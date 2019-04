Written by: Redaktion DER FARANG | 24/04/2019

Strafmaß gegen Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong erwartet

HONGKONG (dpa) - Mit Spannung wird zwei Wochen nach den Schuldsprüchen gegen neun prominente Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong am Mittwoch das Strafmaß erwartet.



Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft. Das Gericht hatte die Abgeordneten, renommierten Akademiker und Studentenführer wegen Anstiftung oder Verschwörung zur Störung der öffentlichen Ordnung schuldig gesprochen. Die Urteile waren international auf heftige Kritik gestoßen.

Empfang für Ex-Bundeskanzler Schröder zum 75. Geburtstag

HANNOVER (dpa) - Zu einem Geburtstagsempfang für Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) werden am Mittwoch (11.00 Uhr) in Hannover zahlreiche Prominente aus Politik und Wirtschaft erwartet.



Schröder war am 7. April 75 Jahre alt geworden. Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hat zu der Veranstaltung im Neuen Rathaus eingeladen.

«Panama Papers»: Hessen gibt Einblick zum Umgang mit Datenberg

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das Land Hessen wertet derzeit gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und federführend für ganz Deutschland die «Panama Papers» aus.



Am Mittwoch (10.00 Uhr) will Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) zusammen mit Experten einen Einblick geben, wie die Steuerverwaltung bei ihrer komplexen Arbeit vorgeht. Details sollen bei einem «Werkstattgespräch» in der Oberfinanzdirektion in Frankfurt gezeigt werden.

Boeing legt Quartalsbericht vor - 737-Max-Debakel im Fokus

CHICAGO (dpa) - Der US-Luftfahrtriese Boeing will am Mittwoch (14.00 Uhr) den ersten Quartalsbericht vorlegen, seit weltweit Startverbote für die bestverkaufte Baureihe 737 Max verhängt wurden.



Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate haben den Flugzeugbauer massiv in die Kritik gebracht - nun hoffen Anleger auf Informationen zu potenziellen geschäftlichen und finanziellen Schäden.

Personalkarussell dreht sich bei SAP - Gewinneinbruch erwartet

WALLDORF (dpa) - Personalthemen dürften die Quartalsbilanz des Softwarekonzerns SAP bestimmen.



Experten rechnen trotz eines deutlichen Umsatzwachstums mit einem Gewinneinbruch für die Monate Januar bis März. Der Grund dafür dürfte der anstehende Personalumbau sein. SAP legt am Mittwoch (7.00 Uhr) Zahlen vor.

Handelsverband HDE berichtet über Stimmung in der Branche

DÜSSELDORF (dpa) - Der Handelsverband HDE informiert am Mittwoch (10.30 Uhr) über den Start des deutschen Einzelhandels in das laufende Jahr.



Bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf will HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth auch einen Ausblick auf die Erwartungen der Branche für das Gesamtjahr geben.

Schaeffler steht Aktionären Rede und Antwort zu Sparplänen

NÜRNBERG/HERZOGENAURACH (dpa) - Hunderte Stellen auf der Streichliste und eine neue deutliche Sparrunde - nach den jüngst verkündeten Einschnitten muss der Autozulieferer Schaeffler am Mittwoch (11.00 Uhr) auf der Hauptversammlung in Nürnberg vor seinen Aktionären Rechenschaft ablegen.



Vorstandschef Klaus Rosenfeld hatte zuletzt die Mittelfristziele kassiert und ein Effizienzprogramm aufgelegt.

Entwürfe aus Gerhard Richters Altpapiertonne mitgenommen - Prozess

KÖLN (dpa) - Ein 49-Jähriger, der weggeworfene Skizzen des Künstlers Gerhard Richter aus dessen Altpapiertonne gefischt haben soll, steht am Mittwoch (12.00 Uhr) wegen Diebstahls vor dem Kölner Amtsgericht.



Laut Anklage hatte der Maler vier Entwürfe in der Papiertonne vor seinem Haus entsorgt. Der Angeklagte soll die Skizzen mitgenommen haben, um sie zu verkaufen. Der Wert der nicht signierten Werke werde vorläufig auf 60 000 Euro geschätzt.

FC Bayern peilt 23. Endspiel im DFB-Pokal an

BREMEN (dpa) - Der FC Bayern strebt sein 23. Endspiel im DFB-Pokal an.



Vier Tage nach dem 1:0 in der Fußball-Bundesliga will der deutsche Fußball-Rekordchampion am Mittwoch (20.45 Uhr) auch im Pokal-Halbfinale bei Werder Bremen bestehen. Zu Hause ist Werder aber eine Macht: Seit 37 Heimspielen oder 31 Jahren verlor Bremen im Weser-Stadion nicht mehr im Pokal.

DEL-Finale mit München und Mannheim: Vorentscheidung oder Ausgleich?

MÜNCHEN (dpa) - Die Adler Mannheim spielen am Mittwoch (19.30 Uhr) um den dritten Sieg in der Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.



Gewinnt das beste Team der Vorrunde erneut beim EHC Red Bull München und geht mit 3:1-Siegen in Führung, könnte das bereits eine Vorentscheidung sein. Der Verein mit vier Siegen wird Meister.