Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

Written by: Redaktion (dpa)

EU-Kommission erhöht Druck auf tschechischen Regierungschef

BRÜSSEL/PRAG: Die EU-Kommission hat im Streit um mutmaßliche Interessenkonflikte des tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis den Druck erhöht. Nachdem Empfehlungen für Kontrollen seit 2019 nicht umgesetzt wurden, veröffentlichte die Brüsseler Behörde einen Bericht von EU-Rechnungsprüfern, der mit dem Regierungschef hart ins Gericht geht. Angesichts der verstrichenen Zeit und des hohen öffentlichen Interesses habe sich die Kommission entschieden, den Bericht zu veröffentlichen, hieß es am Samstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Bericht wurde am Freitag veröffentlicht.

Hintergrund sind Zahlungen an die von Babis gegründete Agrofert-Holding. Er hatte sie an einen Treuhandfonds übertragen, damit sie weiter von Subventionen profitieren konnte, nachdem er Regierungschef geworden war. Babis ist seit Ende 2017 Ministerpräsident. Im Jahr 2018 erhielt die Holding EU-Gelder in Höhe von insgesamt rund 70 Millionen Euro. Die EU-Kommission betont, dass seit Ende 2018 keine Zahlungen mehr für Projekte geleistet wurden, die von Rechnungsprüfungen betroffen seien.

Aus dem Bericht geht hervor, dass Babis «der Gründer und einzige Nutznießer dieser Treuhandfonds» sowie von Interessenskonflikten betroffen sei. In einer ersten Reaktion sagte Babis der Agentur CTK, es handele sich um eine «manipulierte Prüfung», die von der Opposition ausgelöst worden sei. Die Vorwürfe hatte er stets zurückgewiesen. Beobachter in Prag erwarten, dass die Sache letztlich vor dem Europäischen Gerichtshof landet.

Der Grünen-Politiker Daniel Freund resümierte mit Blick auf den Bericht, Geld von Steuerzahlern solle nicht «in den Taschen von Milliardären im Regierungsamt» landen. Babis blieben drei Optionen. Entweder empfange er keine EU-Gelder mehr, oder er verkaufe sein Firmennetzwerk oder trete zurück.

VW-Dieselaffäre: Staatsanwaltschaft klagt weitere Führungskräfte an

BRAUNSCHWEIG: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat in den Ermittlungen zur Dieselaffäre bei Volkswagen 15 weitere Personen angeklagt. Betroffen sind mehrere Führungskräfte des VW-Konzerns und eines Zulieferbetriebes, wie Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe der Deutschen Presse-Agentur in Braunschweig sagte. Den Angeschuldigten wird Beihilfe zum Betrug in Tateinheit mit Steuerhinterziehung, Beihilfe zu mittelbarer Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen.

Über die Zulassung der Anklage muss auch in diesem Fall das Landgericht Braunschweig entscheiden. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Eingang der Akten. Im Fall von Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und vier anderen Managern hat das Gericht die Anklage unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bereits zugelassen, der Prozess war zuletzt aber coronabedingt in den September verschoben worden.

In zwei weiteren NOx-Verfahren in der Abgasaffäre hat die Staatsanwaltschaft zusammen 14 VW-Mitarbeiter angeklagt. Über die Eröffnung von Hauptverfahren ist dabei aber noch nicht entschieden. Der Skandal um «Dieselgate» flog im September 2015 durch Nachforschungen von US-Umweltbehörden und Wissenschaftlern auf.