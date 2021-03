Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 02/03/2021 | Überblick

Tschechien ordnet Corona-Massentests in Firmen an

PRAG: Tschechien ordnet verpflichtende Corona-Massentests in allen mittleren und großen Unternehmen an. Das beschloss die Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babis auf einer Kabinettssitzung am Montagabend. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen rund 2,1 Millionen Arbeiter und Angestellte mindestens einmal getestet werden. Danach gelten wöchentliche Intervalle. Ausgenommen sind Kleinbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten.

Für Firmen und Mitarbeiter ist die Teilnahme obligatorisch. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten der Corona-Antigen- Tests. Alternativ können auch Selbsttests zum Einsatz kommen, die mit umgerechnet rund zweieinhalb Euro je Test bezuschusst werden. Bei Missachtung drohen den Unternehmen empfindliche Geldstrafen.

Die Regierung reagiert damit auf Forderungen, stärker gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Büros und Fabrikhallen vorzugehen. Der Gewerkschaftsdachverband CMKOS hatte sich für eine einwöchige Zwangs-Betriebspause über Ostern ausgesprochen. «Wir stoppen die Industrie nicht», entgegnete Wirtschaftsminister Karel Havlicek. Viele deutsche Unternehmen nutzen Tschechien als sogenannte «verlängerte Werkbank».

Die Corona-Krise hat Tschechien besonders hart getroffen. In dem EU-Mitgliedsstaat mit 10,7 Millionen Einwohnern gab es seit Beginn der Pandemie mehr als 1,2 Millionen bestätigte Infektionen und fast 20.500 Todesfälle. Offizielle Kennzahlen zur 7-Tage-Inzidenz werden nicht veröffentlicht, Berechnungen ergeben aber eine Zahl von rund 770 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen - also mehr als das Zehnfache des deutschen Werts.

Daimler und Volvo gründen Gemeinschaftsfirma für Brennstoffzellen

STUTTGART: Daimler und der schwedische Lkw-Hersteller Volvo arbeiten künftig in einer gemeinsamen Firma an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen. Das im vergangenen Jahr angekündigte Unternehmen, das künftig Cellcentric heißen soll, wurde am Montag gegründet, wie Daimler Truck und die Volvo Group mitteilten. Volvo hat dazu für rund 600 Millionen Euro 50 Prozent der Anteile an der Firma Daimler Truck Fuel Cell gekauft, in der der Stuttgarter Lastwagenbauer zuvor schon alle seine Brennstoffzellen-Aktivitäten zusammengeführt hatte.

Zusammen wollen Daimler und Volvo Brennstoffzellensysteme entwickeln, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie gehen können. In allen anderen Bereichen blieben die Unternehmen Konkurrenten, hieß es. Die Pläne für ihr Gemeinschaftsprojekt hatten sie im April 2020 vorgestellt, eine verbindliche Vereinbarung war im November unterschrieben worden.

DZ Bank bilanziert das Jahr 2020 - Gewinnrückgang erwartet

FRANKFURT/MAIN: Nach einem fulminanten Start 2019 hat das Führungsduo der DZ Bank im Corona-Jahr einige Rückschläge hinnehmen müssen. Angesichts eines Gewinneinbruchs im ersten Halbjahr 2020 verabschiedeten sich die Co-Chefs Cornelius Riese und Uwe Fröhlich im August von ihrem Ziel, im Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn am unteren Ende einer Spanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro zu erreichen. An diesem Dienstag (10.00 Uhr) legt das genossenschaftliche Spitzeninstitut in Frankfurt die Zahlen für das abgelaufene Jahr vor.

In den ersten sechs Monaten 2020 belasteten vor allem deutlich höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle die Bilanz: Mit 522 Millionen Euro fiel die Risikovorsorge fast fünfmal so hoch aus wie ein Jahr zuvor - vor allem wegen Risiken bei Schiffskrediten der kriselnden Tochter DVB.

Die Schifffahrt steckt wegen Überkapazitäten in der Krise, viele Reedereien können Kreditraten nicht mehr zahlen. Das brachte den Transportfinanzierer DVB in Bedrängnis. Große Teile des Geschäfts wurden in der Folge verkauft. Die restliche DVB soll nach jüngsten Plänen per Verschmelzung auf das Mutterhaus vorzeitig abgewickelt werden.

Im Gesamtjahr 2019 hatte die DZ Bank den Rekordgewinn von 2014 nur knapp verpasst: Vor Steuern stand ein Gewinn von gut 2,7 Milliarden Euro in den Büchern, der Überschuss kletterte auf rund 1,9 Milliarden Euro. Zur DZ-Bank-Gruppe gehören unter anderen die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V Versicherung.

Euro gibt merklich nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2040 US-Dollar. Sie notierte damit nur etwas höher als im Tagestief. In der Nacht hatte der Euro noch bei 1,21 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2053 Dollar festgesetzt.

Der Euro gab zu allen wichtigen Währung nach. Er knüpfte damit an seine jüngsten Verluste an. Die Konjunkturaussichten für die Eurozone gelten als trüber als diejenigen für die USA. Die Corona-Impfungen verlaufen zudem deutlich langsamer. Auch wird die Wirtschaft weniger durch Konjunkturhilfen unterstützt als in Übersee.

Am Nachmittag bestätigten besser als erwartet ausgefallene US-Daten das positivere Bild für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar stärker als erwartet aufgehellt. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM stieg auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Die Industrie wird durch die Corona-Maßnahmen weniger stark belastet als der Dienstleistungssektor. Die Daten deuten auch auf einen wachsenden Preisdruck hin.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86558 (0,87053) britische Pfund, 128,63 (128,83) japanische Yen und 1,1014 (1,0986) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1740 Dollar gehandelt. Das waren etwa 7 Dollar mehr als am Vortag.

Zum 95. der Queen: Münzgeschenk für 95 95-Jährige in Großbritannien

LONDON: Besondere Ehre: Passend zum 95. Geburtstag von Queen Elizabeth II. erhalten 95 Menschen in Großbritannien, die dieses Jahr ebenfalls 95 Jahre alt werden, eine Gedenkmünze als Geschenk. Die Münze zum nominellen Wert von fünf Pfund (5,78 Euro) werde verlost, teilte die Münzprägeanstalt Royal Mint am Montag mit. Jubilare könnten sich noch bis zum 19. April bewerben oder von Freunden und Verwandten vorgeschlagen werden. Die nicht im Umlauf erhältliche Münze sei von Künstler Timothy Nead gestaltet worden.

Zu Ehren des Queen-Geburtstags gibt die Royal Mint mehrere Gedenkmünzen heraus, darunter mit zwei neuen Designs. Alle Münzen tragen die Inschrift «Mein Herz und meine Hingabe» («My heart and my devotion»). Das spiele auf ein Versprechen an, das die Königin 1957 gegeben und seither stets erfüllt habe, betonte die Royal Mint.

Dax steigt über 13.900 Punkte - Guter Start in den März

FRANKFURT/MAIN: Dank einer Beruhigung an den Anleihemärkten hat der deutsche Aktienmarkt deutlich erholt den Monat März begonnen. Der Leitindex Dax lag am Nachmittag 1,02 Prozent im Plus bei 13.926,23 Punkten. Noch besser lief es für die Indizes hinter dem Dax: So verbuchte der MDax einen Zuwachs von 2,02 Prozent auf 31.901,74 Punkte, der SDax zog um 1,86 Prozent auf 15.391,45 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,3 Prozent nach oben. Der Euro kostete im Nachmittagshandel 1,2051 US-Dollar. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,32 Prozent am Freitag auf minus 0,36 Prozent.

Facebook zahlt 650 Millionen Dollar in US-Klage zu Gesichtserkennung

SAN FRANCISCO: Facebook zahlt nach einem jahrelangen Gerichtsverfahren 650 Millionen Dollar an US-Kläger in einem Streit um den Einsatz von Gesichtserkennungs-Technologie. Ein Richter in Kalifornien billigte am Wochenende die bereits im vergangenen Jahr festgezurrte Einigung. Pro Kläger gibt es mindestens 345 Dollar (gut 286 Euro). Die drei Facebook-Nutzer, die die Sammelklage angestoßen hatten, bekommen jeweils 5000 Dollar. In dem seit 2015 laufenden Verfahren geht es um die Funktion, bei der Facebook vorschlägt, in Fotos abgebildete Freunde mit Namen zu markieren.

Wegen Corona: Papierfabriken produzieren mehr Kartons

BONN: Weniger Papier, mehr Pappe: Die Coronapandemie hat den Strukturwandel in der deutschen Papierindustrie verschärft. Die heimischen Fabriken stellten im vergangenen Jahr 12,4 Millionen Tonnen Verpackungen her und damit 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Verband Deutscher Papierfabriken am Montag in Bonn mit. Ein Grund für den Anstieg war die erhöhte Nachfrage nach Kartons für den Online-Handel. 2019 lag das Plus deutlich niedriger. Die Herstellungsmenge des grafischen Papiers - etwa für Zeitungen und Werbeprospekte - brach hingegen um 15,1 Prozent auf 6 Millionen Tonnen ein.

Forscher: Deutsche Wirtschaft leidet unter Corona bis mindestens 2025

NÜRNBERG: Die deutsche Wirtschaft wird einem neuen Forschungsbericht des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge bis mindestens 2025 die Folgen der Corona-Pandemie spüren. Alleine das Bruttoinlandsprodukt müsse in den nächsten fünf Jahren Abstriche um 0,6 Prozentpunkte wegen der Krise hinnehmen, sagte Enzo Weber, einer der Autoren des Berichtes. Auf dem Arbeitsmarkt müsse bis 2025 mit einem langfristigen Minus von 200.000 Jobs gerechnet werden. Vor allem Einzelhandel, Unternehmensdienstleistungen, Gastgewerbe, Verkehr, Luftfahrt und Flugzeugbau spürten die Krise noch länger.

Handelsverband: Verbraucherstimmung hellt sich auf

BERLIN: Frühjahrs-Lichtblick für den Einzelhandel in Deutschland. Nach monatelangem Sinkflug hat sich die Verbraucherstimmung wieder aufgehellt. Erstmals seit dem vergangenen Oktober ist das Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland (HDE) wieder gestiegen. Zwar bleibe der Index noch immer hinter seinem Wert aus dem Vorjahresmonat zurück, doch unter Verbrauchern setze sich nach dem bundesweiten Anlaufen der Impfungen ein leichter Optimismus durch, berichtete der HDE am Montag in Berlin. Der Umfragezeitraum endete allerdings, bevor der Trend sinkender Corona-Infektionszahlen zum Erliegen kam.

Okonjo-Iweala tritt bei der WTO mit großem Arbeitsprogramm an

GENF: Die nigerianische Ökonomin Ngozi Okonjo-Iweala hat am Montag die Leitung der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf übernommen. Die 66-Jährige hat viel vor: Sie will die zuletzt zerstrittene Staatenorganisation aus der Krise führen und schon in den kommenden Monaten ein neues Handelsabkommen abschließen. Zuerst will sie im Streit um Patentschutz für Corona-Impfstoffe eine rasche Lösung finden, damit weltweit mehr Impfstoff hergestellt werden kann, wie sie bei ihrer Ernennung im Februar sagte.

Corona-Krise bremst Anstieg der Tarifverdienste

WIESBADEN: Die Corona-Krise hat den Anstieg der Tarifverdienste in Deutschland 2020 gebremst. Einschließlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld lagen die Entgelte der Tarifbeschäftigten zwar um 2,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Dies ist nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes aber der geringste Zuwachs seit 2016 mit damals ebenfalls 2,1 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte am Montag ihre vorläufigen Angaben aus dem Dezember. 2019 waren die Tarifverdienste noch um durchschnittlich 3,2 Prozent gestiegen.

Händler und Gastwirte pochen auf baldige Öffnung

BERLIN: Nach heftigen Geschäftseinbußen wegen der Corona-Schließungen wächst der Druck im Einzelhandel und in der Gastronomie, endlich wieder öffnen zu dürfen. Vor einem wegweisenden Bund-Länder-Treffen veröffentlichten große Handelsketten von Elektronik und Spielwaren am Montag offene Briefe an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), in denen sie Forderungen nach einem Ende der Schließungen untermauerten. «Für immer mehr Unternehmer ist die Entwicklung existenzgefährdend», heißt es in den zwei Schreiben an die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder, die am Mittwoch über den Umgang mit der Pandemie beraten.

Bezahldienst Klarna holt sich eine Milliarde Dollar bei Investoren

NEW YORK: Der Bezahldienst Klarna hat eine Milliarde Dollar bei Investoren eingesammelt - und dabei die Bewertung in einem halben Jahr verdreifacht. Die Firma aus Stockholm wurde nun insgesamt mit 31 Milliarden Dollar (rund 26 Mrd Euro) bewertet. Bei der 650 Millionen Dollar schweren vergangenen Finanzierungsrunde im September lag der Gesamtwert noch bei zehn Milliarden Dollar. Die Bewertung ergibt sich daraus, welchen Anteil am Unternehmen die Geldgeber für ihre Investition bekommen. Mit dem neu eingenommenen Geld soll unter anderem die internationale Expansion beschleunigt werden, wie Klarna am Montag mitteilte.

Handel zwischen Irland und Großbritannien nach Brexit gesunken

DUBLIN: Seit dem Brexit ist der Handel zwischen den Nachbarländern Irland und Großbritannien stark zurückgegangen. Das Frachtvolumen sei im Januar und Februar um rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, teilte die irische Regierung am Montag mit. Hingegen sei der direkte Handel zwischen Irland und dem europäischen Kontinent um 80 Prozent gestiegen. Allerdings habe das auch noch andere Gründe als den Brexit. So hatten viele Unternehmen Ende 2020 in Erwartung des britischen EU-Austritts große Lagerbestände aufgebaut, außerdem dämpfe weiter die Corona-Pandemie den Handel.

Großbritannien war zum 1. Januar auch aus der EU-Zollunion und dem Binnenmarkt ausgeschieden. Im Handel mit der Europäischen Union - und dem EU-Mitglied Irland - sind in einigen Branchen seither Zölle fällig, zudem gibt es Warenkontrollen.

Die irische Regierung rief Exporteure dazu auf, sich auf schärfere Kontrollen bei der Wareneinfuhr nach Großbritannien vorzubereiten. Nach dem Brexit hatten die britischen Behörden zunächst auf Kontrollen verzichtet. Vom 1. April an werde das Vereinigte Königreich nun neue Importkontrollen für Produkte tierischen Ursprungs sowie pflanzliche Produkte einführen, betonte die Regierung in Dublin. «In der Praxis bedeutet diese Anforderung, dass es kein Szenario mehr geben wird, in dem alle Waren, die aus Großbritannien in Irland ankommen, so nahtlos transportiert werden wie zu der Zeit, als Großbritannien Mitglied der EU war.»

Verbraucherpreise ziehen an - Inflation im Februar bei 1,3 Prozent

WIESBADEN: Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar weiter beschleunigt. Die Jahresinflationsrate lag bei 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Januar war eine Rate von 1,0 Prozent und im Dezember von minus 0,3 Prozent gemessen worden. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Februar 2021 um 0,7 Prozent. Nach monatelangem Rückgang mussten die Verbraucher im Februar für Haushaltsenergie und Kraftstoffe erstmals wieder mehr zahlen als ein Jahr zuvor (plus 0,3 Prozent). Nahrungsmittel und Dienstleistungen verteuerten sich um jeweils 1,4 Prozent.

Industriestimmung steigt in Eurozone auf Dreijahreshoch

LONDON: Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hellt sich trotz Corona-Krise weiter auf. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg im Februar um 3,1 Punkte auf 57,9 Zähler, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Erhebungsrunde mitteilte. Es ist der höchste Wert des auf einer Umfrage basierenden Indikators seit drei Jahren.

Die Industrie entwickle sich immer mehr zum Lichtblick in der Eurozone, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der Indikator liegt schon seit mehreren Monaten klar über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Laut Markit hat sich die Stimmung in allen Ländern der Eurozone bis auf Griechenland verbesser. Die Unternehmen profitierten derzeit von einer hohen Inlands- und Exportnachfrage, erklärte Williamson. Grund sei die Hoffnung auf konjunkturelle Besserung mit fortschreitenden Corona-Impfungen.

Das solide Wachstum des Industriesektors helfe dabei, die anhaltende Corona-Schwäche in vielen konsumorientierten Branchen wettzumachen, sagte Williamson. Die Auswirkungen der jüngsten Corona-Maßnahmen würden dadurch in vielen Ländern abgemildert. Schon seit längerem sind der Handel und die Dienstleister wesentlich stärker von den Beschränkungen des öffentlichen Lebens betroffen als die Industrie.

Zunehmend klagen Unternehmen jedoch über Engpässe in den Lieferketten. Bemerkbar macht sich dies laut Markit in deutlich längeren Lieferzeiten und Nachschubproblemen. Wegen der weltweit anziehenden Nachfrage und coronabedingter Transportprobleme seien die Einkaufspreise der Unternehmen so stark gestiegen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr, erklärte Markit.

Commerzbank verkündet Streichliste für das Auslandsgeschäft

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank konkretisiert die Pläne für die Ausdünnung ihres Auslandsnetzes. Im Zuge des Umbaus des Firmenkundengeschäfts will sich das Frankfurter Institut unter anderem aus Luxemburg, Ungarn und Hongkong zurückziehen. Das geht aus einem Beitrag im Intranet der Bank hervor, aus dem zunächst das «Handelsblatt» (Montag) zitierte.

Die Commerzbank hatte angekündigt, im Ausland 15 Standorte aufzugeben. Die Firmenkunden-Bereichsvorstände Roland Boehm und Nikolaus Giesbert machen in dem Intranetbeitrag nun transparent, welche Standorte auf der Streichliste stehen. Dies sind außerdem: Barcelona, Bratislava, Brüssel, Aserbaidschan, Georgien, Indonesien, Irak, Kasachstan, Libanon, Malaysia, Serbien und Venezuela.

«Geplant ist, dass wir die anstehenden Anpassungen bis zum Jahr 2024 sukzessive umsetzen», erklärte Boehm. «Wir gehen hier sehr sorgfältig vor und machen dies im engen Austausch mit den Regulatoren vor Ort.» Giesbert versicherte: «Auch wenn wir uns aus bestimmten Ländern zurückziehen, können wir in der Regel dort weiterhin Trade-Finance-Geschäft für unsere Firmenkunden aus anderen Standorten in der Region darstellen.»

Verkleinern will die Commerzbank auch das Netz sogenannter Korrespondenzbanken: Künftig will der MDax-Konzern auf internationaler Ebene nur noch mit etwa 1300 statt mit 1600 Instituten zusammenarbeiten.

Ölpreise legen deutlich zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,53 US-Dollar. Das waren 1,11 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,08 Dollar auf 62,58 Dollar.

Angetrieben wurden die Erdölpreise durch die gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. Hinzu kam der etwas schwächere Dollar, der den in der US-Währung gehandelten Rohstoff für Anleger außerhalb des Dollarraums günstiger werden ließ. Zurzeit rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr.

Im Laufe der Woche rückt zunehmend die Förderpolitik des großen Ölverbunds Opec+ in den Mittelpunkt. Der Zusammenschluss muss über seine künftige Produktion entscheiden. Derzeit wird das Angebot künstlich knapp gehalten, um die Rohölpreise zu stützen, da die Nachfrage durch die Corona-Krise geschwächt ist.