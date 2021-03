Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 30/03/2021 | Überblick

Tschechische Regierung entlässt überraschend Atombeauftragten

PRAG: Die tschechische Regierung hat überraschend ihren Atombeauftragten entlassen. Das gab Industrieminister Karel Havlicek am Montag bekannt. Der Energieexperte Jaroslav Mil war seit Februar 2019 im Amt und sollte die Pläne des Landes für den Ausbau der Nuklearenergie koordinieren. Der EU-Mitgliedstaat will innerhalb von rund 15 Jahren für etwa sechs Milliarden Euro einen neuen Reaktorblock am AKW-Standort Dukovany in Südmähren bauen.

Der 62 Jahre alte Mil hatte sich vor kurzem öffentlich gegen eine Beteiligung Russlands an der geplanten Ausschreibung ausgesprochen, weil «ein großer Teil der politischen Szene dagegen» sei. Das Kabinett beschloss indes, Anbieter aus Russland, Frankreich, Südkorea und den USA direkt anzusprechen. Sie sollen einen «Sicherheitsfragebogen» ausfüllen und Einblick in die Auftragsdokumentation erhalten, noch bevor das Auswahlverfahren offiziell beginnt.

Russland sei für Tschechien «heute ein Schlüsselpartner im Energiebereich», betonte Vize-Premier Havlicek. Das AKW Dukovany liegt rund 100 Kilometer nördlich von Wien und 200 Kilometer östlich von Passau. Es hat derzeit eine Gesamtleistung von 2040 Megawatt und deckt damit rund ein Fünftel des tschechischen Stromverbrauchs ab.

US-Regierung will mit Ausbau der Windkraft Zehntausende Jobs schaffen

WASHINGTON: Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will die Erzeugung von Windenergie ausbauen und damit Zehntausende neue Arbeitsplätze schaffen. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 jährlich 30 Gigawatt Strom durch Offshore-Windparks und damit genügend Strom für den Bedarf von mehr als zehn Millionen Haushalten zu erzeugen, erklärte das Weiße Haus am Montag. Die Pläne sehen die Errichtung neuer Offshore-Windparks an der US-Ostküste vor, darunter in Gewässern zwischen Long Island und der Küste des Bundesstaates New Jersey.

Als Präsidentschaftskandidat versprach Biden, aus der Not des Klimawandels eine Tugend zu machen und mit der Energiewende, der Modernisierung der Infrastruktur und dem Ausbau der Elektromobilität massenhaft neue Jobs zu schaffen. «Nirgendwo wird das Ausmaß dieser Chance deutlicher als bei der Offshore-Windkraft», erklärte die Regierungsberaterin in Klimafragen, Gina McCarthy, laut Mitteilung des Weißen Hauses. Der Ausbau der Windkraftindustrie werde Menschen aus allen Schichten Wege in die Mittelschicht ebnen.

Uniper-Chef geht - Engere Anbindung an finnische Mutter Fortum

DÜSSELDORF: Der finnische Energiekonzern Fortum bindet den deutschen Versorger Uniper stärker an sich und besetzt Schlüsselposten mit eigenen Managern. Uniper-Vorstandschef Andreas Schierenbeck trat am Montag mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück, wie das Düsseldorfer Unternehmen mitteilte. Nachfolger wird der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach. Demnach verlässt auch Finanzvorstand Sascha Bibert das Unternehmen. Auf ihn folgt Tiina Tuomela, die eine Spitzenmanagerin bei Fortum ist und bisher ebenfalls im Uniper-Aufsichtsrat saß. Maubachs Posten als Uniper-Chefkontrolleur übernimmt Fortum-Chef Markus Rauramo.

Fortum hielt zuletzt 76,1 Prozent der Anteile von Uniper. Nach Fortums Willen sollen die beiden Unternehmen etwa bei der Wasserkraft in Nordeuropa, beim Energiehandel sowie bei der Entwicklung von Solar- und Windenergie in Europa und Wasserstoff enger zusammenarbeiten. «Während die Umsetzung dieser neuen Strategie in den genannten Bereichen bereits begonnen hat, ist Fortum davon überzeugt, dass weitere Vorteile realisiert und schneller erreicht werden können», erklärte das finnische Unternehmen. Funktionen und Geschäftsbereiche würden innerhalb des Konzernverbunds stärker zusammenarbeiten und die Geschäftsabläufe weiter integriert. Ziel sei es, Wertschöpfung für beide Unternehmen und die gesamte Fortum-Gruppe zu erzielen, sagte Rauramo.

Fortum will aber zunächst nicht ganz nach Uniper greifen. Bis Ende des Jahres verzichtet der Konzern nach eigenen Angaben auf einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag und will die verbliebenen Uniper-Aktionäre nicht mit einem sogenannten Squeeze-Out herauskaufen. «Für die Zeit danach ist noch keine Entscheidung gefallen», fügte Fortum hinzu.

Mexiko empfängt Impfstoff-Leihgabe aus den USA

MEXIKO-STADT: Mexiko hat die erste Ladung einer Leihgabe von insgesamt 2,7 Million Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca aus den USA erhalten. Ein Flugzeug mit den ersten 1,5 Millionen Dosen an Bord erreichte am Sonntagabend (Ortszeit) Mexiko, wie Außenminister Marcelo Ebrard am Montag mitteilte. Der Rest wird am Donnerstag erwartet.

Die USA hatten am 18. März erklärt, ihren Vorrat an Astrazeneca-Impfstoff auf Anfrage der Nachbarländer sowohl mit Mexiko als auch mit Kanada teilen zu wollen. Die USA verfügen nach Regierungsangaben über rund sieben Millionen Dosen des Vakzins, das der britisch-schwedische Pharmakonzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat. Zugelassen ist es in den USA bislang nicht. Die Leihgabe soll in Form des Astrazeneca-Impfstoffs oder eines anderen Präparats zurückgegeben werden, sobald diese verfügbar sind.

Mexiko hatte seine Impfkampagne als erstes Land Lateinamerikas an Weihnachten begonnen. Bislang sind allerdings erst rund 6,85 Millionen Dosen verabreicht und gut 820.000 Menschen - etwa 0,6 Prozent der Bevölkerung - vollständig geimpft worden. Zwischenzeitlich wurden die Impfstoff-Vorräte in Mexiko knapp. Die Regierung warf reichen Ländern vor, sich die Vakzine unter den Nagel zu reißen.

Das nordamerikanische Land - mit rund 126 Millionen Einwohnern auf Platz zehn weltweit - hat die drittmeisten registrierten Corona-Toten weltweit nach den USA und Brasilien. Es überschritt vergangene Woche die Marke von 200.000 offiziell gemeldeten Todesfällen. Es wird in Mexiko allerdings äußerst wenig auf das Coronavirus getestet, weshalb die wahre Zahl deutlich höher sein dürfte. Nach einer Statistik zur Übersterblichkeit, die die Regierung am Samstag veröffentlichte, besteht bei mehr als 321.000 Todesfällen seit Beginn der Pandemie ein Zusammenhang zur Krankheit Covid-19 - mehr als die offizielle Opferzahl im deutlich bevölkerungsreicheren Brasilien.

Iran strebt auch langfristiges Abkommen mit Russland an

TEHERAN: Der Iran will nach dem langfristigen Kooperationsabkommen mit China auch eine entsprechende Vereinbarung mit Russland abschließen. «Wir wollen auch mit Russland ein ähnliches Abkommen wie mit China, das praktisch als eine Roadmap langfristig eine bindende wirtschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht», sagte der Leiter des außenpolitischen Ausschusses im iranischen Parlament, Modschtaba Solnur, am Montag. Außerdem seien diese Abkommen eine effektive Option, amerikanische und europäische Sanktionen gegen den Iran zu umgehen, so Solnur laut Nachrichtenagentur Mehr.

Die Ankündigung Solnurs ist aus Regierungskreisen noch nicht bestätigt worden. Es gibt jedoch Spekulationen, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow demnächst Teheran besuchen wird.

Am Samstag haben die Außenminister Irans und Chinas in Teheran ein Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Damit soll der Weg für Investitionen Chinas in Milliardenhöhe frei werden. Im Gegenzug will der Iran Öl zu günstigen Preisen liefern. Auch eine Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet soll geplant sein. Präsident Hassan Ruhani bezeichnete das Abkommen als ein strategisch wichtiges Projekt für Wirtschaftswachstum im Iran sowie Stabilität und Frieden in der Region eingestuft.

Der Iran steckt vor allem wegen der 2018 von den USA verhängten Sanktionen in einer akuten Wirtschaftskrise, die sich durch den Ausbruch der Corona-Pandemie noch verschärft hat. Da auch der neue US-Präsident Joe Biden die Sanktionen kurzfristig nicht aufheben will, richtet sich die Regierung mehr nach China und Russland aus.

Biontech legt Zahlen fürs vierte Quartal und Gesamtjahr vor

MAINZ: Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech legt an diesem Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor. Außerdem blickt die Unternehmensführung in einer Telefonkonferenz (14 Uhr) mit Analysten auf das gesamte Geschäftsjahr 2020 zurück.

Vor wenigen Tagen hatte es zwei positive Nachrichten für Biontech gegeben: Zum einen erleichterte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Bedingungen für Transport und Lagerung des Corona-Impfstoffes, den Biontech gemeinsam mit seinem US-Partner Pfizer herstellt. Zum anderen erteilte die EMA dem neuen Biontech-Werk in Marburg offiziell die Zulassung. Damit können die ersten dort produzierten Impfstoffe in den nächsten Tagen zur Abfüllung in das Pfizer-Werk im belgischen Puurs transportiert und nach abschließenden Prüfungen in der zweiten Aprilhälfte an die Impfzentren ausgeliefert werden.

Öl gegen Corona-Impfstoff - Venezuelas Präsident schlägt Tausch vor

CARACAS: Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen sowie Sanktionen der USA gegen den südamerikanischen Krisenstaat hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro einen Tausch von Erdöl gegen Corona-Impfstoff angeboten. «Venezuela hat die Öltanker, es hat die Kunden, die uns das Öl abkaufen, und es würde einen Teil seiner Produktion zur Verfügung stellen, um alle Impfstoffe zu garantieren, die Venezuela braucht», sagte der autoritär regierende Maduro laut einer Mitteilung. Details des Plans führte er nicht aus.

Venezuela steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Aus Mangel an Devisen und wegen zahlreicher US-Sanktionen kann es kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Selbst Benzin ist in dem Land mit den größten Ölreserven der Welt Mangelware.

Maduros Ansicht nach hat das Land neben dem Tauschgeschäft nur eine weitere Möglichkeit, an Corona-Impfstoffe zu kommen: Es müsse erreichen, dass die USA und europäische Banken die für die Regierung per Sanktionen gesperrten Finanzmittel freigeben. Damit könnten dann bei der internationalen Covax-Initiative Impfstoffe bezahlt werden. Die via Covax angebotenen Astrazeneca-Dosen - 1,4 bis 2,4 Millionen Dosen waren für Venezuela vorgesehen - hat das Land allerdings abgelehnt. Zuvor hatten europäische Länder die Impfungen mit dem Präparat wegen gesundheitlicher Komplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gestoppt.

Nach offiziellen Angaben haben sich in Venezuela rund 156.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 1500 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die tatsächlichen Zahlen dürften nicht zuletzt wegen fehlender Tests weit höher liegen.

Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag leicht gesunken. Zum Wochenbeginn hielten sich die Kursbewegungen aber in engen Grenzen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht bei knapp unter 1,18 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1784 (Freitag: 1,1782) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8486 (0,8487) Euro.

Am Devisenmarkt verlief der Wochenauftakt in ruhigen Bahnen. Am ersten Handelstag der Woche wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anlegern orientieren konnten. Auch Zentralbanker hielten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück und fielen als Impulsgeber aus.

«Das Umfeld für den Euro bleibt schwierig», kommentierten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) das Handelsgeschehen. Der Euro wird seit einiger Zeit tendenziell durch einen aufwertenden Dollar unter Druck gesetzt. In der vergangenen Woche hatte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1762 Dollar den tiefsten Stand seit dem vergangenen November erreicht. Gründe sind steigende Wachstumserwartungen in den USA im Zuge gewaltiger staatlicher Hilfsprogramme und die schleppend verlaufende Impfkampagne in der EU. Zuletzt war der Druck seitens des Dollar aber nicht mehr ganz so stark.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85120 (0,85503) britische Pfund, 129,19 (129,34) japanische Yen und 1,1075 (1,1090) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1711 Dollar gehandelt. Das waren etwa 21 Dollar weniger als am Freitag.

Dax nach Rekordhoch nur noch leicht im Plus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat sich am Montag nach Erreichen eines Rekordhochs leicht im Plus gehalten. Nachdem sich der deutsche Leitindex im frühen Handel zu einer Bestmarke von knapp 14.835 Punkten aufgeschwungen hatte, stand am frühen Nachmittag nur noch ein Plus von 0,19 Prozent bei 14.777,22 Punkten zu Buche. Deutliche Verluste bei den Aktien der Deutschen Bank trübten das positive Bild. Der MDax der mittelgroßen Werte stand 0,16 Prozent im Minus bei 31.544,58 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum ging es um 0,3 Prozent nach oben.

Trotz Pandemie: Kreditversicherer rechnet 2021 nicht mit Pleitewelle

HAMBURG: Die deutschen Unternehmen zeigen sich in der Corona-Krise erstaunlich widerstandsfähig: Eine große Pleitewelle ist bisher ausgeblieben. Der Kreditversicherer Euler Hermes ist überzeugt, dass dies - auch dank staatlicher Hilfen - vorläufig so bleibt. In diesem Jahr werde die Zahl der Firmenpleiten lediglich um 6 Prozent steigen und damit weiterhin deutlich unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 bleiben, prognostizierten die Experten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Auch 2022 werde die Zahl der Firmenpleiten lediglich wieder auf das Niveau der Vorkrisenjahre ansteigen. Doch sind nicht alle Experten so optimistisch.

«Wirtschaftsgipfel» bei Altmaier am 8. April

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lädt mehr als 40 Verbände am 8. April zu einem erneuten «Wirtschaftsgipfel» ein. Das sagte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im Mittelpunkt stünden Beratungen zur aktuellen Lage der Wirtschaft in der Corona-Krise. Altmaier hatte die Gespräche bereits angekündigt. Der Bund hat in der Krise bereits milliardenschwere Hilfsprogramme beschlossen. Zuletzt hatten sich Bund und Länder auf Härtefallhilfen verständigt für Unternehmen, die bei Förderprogrammen durchs Raster fallen.

Ifo: Exporterwartungen trotz Corona-Krise auf Zehnjahreshoch

MÜNCHEN: Die Zuversicht unter deutschen Exporteuren ist trotz der angespannten Corona-Lage groß. Die vom Ifo-Institut erhobenen Exporterwartungen der Industrie kletterten im März auf den höchsten Stand seit gut zehn Jahren, wie die Forscher am Montag in München mitteilten. Gegenüber dem Vormonat stieg der Indikator, der auf einer Umfrage basiert, um 13 Punkte auf 24,9 Zähler. Das ist der höchste Wert seit Januar 2011. «Die Exportwirtschaft profitiert von einer starken Konjunktur in Asien und den USA», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Auch der Euroraum nehme langsam etwas Fahrt auf.

Commerzbank: Neuer Aufsichtsratschef gefunden

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank hat eine große Personalsorge weniger: Das Institut will die Spitze des Aufsichtsrates mit dem langjährigen Genossenschaftsbanker Helmut Gottschalk neu besetzen, wie der Frankfurter MDax-Konzern am späten Sonntagabend mitteilte. Mit der Nominierung des 69-Jährigen präsentiert das in einem radikalen Umbau steckende Institut nicht einmal zwei Wochen nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Chefkontrolleur Hans-Jörg Vetter einen Nachfolger. Vetter war erst seit Anfang August im Amt. Der Aufsichtsrat beschloss den Angaben zufolge, Gottschalk der Commerzbank-Hauptversammlung als neues Mitglied des Kontrollgremiums vorzuschlagen und ihn unmittelbar nach seiner Bestellung zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank zu wählen.

Preisanstieg für Häuser und Wohnungen geht in Corona-Krise weite

WIESBADEN: Ob Häuschen im Grünen oder Eigentumswohnung - der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland setzt sich trotz der Corona-Krise ungebremst fort. Käufer von Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern mussten nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes vom Montag im Krisenjahr 2020 im Schnitt 7,4 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Teurer wurde es nicht nur in Großstädten, sondern auch auf dem Land. Allein im vierten Quartal stellte die Behörde insgesamt einen Preisanstieg von durchschnittlich 8,1 Prozent fest. Es war der stärkste Zuwachs in einem Vierteljahr seit dem Schlussquartal 2016 mit damals durchschnittlich 8,4 Prozent.

Arbeitgeber gegen Corona-Testpflicht für Unternehmen

BERLIN: Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat sich gegen eine Corona-Testpflicht für Firmen ausgesprochen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erklärte am Montag, die privaten Unternehmen hätten ihre Testanstrengungen stark ausgeweitet: «Mit dem ständigen Drohen einer gesetzlichen Regelung wird dieses Engagement nicht anerkannt. Ein Testgesetz schafft nicht mehr Schutz, sondern mehr Bürokratie, mehr Kosten, weniger Eigeninitiative und einen Haufen ungeklärter rechtlicher und organisatorischer Fragen.» Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Sonntag unzufrieden gezeigt mit der Umsetzung der Selbstverpflichtung der Wirtschaft, dass jeder Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice ist, sich zweimal pro Woche testen lassen kann.

Suezkanal wieder frei nach Bergung der «Ever Given»

KAIRO: Das festgefahrene Containerschiff «Ever Given» im Suezkanal ist vollständig freigelegt worden. Das Schiff sei am Nachmittag flott gemacht worden und der Kanal damit wieder frei, teilte das Bergungsunternehmen Boskalis am Montag mit. Die niederländische Firma hatte Ägypten bei der Bergung unterstützt. erfolgreichen Bergung. Trotz des Endes der Blockade könne es noch sechs Tage oder länger dauern, bis die gesamte Warteschlange abgelaufen ist, hieß es von der dänischen Reederei Maersk. Der Kanalbehörde zufolge warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt.

Umfrage: Jeder Dritte will beim Lebensmittelkauf sparen

DÜSSELDORF: Jeder dritte Verbraucher in Deutschland will in diesem Jahr beim Lebensmitteleinkauf nach Wegen suchen, Geld zu sparen. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie von McKinsey und Eurocommerce hervor, für die im Januar 10.000 Konsumenten und Konsumentinnen in zehn Ländern Europas befragt wurden. Damit achten die Verbraucher zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen etwas weniger aufs Geld als viele andere Europäer. Denn durchschnittlich wollen in Europa sogar 37 Prozent der Konsumenten beim Lebensmittelkauf sparen. Auch drei Viertel der im Zuge der Studie ebenfalls befragten Führungskräfte von Handelsunternehmen erwarten in den kommenden ein bis zwei Jahren eine höhere Preissensibilität der Verbraucher.

Doch ist die wachsende Sparsamkeit der Studie zufolge nur einer von mehreren Trends, mit denen sich der Handel auseinandersetzen muss. Denn bei aller Sparsamkeit wollen 41 Prozent Verbraucher in Deutschland beim Einkauf verstärkt auf eine gesunde Ernährung achten und etwa auf bestimmte Zusatzstoffe verzichten. Rund 34 Prozent wollen stärker auf die regionale Herkunft der Produkte Wert legen.

Die Händler müssten sich auf vielfältigere Verbraucheranforderungen, größeren Preisdruck und eine wachsende Bedeutung des Onlinehandels einstellen, warnte der McKinsey-Experte Daniel Läubli. «Durch die Schnelligkeit und Größe dieser Veränderungen werden die Karten im Lebensmitteleinzelhandel komplett neu gemischt.»

SEC beobachtet Situation nach Schieflage bei Hedgefonds Archegos

WASHINGTON: Die Schieflage des US-Hedgefonds Archegos Capital Management hat die Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen.

Die Behörde habe die Situation bereits seit vergangener Woche im Blick und stehe im Austausch mit Marktteilnehmern, erklärte ein Sprecher am Montag auf Nachfrage. Die Finanzkonzerne Credit Suisse und Nomura hatten vor möglichen hohen Verlusten gewarnt, was Bankaktien zu Wochenbeginn an der Börse unter Druck setzte. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge mussten wegen der Turbulenzen bei Archegos Aktien im Wert von über 20 Milliarden Dollar (17 Mrd Euro) verkauft werden. Eine Stellungnahme des Hedgefonds gab es zunächst nicht.

Tschechischer Milliardär Kellner stirbt bei Hubschrauberabsturz

PRAG: Der Milliardär Petr Kellner ist bei einem Hubschrauberabsturz im Alter von 56 Jahren ums Leben gekommen. Er galt als reichster Tscheche. Zu dem Unglück kam es bereits am Samstag bei einer Helikopter-Skitour nahe dem Knik-Gletscher in Alaska, wie US-Behörden am Montag mitteilten. Bei dem Absturz starben vier weitere Menschen, darunter der Pilot. Die Ursache war noch unklar. Die Beisetzung Kellners werde im engsten Familienkreis erfolgen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf eine Sprecherin seiner Investmentgruppe PPF.

Die Zeitschrift «Forbes» schätzte Kellners Vermögen auf umgerechnet knapp 15 Milliarden Euro. PPF ist neben der EPH-Gruppe zu 50 Prozent an dem Lausitzer Braunkohleförderer Leag beteiligt. Weitere Beteiligungen sind das Kreditunternehmen Home Credit, das vor allem in Russland und China aktiv ist, die Medienfirma CME mit dem Privatfernsehsender Nova und der Onlinehändler Mall.cz.

Der am 20. Mai 1964 in Nordböhmen geborene Kellner hatte mit dem Verkauf von Kopiergeräten begonnen. Er hinterlässt vier Kinder, darunter die international erfolgreiche Springreiterin Anna Kellnerova.

Ölpreise geben nach - Fortschritte im Suezkanal

SINGAPUR: Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Woche unter Druck geraten. Am Markt wurden die vielerorts angespannte Corona-Lage und Fortschritte im versperrten Suezkanal als Gründe genannt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Montagmorgen 63,07 US-Dollar. Das waren 1,36 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,44 Dollar auf 59,53 Dollar.

In dem seit Tagen durch ein riesiges Containerschiff blockierten Suezkanal gibt es Fortschritte. Das 400 Meter lange Schiff sei in der Nacht zum Montag wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der Dienstleister Inchcape Shipping mit. Es blieb aber zunächst unklar, wann die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann. Auch für den Transport von Erdöl spielt der Suezkanal eine wichtige Rolle.

Auf der Nachfrageseite belastet weiterhin die angespannte Corona-Lage in vielen Ländern. Insbesondere in großen Staaten der EU verschärft sich die Infektionslage. Damit drohen zusätzliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die auf der Konjunktur und der Ölnachfrage lasten würden.

Euro bei Fünfmonatstief

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat zu Wochenbeginn in der Nähe seines tiefsten Standes seit knapp fünf Monaten notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar. In der vergangenen Woche wurde mit 1,1761 Dollar der tiefste Stand seit Anfang November erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1782 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird seit einiger Zeit durch einen aufwertenden Dollar unter Druck gesetzt. Gründe sind steigende Wachstumserwartungen in den USA und die schleppend verlaufende Impfkampagne in der EU. Zum Wochenstart werden keine entscheidenden Wirtschaftsdaten erwartet. Zentralbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.