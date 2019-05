Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

Saudi-Arabien hält wegen Spannungen mit Iran Krisengipfel ab

RIAD (dpa) - In der Iran-Krise will Saudi-Arabien die anderen Staaten der Region an diesem Donnerstag bei zwei Krisentreffen um sich scharen.



Auf Einladung von König Salman kommen in der Stadt Mekka führende Vertreter des Golf-Kooperationsrats (GCC) und der Arabischen Liga zu Gipfeln zusammen. Beide Organisationen werden von Saudi-Arabien dominiert.

Merkel hält Rede an US-Eliteuni Harvard - Kein Treffen mit Trump

CAMBRIDGE (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hält am Donnerstag (ca. 21.45 Uhr MESZ) vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit US-Präsident Donald Trump eine mit Spannung erwartete Rede an der US-Eliteuniversität Harvard. Ein Treffen mit Trump, der am gleichen Tag fast 3000 Kilometer entfernt zu einem Termin im Bundesstaat Colorado weilt, ist nicht geplant.

Maas und Le Drian reisen zu Selenskyj in die Ukraine

BERLIN (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian reisen am Donnerstag in die Ukraine, um mit dem neuen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den Konflikt im Osten des Landes zu sprechen. Sie wollen ausloten, wie der seit langem festgefahrene Friedensprozess wieder in Gang gebracht werden kann.

UN-Generalsekretär Guterres erhält Aachener Karlspreis

AACHEN (dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres erhält am Donnerstag (11.15 Uhr) den Aachener Karlspreis - als Streiter für die multilaterale Zusammenarbeit auf der Grundlage europäischer Werte. Mit der Verleihung will das Karlspreis-Direktorium ein Zeichen gegen Nationalismus, Abschottung und Protektionismus setzen.

Nach Wahldebakel in Italien: Sterne-Chef lässt über sich abstimmen

ROM (dpa) - Nach dem Debakel bei der Europawahl in Italien will der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung die Parteianhänger am Donnerstag über seine Zukunft abstimmen lassen.



«Ich bin nie vor meinen Pflichten davongelaufen. Wenn es etwas in der Bewegung zu ändern gibt, dann machen wir es», schrieb Luigi Di Maio am Mittwoch auf dem Sterne-Blog. Die Abstimmung über ihn als Parteichef soll auf der Internetplattform Rousseau stattfinden.

Deutscher Ärztetag wählt Montgomery-Nachfolger

MÜNSTER (dpa) - Der Deutsche Ärztetag wählt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Münster den Nachfolger von Frank Ulrich Montgomery als Präsident der Bundesärztekammer. Der 66 Jahre alte Radiologe stand acht Jahre lang an der Spitze der obersten Ärzte-Vertretung auf Bundesebene.

Zweite Runde in Paris: Zverev, Struff und Petkovic spielen

PARIS (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic haben am Donnerstag bei den French Open die Chance auf den Einzug in die dritte Runde.



Der Weltranglisten-Fünfte Zverev bekommt es im zweiten Spiel des Tages (ca. 13.00 Uhr/Eurosport) auf dem neuen Court Simonne Mathieu mit dem schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer zu tun. Struff trifft bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris auf Radu Albot aus Moldau. Petkovic spielt gegen die an Nummer 25 gesetzte Hsieh Su-Wei aus Taiwan.

DFB-Frauen bestreiten WM-Generalprobe gegen Chile

REGENSBURG (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen bestreiten am Donnerstag (17.45 Uhr/ARD) ihr letztes Länderspiel vor der Abreise zur Weltmeisterschaft in Frankreich. Gegner bei der WM-Generalprobe in Regensburg ist Chile.