag in Halle (Sachsen-Anhalt) wegen Totschlags vor Gericht.

Finale bei «GNTM» - Drei Kandidatinnen und Hochzeitsgerüchte

DÜSSELDORF (dpa) - Drei junge Frauen - Simone, Cäcilia und Sayana - kämpfen am Donnerstag (20.15 Uhr) im Finale der gleichnamigen Fernsehsendung um den Titel «Germany's Next Topmodel». Das Live-Spektakel mit Gästen wie der Band Tokio Hotel, Thomas Gottschalk und der Sängerin Ellie Goulding geht im Düsseldorfer ISS Dome vor 9.000 Zuschauern über die Bühne.

Neuer SWR-Intendant wird gewählt

STUTTGART (dpa) - Zwei Kandidaten treten am Donnerstag zur Wahl des neuen SWR-Intendanten an. Der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke (58), und die SWR-Landessenderdirektorin Baden-Württemberg, Stefanie Schneider (57), werben um eine Mehrheit der Stimmen in den Aufsichtsgremien des Südwestrundfunks.

VfB Stuttgart will Absturz in 2. Liga gegen Union Berlin verhindern

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart kann zum Ende einer desolaten Saison den erneuten Absturz in die Fußball-Zweitklassigkeit in der Relegation gegen den 1. FC Union Berlin verhindern. Beide Teams treffen am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) im Hinspiel in Stuttgart aufeinander.

Deutsches Eishockey-Team im WM-Viertelfinale gegen Tschechien

BRATISLAVA (dpa) - Deutschland spielt bei der Eishockey-WM in der Slowakei am Donnerstag im Viertelfinale gegen Tschechien (20.15 Uhr). Obwohl das Team von Bundestrainer Toni Söderholm gegen den zwölfmaligen Weltmeister als Außenseiter ins Spiel geht, rechnen sich die Deutschen Chancen aufs Weiterkommen aus.

Friedsam kämpft bei WTA-Turnier in Nürnberg um Einzug ins Halbfinale

NÜRNBERG (dpa) - Anna-Lena Friedsam aus Andernach kämpft beim Nürnberger Tennisturnier als einzige verbliebene Deutsche um den Einzug ins Halbfinale. Die 25-Jährige trifft am Donnerstag bei der Sandplatzveranstaltung auf die an Nummer eins gesetzte Julia Putinzewa.

Partien für French Open der Tennisprofis in Paris werden ausgelost

PARIS (dpa) - In Paris werden an diesem Donnerstag um 19.00 Uhr die Hauptrunden-Partien der French Open ausgelost.

Vor Abschluss der Qualifikation stehen sechs deutsche Damen und sechs deutsche Herren in der Meldeliste für das zweite Grand-Slam-Tennisturnier der Saison. Angeführt werden die Aufgebote von den Weltranglisten-Fünften Angelique Kerber aus Kiel und Alexander Zverev aus Hamburg.