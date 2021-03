Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 28/03/2021 | Aktualisiert um: 04:05 | Überblick

Licht aus in Rom - Italiens Städte beteiligen sich an «Earth Hour»

ROM: Anlässlich der «Earth Hour» sind auch in Italien die Lichter ausgegangen. Im Vatikan erlosch die Beleuchtung des Petersdoms und am Petersplatz für eine Stunde. Am Senatorenpalast in Rom wollte die Stadt nach eigenen Angaben ebenfalls das Licht abdrehen. Außerdem beteiligten sich nach Angaben des WWF Venedig und Florenz.

«Earth Hour» ist der Naturschutzorganisation zufolge die größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Seit 2007 machen dabei Millionen von Menschen überall auf der Erde immer an einem bestimmten Tag im März um 20.30 Uhr Ortszeit das Licht aus und setzen so ein Zeichen für den Schutz des Planeten. Die Aktion nahm am 31. März 2007 in der australischen Metropole Sydney ihren Anfang.

Iran und China unterzeichnen langfristiges Kooperationsabkommen

TEHERAN: Der Iran und China haben in Teheran ein Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurde das sogenannte umfassende Kooperationsabkommen von den Außenministern beider Länder, Wang Yi und Mohammed Dschawad Sarif, am Samstag unterschrieben. Damit sei der Weg frei für Investitionen Chinas in Milliardenhöhe. Im Gegenzug will der Iran Öl zu günstigen Preisen liefern. Auch eine Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet soll geplant sein.

Präsident Hassan Ruhani bezeichnete die Zusammenarbeit mit China als strategisch. «Wir wollen China als einen großen Handelspartner des Irans», so Ruhani laut Webportal des Präsidialamts in seinem Treffen mit Wang Yi am Samstag. Das Abkommen hatte Ruhani schon zuvor als ein strategisch wichtiges Projekt für Wirtschaftswachstum im Iran sowie Stabilität und Frieden in der Region eingestuft.

Der Iran steckt unter anderem wegen der 2018 von den USA verhängten Sanktionen in einer akuten Wirtschaftskrise, die sich durch die Corona-Pandemie noch verschärft hat. Da auch der neue US-Präsident Joe Biden die Sanktionen kurzfristig nicht aufheben will, richtet sich die Regierung mehr nach China und Russland aus.

In der Bevölkerung kommt das Abkommen nicht gut an. Die Iraner hatten nach dem Wiener Atomabkommen von 2015 auf mehr Zusammenarbeit mit dem Westen gehofft. Auf den Märkten des Landes sind chinesische Waren wenig beliebt.