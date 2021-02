Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Euro tritt auf der Stelle - Britisches Pfund im Aufwind

FRANKFURT/MAIN: Der Eurokurs hat sich zu Wochenbeginn unter dem Strich so gut wie nicht verändert. Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2125 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Das britische Pfund stieg dagegen weiter an, es markierte zum US-Dollar den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2129 (Freitag: 1,2108) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8245 (0,8259) Euro.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief zu Wochenbeginn mangels entscheidender Impulse richtungslos. Die wenigen Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten die Devisenkurse nicht nennenswert. Hinzu kam, dass viele Marktteilnehmer aus den USA dem Handel am Montag wegen eines Feiertags fernblieben. Im Tagesverlauf stieg der Euro zwar moderat an, er konnte die Gewinne aber nicht halten.

Ein Gewinner am Devisenmarkt war am Montag das britische Pfund. Zum US-Dollar stieg die Währung des Vereinigten Königreichs in Richtung der runden Marke von 1,40 Dollar. Händler begründeten die Entwicklung mit Fortschritten in der britischen Corona-Impfkampagne. Im Vergleich zu den Impfungen in der Europäischen Union verläuft die Kampagne in Großbritannien zügiger. Das verleiht dem Pfund Rückenwind.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87225 (0,87753) britische Pfund, 127,72 (127,15) japanische Yen und 1,0802 (1,0803) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1817 Dollar gehandelt. Das waren knapp vier Dollar weniger als am Vortag.

Altmaier: Wirtschaftlicher Erfolg Großbritanniens im Interesse der EU

LONDON: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Bedeutung enger wirtschaftlicher Beziehungen Deutschlands und der EU mit Großbritannien auch nach dem Brexit betont. «Der wirtschaftliche Erfolg und Wohlstand Großbritanniens ist noch immer im Interesse der EU», sagte Altmaier bei einer virtuellen Diskussion mit dem britischen Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng der London School of Economics. Deutschland sei einer der wichtigsten Handelspartner für das Vereinigte Königreich - und umgekehrt. Man verstehe aber auch, dass Großbritannien nach «schmerzhaften Jahren» seit dem Brexit-Referendum Zeit brauche, bis es neue Verpflichtungen und Kooperationen eingehe. Deutschland respektiere die Entscheidungen der Briten und stehe zur Zusammenarbeit in vielen Bereichen bereit.

Den Austritt Großbritanniens aus dem EU-Austauschprogramm Erasmus+ bedauerte Altmaier und sagte: «Wir müssen geduldig sein.» Die Briten würden das Beste aus ihrer Entscheidung machen. Als Ersatz für Erasmus+ will Großbritannien das sogenannte Turing-Programm für heimische Studierende einführen. Dieses soll jedoch einseitiger und weniger auf die EU ausgerichtet sein.

EU-Minister beraten Nutzung des Corona-Fonds

BRÜSSEL: Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine EU-Kollegen beraten am Dienstag (ab 10.00 Uhr) die Nutzung des milliardenschweren Corona-Aufbaufonds zur wirtschaftlichen Erholung. In einer Online-Konferenz bereiten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister die Aufbau- und Reformpläne vor, mit denen EU-Staaten Gelder aus dem RRF genannten Fonds beantragen können.

Dieser war vergangene Woche offiziell gegründet worden. Er wird mit 672,5 Milliarden Euro bestückt. Voraussichtlich ab 18. Februar können die Staaten ihre Anträge einreichen. Das erste Geld soll im Sommer fließen. Zuvor müssen allerdings noch alle 27 Staaten den Beschluss ratifizieren, der EU-Kommission zur Finanzierung des Programms die Aufnahme von Schulden zu erlauben. Bisher haben dies erst fünf Staaten getan. Auch das soll Thema der Ministerrunde sein.

Abgeräumt wurde vor der Sitzung eine Debatte über die sogenannte Schwarze Liste von Steueroasen. Einige EU-Staaten hatten dafür plädiert, die Türkei in diese Liste von Ländern aufzunehmen, die keine oder geringe Unternehmenssteuern verlangen oder nicht ausreichend Informationen mit der EU austauschen. Experten der EU-Staaten einigten sich aber am Montag darauf, die Türkei vorerst auf der sogenannten Grauen Liste zu belassen. Darauf stehen Länder, denen die EU eine baldige engere Zusammenarbeit gegen Steuerflucht zutraut.

Starke zweite Reihe stellt Dax in den Schatten

FRANKFURT/MAIN: Zum Wochenauftakt hat am deutschen Aktienmarkt die Musik hauptsächlich in der zweiten Reihe gespielt. Der Dax legte nur moderat zu, während der MDax der mittelgroßen Börsenwerte bereits im frühen Handel auf ein weiteres Rekordhoch kletterte. Am Nachmittag stand der Dax 0,33 Prozent höher auf 14.095,74 Punkten, der MDax stieg um 0,92 Prozent auf 32.893,86 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 stieg zuletzt um knapp ein Prozent. Der Euro kostete 1,2129 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2108 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,49 Prozent am Freitag auf minus 0,41 Prozent.

Die neue Farb-Hilfe beim Lebensmittelkauf kommt in Gang

BERLIN: Auf mehr und mehr Lebensmittelpackungen im Supermarkt kann sich inzwischen ein genauerer Blick lohnen: Soll das Ofenbrot mit Hähnchenbrust und dem hellgrünen «B» in den Korb - oder das mit Salami und einem gelben «C» in der Tiefkühlung daneben? Das neue Logo Nutri-Score mit einer Farbskala plus Buchstaben soll Kunden helfen, Dickmacher, aber auch gesündere Fertigprodukte leichter zu erkennen. Dafür muss es aber auf möglichst breiter Front in die Läden kommen. Gut drei Monate nach dem offiziellen Start in Deutschland haben sich mittlerweile 116 Firmen mit 236 Marken für eine freiwillige Nutzung registriert, wie das Bundesernährungsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte - darunter Hersteller und Händler.

Durchbruch für viertes Mobilfunknetz - Drillisch bekommt Roamingdeal

MAINTAL/MÜNCHEN: Deutschland bekommt bald ein viertes Mobilfunknetz: 1&1 Drillisch hat ein Vertragsangebot seines Wettbewerbers Telefónica für ein nationales Roaming angenommen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Bis Mai sollen noch letzte Details geklärt werden, verbindlich ist der Deal aber schon jetzt. Drillisch-Chef Ralph Dommermuth wertete die Vereinbarung als wichtigen Schritt auf dem Weg zum eigenen Netz. Sein Pendant bei Telefónica Deutschland, Markus Haas, sprach von einer «Win-Win-Partnerschaft», schließlich laste sein Unternehmen dadurch sein Netz besser aus und erziele damit Einnahmen. Derzeit gibt es hierzulande Mobilfunknetze von der Deutschen Telekom, von Vodafone und von Telefónica (O2), vermutlich 2022 wird Drillisch die Nummer 4 werden. 2019 hatte die Firma für rund 1,1 Milliarden Euro erstmals Frequenzspektrum ersteigert.

Frostiger Winter: Gazprom will mehr Gas nach Europa pumpen

MOSKAU: Angesichts sich leerender Speicher in Deutschland will der russische Energiekonzern Gazprom mehr Gas durch die Ukraine in Richtung Europa pumpen. Für März ist demnach ein Volumen von täglich 124,2 Millionen Kubikmeter geplant. Das geht aus den Daten einer Auktion für die monatlichen Transportkapazitäten hervor, wie die Agentur Interfax am Montag in Moskau meldete. Ursprünglich waren 110 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag geplant. Für den laufenden Monat Februar hatte der russische Gasgigant ebenfalls 124,2 Millionen Kubikmeter pro Tag gebucht. Das ist allerdings weniger als noch vor einem Jahr. Hintergrund ist, dass Russland die Ukraine als Transitland umgehen will. 2019 war nach zähen Verhandlungen ein neuer Fünfjahresvertrag zustande gekommen. In Deutschland sind nach Daten des Verbands der Gaswirtschaft die Gasspeicher aktuell noch zu 34 Prozent gefüllt. Wegen des frostigen Wetters ist in diesem Winter deutlich mehr geheizt worden als noch vor einem Jahr.

Nigerianerin Okonjo-Iweala wird Chefin der WTO

GENF: Die nigerianische Ökonomin Ngozi Okonjo-Iweala (66) wird neue Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf. Der Rat der 164 Mitgliedsländer bestellte sie am Montag einstimmig für den Spitzenposten. Sie soll ihr Amt am 1. März antreten.Okonjo-Iweala hatte sich im vergangenen Jahr gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt, doch blockierten die USA als einziges Land im Oktober ihre Ernennung. Die neue US-Regierung hob den Widerstand auf und machte damit den Weg für sie frei. Okonjo-Iweala ist die erste Frau und die erste Afrikanerin auf dem Posten.

Oxfam fordert Ausweitung der Schwarzen Liste mit Steueroasen

BRÜSSEL: Der Kampf der Europäischen Union gegen Steueroasen ist aus Sicht der Organisation Oxfam immer noch zahnlos. Die seit 2017 erarbeitete Schwarze Liste der Länder und Gebiete mit sehr niedrigen oder gar keinen Unternehmenssteuern unterbinde Steuerflucht nicht wirksam, erklärte die Entwicklungsorganisation am Montag in Brüssel.

Das Thema steht am Dienstag auf der Tagesordnung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Umstritten war bis zuletzt, ob die Türkei oder andere Länder neu auf die Schwarze Liste kommen sollen. Oxfam forderte, bei einer Reform der Schwarzen Liste Länder ohne und mit sehr geringen Unternehmenssteuern automatisch aufzunehmen. Hohe Quoten von Direktinvestitionen und passiven Einkommen bestimmter Länder sollten als Warnkriterien ausgewiesen werden. Darüber hinaus sollten auch EU-Mitgliedsstaaten dieselben Standards erfüllen müssen, die an Drittstaaten angelegt werden, forderte Oxfam.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant derzeit ein sogenanntes Steueroasen-Abwehrgesetz. Dieses soll Personen und Unternehmen von Geschäften mit Staaten abhalten, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten. Maßstab ist für Scholz die Schwarze Liste der EU zu Steueroasen.

Der Grünen-Finanzexperte Sven Giegold hielt Scholz eine «wachsweiche Ankündigungspolitik» vor, da sein neues Gesetz auf Basis der bisherigen EU-Liste wirkungslos bleibe. Nötig seien schärfere Kriterien. Auch Steueroasen in der EU könne man sich nicht länger leisten.

Scholz hofft auf wirtschaftlichen Schub durch Corona-Impfungen

BRÜSSEL: Bundesfinanzminister Olaf Scholz erhofft sich vom schnellen Impfen Schub für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise. Deshalb sei keine Zeit zu verlieren, sobald genügend Corona-Impfstoff vorhanden sei, sagte der SPD-Politiker am Montag vor einer Tagung der Eurogruppe. In Deutschland müssten dann auch rasch Haus- und Betriebsärzte in die Kampagne einbezogen werden. Die wirtschaftliche Lage und die erhoffte Erholung war eines der Themen für die Online-Sitzung der Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Eurostaaten am Montagnachmittag. Grundlage der Beratungen ist die jüngste Konjunkturprognose der EU-Kommission. Diese sagt voraus, dass die Wirtschaft im Euroraum ab dem zweiten Quartal wieder zulegt. Dieses und nächstes Jahr soll jeweils 3,8 Prozent Wachstum erreicht werden.

Irans stellt im Atomstreit Minimalforderungen an USA

TEHERAN: Für eine Lösung im Streit um das Wiener Atomabkommen hat der Iran Minimalforderungen an die USA formuliert. Dem Land geht es um die Wiederaufnahme des Ölexports und den Zugang zu eingefrorenen Bankkonten. «Für uns ist es wichtig, dass wir unser Öl wieder verkaufen können und an unser Geld in den Banken rankommen», sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi am Montag. Andernfalls würde der ganze Atomdeal von 2015 für den Iran keinen Sinn machen, so der Vizeminister und Atomunterhändler auf seiner Instagram-Seite.

Hintergrund der Aussagen Araghchis ist die Forderung des Irans an US-Präsident Joe Biden, die Iran-Politik seines Vorgängers Donald Trump zu revidieren. Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomvertrag ausgetreten. Auch die in dem Deal aufgehobenen Sanktionen gegen den Iran führte Trump wieder ein. Wegen der Sanktionen - verschärft durch die Corona-Pandemie - steckt das eigentlich ölreiche Land seit zwei Jahren in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Besonders schwere Auswirkungen hat der sanktionierte Ölexport, der die Haupteinnahmequelle des Landes ist.

Seit Mai 2019 hat auch der Iran schrittweise Vorgaben in dem Deal ignoriert. Von dem Abkommen ist de facto fast nichts mehr übrig geblieben. Trotzdem hofft Irans Präsident Hassan Ruhani weiterhin auf einen Kurswechsel der Biden-Regierung, um so sowohl den Atomdeal als auch das Land vor einem wirtschaftlichen Kollaps zu retten. Dafür müsste aber laut Ruhani die USA den ersten Schritt machen und zunächst zum Verhandlungstisch zurückkehren.

Kupferpreis steigt auf höchsten Stand seit neun Jahren

LONDON: Der Preis für Kupfer hat an den Finanzmärkten einen mehrjährigen Höchststand erreicht. Am Montag stieg der Preis für eine Tonne des Industriemetalls an der Rohstoffbörse LME in London bis auf 8406 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2012. Kupfer gilt aufgrund seiner umfänglichen Verwendung in der Industrie als Konjunkturbarometer. Allerdings dürfte diese Signalfunktion durch die Corona-Pandemie etwas verzerrt sein.

Am Kupfermarkt herrscht schon seit längerem ein Angebotsengpass. Ein Grund besteht darin, dass viele Kupferminen ihre Förderung wegen der Corona-Krise eingeschränkt haben. Zugleich bleibt die Nachfrage gerade aus dem rohstoffhungrigen China groß.

Beflügelt wird der Kupferpreis zudem durch die Hoffnung auf konjunkturelle Besserung infolge zunehmender Corona-Impfungen. Auch der zuletzt schwächere US-Dollar sorgt für eine rege Nachfrage. Kupfer wird in der amerikanischen Währung gehandelt. Ein fallender Dollarkurs führt daher oft zu einer steigenden Kupfernachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

50 Jahre Dezimalsystem: Großbritannien würdigt Währungsumstellung

LONDON: Mit einer Gedenkmünze im Wert von 50 Pence (0,57 Euro) würdigt das Vereinigte Königreich die Umstellung seiner Währung auf das weltweit gebräuchliche Dezimalsystem vor 50 Jahren. «Der Tag, an dem britische Münzprägung sich für immer veränderte», twitterte die britische Münzprägeanstalt Royal Mint am Montag.

Am 15. Februar 1971 hatten das Vereinigte Königreich und Irland als letzte Länder in Europa ihre Währungen dezimal unterteilt. Zuvor hatte das Vereinigte Königreich ein komplizierteres System genutzt: Ein britisches Pfund war 20 Schilling wert, jeder Schilling wiederum 12 Pence. Ein Pfund war also gleich 240 Pence. Experten würdigten die Umstellung, die jahrelang vorbereitet wurde, als «größte Revolution für die britische Währung seit Jahrhunderten». In Deutschland war bereits 100 Jahre zuvor - 1871 - auf ein Dezimalsystem umgestellt worden.

Auch Königin Elizabeth II. würdigte das Ereignis. «Der heutige Tag markiert den 50. Jahrestag der Dezimalisierung im Vereinigten Königreich, als Britannien sich von Schillingen und Pence verabschiedete und die siebeneckige 50-Pence-Münze begrüßte», twitterte der Palast am Montag. Dazu sandte er unter anderem ein Bild vom Besuch der Queen in einer Münzprägeanstalt von 1968 aus.

Bedeutung von Deutschland für den polnischen Export steigt

WARSCHAU: Die Bedeutung von Deutschland für den polnischen Export ist im vergangenen Jahr gestiegen. Der Anteil der ins westliche Nachbarland exportierten Waren lag 2020 bei 28,9 Prozent der Gesamtausfuhren, wie das polnische Statistikamt am Montag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 27,7 Prozent.

Der Wert der polnischen Exporte nach Deutschland betrug im vergangenen Jahr 68,6 Milliarden Euro, ein Anstieg von 3,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Die polnischen Importe aus Deutschland hingegen beliefen sich 2020 auf 49,3 Milliarden Euro, was im Vorjahresvergleich einen Rückgang um 5 Prozent bedeutet. Waren aus Deutschland machen ein Fünftel der polnischen Einfuhren aus.

Unter dem Strich blieb Polen auch im vergangenen Jahr Netto-Exporteur: Der Außenhandelsüberschuss betrug 12 Milliarden Euro. Die Gesamtausfuhren fielen im Vergleich zu 2019 um 0,3 Prozent auf 237,5 Milliarden Euro. Bei der Gesamteinfuhr gab es im gleichen Zeitraum einen Rückgang um 4,8 Prozent auf 225,5 Milliarden Euro.

Wiener Bäckerei mit «Bürgermeister-Krapfen» wegen Impf-Drängelei

WIEN: Das als Impf-Vordrängeln kritisierte Verhalten mancher Bürgermeister in Österreich hat eine Wiener Bäckereikette zu einer neuen Kreation inspiriert.

Der «Bürgermeister-Krapfen» als typisches Faschingsgebäck ist mit weißem Zuckerguss und grünen Zuckerperlen, die Viren darstellen sollen, überzogen und obendrauf gibt es eine Spritze, gefüllt mit Eierlikör als Gegengift. «Wir wollen alle geimpft werden. Wir warten alle darauf, und inzwischen haben wir gedacht, ein Spritzerl, ein bisserl Alkohol, das tut die Zeit des Wartens verschönern», sagte Bäckereichefin Doris Felber in der ORF-Radiosendung «Wien heute». Eine Reihe von Bürgermeistern meist kleiner Gemeinden hatte sich bei Impfaktionen besonders alter Menschen gleich selbst eine Dosis gegen das Coronavirus geben lassen.

Japans Wirtschaft setzt Erholung fort

TOKIO: Japans Wirtschaft hat ihre Erholung im Schlussquartal 2020 fortgesetzt. Nach vorläufigen Daten der Regierung in Tokio vom Montag legte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 12,7 Prozent zu. Im Vorquartal war Japans BIP bereits um 22,9 Prozent gestiegen. Es war das erste Mal nach drei Quartalen, dass die Wirtschaft des Landes wieder zulegte, nachdem Japan im Zuge der Corona-Pandemie in eine schwere Rezession gerutscht war.

Bezogen auf das gesamte Kalenderjahr schrumpfte Japans Wirtschaft um 4,8 Prozent. Das war der erste Rückgang seit einem Einbruch um 5,7 Prozent im Jahr 2009. Experten erwarten jedoch, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich die japanische Wirtschaft vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird.

Japan ist aufgrund seiner exportorientierten Wirtschaftsstruktur besonders stark von einem offenen und lebhaften Welthandel anhängig. Auch die Entwicklung im Land hängt stark von der Pandemie ab. Japan befindet sich im Ausnahmezustand. Es besteht aber die Hoffnung, dass Rückläufige Neuinfektionen baldige Lockerungen zulassen.

Im Schlussquartal 2020 wurde die wirtschaftliche Entwicklung in Japan vor allem durch drei Bereiche beflügelt: Der Außenhandel insbesondere mit China legte deutlich zu, während die Unternehmensinvestitionen so stark stiegen wie seit etwa fünf Jahren nicht mehr. Darüber hinaus erhöhten sich die Ausgaben der privaten Haushalte, auch aufgrund coronabedingter Transferzahlungen durch die Regierung.

Dänische Wirtschaftsleistung sinkt im Corona-Jahr um 3,7 Prozent

KOPENHAGEN: Die dänische Wirtschaft ist im Corona-Jahr 2020 deutlich geschrumpft. Dänemarks Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging nach vorläufigen Schätzungen der nationalen Statistikbehörde DST im vergangenen Jahr um etwa 3,7 Prozent zurück. Das ist der stärkste jährliche Rückgang der Wirtschaftsleistung in Dänemark seit der Finanzkrise 2009. Wie die Statistiker am Montag mitteilten, liegt der Rückgang 2020 klar unter dem EU-Durchschnitt von schätzungsweise minus 6,4 Prozent, aber über den minus 2,3 Prozent der USA.

Wie in den meisten anderen Ländern war die Wirtschaftsleistung in Dänemark wegen der Corona-Krise vor allem im zweiten Quartal eingebrochen: Das dänische BIP nahm in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 7,4 Prozent ab. Nach DST-Angaben war das der heftigste Rückgang seit Beginn der Auswertung vierteljährlicher Zahlen Anfang der 1990er Jahre. Auch damals war der Einbruch allerdings geringer ausgefallen als in der EU insgesamt. Im Folgequartal hatte sich die Wirtschaft in Dänemark stark erholt, in den letzten drei Monaten gab es dann nach vorläufigen Schätzungen einen moderaten Anstieg von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Eurokurs legt zu

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2140 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2108 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil deutlichen Kursgewinnen an den asiatischen Aktienmärkten belastete den amerikanischen Dollar. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim japanischen Yen, der von Anlegern ebenfalls als sichere Anlage geschätzt wird. Die aktuell stärkere Risikofreude der Investoren setzte den Yen im Handel zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte hingegen das britische Pfund, das zu fast allen wichtigen Währungen zulegen konnte. Hier stützten Fortschritte beim Corona-Impfprogramm den Kurs. In Großbritannien wurden mittlerweile 15 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verabreicht.

US-Autozulieferer BorgWarner will Akasol übernehmen

DARMSTADT: Der hessische Batteriehersteller Akasol wird amerikanisch. Der US-Autozulieferer BorgWarner will das Unternehmen für knapp 730 Millionen Euro kaufen. Den Anteilseignern werde 120 Euro je Aktie geboten, teilte Akasol am Montag in Darmstadt mit. Die Offerte liege rund ein Viertel über dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen drei Monate. Am Freitag hatte die Aktie zum Xetra-Handelsschluss etwas mehr als 104 Euro gekostet und damit mehr als doppelt so viel wie beim Börsengang im Jahr 2018.

Die Übernahme aller Aktien würde BorgWarner rund 730 Millionen Euro kosten. Da Unternehmensgründer und Konzernchef Sven Schulz, der rund 47 Prozent der Anteile hält, und andere Gründer ihre Aktien verkaufen werden, hat sich der US-Konzern bereits 59 Prozent der Akasol-Papiere gesichert. Damit ist die von BorgWarner gesetzte Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie schon erreicht. Zudem befürworten der Aufsichtsrat und Vorstand und Akasol das Angebot, wie es hieß.

Das 2008 gegründete Unternehmen stellt Batteriesysteme für Busse, Bahnen, Lastwagen, Industriefahrzeuge sowie Schiffe her und will von der zunehmenden Elektrifizierung schwerer Fahrzeuge profitieren. Zu den Kunden gehören unter anderem Konzerne wie Daimler, Alstom und Volvo. Akasol wuchs zuletzt kräftig, steckt aber in den roten Zahlen. Die Mitarbeiterzahl lag Ende September 2020 bei rund 300.

Bei Corona-Impfung vorgedrängelt: Perus Außenministerin tritt zurück

LIMA: Nach Ärger um vorzeitige Corona-Impfungen für Politiker in Peru ist die Außenministerin der Übergangsregierung zurückgetreten. Sie habe am 22. Januar eine erste Dosis des Impfstoffs des chinesischen Konzerns Sinopharm bekommen, teilte die Ministerin, Elizabeth Astete, am Sonntag (Ortszeit) mit. Das sei ihr angeboten worden, nachdem sie Kontakt mit mehreren Menschen gehabt habe, die positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.

Die Reaktionen auf die Enthüllung, dass der frühere Präsident Martín Vizcarra und seine Ehefrau sich hatten impfen lassen, hätten ihr gezeigt, dass sie einen schweren Fehler begangen habe, erklärte die 68-Jährige. Sie habe daher auch entschieden, sich die zweite Spritze nicht geben zu lassen.

In den vergangenen Tagen war herausgekommen, dass Vizcarra, der im November wegen Bestechungsvorwürfen vom Parlament abgesetzt wurde, und seine Frau schon im Oktober gegen das Virus geimpft worden waren. Er gab an, sie seien freiwillige Teilnehmer einer klinischen Studie des Sinopharm-Vakzins gewesen, was die zuständige Universität in Lima dementierte. Seitdem stieg der Druck auf andere Politiker in dem südamerikanischen Land, zu erklären, ob sie bereits geimpft wurden.

Perus Impfkampagne hatte vergangenen Dienstag begonnen. In der ersten Phase sollen unter anderem Gesundheitspersonal, Mitglieder der Sicherheitskräfte und auch Interimspräsident Francisco Sagasti geimpft werden - nicht aber andere Regierungsangehörige. Menschen im Alter von mindestens 60 Jahren sollen in der zweiten Phase an die Reihe kommen. Der Andenstaat mit gut 30 Millionen Einwohnern hat bisher rund 43.700 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert - eine der weltweit höchsten Todesraten pro Einwohner in der Pandemie.