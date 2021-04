Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 18/04/2021 | Aktualisiert um: 21:50 | Überblick

Menschenrechtskritik: Volkswagen verteidigt Engagement in Xinjiang

SHANGHAI: Volkswagen hat sein Engagement in der chinesischen Region Xinjiang verteidigt, die im Fokus von Kritik wegen Verstößen gegen Menschenrechte steht. Zu Vorwürfen über die Verfolgung und Diskriminierung der Minderheit der Uiguren sagte der China-Chef Stephan Wöllenstein am Sonntag vor Journalisten in Shanghai, für das Volkswagenwerk in Ürümqi gelte wie für alle anderen Standorte und auch ihre Lieferanten in China ein Verhaltenskodex des Konzerns. «Ein Thema wie Zwangsarbeit, was kritisch diskutiert wird, kann es bei uns nicht geben, weil wir Mitarbeiter direkt beschäftigen.»

Ferner werde «Diversität» umgesetzt, was auch die Beschäftigung von ethnischen Minderheiten «ohne jede Form von Diskriminierung» angehe, sagte Wöllenstein vor Beginn der Automesse in Shanghai. Er stellte eine «deutliche Verschärfung des politischen Klimas» in der Welt fest. Auch dass das Ansehen Chinas leide, sei ein Fakt. «Dass es uns irgendwann auch kritisch begegnen wird, ist sicher etwas, was wir nicht von der Hand weisen können», sagte Wöllenstein. «Wir haben klar gemacht, dass wir zu unserem Engagement in China insgesamt stehen müssen, und wir werden auch zu unserem Engagement in Xinjiang stehen, solange wir glauben, dass es aus wirtschaftlicher Sicht machbar ist.»

Menschenrechtsgruppen schätzen, dass Hunderttausende Uiguren in Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt worden sind. China weist die Vorwürfe zurück und spricht vielmehr von Fortbildungszentren. Auch gibt es zunehmend Vorwürfe wegen möglicher Zwangsarbeit. Uiguren sind ethnisch mit den Türken verwandt und fühlen sich in Xinjiang von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus und Separatismus vor.

EU-Corona-Hilfen: Rom will Pläne pünktlich in Brüssel abliefern

ROM: Die italienische Regierung will ihren nationalen Plan zum Einsatz von über 200 Milliarden Euro an EU-Corona-Hilfen pünktlich zum 30. April in Brüssel einreichen. Das bestätigten Regierungsquellen in Rom am Sonntag. Zuvor hatte es Spekulationen über eine mögliche Verzögerung gegeben. Schon am 8. April hatte Italiens Ministerpräsident Mario Draghi bei einer Pressekonferenz versichert, dass seine Regierung das Konzept zum 30. April abliefern werde.

Die EU-Spitze hatte im Sommer 2020 einen schuldenfinanzierten Corona-Wiederaufbauplan mit Zuschüssen und günstigen Krediten beschlossen. In dem Programm «Next Generation EU» sollen rund 750 Milliarden Euro in der Union verteilt werden, um Pandemie-Schäden abzufedern und die EU zukunftsfähiger zu machen. Die Regierungen müssen dafür ihre Konzepte in Brüssel einreichen. Italien rechnet dabei mit rund 209 Milliarden Euro.

Draghi, der früher Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) war, führt in Rom viele Gespräche mit Parteien und gesellschaftlichen Vertretern zu dem Konzept. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa soll es am 26. und 27. April im Zwei-Kammern-Parlament in Rom vorgestellt werden. Kurz davor sei ein Termin im Kabinett dazu geplant, hieß es.

Am Streit über EU-Gelder war Anfang des Jahres die Vorgänger-Regierung unter Giuseppe Conte zerbrochen. In Italien sorgt man sich derzeit, ob wirklich alle 27 EU-Staaten den Grundsatz-Beschluss für die Hilfen wie erforderlich ratifizieren. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht dies auf eine Klage von Kritikern hin vorläufig gestoppt.

Fall Greensill: Minister nimmt Ex-Premier Cameron in Schutz

LONDON: In der Lobby-Affäre um den insolventen Finanzdienstleister Greenhill Capital hat ein britischer Minister den Ex-Premierminister David Cameron in Schutz genommen. Der frühere Regierungschef habe keinen Fehler gemacht, sagte Umweltminister George Eustice am Sonntag dem Sender Sky News. «Der eigentliche Punkt ist: Hat er etwas falsch gemacht? Nun, auf den ersten Blick - nein.» Eustice sagte, eine Untersuchung sei im Gang. «Der dürfen wir nicht vorgreifen», betonte der frühere Pressesprecher Camerons.

Cameron, der von 2010 bis 2016 Premierminister war, hatte im Frühling 2020 bei Finanzminister Rishi Sunak per SMS für Greensill geworben. Zuletzt räumte er ein, es wäre besser gewesen, formale Schreiben aufzusetzen. Premierminister Boris Johnson hat eine unabhängige Prüfung angeordnet, Cameron kündigte Kooperation an. Die Opposition fordert eine parlamentarische Untersuchung und wirft Johnsons Konservativer Partei Vetternwirtschaft vor.

Die Greensill-Gruppe wurde 2011 vom australischen Ex-Banker Lex Greensill gegründet und spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Lieferketten. Das Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Davon sind auch mehrere Dutzend Kommunen in Deutschland betroffen, die beim deutschen Ableger des Unternehmens, der Bremer Greensill-Bank, Geld angelegt hatten.

«Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Regeln ausgenutzt hat, nein», sagte Eustice über Cameron. «Er hat die Regeln dort akribisch eingehalten, die er nach einigen Bedenken vor einem Jahrzehnt selbst eingeführt hat.» Der Greensill-Skandal schlägt hohe Wellen in London. Zuletzt wurde bekannt, dass mindestens zwei hochrangige Berufsbeamte parallel zu ihrer Regierungstätigkeit für Greensill gearbeitet hatten.

Volkswagen will bei E-Autos in China aufholen

SHANGHAI: Volkswagen will in China mit Elektroautos stark aufholen. In zwei bis drei Jahren wolle die Kernmarke auf dem größten Automarkt der Welt bei alternativen Antrieben einen ähnlich hohen Marktanteil haben wie heute bei Benzinern mit knapp 15 Prozent, sagte China-Chef Stephan Wöllenstein am Sonntag vor Eröffnung der internationalen Automesse in Shanghai. «Volkswagen hat die gute Tradition, teilweise etwas später, aber umso heftiger zu kommen.»

In einer Weltpremiere stellte Volkswagen die elektrischen Stadtgeländewagen ID.6 X und Crozz vor, die nur in China produziert werden. Derzeit habe VW in der Volksrepublik bei Elektroautos nur einen Marktanteil von drei bis vier Prozent, sagte Wöllenstein. Er sehe aber eine «gute Chance», schon dieses Jahr eine zweistellige Prozentzahl zu erreichen. 2021 wolle man mehr als 100.000 E-Autos in China verkaufen.

Der dortige Markt für E-Autos wird gegenwärtig von chinesischer Konkurrenz und dem US-Hersteller Tesla dominiert. Wöllenstein sagte, Volkswagen werde in den nächsten vier Jahren allein in China 15 Milliarden Euro in E-Mobilität investieren. «Wir werden zwei bis drei Jahre brauchen, um Tesla zu überholen.» Wöllenstein bestätigte, dass dazu im Rahmen des Emissionshandels Schadstoffzertifikate von dem US-Hersteller gekauft wurden, um einen höheren Flottenverbrauch in China auszugleichen.

Der Automanager wies den Eindruck zurück, dass damit ein Rivale unterstützt werde. «Der Handel war ja von vornherein gewollt.» Er rechne aber damit, dass die Volkswagen-Gruppe in diesem Jahr die Vorgaben von sich aus erfüllen könne, indem es selbst mehr E-Autos verkaufe.

Automesse Shanghai: Chipmangel für Autobauer «fatales Problem»

SHANGHAI: Der Mangel an Halbleitern wird deutsche und andere Autobauer noch länger plagen. Dass die Chip-Produktion nicht in den Händen der Autoindustrie liege, «ist ein fatales Problem, das nicht so leicht gelöst werden kann», sagte der Direktor der Vereinigung der chinesischen Autohändler, Jia Xinguang, am Sonntag vor Beginn der internationalen Automesse in Shanghai der Deutschen Presse-Agentur.

«Viele Leute denken, dass das Problem in der zweiten Jahreshälfte gelöst werden kann», sagte er weiter. Er erwarte aber nur eine leichte Besserung, «ohne dass eine fundamentale Lösung zur Verfügung steht». Die Autobauer hätten keinen Einfluss darauf. «Die Autoindustrie ist nicht in der Lage, ihre eigenen Chips herzustellen, was ein großes Problem ist.» Dabei hätten Autos immer komplexere Probleme wie autonomes Fahren und Energieverwaltung zu lösen.

Auch der deutsche Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht das Problem «noch lange nicht» gelöst. Bis neue Fabriken aufgebaut seien, werde es noch zwei oder drei Jahre dauern, sagte Direktor vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg. Er rechne damit, dass China auch hier «zur Lokomotive» werde. Das Land plane eine «Chip-Allianz».

Heute sei bei Lithium-Ionen-Batterien schon zu sehen, dass die Chinesen mehr und mehr die Führung übernähmen, sagte Dudenhöffer. Ähnliches werde in fünf Jahren bei den Halbleitern zu beobachten sein. «China ist unendlich dynamisch, und deshalb wachsen der Automarkt und die Wirtschaft. Diese Dynamik gibt es in Europa nicht.»