Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.20 | Überblick

Unterwegs zum Rückholflug: Sechs Tote bei Flugzeugabsturz in Bolivien

SANTA CRUZ: Beim Absturz eines leichten zweimotorigen Flugzeugs der bolivianischen Luftwaffe FAB sind in Bolivien alle sechs Menschen an Bord ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handle es sich um zwei bolivianische Besatzungsmitglieder und vier spanische Passagiere, teilte die FAB am Samstag (Ortszeit) mit. Die Beechcraff Baron B-55 befand sich demnach auf einem humanitären Hilfsflug von Trinidad, der Hauptstadt des Amazonas-Departments Beni im Nordosten, nach Santa Cruz im Südosten. Vom dort soll in der kommenden Woche ein Rückholflug nach Spanien starten, der in der Corona-Pandemie gestrandete Reisende in ihr Heimatland zurückbringt.

Einem Mitglied der Rettungskräfte zufolge, das verschiedene bolivianische Zeitungen zitierten, soll das Flugzeug 15 Minuten nach dem Start Probleme gemeldet haben. Es habe vergeblich versucht, wieder zum Ausgangsflughafen zurückzukommen. Die Maschine transportierte neben den Passagieren auch Proben von Patienten, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben.

Sieben Polizisten sterben bei Überschwemmungen in Kenia

NAIROBI: In Kenia sind sieben Polizisten bei einer Überschwemmung ums Leben gekommen. Die Beamten seien im Bezirk Baringo im Westen des Landes auf Patrouille gewesen, und es habe schwer geregnet, sagte Henry Wafula, der führende Sicherheitsbeamte in dem Bezirk, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Zwölf Polizisten seien am Donnerstag in einem Lastwagen unterwegs gewesen, der in einem Fluss steckengeblieben sei, sagte der Sprecher des Bezirks, Sylus Kiptui. Als sie den Lkw herausschieben wollten, kam demnach eine große Wassermenge flussabwärts. Das Fahrzeug und die Menschen seien weggeschwemmt worden. Fünf Beamte konnten demnach gerettet werden.

Derzeit herrscht in Kenia und anderen Ländern in Ostafrika eine Regenzeit. Immer wieder kommt es dabei zu Überschwemmungen und tragischen Unfällen.

Kubas Präsident bezeichnet Schüsse auf Botschaft als Terrorangriff

HAVANNA: Nach den Schüssen auf die kubanische Botschaft in Washington hat Präsident Miguel Díaz-Canel den Vorfall als «terroristischen Angriff» verurteilt. Die Attacke sei von Hass geprägt und passe zur Feindseligkeit der US-Regierung gegen Kuba, schrieb er am Freitag auf Twitter. Er veröffentlichte mehrere Fotos von Einschusslöchern an der Gebäudefassade.

Am Donnerstag hatte ein Mann offenbar mit einen Sturmgewehr mehrere Schüsse auf die kubanische Botschaft in Washington abgefeuert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei nahm einen 42-jährigen Verdächtigen fest. Das Motiv war zunächst unklar.

Nach vorsichtigen Annäherungen während der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama hatten sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba zuletzt wieder verschlechtert. Präsident Donald Trump verschärfte beispielsweise das Embargo gegen die sozialistische Karibikinsel. Zudem wirft Washington der kubanischen Regierung vor, das eigene Volk zu unterdrücken und den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro in Venezuela zu stützen.

Anklage wegen Sexualverbrechen: R. Kelly plädiert auf nicht schuldig

CHICAGO/NEW YORK: Der frühere Pop-Superstar R. Kelly (53) hat im Fall der Anklage wegen Sexualverbrechen erneut auf nicht schuldig plädiert. Das teilte der Musiker gemeinsam mit seinen Anwälten einem Gericht in New York mit, wie US-Medien am Freitag berichteten. Die Verlesung einer erweiterten Anklage fand am Donnerstag (Ortszeit) wegen der Coronavirus-Pandemie per Telefon statt. Kelly wählte sich aus dem Gefängnis in Chicago ein, wo er seit dem vergangenen Sommer einsitzt.

Neben New York liegen auch in Chicago und Minnesota lange Anklageschriften gegen den Musiker vor - unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Angesichts der Corona-Krise sind die Prozesse gegen den Sänger zunächst auf den Herbst geschoben werden. Kelly hatte wegen der Pandemie zweimal eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis beantragt - dies war aber beide Male abgelehnt worden.

Pariser Terror-Verdächtiger kommt in Untersuchungshaft

PARIS: Ein 29-jähriger Franzose, der drei Polizisten angefahren und verletzt hat, ist wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft gekommen. Die Justiz eröffnete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf übereinstimmende Quellen berichtete.

Der Verdächtige hatte nach früheren Angaben der Ermittler am Montag die Polizisten mit seinem Wagen in Colombes nordwestlich von Paris angefahren. Ein Polizist erlitt schwere Verletzungen, die beiden Kollegen kamen mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser. Im Auto des 29-Jährigen waren ein Messer und ein Schreiben mit einem Treue-Eid auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden.

In Frankreich ist die Furcht vor Terror immer noch hoch. In den vergangenen Jahren starben mehr als 250 Menschen bei Anschlägen.

Doch kein Putin-Mosaik in neuer Militärkirche bei Moskau

MOSKAU: In der neuen Militärkirche nahe Moskau wird es nach Einwänden des russischen Präsidenten Wladimir Putin nun doch kein Mosaik des Kremlchefs geben. Das Bild sei zwar vorbereitet worden, teilte die Kirchenleitung der russischen Agentur Interfax am Freitag mit. Der künstlerische Rat habe aber schließlich entschieden, es nicht anzubringen. Ob das Bild, in dem auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu sehen ist, an einem anderen Ort gezeigt werden könne, sei noch unklar. Kremlgegner hatten zuvor das Mosaik in der Kirche als «Personenkult» kritisiert.

Die Kirche liegt im Park Patriot in Kubinka westlich von Moskau. Die Eröffnung war anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland geplant. Wegen der Corona-Pandemie wird die Eröffnung aber nicht im Mai stattfinden. Erst wenn sich die Lage im Land stabilisiere, könne man über einen neuen Termin sprechen, meldete die Staatsagentur Tass. Auch die geplante große Siegesparade am Roten Platz wurde wegen der Krise verschoben.

In dem Land mit seiner einflussreichen russisch-orthodoxen Kirche haben Militärkirchen eine lange Tradition. Das neue Gotteshaus kostete nach Medienberichten mehr als sechs Milliarden Rubel (rund 75 Millionen Euro). Putin war auch bei der Grundsteinlegung dabei. Nach Angaben seines Sprechers finanzierte der Kremlchef persönlich die Hauptikone in der Kirche.

Australien: Polizei erschießt Messerangreifer in Einkaufszentrum

PERTH: In Westaustralien hat die Polizei einen mutmaßlichen Messerangreifer in einem Einkaufszentrum erschossen.

Der Mann verletzte laut der Polizei am Freitagvormittag in dem Bergbauort South Hedland im Norden des Bundesstaats fünf Menschen, davon zwei schwer. Ein Opfer berichtete dem Sender ABC, dass der Mann offenbar willkürlich auf Menschen eingestochen habe. Der Mann soll die Klinge auch noch geschwungen haben, als die Einsatzkräfte eintrafen. Diese hätten zunächst versucht, ihn zu überwältigen, seien aber in der lebensgefährlichen Situation gezwungen gewesen, zu schießen, erklärte der Regierungschef des Bundesstaates Westaustralien, Mark McGowan, in Perth. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Eine anhaltende Gefahr für die Bewohner der Kleinstadt bestand den Angaben nach nicht..

Ukraine kämpft seit einem Monat gegen Tschernobyl-Brände

TSCHERNOBYL: Die Ukraine kämpft trotz erster Erfolgsmeldungen inzwischen seit rund einem Monat gegen Brände im Sperrgebiet rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl. In den vergangenen Tagen half zwar ein regnerisches Wetter bei den Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte kämpften aber immer noch gegen aufkommende Glutnester in den Torfgebieten und versuchten diese zu wässern, teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Mehr als 200 Feuerwehrleute seien weiter im Einsatz. Den Behörden zufolge brannten seit Anfang April mehr als 11.500 Hektar ab. Umweltschützer der Organisation Greenpeace schätzen die Fläche auf mehr als das Vierfache.

In den Vorjahren kam es mehrfach zu Bränden in den unbesiedelten Gebieten der Sperrzone. Als Ursache wird oft Brandstiftung vermutet. Nach der Explosion des Blocks vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl April 1986 wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. Infolge der größten Atomkatastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft gab es Tausende Tote und Verletzte. Zehntausende wurden zwangsumgesiedelt.

Israelische Bank muss Millionen zahlen - auch wegen FIFA-Skandals

TEL AVIV: Eine israelische Großbank hat sich mit US-Behörden auf die Zahlung von insgesamt mehr als 900 Millionen Dollar geeinigt, auch wegen ihrer Verwicklung in den FIFA-Bestechungsskandal. Eine Sprecherin der Bank Hapoalim verwies dazu am Freitag auf eine Mitteilung an die Börse. US-Steuer- und Strafverfolgungsbehörden hatten den Vorgang zuvor öffentlich gemacht. Die Bank hat demnach durch die Zahlungen die Chance, einer weiteren Strafverfolgung zu entgehen.

Rund 874 Millionen US-Dollar (797 Mio Euro) müssen die Bank Hapoalim und ihre Schweizer Tochter Bank Hapoalim nach Angaben beider Seiten zahlen, weil die Bank Kunden dabei geholfen hatte, Vermögen unter anderem von US-Steuerzahlern auf Offshore-Konten zu verstecken. Es ging dabei nach US-Angaben um Vermögen in Höhe von mehr als 7,6 Milliarden Dollar auf mehr als 5500 geheimen israelischen und Schweizer Bankkonten.

Rund 30 Millionen Dollar müssen die Institute zudem wegen ihrer Verwicklung in den FIFA-Bestechungsskandal zahlen. Fast fünf Jahre lang hätten Mitarbeiter der Bank das US-Finanzsystem dazu benutzt, um 20 Millionen Dollar für «korrupte Fußballvertreter in mehreren Ländern» zu waschen, sagte einer der US-Strafverfolger laut Mitteilung.

Beamte in Brasilien im Kampf gegen Amazonas-Zerstörung entlassen

BRASÍLIA: Die brasilianische Regierung hat zwei wichtige Beamte ihres Umweltbundesamtes Ibama entlassen, nachdem diese gegen illegale Holzfäller und Goldsucher in Amazonien vorgegangen sind. Das geht aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt «Diário Oficial» vom Donnerstag hervor. Wie brasilianische Medien berichteten, waren die Entlassungen eine Reaktion auf einen Fernsehbeitrag über eine Mega-Operation des Ibama in Indigenen Gebieten im Süden des Amazonas-Bundesstaates Pará vor zwei Wochen. Dabei wurden illegale Gruben der Goldsucher geschlossen und Maschinen zerstört. Damals war bereits ein Direktor des Ibama entlassen worden.

Der rechte Präsident Jair Bolsonaro ist dafür, indigene Gebiete für die wirtschaftliche Nutzung wie den Bergbau zu öffnen. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 hat er deshalb die Umweltbehörde wie etwa auch die Indigenen-Behörde Funai gezielt geschwächt, die Kontrollen sind weniger geworden. Zudem brachte er im Februar ein Gesetzesprojekt auf den Weg, um die Goldsuche in solchen Gegenden zu erlauben. Das «Instituto Socioambiental» gab am Donnerstag bekannt, dass die Abholzung in Indigenen Gebieten im Xingu-Becken, wo die entlassenen Beamten gegen Abholzung und Goldsuche im Einsatz gewesen waren, während der Regierung Bolsonaro enorm gestiegen ist.

Erste Pressekonferenz von Trump-Sprecherin seit mehr als einem Jahr

WASHINGTON: Erstmals seit mehr als einem Jahr wird sich eine Sprecherin von US-Präsident Donald Trump wieder Journalisten im Briefing-Raum des Weißen Hauses stellen. Das Weiße Haus teilte mit, Kayleigh McEnany werde am Freitag um 14.00 Uhr (Ortszeit/20.00 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz im Briefing-Raum abhalten. Auf ihrem Twitter-Konto als Pressesprecherin des Weißen Hauses verbreitete McEnany zudem den Tweet einer Korrespondentin des Senders CBS, in dem diese schrieb, sie freue sich auf die Rückkehr der formellen Pressekonferenzen in der US-Regierungszentrale. Trumps eigene Pressekonferenzen in der Corona-Krise waren in die Kritik geraten.

Traditionell stellten sich Sprecher des Weißen Hauses regelmäßig den Fragen von Journalisten im Briefing-Raum. Trumps vorletzte Sprecherin Sarah Sanders beendete diese Praxis allerdings. Sanders' letzte kurze Pressekonferenz im Briefing-Raum des Weißen Hauses fand - nach einer langen Pause - am 11. März 2020 statt. Sanders hatte im Juni vergangenen Jahres ihren Rücktritt als Sprecherin erklärt. Ihre Nachfolgerin Stephanie Grisham war weniger als ein Jahr lang im Amt und hielt in dieser Zeit keine einzige Pressekonferenz im Weißen Haus ab. Sie ist inzwischen wieder auf ihren vorherigen Posten als Sprecherin von First Lady Melania Trump zurückgekehrt.

McEnany übernahm das Amt als Sprecherin des Weißen Hauses im April. Sie war bis dahin Sprecherin des Wahlkampfteams von Trump, der bei der Präsidentschaftswahl im November für eine zweite Amtszeit kandidiert. Seit Beginn der Corona-Krise hat Trump selbst fast täglich Pressekonferenzen abgehalten. US-Medien berichteten, Berater hätten ihm von diesen Auftritten abgeraten, weil sie seinem Image schadeten. Besonders galt das, nachdem Trump kürzlich die Frage aufwarf, ob es hilfreich sein könnte, Menschen im Kampf gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel zu spritzen.

Sechs Tote nach Absturz von kanadischem Hubschrauber über Mittelmeer

OTTAWA: Nach dem Absturz eines kanadischen Nato-Militärhubschraubers über dem Mittelmeer gibt es keine Hoffnung auf Überlebende. Die Such- und Rettungsaktion sei eingestellt worden, teilte Premierminister Justin Trudeau am Freitag (Ortszeit) mit. Man gehe davon aus, dass alle sechs Besatzungsmitglieder tot seien. «Wir werden gemeinsam durch diese Tragödie gehen und diejenigen, die wir verloren haben, nie vergessen.» Der Vorfall werde weiter untersucht.

Der Helikopter, der einem Nato-Kontingent im Mittelmeer angehörte, war am Mittwoch vor der der griechischen Mittelmeerküste verschwunden. Zur Absturzursache gab es zunächst keine gesicherten Informationen. Der Helikopter vom Typ CH-148 Cyclone war auf dem Kriegsschiff Fredericton stationiert.

Tipper aus Bayern knackt Eurojackpot mit 90 Millionen Euro

HELSINKI: Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Bayern. Mit den Gewinnzahlen 6-11-12-21-41 und den beiden Eurozahlen 1 und 2 lag ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft nach elf Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. «Das ist der höchste Lotteriegewinn, der in Bayern jemals erzielt worden ist», teilte Westlotto mit. Je zwei Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durften sich über Gewinne von jeweils mehr als 6 Millionen Euro freuen.

Der Deutsche Lottorekord wurde damit erneut eingestellt. Zuletzt hatte sich im Februar ein Spieler aus dem Münsterland den Gewinn über 90 Millionen Euro gesichert.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag («6 aus 49»). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

Pakistaner wegen Drucks religiöser Motive auf Fußbällen festgenommen

SIALKOT: Weil er Bilder aus dem Koran und den Namen des Propheten Mohammed auf Fußbälle gedruckt haben soll, haben pakistanische Behörden einen Fabrikbesitzer unter Blasphemie-Verdacht festgenommen. «Der Beschuldigte befindet sich in unserem Gewahrsam», sagte Chefermittler Asghar Ali am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Man habe auch ein staatliches Gremium von Religionsgelehrten um eine Beurteilung des Falles gebeten, hieß es.

Der Vorfall in Sialkot hatte trotz Corona-Auflagen gewaltsame Proteste islamistischer Gruppen in der zentralen Provinz Punjab ausgelöst. Nach der Festnahme stellten die Demonstranten nach Angaben von Ali ihre Proteste ein. Die Stadt Sialkot mit rund 660.000 Einwohnern hatte Fußbälle für die Fußballweltmeisterschaft 2018 geliefert und ist bekannt für den Export von Sportartikeln.

Blasphemie gilt in Pakistan als heikles Thema und ist ein Straftatbestand. Die Höchststrafe für Gotteslästerung ist die Todesstrafe. Angeklagte können zur Zielscheibe islamistischer Gruppierungen werden. In einigen Fällen wurden sie erschossen, lebendig verbrannt oder zu Tode geprügelt.

Quarantäne für Migranten von der «Alan Kurdi» endet - Aufnahme unklar

ROM/BERLIN: An diesem Sonntag endet für die 17-köpfige Besatzung des deutschen Schiffes «Alan Kurdi» und für 146 von ihr gerettete Migranten die Corona-Quarantäne vor Italiens Küste. Wie es für die Geretteten weitergeht, ist noch völlig ungewiss. Die Innenministerien in Rom und Berlin teilten am Samstag auf Anfrage mit, Beratungen dazu seien noch nicht abgeschlossen. «Es laufen intensive Gespräche, um eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt, dabei machen wir gute Fortschritte», sagte ein Sprecher von Italiens Innenministerin Luciana Lamorghese der Deutschen Presse-Agentur. An der Lösung sollten nicht nur die Deutschen beteiligt sein.

Die Besatzungsmitglieder der «Alan Kurdi», die aus Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Österreich kommen, warteten am Samstag nach Angaben eines Sprechers der Organisation Sea-Eye auf die Erlaubnis, in den Hafen einzulaufen. Dann sollen nach den Vorgaben der Behörden ärztliche Untersuchungen sowie Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten auf dem Schiff folgen. «Wir hoffen, dass unsere Crew-Mitglieder dann nächste Woche - nach acht Wochen freiwilliger Arbeit - zu ihren Familien zurückkehren können», sagte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler. Sea-Eye wolle dann alles tun, damit das Schiff bald wieder auslaufen könne, um Menschen zu retten.

Die «Alan Kurdi» hatte am 6. April von zwei Holzbooten 148 Männer und zwei Frauen aufgenommen. Wie aus einem Protokoll der Rettungsaktion hervorgeht, stammen die meisten von ihnen aus Marokko und Bangladesch. Kinder waren nicht an Bord, allerdings mehrere Jugendliche. Nachdem vier männliche Migranten mit besonderen Problemen an Land geholt worden waren, brachten die italienischen Behörden die restlichen 146 Menschen für die Quarantänezeit auf einer Fähre vor der Küste von Sizilien unter, versorgt vom Roten Kreuz. Die Crew blieb an Bord ihres Rettungsschiffes. Auch 34 Migranten von einem spanischen Rettungsschiff waren nach tagelangem Warten auf der Quarantänefähre untergebracht worden. Italien gehört zu den Staaten, die am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen sind.

Virtuelles Weltkriegsgedenken am 8. Mai in Belgien

BRÜSSEL: Die Belgier sollen am 8. Mai mit einem «nationalen Moment der Erinnerung» um 23.01 Uhr das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren begehen. Das War Heritage Institute in Brüssel rief die Bürger auf, Bilder des privaten Gedenkens an Gefallene und Verschleppte auf die Facebook-Seite der Institution zu stellen, die das Weltkriegsgedenken in Belgien koordiniert.

Ursprünglich sollten große öffentliche Gedenkfeiern an die Befreiung Belgiens vor 75 Jahren erinnern. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie sei alles abgesagt worden, schreibt das Institut auf seiner Webseite. «Die nötige Beschränkung unserer Freiheit in diesen schwierigen Zeiten unterstreicht die Bedeutung der Freiheit», heißt es weiter. Auch müsse man sich besonders jetzt vor Augen führen, was es heiße, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Umso wichtiger sei ein Moment des Gedenkens am 8. Mai.

Belgien hatte mit den Erinnerungsfeiern zur Schlussphase des Zweiten Weltkriegs bereits im vergangenen Jahr begonnen. Die deutsche Wehrmacht hatte die Niederlande, Belgien und Luxemburg im Mai 1940 angegriffen und binnen weniger Tage zur Kapitulation gezwungen. Das Land wurde nach der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 in mehreren Etappen befreit.

Mächtigste Frau Kasachstans muss Posten räumen

NURSULTAN: Die mächtigste Frau Kasachstans in Zentralasien ist überraschend als Vorsitzende des Oberhauses entlassen worden. Dariga Nasarbajewa stand damit nur gut ein Jahr an der Spitze des Senats, der für die Gesetzgebung im Parlament mitverantwortlich ist. Ihr seien die Befugnisse per Dekret entzogen worden, teilte das Präsidialamt am Samstag in der Hauptstadt Nursultan (früher Astana) mit. Präsident Kassym-Schomart Tokajew dankte Nasarbajewa via Twitter für ihre «fruchtbare Arbeit». Gründe für den Schritt wurden zunächst nicht genannt.

Nasarbajewa ist die älteste Tochter des langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der im Frühjahr vergangenen Jahres überraschend zurückgetreten war. Die Amtsgeschäfte übernahm dessen Vertrauter Tokajew. Nasarbajewa erhielt mit dem Machtwechsel den Spitzenposten im Parlament. Im Falle einer Amtsenthebung des Präsidenten oder dessen Tod hätte sie die Amtsgeschäfte vorübergehend übernommen.

Beobachter sahen die 56-Jährige als mögliche künftige Präsidentin des ölreichen Landes. «Sie schuf wahrscheinlich für Tokajew gewisse Probleme und Schwierigkeiten, die ein vollwertiges Arbeiten störten», sagte der Politikwissenschaftler Andrej Grosin der Agentur Interfax. Ihre Entlassung zeige, dass Tokajew allmählich zu einem souveränen Präsidenten gewachsen sei. Der Experte geht aber davon aus, dass seine Entscheidung mit Nasarbajew vorher abgesprochen gewesen sei.

Französischer Fremdenlegionär stirbt nach Angriff in Mali

PARIS: Nach einem Sprengstoffangriff auf einen Militärlastwagen im westafrikanischen Mali ist ein französischer Fremdenlegionär ums Leben gekommen. Dmytro Martynyouk sei am Freitag in einem Armeekrankenhaus bei Paris seinen Verletzungen erlegen, teilte der Élyséepalast am Samstag mit. Bei dem Anti-Terror-Einsatz in Mali wurde ein weiterer Soldat verletzt, der aber nicht in Lebensgefahr schwebe, wie der Generalstab ergänzend mitteilte. Der Angriff habe sich bereits in der vergangenen Woche ereignet.

Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika massiv vertreten. Die Anti-Terror-Mission «Barkhane» war erst im Februar auf rund 5100 Soldaten aufgestockt worden. In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen.

Auch die Bundeswehr ist in Mali an zwei Einsätzen beteiligt, aber nicht an «Barkhane». Die Fremdenlegion ist eine Eliteeinheit des französischen Heeres, die fast ausnahmslos Soldaten umfasst, die nicht aus Frankreich stammen.

Menschenrechtler fordern Stärkung von Frauenrechten in Afghanistan

KABUL: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) fordert vor geplanten Friedensgesprächen in Afghanistan mehr Verantwortung internationaler Akteure für die Stärkung von Frauen. «Sie sollten sich schämen, dass sie nicht alle ihnen zur Verfügung stehenden Druckmittel einsetzen, um den Schutz der Frauenrechte zu fordern», sagt HRW-Frauenrechtsexpertin Heather Barr.

Internationale Akteure können laut HRW Druck ausüben, da Afghanistan noch lange auf Finanzhilfen internationaler Geber angewiesen sein wird. Diese Verantwortung seien sie den Frauen nach fast 20 Jahren militärischer Intervention in dem Land am Hindukusch schuldig. Die Menschenrechtsgruppe fordert eine aktive Rolle von Frauen in geplanten Friedensgesprächen und warnt vor Kompromissen.

Ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban Ende Februar soll zu innerafghanischen Friedensgesprächen führen. Viele Aktivistinnen befürchten, dass ihre Rechte bei den Verhandlungen mit der islamistischen Gruppe leiden. Die Taliban hatten Afghanistan zwischen 1996 und 2001 regiert. Eine von den USA angeführte internationale Militärintervention nach den Anschlägen vom 11. September 2001 setzte ihrer Herrschaft ein Ende. Seit 2006 sind sie wieder verstärkt aktiv und kontrollieren weite Teile des Landes. Unter ihrer Herrschaft waren Frauen vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen.

Kritischer chinesischer Journalist zu 15 Jahren Haft verurteilt

PEKING: Der bekannte chinesische Journalist Chen Jieren ist zu einer hohen Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Dem einst einflussreichen Blogger und Kritiker des kommunistischen Systems wurden illegale Geschäfte, Störung der öffentlichen Ordnung, Erpressung und Bestechung zur Last gelegt, wie das Volksgericht in der Stadt Guiyang in der Provinz Hunan am Freitag mitteilte.

Der Journalist hatte früher lange im Propagandaapparat wie etwa beim Parteiorgan «Volkszeitung», der «Zhongguo Qingnianbao» und als Chefredakteur der «Gongyi Shibao» gearbeitet, bevor er sich zum Kritiker wandelte. Das Gericht warf Chen Jieren vor, seit 2015 «falsche Informationen» über das Internet verbreitet zu haben, die die öffentliche Ordnung ernsthaft gestört hätten.