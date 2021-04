Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/04/2021 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Philips hebt nach starkem Quartal Umsatzprognose an

AMSTERDAM: Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips ist mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Die vor dem Verkauf stehende Hausgeräte-Sparte herausgerechnet, stieg der Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um neun Prozent auf gut 3,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet Konzernchef Frans van Houten jetzt mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Bisher hatte er ein Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich angepeilt.

Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebita) legte im ersten Quartal um 74 Prozent auf 362 Millionen Euro zu. Allerdings musste Philips wegen eines Qualitätsproblems 250 Millionen Euro zurückstellen.

Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 39 Millionen Euro und damit eine Million mehr als ein Jahr zuvor. Im fortgeführten Geschäft fuhr der Konzern wegen der Sonderbelastung allerdings einen Verlust von 34 Millionen Euro ein. Philips hatte Ende März mitgeteilt, seine Haushaltsgeräte-Sparte für eine Milliardensumme an einen Investmentfonds aus China zu verkaufen.

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag mit moderaten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,08 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 61,86 Dollar.

Nach einem starken Jahresstart sind die Ölpreise jüngst etwas ins Straucheln geraten. Die Befürchtungen richten sich vor allem auf Indien, eines der größten Ölverbrauchsländer der Welt. Dort ist die Corona-Lage äußerst angespannt, was auch Folgen für die dortige Energienachfrage haben dürfte.

Im Gegensatz dazu läuft die Konjunktur in den USA und China - ebenfalls große Ölverbrauchsländer - besser. Auch in Europa mehren sich die Anzeichen für eine konjunkturelle Erholung. Bislang hinkt der Kontinent anderen großen Wirtschaftsräumen wirtschaftlich hinter.

Kupferpreis steigt auf Zehnjahreshoch

LONDON: Die Aussicht auf eine fortgesetzte Konjunkturbelebung und ein teils knappes Angebot treiben den Kupferpreis weiter an. Am Montag stieg der Preis für eine Tonne des Metalls auf den höchsten Stand seit etwa zehn Jahren. An der Rohstoffbörse in London wurden in der Spitze 9650 US-Dollar fällig. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2011.

Die großen Verbrauchsländer USA und China erholen sich derzeit kräftig von dem schweren Wirtschaftseinbruch in der Corona-Krise. Auch in Europa mehren sich die Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung. Das treibt die Nachfrage für das in der Industrie vielseitig eingesetzte Kupfer.

Auf der Angebotsseite bestehen weiterhin Engpässe als Folge der Corona-Pandemie. Die Rohstoffexperten der Commerzbank sprechen von anhaltenden Problemen in der Versorgungssituation am Kupfermarkt. Ursache seien die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Minenproduktion und den Transport des Rohstoffs. In der Summe lässt also eine steigende Nachfrage bei knappem Angebot die Preise steigen.

Frankreich pocht auf EU-Abgabe auf klimaschädlich hergestellte Waren

BRÜSSEL: Frankreich will sich in der EU stärker für eine CO2-Abgabe auf bestimmte Importwaren aus wenig klimafreundlichen Ländern einsetzen. «Die CO2-Grenzsteuer wird im Zentrum der französischen EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Januar 2022 stehen», sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire in einem Interview den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung «Ouest-France» (Montag).

Eine solcher Grenzausgleich, den auch das Europaparlament befürwortet, soll verhinden, dass europäische Firmen ihre Produktion ins Ausland verlagern, weil sie dort weniger strengen Klimaschutzregeln unterliegen. Zu den Hürden des Projekts, das in der EU diskutiert wird, gehört allerdings, dass ein solcher Mechanismus mit den Regeln der Welthandelsorganisation konform sein muss, wie auch die Bundesregierung in der Vergangenheit betont hatte.

Le Maire pochte außerdem erneut darauf, dass die EU Atomkraft als CO2-freie Energie anerkennen und entsprechend fördern solle. «Europa wird das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 nicht ohne die Kernkraft erreichen», sagte Le Maire den Zeitungen. «Alle unsere europäischen Partner müssen verstehen, dass die Atomkraft zu den wesentlichen Grundlagen der Wettbewerbsfähigkeit und der Souveränität Frankreichs, aber auch der europäischen Energie-Souveränität gehört.»

Frankreich gilt immer noch als das «Atomland» Europas. Es liegt nach früheren Angaben hinter den USA auf Platz zwei der größten Produzenten von Atomstrom weltweit. Deutschland hatte hingegen 2011 beschlossen, bis spätestens 2022 schrittweise aus der Kernenergie auszusteigen.