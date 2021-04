Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

Milliarden-Hilfe für Frankreichs Landwirte nach Frostperiode

MONTAGNAC: Frankreich will den von der anhaltenden Frostperiode betroffenen Landwirten unter anderem mit einem Solidaritätsfonds von einer Milliarde Euro zu Hilfe kommen. Der Staat müsse dieser Katastrophe gewachsen sein. Außergewöhnliche Situationen verlangten außergewöhnliche Maßnahmen, sagte der französische Premierminister Jean Castex am Samstag. Bei einem Treffen mit Vertretern aus Landwirtschaft und Politik in Montagnac in Südfrankreich erwähnte Castex weitere Hilfsgelder und Maßnahmen wie etwa die Stundung von Sozialabgaben und bestimmter Steuern.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP weiter berichtete, sollen laut Castex mehrere Hunderttausend Hektar Kulturland durch die Frostperiode zerstört worden sein. Weinbauern etwa im Burgund oder im Rhonetal sprachen von einem fast kompletten Ernteausfall. Auch bei der Pfirsich- und Aprikosenernte könnte Frankreich demnach die Hälfte seiner Produktion verlieren.

Nach Frostnächten zu Monatsbeginn befürchtet der französische Bauernverband Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) milliardenschwere Einbußen. Erste Informationen aus den Weinregionen des Landes ergaben, dass rund ein Drittel der Weinproduktion verloren ist, hatte der Verband am Donnerstag mitgeteilt.

Ex-General wird Chef des brasilianischen Ölriesen Petrobras

RIO DE JANEIRO: Trotz scharfer Kritik hat der brasilianische Präsident und Ex-Militär Jair Bolsonaro einen ehemaligen General an der Spitze des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras installiert. Wie erwartet wählte der Aufsichtsrat des Unternehmens den früheren Verteidigungsminister Joaquim Silva e Luna zum neuen Chef, wie der Konzern mit Sitz in Rio de Janeiro am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Silva e Luna folgt auf den marktfreundlichen Ökonomen Roberto Castello Branco, der seit Antritt der Bolsonaro-Regierung im Januar 2019 bis März 2021 Chef von Petrobras gewesen war.

Bei internationalen Investoren hatte die Personalie schlimme Befürchtungen vor staatlichen Interventionen wie im Krisenstaat Venezuela ausgelöst, dem rechtspopulistischen Staatschef Bolsonaro schlug heftige Kritik entgegen. Der ehemalige Chef der Banco Central, Gustavo Franco, fasste seine Empörung mit den Worten «Guten Abend, Venezuela!» zusammen. Als der geplante Personalwechsel an der Spitze des größten Öl- und Energiekonzerns Lateinamerikas im Februar publik wurde, brachen die Petrobras-Aktien an der Börse in New York um 20 Prozent ein.

Mit der Nominierung Silva e Lunas wollte Bolsonaro die wegen vorheriger Erhöhungen der Kraftstoffpreise erbosten Lkw-Fahrer besänftigen. Die mächtigen Trucker hatten mit Streik gedroht.

Silva e Luna ist der erste Militär auf dem Posten seit dem Jahr 1989. Er war zuletzt Generaldirektor von Itaipu Binacional, einem von Brasilien und Paraguay geführten öffentlichen Unternehmen, das das Itaipú-Wasserkraftwerk verwaltet.

Dudenhöffer: China «große Lokomotive» für deutsche Autobauer

SHANGHAI: Der stark wachsende Automarkt in China ist nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer die «große Lokomotive» für deutsche Autobauer in schwierigen Pandemie-Zeiten. Auch in den USA werde es etwas besser, da das riesige Konjunkturpaket der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden auch Autos fördert. «Aber das wird bei weitem nicht so stark wie China sein», sagte der Direktor des Center Automotive Research (CAR) am Samstag vor der internationalen Automesse in Shanghai der Deutschen Presse-Agentur. Südamerika versinke im Chaos. «Europa wird eher stagnieren beziehungsweise kleine Zuwächse haben.»

«China fährt allen davon», sagte Dudenhöffer. In den ersten drei Monaten des Jahres seien die Neuzulassungen auf dem größten Automarkt der Welt um 76 Prozent auf 6,48 Millionen Pkw-Verkäufe gestiegen. Der große Sprung lasse sich auch durch die niedrige Vergleichsbasis vor einem Jahr erklären, als das Land nach dem Ausbruch des Coronavirus weitgehend stillgestanden hatte. Trotzdem bleibe ein echter Zuwachs von «gut 20 Prozent», sagte Dudenhöffer.

Der Anstieg im Autoabsatz wird vor allem durch die schnelle wirtschaftliche Entwicklung getrieben. China hat das Virus weitgehend im Griff und erlebte als zweitgrößte Volkswirtschaft im ersten Quartal ein Rekordwachstum von 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr wird nach CAR-Berechnungen jedes dritte Auto (32,4 Prozent) weltweit in China verkauft werden. Der Abstand zum Rest der Welt wachse. So werde der Anteil 2025 auf 34 Prozent steigen. «Die Schere wird größer», sagte Dudenhöffer.

Experten rechnen mit robustem Wachstum auf Chinas Automarkt

SHANGHAI: Mit einem kräftigen Wachstum von mehr als sechs Prozent wird sich der chinesische Automarkt in diesem Jahr nach Einschätzung von Experten von der Corona-Krise erholen. «Es dürfte so hoch wie das Wirtschaftswachstum oder etwas mehr werden», sagte der Generalsekretär der Personenwagenvereinigung, Cui Dongshu, am Samstag vor Beginn der internationalen Automesse in Shanghai der Deutschen Presse-Agentur.

Für die zweitgrößte Volkswirtschaft sagt die chinesische Regierung in diesem Jahr ein Wachstum von mehr als sechs Prozent voraus. 2020 war der Automarkt in China wegen der Corona-Krise besonders zum Jahresanfang um sechs Prozent zurückgegangen. Seit dem vergangenen Sommer hat China das Virus aber weitgehend im Griff. Es wurden seither nur noch kleinere Ausbrüche verzeichnet.

Besonders rasant dürfte sich der Absatz von Elektroautos auf dem größten Automarkt der Welt in China entwickeln. «70 Prozent Zuwachs dürften kein Problem sein», sagte Cui Dongshu. Verbraucher hätten inzwischen mehr Vertrauen in die Qualität und Verlässlichkeit von Elektroautos.

Der Direktor der Vereinigung der chinesischen Autohändler, Jia Xinguang, sieht als treibende Kraft für den Absatz von Elektroautos vor allem die massiven Beschränkungen für Benziner in Metropolen. So begrenzen Großstädte in China die Vergabe neuer Nummernschilder und bevorzugen Elektroautos. «Umweltbewusstsein oder Subventionen sind nicht so wichtig» , meint Jia Xinguang.