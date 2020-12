Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Norwegens Oberstes Gericht entscheidet über Klimaklage

OSLO: Das Oberste Gericht in Norwegen entscheidet am Dienstag (9.00), ob Ölbohrungen in der Arktis grundgesetzwidrig sind. Greenpeace, die norwegische Umweltschutzorganisation Natur & Jugend sowie zwei Unterstützergruppen werfen dem norwegischen Staat vor, mit der Zulassung von Bohrungen in der Barentsee gegen den als Umweltparagrafen bekannten Paragrafen 112 der norwegischen Verfassung verstoßen zu haben. Danach hat die Bevölkerung ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Sie erhoffen sich von dem Verfahren einen Präzedenzfall für Klimaklagen in aller Welt - und dass Ölbohrungen in der Arktis letztlich verboten werden.

Norwegen hatte 2016 erstmals seit 20 Jahren neue Ölbohrungen in der arktischen Barentssee gestattet. Die Regierung ist der Ansicht, dass der Beschluss die politischen Prozesse gründlich durchlaufen habe und verfassungskonform sei. Sowohl das Bezirksgericht in Oslo als auch das Berufungsgericht Borgarting hatten dem Staat Recht gegeben.

«Das Bewusstsein der Menschen für die Klimakrise und die Natur hat sich seit 2016 grundlegend geändert», sagte Frode Pleym, der Vorsitzende von Greenpeace Norwegen, laut einer Mitteilung. «Ich bin der festen Überzeugung, dass die Richter des Oberstes Gerichtshofs bei der Auslegung des Umweltartikels zu dem Schluss kommen, dass es offensichtlich ist, dass er den Menschen Rechte einräumt und Grenzen setzt für das, was Politiker tun können und was nicht.»

Dax auf Talfahrt - Neue Virusängste und neue Abschottungen

FRANKFURT/MAIN: Die Virusängste sind an die Börsen zurückgekehrt und haben am Montag auch den deutschen Aktienmarkt schwer belastet. Am Nachmittag ging der Dax um 2,99 Prozent abwärts auf 13.222,99 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 2,48 Prozent auf 29.650,97 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 3,17 Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,56 am Freitag auf minus 0,61 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,26 Prozent auf 146,45 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,26 Prozent auf 178,20 Punkte. Der Euro wurde am frühen Nachmittag mit 1,2190 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2259 Dollar festgesetzt.

Statistik zeigt größere Unzufriedenheit mit Paketzustellung

BONN: Deutschlands Paketbranche hat in diesem Jahr einer Statistik zufolge deutlich mehr für Unmut bei Verbrauchern gesorgt als zuvor. In Beschwerdeschreiben an die Bundesnetzagentur wurden 15.259 negative Erfahrungen mit Paketdienstleistungen aufgeführt, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums an die Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht. Verglichen mit dem Vorjahr war das mehr als eine Verdopplung (2019: 7149). Es ging zum Beispiel um falsch oder verspätet zugestellte Pakete oder um Schäden. Die Kritik betraf die ganze Branche, vor allem aber den Marktführer DHL.

Tarifverdienste in der Corona-Krise langsamer gestiegen

WIESBADEN: Lohnzurückhaltung in der Corona-Krise hat den Anstieg der Tarifverdienste in diesem Jahr gebremst. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lagen die Gehälter der Tarifbeschäftigten einschließlich Sonderzahlungen im Jahresschnitt 2020 um 2,1 Prozent höher als 2019. Dies wäre der geringste Zuwachs seit 2016, wie die Behörde mitteilte. Im vergangenen Jahr waren die Entgelte noch um durchschnittlich 3,2 Prozent gestiegen. Positiv aus Sicht der Beschäftigten: Die Tarifverdienste legten deutlich stärker zu als die Verbraucherpreise insgesamt, die in diesem Jahr Ökonomen zufolge um etwa 0,6 Prozent stiegen. Unter dem Strich haben betroffene Arbeitnehmer so rechnerisch mehr Geld in der Tasche.

Einigung auf weiteres gewaltiges Corona-Konjunkturpaket in USA

WASHINGTON: Demokraten und Republikaner im US-Kongress haben sich nach monatelangem Streit auf ein weiteres gewaltiges Corona-Konjunkturpaket verständigt. Das Paket habe einen Umfang von rund 900 Milliarden Dollar (rund 737 Milliarden Euro), hieß es. Vorgesehen seien unter anderem weitere Finanzhilfen für kleine Betriebe und eine zeitlich begrenzte Aufstockung von Arbeitslosenhilfen um 300 Dollar wöchentlich. Bürger mit einem bestimmten Höchsteinkommen sollen einmalig eine direkte Hilfszahlung in Höhe von 600 Dollar pro Kopf bekommen. Auch Geld für Schulen, Kinderbetreuung und für die Verteilung der Impfstoffe sei eingeplant.

Bafin gewährt weitere Schonfrist bei strengeren Kreditkartenregeln

FRANKFURT/MAIN: Die strengeren Sicherheitsbestimmungen für das Bezahlen per Kreditkarte im Internet greifen in vollem Umfang erst ab dem 15. März 2021. Die Finanzaufsicht Bafin gewährt eine weitere Schonfrist. Eigentlich gilt die Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung nach neuen EU-Regeln bereits seit 14. September 2019 für jede Zahlung im Online-Banking und beim Einkaufen im Internet. Statt nur Daten der Kreditkarte beim Online-Shopping einzugeben, müssen Verbraucher demnach etwa per Passwort oder Transaktionsnummer (TAN) nachweisen, dass sie der rechtmäßige Inhaber der Bezahlkarte sind. Doch weil mancher Anbieter Probleme bei der Umsetzung der «Zwei-Faktor-Authentifizierung» hat, gab es Aufschub.

EU-Wettbewerbshüter genehmigen Megafusion von PSA und Fiat Chrysler

BRÜSSEL: Die Wettbewerbshüter der EU haben die geplante Fusion zwischen dem Opel-Mutterkonzern PSA und Fiat Chrysler (FCA) genehmigt. Die Zustimmung ist aber an die Bedingung geknüpft, dass die Unternehmen Verpflichtungszusagen vollständig umsetzen, wie die EU-Kommission mitteilte. PSA mit den Marken Opel, Peugeot, DS und Citroën und FCA hatten ihre Fusionspläne vor einem Jahr beschlossen. Fiat Chrysler und PSA setzten vor der Corona-Krise zusammen rund 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ab und hatten einen Umsatz von 170 Milliarden Euro. Nur Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan-Verbund waren 2019 größer. Der künftige Konzern soll vom lateinischen Wort für Stern («Stella») abgeleitet «Stellantis» heißen. Die Markennamen wie Opel, Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth oder Dodge sollen aber weiter Bestand haben.

Italiens Modeverband sieht Tausende Geschäfte wegen Corona in Gefahr

ROM: Im Modeland Italien sind nach Einschätzungen des Branchenverbands Federazione Moda Italia etwa 20.000 Geschäfte wegen der Corona-Krise von Schließungen bedroht. «Die Beschäftigung würde das mit einem geschätzten Verlust von ungefähr 50.000 Stellen stark zu spüren bekommen», schrieb der Verband am Montag in einer Mitteilung. Die Branchenvertreter rechnen außerdem mit einem Umsatzrückgang von ungefähr 20 Milliarden Euro. Die weiteren Corona-Beschränkungen in dem Mittelmeerland zu Weihnachten beeinträchtigten das Geschäft der Modehändler zusätzlich.

Laut Verbandsangaben gibt es in Italien rund 115.000 Modegeschäfte und insgesamt rund 310.000 Beschäftigte in dem Bereich. Federazione Moda Italia repräsentiert nach eigenen Angaben kleine und mittlere Unternehmen aus der Modebranche. Dazu zählen demnach zum Beispiel Mode- und Bekleidungsläden aber auch Accessoire-Geschäfte.

Italien wurde hart von der Pandemie getroffen. Bislang registrierten die Gesundheitsbehörden mehr als 68.500 Tote mit Sars-CoV-2 und insgesamt mehr als 1,953 Millionen Corona-Infektionen. Von Weihnachten bis Anfang Januar beschloss die Mitte-Links-Regierung strengere Corona-Regeln, darunter auch geschlossene Geschäfte im Einzelhandel.

Erdgaskonflikt: Unterkühlte Neujahrswünsche zwischen Ankara und Athen

ANKARA/ATHEN: Zu den Feiertagen bleibt die Atmosphäre zwischen Ankara und Athen unterkühlt bis zynisch. Den Auftakt machte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonntagabend mit einem Tweet, in dem er sich auf ein Interview des griechischen Außenministers Nikos Dendias vom Wochenende bezog. Dendias hatte darin erneut ein Waffenembargo der EU gegenüber der Türkei gefordert.

«Lieber Niko», schrieb Cavusoglu an seinen Amtskollegen, «hier ein freundlicher Rat für das neue Jahr - hör auf, Andere um Hilfe zu bitten und die Würde der Griechen zu verletzen. Möge 2021 das Jahr sein, in dem wir unsere Differenzen fair beilegen, indem wir direkt, aufrichtig und ernsthaft reden.»

«Danke, mein Freund Mevlüt», twitterte Dendias daraufhin am Montag und listete seinerseits gleich drei Neujahrswünsche und Ratschläge auf. So solle die Türkei mit ihren Kriegsdrohungen gegen Griechenland aufhören, schließlich lebe man im 21. Jahrhundert. Zudem solle Ankara anstreben, weniger neo-osmanisch und stattdessen europäischer zu werden und drittens Provokationen und illegale Aktivitäten unterlassen.

Gemeint ist die Erdgassuche der Türkei im östlichen Mittelmeer. Athen wirft dem Nachbarn vor, illegal in Gewässern der Ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands nach Erdgas zu forschen. Ankara argumentiert, dass die erkundeten Zonen zum türkischen Festlandsockel gehören und die Türkei ein Recht auf Ausbeutung der Bodenschätze hat. Der Konflikt ist, anders als die Tweets auf den ersten Blick vermuten lassen, sehr ernst. Beim nächsten EU-Gipfel im März 2021 soll wegen der Aktivitäten der Türkei erneut über Sanktionen gegen das Land beraten werden.

Londoner Bürgermeister fordert Verlängerung für Brexit-Übergangsphase

LONDON: Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat die britische Regierung aufgefordert, eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase auszuhandeln. Das sei im Lichte der jüngsten Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie geboten. «Das Einzige, auf das sich das Land jetzt konzentrieren sollte, ist der Kampf gegen das Virus», teilte Khan am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das Chaos und die Unsicherheit eines No Deals zu riskieren, sei schon immer skrupellos gewesen, auch vor dem jüngsten Anstieg der Covid-Fälle und den beunruhigenden Nachrichten über die Variante des Coronavirus, so der Labour-Politiker. Auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte sich bereits für eine Verlängerung ausgesprochen.

Am Sonntag hatte Frankreich den kompletten Verkehr über den Ärmelkanal aus Furcht vor einer neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien vorübergehend gestoppt.

Eine im Austrittsabkommen vorgesehene Verlängerungsoption der Übergangsphase hatte London im Sommer ausgeschlagen. Ob und wie sie jetzt erreicht werden könnte, ist ungewiss. Die Übergangsphase für den EU-Austritt des Landes läuft am 31. Dezember aus. Die Gespräche über einen Handelspakt stecken fest. Sollte nicht rechtzeitig eine Einigung zustande kommen, drohen Zölle und andere Handelshemmnisse.

Euro fällt unter 1,22 US-Dollar - Britisches Pfund weiter unter Druck

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag unter Druck geblieben und unter die Marke von 1,22 US-Dollar gefallen. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2188 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Eurokurs am Freitag auf 1,2259 Dollar festgesetzt. Erst in der vergangenen Woche hatte der Euro allerdings mit rund 1,2273 Dollar einen Höchststand seit April 2018 erreicht.

Als Belastung erweisen sich am Montag weiterhin die anhaltenden Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht «wesentlich» verändere, zitierten britische Medien Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch sollen die Verhandlungen auch an diesem Montag weitergehen.

Vor diesem Hintergrund gab zudem das britische Pfund gegenüber vielen wichtigen Währungen weiter nach. Hier wirkte sich auch die neue Variante des Coronavirus negativ aus, die sich derzeit rasch im Südosten Englands ausbreitet und die wirtschaftlichen Aktivitäten noch weiter zu lähmen droht.

Ölpreise fallen wegen neuer Virussorgen

NEW YORK/LONDON: Die gestiegene Unsicherheit angesichts einer neuen Variante des Coronavirus hat die Ölpreise am Montag stark belastet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittag 49,37 US-Dollar. Das waren 2,89 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,88 Dollar auf 46,22 Dollar. Am Freitag hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit März erreicht.

Fiat Chrysler und PSA begrüßen Fusionszustimmung der EU

ROM: Fiat Chrysler (FCA) und PSA haben sich nach der Genehmigung der geplanten Fusion durch die EU-Wettbewerbshüter zufrieden gezeigt. FCA und die PSA-Gruppe begrüßten die Freigabe der EU-Kommission, die die Fusion und die Gründung von Stellantis genehmige, teilten die Unternehmen mit. Am 4. Januar des kommenden Jahres würden sich die Aktionäre beider Firmen separat treffen und seien dazu eingeladen, dem Vorgang zuzustimmen. Der Abschluss der Fusion werde für das Ende des ersten Quartals 2021 erwartet, hieß es weiter.

Der Name des künftigen Konzerns «Stellantis» ist vom lateinischen Wort für Stern («Stella») abgeleitet. Die einzelnen Markennamen wie Opel, Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth oder Dodge sollen aber weiter Bestand haben.

Die Wettbewerbshüter der EU hatten am Montag die geplante Megafusion zwischen dem Opel-Mutterkonzern PSA und FCA genehmigt. Die Zustimmung ist aber an die Bedingung geknüpft, dass die Unternehmen Verpflichtungszusagen vollständig umsetzen, wie die EU-Kommission mitteilte. Die Übernahme werde zum viertgrößten Autokonzern der Welt führen.

Australische Firma muss wegen Anti-Virus-Sportkleidung vor Gericht

SYDNEY: Eine Firma für Sportbekleidung in Australien, die ihre Artikel als zuverlässigen Corona-Schutz angepriesen hatte, muss sich wegen «falscher Behauptungen» vor Gericht verantworten. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission (ACCC) kündigte am Montag an, juristische Schritte gegen das Unternehmen wegen Irreführung und Verstößen gegen das Verbraucherrecht einzuleiten.

Die Firma hatte im Juli eine so genannte «Anti-Virus Activewear» (Antiviren-Aktivkleidung) auf den Markt gebracht. Laut Werbung soll diese mit einer Substanz namens «LJ Shield» besprüht worden sein, die angeblich vor Viren und Krankheitserregern wie Sars-CoV-2 schützen soll. Durch das Tragen der Jogginghosen und Sport-Tops könnten die Kunden «die Möglichkeit, tödliche Viren zu verbreiten, komplett ausschließen», hieß es.

Die Firma habe den Eindruck erweckt, dass die Behauptungen auf wissenschaftlichen Beweisen beruhten, «was nicht der Fall war», so die ACCC. Viele Verbraucher vertrauten aber bekannten Marken und gingen davon ausgehen, dass ihr Marketing durch solide Beweise gestützt werde.

Mitte Juli war der Großteil der umstrittenen Modelle entfernt worden. Dennoch sei bis mindestens November auf Kleidungsetiketten zu lesen gewesen, dass die Modelle ihre Träger vor Krankheitserregern schützten, so der Vorwurf. Ein Unternehmenssprecher sagte dem Sender ABC, die Firma sei «enttäuscht» von dem Vorstoß der ACCC und werde ihre Position vor Gericht verteidigen.

Britischer Minister: Frankreichs Lkw-Einreiseverbot überraschend

LONDON: Das französische Einreiseverbot für Lastwagen aus Großbritannien hat die britische Regierung unerwartet getroffen. Die Maßnahme wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Coronavirus-Variante sei «etwas überraschend» gewesen, sagte Transportminister Grant Shapps am Montag dem Sender Sky News. Die Regierung habe aber sofort reagiert, betonte Shapps. So soll noch am Montag der ehemalige Flughafen Manston in der Grafschaft Kent als Lastwagenparkplatz geöffnet werden.

Die Verwaltung von Kent setzte zudem Pläne in Kraft, die für den Fall eines Brexits ohne Handelsabkommen vorbereitet worden waren. Unter anderem dürfen Lastwagen auf der wichtigen Autobahn zwischen London und dem Hafen Dover sowie dem Eurotunnel nun auf dem Seitenstreifen parken.

Shapps betonte, der Eurotunnel mache etwa 20 Prozent des Warenverkehrs zwischen dem Festland und Großbritannien aus. «Aber das ist nicht der Hauptanteil. Die meisten Waren kommen in unbegleiteten Behältern herein, und diese werden weiter ins Land kommen.» Fragen nach möglichen Engpässen wich Shapps aus. «Natürlich möchten wir nicht, dass diese Verbindungen zu lange geschlossen werden, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass sie geschlossen und unterbrochen werden», sagte der Minister. «Kurzfristig ist dies kein besonderes Problem. Aber der Schlüssel ist natürlich, das zu lösen.»

Frankreich und andere EU-Staaten haben wegen der raschen Ausbreitung der neuen Corona-Variante die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit können Lastwagen nicht mehr über den Ärmelkanal setzen.

Elektro-Exporte fallen auch im Oktober

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Elektroindustrie hat auch im Oktober einen Exportrückgang erlitten. In dem Monat fielen die Ausfuhren um 5,4 Prozent auf 18,2 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt mitteilte. «Der jüngste Lieferrückgang fiel damit wieder stärker aus als im September, als er sich lediglich auf knapp ein Prozent belaufen hatte», erklärte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Von Januar bis Oktober lagen die Exporte damit wegen der Corona-Krise bei 165,9 Milliarden Euro - 7,2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Im Oktober verzeichnete die Branche prozentual zweistellige Rückgänge etwa nach Großbritannien, Frankreich und Russland. Die Ausfuhren in den wichtigen Markt USA sanken erneut, und zwar um 7,2 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Die Elektrobranche mit rund 880.000 Beschäftigten in Deutschland hatte im Herbst etwas Aufwind vor allem aus China gespürt, aber auch hier gab es nun ein leichtes Minus. «Zwar sind die Ausfuhren ins Reich der Mitte die treibende Kraft der Exporterholung, allerdings vollzieht sich die Entwicklung nicht unbedingt wie an einer Schnur gezogen», sagte Gontermann.

Auch die Elektro-Importe fielen im Oktober. Sie sanken um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 17,4 Milliarden Euro.

Grenzen dicht: Britische Verbände warnen vor Versorgungsengpässen

LONDON: Angesichts geschlossener Grenzen und unterbrochenener Fährverbindungen warnen britische Verbände vor Versorgungsengpässen. «Das ist eine Hauptversorgungsroute für frische Produkte in dieser Jahreszeit», sagte der Lebensmittelexperte des Handelsverbandes BRC, Andrew Opie einer Mitteilung zufolge. Nur wenige Fuhrunternehmen würden die Gefahr eingehen, ihre Fahrer nach Großbritannien zu schicken - ohne eine Garantie, dass diese auf den Kontinent zurückkehren können. Der Chef des Transportverbands RHA, Richard Burnett, sagte am Montag dem Sender BBC Radio 4, der Transport von frischen und verderblichen Waren sei nun die größte Herausforderung.

Der BRC forderte die britische Regierung und die EU auf, sobald wie möglich eine pragmatische Lösung zu finden, um Störungen bei Lieferungen zu Weihnachten möglichst zu vermeiden. Derzeit seien die Lager gefüllt. «Aber jede längere Schließung der französischen Grenze wäre ein Problem», sagte Opie. Normalerweise würden in der Vorweihnachtszeit etwa 10.000 Lastwagen täglich den Ärmelkanal überqueren.

Premierminister Boris Johnson hat für Montag ein Krisentreffen der Regierung einberufen. Dabei soll geklärt werden, wie der Warenfluss gewährleistet werden kann. Frankreich und andere EU-Staaten haben wegen der raschen Ausbreitung der neuen Corona-Variante die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit können Lastwagen nicht mehr über den Ärmelkanal setzen.

Wegen des Weihnachtsgeschäfts, großer Lieferungen von Medizin- und Pflegeprodukten infolge der Corona-Pandemie und der Ungewissheit über den Ausgang des Brexit-Dramas herrscht ohnehin bereits seit vielen Tagen ein Lastwagenchaos auf den Zufahrten zum Ärmelkanal. Der Hafen Dover und der Eurotunnel sind seit der Nacht zum Sonntag geschlossen.

Shell verkauft Anteil an Flüssigerdgas-Exportprojekt

DEN HAAG: Der Ölkonzern Shell will einen Teil eines Flüssigerdgas-Exportprojekts in Australien für 2,5 Milliarden US-Dollar (2,04 Mrd Euro) veräußern.

Das Unternehmen werde einen Anteil von 26,25 Prozent der Queensland Curtis LNG Common Facilities an Global Infrastructure Partners verkaufen, teilte Shell am Montag in Den Haag mit. Der Deal soll in der ersten Hälfte 2021 abgeschlossen werden. Common Facilities umfassen LNG-Lagertanks, Anlegestellen und die Infrastruktur, die die LNG-Züge von QCLNG versorgen. Der Ölkonzern bleibt damit Mehrheitseigentümer und Betreiber einer der größten LNG-Anlagen Australiens.

Neue Virussorgen belasten die Ölpreise

SINGAPUR: Angesichts wieder gestiegener wirtschaftlicher Unsicherheiten sind die Ölpreise zu Wochenbeginn unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen 50,82 US-Dollar. Das waren 1,44 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,35 Dollar auf 47,75 Dollar. Am Freitag hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit März erreicht.

Börsianer verwiesen vor allem auf die neue Variante des Coronavirus, die sich derzeit rasch im Südosten Englands ausbreitet. Das Land stehe vor einer enormen Herausforderung, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock dem Sender Sky News. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist die kürzlich entdeckte Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Vor diesem Hintergrund steigt den Händlern zufolge die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder verstärkt eingeschränkt werden könnten und damit die Nachfrage nach Rohöl sinkt.

Fish & Chips werden modern: Corona-Krise macht Änderungen notwendig

LEEDS: Die Corona-Krise zwingt die oft traditionell geprägten Fish-and-Chips-Läden in Großbritannien zur Modernisierung. «Die Pandemie hat diesen Prozess beschleunigt: Immer mehr Unternehmen erkennen, dass Änderungen erforderlich sind, um nach Covid eine Rolle zu spielen», sagte der Chef des Verbands der britischen Fischfrittierer, Andrew Crook, der Deutschen Presse-Agentur. Shops, die vor der Krise erfolgreich waren, hätten oft noch keine moderne Bestellungstechnologie genutzt. Normalerweise lebt die Branche von Laufkundschaft - doch wegen der Pandemie waren deutlich weniger Menschen unterwegs.

«Die Fish-and-Chips-Läden durchleben seit rund zehn Jahren eine stille Revolution», sagte Crook. «Unternehmen, die in Räumlichkeiten, Geräte und Mitarbeiterschulungen investieren, haben ihren Umsatz gesteigert.» Läden, die kein Geld in die Hand genommen haben, hätten nun Schwierigkeiten.

Schon seit rund 100 Jahren nimmt die Zahl der Geschäfte ab. Gab es einst 35.000 Geschäfte, sind es nun etwa 10.500. Die Mahlzeit aus frittiertem Fisch und Kartoffelstäbchen wurde angeblich 1860 - vor 160 Jahren - von einem Immigranten in London erfunden und gilt längst als heimliches Nationalgericht.