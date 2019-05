Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.19

Sind die «fetten Jahre» vorbei? Scholz veröffentlicht Steuerschätzung

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung muss sich darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher.



Unter den Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag (15.00 Uhr) in Berlin die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vor. Erwartet werden zwar weiter steigende Einnahmen - aber lange nicht mehr so große Zuwächse wie zuletzt.

EU-Gipfel in Rumänien soll Geschlossenheit demonstrieren

SIBIU (dpa) - Rund zwei Wochen vor der Europawahl kommen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen am Donnerstag (12.30 Uhr) zum EU-Gipfel in Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien zusammen.



Nach den Krisen der vergangenen Jahre und der langen Brexit-Debatte soll das Treffen ein Signal der Geschlossenheit und des Aufbruchs sein.

Russland feiert mit Militärparade Sieg über Hitlerdeutschland

MOSKAU (dpa) - Einen Tag nach dem deutschen Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkrieges feiert Russland am Donnerstag den 74. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler. Höhepunkt ist die Militärparade vor Kremlchef Wladimir Putin um 9.00 Uhr MESZ (10.00 Uhr Ortszeit).

Bundespräsident Steinmeier reist nach Slowenien

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Donnerstag (ca. 11.00 Uhr) nach Slowenien.



In Ljubljana (Laibach) trifft er unter anderem mit Präsident Borut Pahor zu einem Meinungsaustausch sowie mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Dejan Zidan, zusammen. Bei seinem zweitägigen Besuch trifft Steinmeier dann am Freitag Ministerpräsident Marjan Sarec.

Bundestag berät über Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung

BERLIN (dpa) - Nach monatelangem Ringen berät der Bundestag am Donnerstag erstmals über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (9.00 Uhr).



Alle Fachkräfte aus Staaten jenseits der EU, die über einen Arbeitsvertrag und eine anerkannte Qualifikation verfügen, sollen demnach in den entsprechenden Berufen in Deutschland arbeiten können. Entfallen soll die Beschränkung auf besonders vom Fachkräftemangel betroffene Engpassberufe. Im Grundsatz verzichtet werden soll auch auf die Vorrangprüfung, ob Deutsche oder EU-Bürger für die Stelle infrage kommen.

Umweltminister beraten über CO2-Steuer und den Umgang mit Wölfen

HAMBURG (dpa) - Die Diskussion um die Einführung einer CO2-Steuer und der Umgang mit dem Wolf sind Schwerpunkte der Umweltministerkonferenz am Donnerstag (14.30 Uhr) in Hamburg.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich für eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe ausgesprochen, um die deutschen Klimaziele doch noch zu erreichen, stößt damit in der großen Koalition aber auf Skepsis.

Gericht in Montenegro spricht Urteile gegen mutmaßliche Putschisten

PODGORICA (dpa) - Das Oberste Gericht in Podgorica spricht am Donnerstag die Urteile im Prozess gegen 14 Personen, die im Oktober 2016 einen Putsch gegen Montenegros Langzeit-Herrscher Milo Djukanovic geplant haben sollen. Im Hintergrund soll Russland stehen, das den im Jahr darauf erfolgten Nato-Beitritt Montenegros habe verhindern wollen.

Immer noch im Schatten des Diesels - Bosch präsentiert Bilanz

RENNINGEN (dpa) - Eigentlich steht der Autozulieferer Bosch nicht schlecht da: Die Umsätze wuchsen zuletzt noch und auch das Ergebnis fällt ganz passabel aus.



Doch auch bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag (10.30 Uhr) in Renningen dürfte der Dieselskandal wieder einmal vieles überschatten. Denn ein großer Teil des Geschäfts hängt nach wie vor von der Technologie ab.

Studie: Deutschland müsste drei Mal so viele Sozialwohnungen bauen

BERLIN (dpa) - Angesichts steigender Mieten müssten in Deutschland nach einer Studie drei Mal so viele Sozialwohnungen gebaut werden wie bisher.



In 138 der rund 400 Landkreise und kreisfreien Städte seien die Wohnungsmärkte angespannt, ergab die Untersuchung des privaten Forschungsinstituts Prognos, die am Donnerstag (10.30 Uhr) vorgestellt werden soll.

Beflügelt vom US-Geschäft: Telekom präsentiert Quartalszahlen

BONN (dpa) - In Deutschland wird die Versteigerung der neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen für die Deutsche Telekom teurer als erhofft. Und in den USA ist die geplante Übernahme des Rivalen Sprint nach wie vor nicht in trockenen Tüchern.



Dennoch dürfte Telekom-Chef Timotheus Höttges am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen für das erste Quartal (7.00 Uhr) einige Erfolge zu präsentieren haben. Analysten rechnen mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg beim Bonner Telekommunikationsriesen.

Technologiekonzern Continental präsentiert Quartalszahlen

HANNOVER (dpa) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental veröffentlicht am Donnerstag (9.00 Uhr) seine Ergebnisse fürs erste Quartal des laufenden Jahres.



Ende April waren bereits die Eckdaten bekanntgegeben worden. Wegen der Schwäche auf den Automärkten erwirtschaftete das Unternehmen demnach im ersten Quartal operativ deutlich weniger als vor einem Jahr.

Adidas lädt zur Hauptversammlung - kritische Fragen zu Reebok

HERZOGENAURACH (dpa) - Der Sportartikelhersteller Adidas lädt seine Aktionäre am Donnerstag (10.00 Uhr) in Fürth zur Hauptversammlung.



Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kündigte unter anderem Fragen zur Werthaltigkeit und zu den Gewinnaussichten der Adidas-Tochter Reebok sowie zu der vom Aufsichtsrat genehmigten Übernahme eines Verwaltungsratsmandats von Adidas-Chef Kasper Rorstedt bei dem Lebensmittelkonzern Nestlé an.

Charles und Camilla in Deutschland: Termine in Berlin und Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, reisen bei ihrem Deutschlandbesuch am Donnerstag weiter nach München. Nach Terminen in Berlin wollen sie in der bayerischen Landeshauptstadt mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dinieren. Außerdem stattet Charles der Siemens-Zentrale einen Besuch ab.

Entscheidung im Streit um angeblich untaugliches Bett

DÜSSELDORF (dpa) - Im Streit über ein angeblich untaugliches Boxspringbett will das Landgericht Düsseldorf am Donnerstag (9.30 Uhr) das Urteil verkünden.



Ein Paar aus dem rheinischen Dormagen hat gegen ein Möbelhaus geklagt. Die Eheleute hatten dort vor mehr als vier Jahren ein Doppelbett mit Boxspringmatratze gekauft. Aus dem fielen sie aber ständig heraus oder rutschten in die sogenannte Besucherritze, kritisierten die Kläger. Daher fordern sie den Kaufpreis zurück.

Strafmaß für deutsche Hochstaplerin Sorokin soll verkündet werden

NEW YORK (dpa) - Im Fall der verurteilten Hochstaplerin Anna Sorokin will ein Gericht in New York am Donnerstag (20.30 Uhr MESZ) das Strafmaß verkünden.



Bereits Ende April hatten die Richter die Deutsche schuldig gesprochen. Sie sahen es als erwiesen an, dass sich die 28-Jährige unter dem Namen Anna Delvey Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (rund 180.000 Euro) erschlichen hat. Zudem versuchte sie demnach, mit weiteren Betrügereien Millionenbeträge zu ergaunern. Sorokin drohen laut «New York Times» 15 Jahre Haft.

Junge in Staufen vergewaltigt und verkauft - BGH prüft Urteile

KARLSRUHE (dpa) - Im Fall des jahrelangen Missbrauchs eines Kindes in Staufen bei Freiburg verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (9.15 Uhr) Revisionen gegen zwei Urteile des Landgerichts Freiburg.



In beiden Fällen hat nach Angaben des BGH in Karlsruhe die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, um vor allem Sicherungsverwahrung zu erreichen. In einem der zwei Fälle sei auch der Verurteilte in Revision gegangen. Die beiden Männer waren im vergangenen Jahr in Freiburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Eintracht Frankfurt hofft auf Einzug ins Europa-League-Finale

LONDON (dpa) - Eintracht Frankfurt hat die Hoffnung auf den Einzug in das Europa-League-Finale nicht aufgegeben und glaubt an einen Erfolg im Halbfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) beim FC Chelsea.



Der Fußball-Bundesligist hatte vier Tage vor dem wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte seit 39 Jahren ein 1:6-Debakel bei Bayer Leverkusen erlebt. Beim Europa-League-Gewinner von 2013 kann Trainer Adi Hütter in London wieder auf Torjäger Ante Rebic bauen, der beim 1:1 im Hinspiel gesperrt war.