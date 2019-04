Nachrichten kompakt: Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.19

BGH verkündet Urteil über Flüchtlings-Klage wegen Abschiebehaft

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (9.45 Uhr) über die Entschädigungsklage eines afghanischen Flüchtlings, der in München rechtswidrig in Abschiebehaft saß.



Der Mann will vom Freistaat Bayern und der Bundesrepublik insgesamt 2700 Euro. In der Verhandlung vor zwei Wochen hatte sich abgezeichnet, dass die Karlsruher Richter an dem Fall einige grundsätzliche Fragen klären wollen. Eine davon ist, ob die Gerichte, die über die Entschädigung zu entscheiden haben, selbst noch einmal prüfen dürfen, ob die Haft wirklich unvertretbar war. (Az. III ZR 67/18)

US-Justizministerium will geschwärzten Mueller-Bericht vorlegen

WASHINGTON (dpa) - Das US-Justizministerium will an diesem Donnerstag den in Teilen geschwärzten Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Untersuchung veröffentlichen.



Das Ministerium hatte zu Beginn der Woche angekündigt, der Bericht werde am Donnerstag an den Kongress gehen und zugleich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Beisetzung von Kanzlerin-Mutter Herlind Kasner

TEMPLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Donnerstag (14.00 Uhr) Abschied von ihrer verstorbenen Mutter Herlind Kasner.



In ihrer Heimatstadt Templin in Nordbrandenburg wird Kasner, die am 6. April im Alter von 90 Jahren gestorben war, im engsten Familienkreis beigesetzt.

Puma plant auf Hauptversammlung Aktiensplit

HERZOGENAURACH (dpa) - Ein knappes Jahr nach dem Rückzug des französischen Großaktionärs Kering lädt der Sportartikelhersteller Puma am Donnerstag (10.00 Uhr) zu seiner Hauptversammlung ein.



Dabei werden Aufsichtsrat und Vorstand den Aktionären einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 vorschlagen, wie das Unternehmen mitteilte.

Prozessbeginn: Teenager soll Mitschüler erwürgt haben

SIEGEN (dpa) - Gegen einen Teenager beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Siegen ein Prozess wegen Totschlags.



Der damals 14-Jährige soll im Oktober 2018 seinen älteren Mitschüler im sauerländischen Wenden in Schulnähe erwürgt haben. Er hatte gestanden, den 16-Jährigen so lange gewürgt zu haben, bis dieser gestorben sei. Er habe sich zu dem Älteren eine Beziehung gewünscht, der 16-Jährige habe ihn aber zurückgewiesen.

Senior übergibt Goldbarren an falsche Polizisten - Prozess beginnt

NORDERSTEDT (dpa) - In einem Prozess vor dem Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein geht es am Donnerstag (10.00 Uhr) um falsche Polizisten, die einen demenzkranken alten Mann um Goldbarren im Wert von mehreren hunderttausend Euro betrügen wollten.



In Anrufen von einem Call-Center in der Türkei aus sollen sich die Täter als Kriminalbeamte ausgegeben haben und dem 88-Jährigen weisgemacht haben, sein Vermögen sei in Gefahr.

Stiftung stellt neues Bauhaus-Konzept vor

DESSAU-ROßLAU (dpa) - In Sachsen-Anhalt sollen Besucher künftig einige bisher unzugängliche Stätten des Bauhauses erkunden können.



Die Stiftung Bauhaus Dessau stellt dazu am Donnerstag ein neues Konzept vor. Die Stadt besitzt zahlreiche originale Bauhausstätten - vom Restaurant Kornhaus bis zum bekannten Bauhausgebäude. Viele der Orte seien bislang nicht öffentlich zugänglich gewesen, hieß es.

Eintracht Frankfurt kämpft um Einzug ins Halbfinale der Europa League

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt will erstmals seit 39 Jahren wieder das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes erreichen.



Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon benötigt der hessische Fußball-Bundesligist an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Titelkampf in der DEL: Mannheim empfängt München zum ersten Finale

MANNHEIM (dpa) - Die Adler Mannheim empfangen am Donnerstag (19.30 Uhr/Magenta Sport) den EHC Red Bull München zum ersten diesjährigen Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.



Für beide Mannschaften geht es darum, sich den ersten von insgesamt vier notwendigen Siegen in der Best-of-Seven-Serie zu sichern.