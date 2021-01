Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Unternehmenschefs fordern rasche Bestätigung von US-Wahlergebnis

NEW YORK: Mehr als 170 Top-Manager von US-Konzernen haben die Kongressabgeordneten in einem offenen Brief aufgefordert, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen rasch zu bestätigen. Versuche, diesen Prozess zu behindern oder zu verzögern, stünden im Widerspruch zu den «wesentlichen Grundwerten unserer Demokratie», hieß es in dem am Montag (Ortszeit) in New York veröffentlichten Appell. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem die Chefs der Finanzriesen Goldman Sachs und Blackrock sowie des Pharmakonzerns Pfizer.

«Die Präsidentschaftswahlen sind entschieden, und es ist an der Zeit für dieses Land, sich nach vorne zu bewegen», heißt es in dem von der Lobby-Organisation Partnership for New York City organisierten Brief. Die Wirtschaftsführer fordern Amtsinhaber Donald Trump und dessen Unterstützer in der republikanischen Partei damit auf, ihren Widerstand gegen den Wahlausgang aufzugeben und ohne Verzögerungen eine geordnete Übergabe an die neue Regierung des gewählten Präsidenten Joe Biden von den Demokraten zu ermöglichen.

Der US-Kongress soll die Wahlergebnisse an diesem Mittwoch bestätigen. Mehrere Republikaner in Repräsentantenhaus und Senat kündigten dagegen Widerstand an - was die Zustimmung aber nur um einige Stunden verzögern dürfte. Biden hatte die Präsidentschaftswahl klar gegen den Amtsinhaber Trump gewonnen und soll am 20. Januar vereidigt werden. Trump weigert sich nach wie vor, seine Niederlage einzugestehen. Für seine Behauptung, es habe massiven Wahlbetrug gegeben, wurden jedoch keine stichhaltigen Beweise vorgelegt.

Auftragsfertiger Foxconn will Elektroauto-Firma Byton helfen

NANJING: Der vor allem als Hersteller diverser Apple-Geräte bekannte Auftragsfertiger Foxconn stößt ins Autogeschäft vor. Der Elektronik-Spezialist aus Taiwan will die chinesische Elektroauto-Firma Byton beim Aufbau der Produktion des ersten Serienfahrzeugs unterstützen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Byton wollte bereits im vergangenen Jahr die Fertigung in China aufnehmen, in der Corona-Pandemie wurden die Pläne jedoch auf Eis gelegt. Nun werde ein Start der Produktion bis zum ersten Quartal 2022 angepeilt, hieß es.

Byton war von ehemaligen BMW-Managern gegründet worden und kooperiert unter anderem mit dem chinesischen Autokonzern FAW. Das erste Modell der Firma, der SUV M-Byte, sorgte für Aufsehen unter anderem mit einem riesigen Display praktisch von Tür zu Tür im Cockpit. Ein serienreifes Modell wurde 2019 auf der Automobilausstellung IAA in Frankfurt vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen 2021 auch in Europa auf den Markt kommen.

Foxconn wolle «industrielle Ressourcen und seine Expertise in fortschrittlicher Fertigungstechnologie» einbringen, teilten die Unternehmen mit. Foxconn hatte vor einem Jahr bereits eine Kooperation mit dem Autokonzern Fiat Chrysler für den chinesischen Markt bekanntgegeben. Doch der Status dieses Projekts ist unklar.

Ölkonzern Total reduziert aus Sicherheitsgründen Personal in Mosambik

PARIS: Der französische Ölkonzern Total will wegen Sicherheitsbedenken weniger Mitarbeiter in einem Flüssigerdgas-Projekt in Mosambik einsetzen.

Wegen der Sicherheitssituation in der Provinz Cabo Delgado und in dem Distrikt Palma habe man beschlossen, die Zahl des anwesenden Personals in dem Projekt zu reduzieren, teilte das Unternehmen am Montag auf Anfrage mit. Der Konzern verfolge die Situation im Norden Mosambiks äußerst aufmerksam. Die Demobilisierung gehe geordnet voran, hieß es. In der gasreichen Provinz Cabo Delgado gibt es immer wieder brutale Übergriffe, hinter denen islamistische Gruppen vermutet werden.

Rekordrally am Aktienmarkt setzt sich zum Jahresstart fort

FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Aktienindizes sind mit weiteren Rekorden ins Jahr 2021 gestartet. Gut gelaunte Anleger trieben sowohl den Leitindex Dax als auch den MDax der mittelgroßen Werte und den Nebenwerteindex SDax zu Bestmarken, wobei der Dax mit 13.907 Punkten seinen alten Rekord nur knapp übertraf. Am Nachmittag gewann der Dax noch 1,16 Prozent auf 13.878,42 Punkte. Der MDax verbuchte ein Plus von 0,93 Prozent auf 31.083,21 Punkte, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 von 1,3 Prozent. Der Euro kletterte zeitweise über 1,23 Dollar und wurde am Nachmittag zu 1,2297 Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag vor dem Jahreswechsel auf 1,2271 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,56 Prozent am vergangenen Mittwoch auf minus 0,60 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 146,32 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 177,98 Punkte zu.

Ifo: Senkung der Mehrwertsteuer hat Ziel verfehlt

MÜNCHEN: Die Ende 2020 ausgelaufene, befristete Senkung der Mehrwertsteuer hat nach Einschätzung des Ifo-Instituts für die Konjunktur kaum etwas gebracht. Ziel der Bundesregierung sei es gewesen, die Bürger zu größeren Anschaffungen zu bewegen. «Dieses ist nicht erreicht worden, wie zwei Umfragen nahelegen», schrieben die Ifo-Experten Clemens Fuest, Andreas Peichl und Florian Neumeier in einem am Montag veröffentlichten Aufsatz. Die Senkung der Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember 2020 habe 6,3 Milliarden Euro an zusätzlichem Konsum gebracht. Das entspreche einem Anstieg der privaten Konsumausgaben um nur 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der geschätzte Steuerausfall betrage hingegen 20 Milliarden Euro.

Corona-Krise lässt Zahl der Erwerbstätigen sinken

WIESBADEN: Nach 14 Jahren Wachstum ist im Corona-Jahr 2020 die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland erstmals wieder zurückgegangen. 44,8 Millionen Menschen hatten im Jahresschnitt im Inland einen Arbeitsplatz oder waren selbstständig, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren 1,1 Prozent weniger als 2019 und auch 0,2 Prozent weniger als 2018. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte deutlich um 34,5 Prozent auf 1,85 Millionen. Der Statistik zufolge gingen insbesondere schlecht gesicherte Jobs verloren, während die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten häufig in Kurzarbeit geschickt wurden. Noch deutlicher als in den Vorjahren ging die Zahl der Selbstständigen und ihrer mithelfenden Angehörigen auf nun noch 4,0 Millionen zurück.

ADAC: Benzin und Diesel zu Jahresbeginn etwa 6 Cent teurer

MÜNCHEN: Benzin und Diesel sind an Tankstellen in Deutschland zu Jahresbeginn etwa 6 Cent teurer geworden. Das teilte der ADAC am Montag mit. Für Super E 10 ermittelten die Preisbeobachter des Automobilclubs einen bundesdeutschen Durchschnittspreis von 1,334 Euro (3. Januar) pro Liter, am 31. Dezember kostete die Benzinsorte im Mittel 1,275 Euro. Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum im Schnitt von 1,164 auf 1,227 Euro je Liter. Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es seit Jahresbeginn einen CO2-Preis für Verkehr und Heizen. Zugleich gilt wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent.

Bitcoin bricht nach Kursrally ein

FRANKFURT/MAIN: Der Wert der Digitalwährung Bitcoin ist abgestürzt. Nach starken Kursgewinnen war noch am Wochenende ein Rekordhoch von rund 34.800 US-Dollar erreicht worden. Am Montag fiel der Wert einer Einheit der ältesten Kryptowährung jedoch bis auf 27.700 Dollar zurück. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete sie am Mittag dann etwa 30.000 Dollar. Starke Kursschwankungen sind für Digitalwährungen nicht ungewöhnlich. Kritiker sehen in darin einen Beleg dafür, dass der Bitcoin als Zahlungsmittel und Finanzanlage ungeeignet sei. 2020 hatte sich der Kurs in etwa vervierfacht. Als wesentlicher Grund gilt das größere Interesse von Unternehmen und Investoren an digitalen Währungen. Hinzu kommt der stärkere Fokus seitens Notenbanken, die vermehrt eigene Digitalwährungen anstreben.

Studie: Aufschwung nach der Krise kommt nicht allen Branchen zu Gute

BERLIN: Kräftiges Wachstum im Gastgewerbe und in der Autoindustrie, Rückgänge im Bergbau: Nicht alle Branchen werden dem Prognos-Institut zufolge von dem erwarteten Konjunkturaufschwung nach der Corona-Krise profitieren. «Die Spanne zwischen der schwächsten und der stärksten Branchenentwicklung fällt größer aus als je zuvor», sagte Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer. Das kräftigste Wachstum trauen die Experten in diesem Jahr Branchen zu, die die Corona-Krise besonders getroffen hat. Bergbau, Kokerei und Mineralölverarbeitung dürften wegen des deutlichen Strukturwandels weiter schrumpfen.

Auch Aktionäre von Fiat Chrysler stimmen Fusion mit PSA zu

ROM: Nach der Zustimmung der Aktionäre des Opel-Mutterkonzerns PSA haben auch die Anteilseigner von Fiat Chrysler (FCA) die Fusion zum gemeinsamen Autokonzern «Stellantis» gebilligt. Mit fast einhundert Prozent Zustimmung machten die Aktionäre nach Unternehmensangaben am Montag den Weg frei für den Zusammenschluss der Autokonzerne. «Stellantis wird einer der weltweit führenden Fahrzeughersteller sein», sagte der FCA-Verwaltungsratsvorsitzende John Elkann. Noch wichtiger sei, dass ein Unternehmen mit der Größe, den Ressourcen, der Vielfalt und dem Know-how entstehe, «um erfolgreich die Möglichkeiten einer neuen Ära zu ergreifen».

«Stellantis» sei ein weiterer Schritt nach vorne, erklärte der 44-Jährige. Er steht an der Spitze der FCA-Gruppe und gehört der Unternehmerfamilie Agnelli an, die Fiat als Automobilbauer mit gründete und zu einer großen europäischen Automarke entwickelte.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten der Fusion im Dezember mit Auflagen zugestimmt. Mit dem Zusammenschluss soll der viertgrößte Autokonzern der Welt entstehen. Der neue Verbund mit großen Standbeinen in Europa und in Nordamerika wird 14 Marken führen, darunter Opel, Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth oder Dodge.

Fiat Chrysler und PSA setzten vor der Corona-Krise zusammen rund 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ab und hatten einen Umsatz von 170 Milliarden Euro. Nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund waren 2019 größer.

Kein Verkehrschaos auf französischer Seite des Ärmelkanals

CALAIS: Zu Beginn der ersten Arbeitswoche nach dem vollständigen Bruch Großbritanniens mit der Europäischen Union ist die Verkehrslage am Ärmelkanal weiterhin entspannt. Es habe keine Störungen gegeben, sagte eine Sprecherin der für die nordfranzösische Hafenstadt Calais zuständigen Präfektur am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auch zu Neujahr war der Verkehr fließend gewesen. Den Behörden zufolge ist das Verkehrsaufkommen zu dieser Zeit im Jahr typischerweise eher schwach.

Mit dem Jahreswechsel ist Großbritannien nicht mehr Mitglied des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Das bedeutet auch Zollkontrollen. Bereits im Vorfeld hatten sich die Zuständigen in Calais entspannt gezeigt und betont, dass man gut vorbereitet sei. Ein Großteil des Handels Großbritanniens mit dem europäischen Kontinent wird über die Fährverbindung ins französische Calais und über den nahen Eurotunnel abgewickelt.

Ölpreise legen deutlich zu - Opec+ berät über Förderung

SINGAPUR: Die Ölpreise haben zu Beginn des neuen Jahres deutlich zugelegt. Händler nannten die gute Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen 52,98 US-Dollar. Das waren 1,18 Dollar mehr als am Donnerstag (31.12.2020). Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls spürbar um 1,01 Dollar auf 49,53 Dollar.

Wie über weite Strecken des vergangenen Jahres werden die Ölpreise auch im neuen Jahr durch die Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst. Für Auftrieb sorgt schon seit einiger Zeit die Aussicht auf flächendeckende Impfungen. Damit einher geht die Hoffnung auf eine merklich robustere Konjunktur mit höherem Erdölverbrauch. Dementsprechend bewegen sich die Ölpreise derzeit in der Nähe ihrer Höchststände seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020.

Der Fortgang der Pandemie ist jedoch ungewiss. Daher hat sich der Ölverbund Opec+ auf ein vorsichtiges Vorgehen verständigt. Zu Jahresbeginn wurde die tägliche Rohölförderung um 500.000 Barrel erhöht. An diesem Montag will der Verbund beraten, wie ab Februar vorgegangen werden soll.