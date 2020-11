Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Bericht: Johnson will Elektroauto-Markt ankurbeln

LONDON: Die britische Regierung will Berichten zufolge bei der Wende zur Elektromobilität das Tempo beschleunigen. Premier Boris Johnson könnte den Verkauf von neuen Diesel-Fahrzeugen und Benzinern in Großbritannien schon ab dem Jahr 2030 verbieten, berichtete die «Financial Times» unter Berufung auf Regierungs- und Industriequellen. Hybrid-Modelle könnten etwas weniger strengen Regeln unterliegen.

Im Februar hatte Johnson angekündigt, dass zum Schutz des Klimas ab 2035 keine neuen Benzin- und Diesel-Autos mehr verkauft werden sollten. Zuvor hatte 2040 als spätestes Datum gegolten. Kritiker hatten aber darauf hingewiesen, dass Großbritannien dann nicht mehr sein Ziel erreichen könnte, bis 2050 seinen Beitrag zur Klimaerwärmung auf Null zu senken. Außerdem setzt die britische Regierung große Hoffnung auf die heimische Elektroauto-Industrie. Premierminister Johnson wollte in der beginnenden Woche einen Zehn-Punkte-Plan zum Klimaschutz vorstellen.

EU ringt um Finanzpaket - Abstimmung trotz Veto-Drohungen

BRÜSSEL: Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat für diesen Montag (14.30 Uhr) trotz Veto-Drohungen eine Abstimmung über wichtige Beschlüsse für den langfristigen EU-Haushalt und die milliardenschweren Corona-Hilfen angesetzt. Ungarn und Polen müssen damit offen Farbe bekennen, ob sie wegen des ebenfalls geplanten Rechtsstaatsinstruments wirklich das rund 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket für die kommenden sieben Jahre blockieren wollen. Theoretisch ist dies möglich, weil für wichtige Beschlüsse für das Paket Einstimmigkeit erforderlich ist.

Vor allem Ungarn hatte zuletzt mit einem Veto gedroht, sollte an Plänen für eine Regelung festgehalten werden, die bei bestimmten Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit die Kürzung von EU-Mitteln ermöglicht. Die Regelung wurde nach Ansicht der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban so konstruiert, dass sie Absprachen der Staats- und Regierungschefs aus dem Juli widerspricht. Sie soll ebenfalls an diesem Montag eine weitere Hürde im Beschlussverfahren nehmen. Dafür sind die Stimmen von Ungarn und Polen allerdings nicht notwendig.

Sollten die Beschlüsse für das Finanzpaket nicht auf den Weg gebracht werden können, dürfte der Streit ein Thema für die Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag werden. Dabei soll es eigentlich vor allem um die Koordinierung des Kampfes gegen eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie gehen. Auf die finanziellen Corona-Hilfen sind vor allem EU-Staaten wie Italien und Spanien angewiesen. Sollten die Gelder wegen des Streits nicht fließen können, drohen diesen Ländern ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Deutschland hat noch bis Ende des Jahres die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne und kann damit die Tagesordnung von vielen EU-Treffen festlegen. Zudem ist die Bundesregierung dafür verantwortlich, Kompromisse für die verschiedenen Positionen der EU-Mitgliedstaaten zu finden.

DIW-Chef Fratzscher warnt vor wachsender Ungleichheit

BERLIN: DIW-Chef Marcel Fratzscher befürchtet, dass die Ungleichheit in Deutschland wegen der Corona-Krise wächst. «Wir haben schon heute einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Mehr als 20 Prozent der Beschäftigten haben weniger als 60 Prozent des Medians, also weniger als circa 11,50 Euro brutto die Stunde», sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) der Deutschen Presse-Agentur. «Es besteht die Gefahr, dass der Anteil des Niedriglohnbereichs durch die Corona-Pandemie wächst.» In der Regel hätten Menschen, die längere Zeit arbeitslos waren, zunächst Schwierigkeiten, ein gutes Einkommen zu bekommen.

«Die Polarisierung in Deutschland hat sich auf vielen Ebenen verschärft und wird sich weiter verschärfen», sagte Fratzscher. «Die eher besser Verdienenden können sich besser vor der Pandemie schützen und produktiv bleiben.» Menschen mit geringerem Einkommen seien tendenziell eher von Kurzarbeit betroffen. «Die soziale Polarisierung gibt politisch extremen Kräften Auftrieb», warnte der DIW-Präsident.

Nach seiner Einschätzung werden die privaten Investitionen wahrscheinlich über Jahre hinaus schwach bleiben, weil die Krise viele Unternehmen hart getroffen hat. «Umso wichtiger ist es, dass der Staat mehr in gute Infrastruktur investiert», mahnte Fratzscher.

Von der Politik vermisst er eine Vision für die Zeit nach der Krise. «Es geht um die langfristige Transformation der deutschen Wirtschaft. Klimaschutz und Digitalisierung sind zwei Prioritäten. Und es geht um die Frage, wie die Wirtschaft nach der Krise wieder wächst», sagte Fratzscher. «Da fehlt mir eine klare Vision und auch eine Umsetzung.» Bei Zukunftsthemen passiere aktuell zu wenig. «Gute Klimapolitik ist auch eine gute Wirtschaftspolitik.» Der Bedarf beispielsweise an Elektromobilität und Erneuerbaren Energien steige weltweit. Davon könnte auch die deutsche Wirtschaft profitieren.