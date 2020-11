Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Als demokratischer Präsidentschaftskandidat spricht Joe Biden, nachdem er die Vorwahl in South Carolina an der University of South Carolina in Kolumbien gewonnen hat. Foto: epa/Jim Lo Scalzo

US-Wirtschaftsbosse dringen auf Übergabe der Amtsgeschäfte an Biden

NEW YORK: Angesichts der anhaltenden Blockade bei der Übergabe der Regierungsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden erhöhen New Yorker Wirtschaftsbosse den Druck auf US-Präsident Donald Trump. «Mit jedem Tag, an dem sich ein geordneter Übergangsprozess des Präsidenten verzögert, wird unsere Demokratie in den Augen unserer eigenen Bürger schwächer und die Kraft der Nation auf der globalen Bühne nimmt ab», schrieben über 160 Geschäftsführer großer Firmen der US-Ostküstenmetropole am Montag in einem offenen Brief. Darunter waren unter anderen die Geschäftsführer von Mastercard, Visa, Goldman Sachs und Met Life.

Die Firmen wollen damit auf die Trump-Regierung einwirken, die Bidens klaren Wahlsieg unter Verweis auf völlig unbelegte Betrugsvorwürfe nicht anerkennen will. «Als wirtschaftliche und gesellschaftliche Anführer, die die politische Vielfalt des Landes widerspiegeln, fordern wir die Achtung des demokratischen Prozesses und die einheitliche Unterstützung unserer ordnungsgemäß gewählten Führung», hieß es weiter. Die «Washington Post» wies darauf hin, dass zu den Unterzeichnern auch Großspender der republikanischen Partei gehörten.

Bemerkenswert war zudem, dass sich der prominente Trump-Unterstützer und Blackstone-Chef Steve Schwarzman separat gegenüber der Plattform «Axios» zu Wort meldete, Biden als Wahlsieger anerkannte und die Regierung indirekt dazu aufforderte, den Prozess der Übergabe der Amtsgeschäfte einzuleiten.

Biden soll am 20. Januar vereidigt werden. Eine reibungslose Übergabe der Amtsgeschäfte gilt als extrem wichtig für die Handlungsfähigkeit der US-Regierung.

Deutsche Wirtschaft erholt sich - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft ist nach dem coronabedingten Absturz im Frühjahr im dritten Quartal wieder in Schwung gekommen. Details zur Wirtschaftsentwicklung im Zeitraum Juli bis September gibt das Statistischen Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr) bekannt. Nach vorläufigen Daten der Wiesbadener Behörde war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum Juli bis September gegenüber dem Vorquartal kräftig um 8,2 Prozent gewachsen. Im März und April hatten infolge der Pandemiebekämpfung weite Teile der Wirtschaft faktisch stillgestanden.

Getragen wurde das Wachstum in Europas größter Volkswirtschaft gegenüber dem Vorquartal von höheren privaten Konsumausgaben und stark gestiegenen Exporten. Zudem investierten Unternehmen mehr in Maschinen und andere in Ausrüstungen.

Gegenüber dem dritten Quartal 2019 schrumpfte die Wirtschaftsleistung allerdings um preisbereinigt 4,1 Prozent. Auch im Gesamtjahr wird die Corona-Krise deutliche Spuren hinterlassen. Das Bundeswirtschaftsministerium rechnete zuletzt mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von 5,5 Prozent. Dieser ist mit der historischen Rezession 2009 infolge der globalen Finanzkrise vergleichbar. Damals schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 Prozent.

Libyen: Überfall auf Sitz der staatlichen Ölgesellschaft

TRIPOLIS: Eine bewaffnete Gruppe hat in Libyens Hauptstadt Tripolis einen Überfall auf das Hauptquartier der staatlichen Ölgesellschaft NOC gestartet. Die «verbotenen bewaffneten Gangs» hätten versucht, den Zaun zu durchbrechen und gewaltsam in das Gebäude einzudringen, teilte die NOC nach dem Vorfall am Montag mit. Sicherheitskräfte hätten aber Verstärkung gerufen und die Angreifer vertrieben. Opfer oder Schäden habe es bei dem Vorfall nicht gegeben.

Hintergrund des versuchten Angriffs könnte ein Streit über Einnahmen aus dem Ölgeschäft des ressourcenreichen Wüstenstaats sein. Die NOC will dieses Geld nach eigenen Angaben «vorübergehend» in eigenen Bankkonten festhalten, bis in den laufenden Verhandlungen um die Zukunft Libyens eine «umfassende politische Lösung» erreicht ist. In den Gesprächen unter UN-Vermittlung geht es auch um die Frage, wie die Öl-Einnahmen fair an libysche Städte und Dörfer verteilt werden. Ein ranghoher Mitarbeiter habe am Montagfrüh Drohungen erhalten, teilte die NOC mit.

Nach großen Ausfällen exportiert Libyen inzwischen wieder mehr als eine Million Barrel Rohöl am Tag. Die Einnahmen fließen von der NOC üblicherweise direkt an die Zentralbank mit Sitz in Tripolis. Von dort werden unter anderem Gehälter von Regierungsmitarbeitern gezahlt - darunter auch Mitarbeiter des Parlaments im Osten Libyens. Dort hat die Gegenregierung ihren Sitz, die mit der Regierung in Tripolis um die Macht in dem Bürgerkriegsland konkurriert.

Die Ölanlagen Libyens befinden sich vor allem im Süden sowie im Osten des Landes. Anhänger des Generals Chalifa Haftar hatten während ihres inzwischen gescheiterten Versuchs, Tripolis zu erobern, auch Ölfelder und -häfen besetzt. Die Produktion musste daraufhin über Monate ausgesetzt werden. Künftig soll eine neue Schutztruppe aus Militärs und Zivilsten die Ölanlagen vor solchen Angriffen bewahren.

Euro beginnt die Woche mit Berg- und Talfahrt

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat zum Wochenstart eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Bis zum Montagmittag stieg die Gemeinschaftswährung zunächst über die Marke von 1,19 US-Dollar. Am Nachmittag kam jedoch der Einbruch, der Euro fiel in Richtung 1,18 Dollar. Zuletzt notierte er bei 1,1825 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1901 (Freitag: 1,1863) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8403 (0,8430) Euro.

Der Wochenauftakt fiel für den Euro zweigeteilt aus. Vormittags profitierte die Gemeinschaftswährung von der allgemein guten Finanzmarktstimmung. Der Dollar als weltweite Reservewährung war daher weniger stark gefragt. Für Aufhellung sorgte die Aussicht auf wirksame Impfstoffe gegen die Corona-Pandemie. Besonders optimistisch geben sich die Analysten der Deutschen Bank. «Bis zum Frühjahr sollte es wieder viel normaler aussehen», heißt es in einem Kommentar zu neuen Testresultaten eines Impfstoffkandidaten.

Die Wende für den Euro kam am Nachmittag aufgrund überraschend positiver US-Konjunkturdaten. Obwohl die USA derzeit von einer heftigen Corona-Welle heimgesucht werden, hellte sich die Unternehmensstimmung im November deutlich auf. Das Stimmungsbarometer des Forschungsunternehmens Markit stieg auf den höchsten Stand seit gut fünfeinhalb Jahren.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88888 (0,89393) britische Pfund, 123,47 (123,18) japanische Yen und 1,0806 (1,0811) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1835 Dollar gehandelt. Da waren 37 Dollar weniger als am Vortag.

Dax verliert nach freundlichem Wochenstart an Schwung

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat seinen moderaten Gewinn vom Freitag am Montag fortgesetzt. Er notierte am Nachmittag noch 0,25 Prozent höher bei 13.170,15 Punkten. Im frühen Handel war der Leitindex sogar über die Marke von 13.300 Punkten auf den höchsten Stand seit September gestiegen. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte rückte am Montag um 0,23 Prozent auf 29.065,72 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1897 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1863 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 146,10 Punkte. Der Bund-Future sank am frühen Nachmittag um 0,22 Prozent auf 175,35 Punkte.

Netzprobleme bei Vodafone - bundesweit 120.000 Störungsmeldungen

DÜSSELDORF: Beim Mobilfunk-Betreiber Vodafone ist es zu gravierenden Netzproblemen gekommen. Es sei überregional «zu massiven Einschränkungen bei der Nutzung der mobilen Daten und Telefonie 2G/3G/4G» gekommen, hieß es auf einer Webseite des Düsseldorfer Unternehmens am Montagnachmittag. Eine Ursache wurde nicht genannt. Eine andere Webseite, das Portal «allestörungen.de», registrierte rund 120.000 Störungsmeldungen von Nutzern, Tendenz steigend. Die Meldungen kamen aus nahezu allen Regionen und Großstädten Deutschlands, von Berlin über Frankfurt am Main, Leipzig, München, Stuttgart oder Köln bis zum Vodafone-Firmensitz Düsseldorf.

Airline-Verband IATA will nicht auf Corona-Impfstoff warten

AMSTERDAM/FRANKFURT: Der internationale Airline-Verband IATA hat erneut an die nationalen Regierungen appelliert, den Flugverkehr mit mehr Corona-Schnelltests zu erleichtern. Trotz aller positiver Nachrichten wissenschaftlicher Fortschritte könne man nicht warten, bis ein Impfstoff zur Verfügung stehe, erklärte IATA-Chef Alexandre de Juniac am Montag unmittelbar vor Beginn der Jahresversammlung in Amsterdam. Der Neustart des internationalen Flugverkehrs müsse unverzüglich starten.

Weiter Diskussionen nach Koalitionseinigung zur Frauenquote

BERLIN: Die Diskussionen um die Frauenquote in Vorständen halten auch drei Tage nach einer grundsätzlichen Einigung der Regierungskoalition in der Frage weiter an. Innerhalb der Unionsfraktion brachten sich am Montag die Gegner der Maßnahme in Stellung. Von Gewerkschaftsseite hingegen kam vor allem Zuspruch. Als «überfällig» bezeichnete etwa der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, die Einigung. «Es ist einfach nur noch peinlich, nach jahrelanger, offensichtlich wirkungsloser Selbstverpflichtung der Wirtschaft das Gegenteil zu behaupten», teilte er am Montag mit.

Ökonomen: Verlängerter Teil-Lockdown bremst Wirtschaft weiter aus

BERLIN: Bei einem verlängerten Teil-Lockdown in der Corona-Krise droht der deutschen Wirtschaft aus Sicht von Ökonomen ein neuer Rückschlag. Für das Schlussquartal rechnen sie dann wieder mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung, aber weniger stark als im Frühjahr. Schon jetzt sorgen die seit Anfang November geltenden Einschränkungen nach Darstellung etwa des Einzelhandels und der Gastrobranche für herbe Verluste. Im Fall längerer Restriktionen fordern betroffene Unternehmen auch eine Ausweitung der Hilfen.

Studie: Eigenheime verteuern sich in Corona-Krise - Mieten kaum

FRANKFURT/MAIN: Eigenheime haben sich in der Corona-Krise in Deutschland erheblich verteuert. Der Preisanstieg bei Ein- und Zweifamilienhäusern gehe unverändert weiter, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Analyse des Hamburger Forschungsinstituts F+B. Demnach verteuerten sich Ein- und Zweifamilienhäuser im dritten Quartal im Schnitt um 8,6 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Damit legten Eigenheime noch mehr zu als Eigentumswohnungen, die sich mit plus 5,5 Prozent ebenfalls deutlich verteuerten.

Mitarbeiter der KfW-Tochterbank Ipex handelten mit Wirecard-Aktien

FRANKFURT/MAIN: Mitarbeiter der staatlichen KfW-Tochterbank Ipex haben privat mit Wirecard-Aktien gehandelt, obwohl das Papier auf der internen Liste der verbotenen Aktien (Restricted List) stand. Es handele sich um sieben Fälle, in denen Mitarbeiter gegen die internen Regeln verstoßen hätten, teilte die Ipex-Bank am Montag auf Anfrage mit. Das Kontrollsystem habe funktioniert. Nach der Überprüfung seien personalrechtliche Maßnahmen ergriffen worden. Nach Informationen des Nachrichtenportals «The Pioneer», das zuvor darüber berichtet hatte, erhielten zwei Mitarbeiter eine Abmahnung.

Nach Angaben der Ipex-Bank haben die Mitarbeiter zwar gegen die internen Regeln verstoßen, ein Vorstoß gegen das Verbot von Insider-Geschäften wurde bei der Überprüfung aber nicht festgestellt. Die Mitarbeiter seien gemäß Aufgabenprofil intern auch nicht mit Wirecard betraut gewesen. Die Umsätze bewegten sich demnach zwischen 20 und unter 2000 Euro, in einem Fall unter 7000 Euro. Der Aufsichtsrat wurde informiert.

Interne Regeln der Ipex-Bank verbieten Mitarbeitern den Handel mit Wertpapieren, bei denen die KfW engagiert ist. Die KfW-Tochter hatte Wirecard 100 Millionen Euro geliehen. Der Münchener Zahlungsdienstleister Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Münchener Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Unternehmen seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs.

Handelsriese Metro bekommt vorläufig Doppelspitze

DÜSSELDORF: Der Handelskonzern Metro wird nach dem Ausscheiden von Vorstandschef Olaf Koch zum Jahreswechsel vorläufig eine Doppelspitze bekommen. Der bisherige Finanzvorstand Christian Baier und sein Vorstandskollege Rafael Gasset sollen den Handelskonzern gemeinsam führen, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Koch gefunden wurden, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Metro-Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann betonte, die beiden Manager vereinten bewährte Finanzexpertise und langjährige operative Großhandelserfahrung. Die Suche nach dem oder der neuen Vorstandsvorsitzenden verlaufe planmäßig. «Wir rechnen damit, im Laufe der kommenden Monate einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin berufen zu können», sagte Steinemann.

Der Führungswechsel beim Düsseldorfer Handelskonzern fällt in eine Zeit großer Unsicherheiten. Die Metro, die einen großen Teil ihrer Umsätze mit Gastronomiebetrieben macht, leidet unter den Corona-Auswirkungen. Gleichzeitig sind die Eigentumsverhältnisse bei dem Konzern in Bewegung geraten. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky hat sich mittlerweile über 40 Prozent der Metro-Stammaktien gesichert. Welche Pläne er bei dem Großhändler verfolgt, ist aber nach wie vor unbekannt.

Verfassungsklage gegen Corona-Geschäftsschließungen in Tschechien

PRAG: In Tschechien klagen 63 Parlamentarier vor dem Verfassungsgericht gegen die wegen der Corona-Pandemie angeordnete Schließung der meisten Einzelhandelsgeschäfte. Die Maßnahmen der Regierung führten zur «Liquidierung kleinerer Läden», kritisierten die Mitglieder des Senats. Das teilte eine Sprecherin der Kammer am Montag in Prag mit.

Nach Ansicht der Politiker verstößt das Verkaufsverbot gegen den in der Verfassung verankerten Schutz des Eigentums und das Benachteiligungsverbot. Sie bemängelten, dass sogenannte Hypermärkte, also großflächige Supermärkte, neben Lebensmitteln weiterhin Schuhe, Kleidung, Spielzeug und Elektronik verkaufen dürfen. Das führe zu Marktverzerrungen.

Es gehe letztlich um die Frage, was zum täglichen Bedarf gehöre, erklärten die Initiatoren. Es sei unlogisch, dass man seinem Pudel beim Tierfriseur die Haare schneiden lassen, aber keine Winterkleidung für seine Kinder kaufen könne. Die Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis hatte vor einem Monat die Schließung der meisten Geschäfte angeordnet.

Das Land mit knapp 10,7 Millionen Einwohnern ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Zuletzt ging die Zahl der täglichen Neuinfektionen indes wieder zurück. Am Sonntag kamen nur 1509 neue Fälle hinzu, der niedrigste Wert seit Ende September. Seit Beginn der Pandemie wurden 7196 Todesfälle und fast eine halbe Million bestätigte Corona-Infektionen verzeichnet.

Israel schlägt Libanon Gespräche über Seegrenze in Europa vor

JERUSALEM: Israels Energieminister Juval Steinitz hat dem Libanon Gespräche in Europa über die zwischen beiden Ländern umstrittene Seegrenze im Mittelmeer vorgeschlagen. An den libanesischen Präsidenten Michel Aoun gerichtet schrieb Steinitz am Montag bei Twitter, es gäbe eine gute Chance, den Konflikt endgültig beizulegen, sollte es in einem europäischen Land offene oder geheime Verhandlungen von Angesicht zu Angesicht geben. Von der libanesischen Seite gab es zu dem Vorschlag zunächst keine Stellungnahme.

Israel und der Libanon hatten Mitte Oktober Verhandlungen über ihre Seegrenze begonnen. Seither sind mehrere Runden verstrichen, ohne dass Ergebnisse publik wurden. Beide Länder befinden sich offiziell im Kriegszustand. Der Grenzverlauf im Mittelmeer ist umstritten, da beide Länder dort Gasvorkommen für sich beanspruchen.

An der Landgrenze beider Staaten kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen Israels Armee und der libanesischen Hisbollah. Die Schiitenmiliz ist eng mit Israels Erzfeind Iran verbunden.

Menschenrechtler: U-Haft für Auto-Manager Carlos Ghosn war Verstoß

GENF: Eine UN-Arbeitsgruppe hat die Untersuchungshaft des früheren Chefs der Automobilgruppe Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, in Japan als «Freiheitsberaubung» bezeichnet. Damit seien mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verletzt worden, geht aus der am Montag in Genf veröffentlichten Einschätzung der Arbeitsgruppe für willkürliche Verhaftungen hervor.

Ghosn war am 19. November 2018 in Tokio unter anderem wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Im April 2019 wurde er unter strengen Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Ghosn floh dann Ende Dezember unter dubiosen Umständen in einem Privatjet unter anderem über die Türkei nach Beirut. Er soll in einer Kiste versteckt gewesen sein, die am Flughafen als Gepäck für Musikinstrumente deklariert war und nicht durchleuchtet wurde. Der gebürtige Brasilianer hat neben der libanesischen auch die französische Staatsbürgerschaft. Ghosn hatte die Vorwürfe gegen ihn in Japan mehrmals zurückgewiesen.

Ghosns Team habe unter anderem berichtet, der Manager sei ohne Anwalt verhört und teils in Einzelhaft gehalten worden. Ihm sei Ausgang aus der Zelle zeitweise verwehrt worden, und er sei durch permanente Lichtquellen am Schlaf gehindert worden. Die Regierung Japans wies Vorwürfe in einer Stellungnahme an die Arbeitsgruppe zurück. Ghosn sei im Einklang mit den japanischen Gesetzen behandelt worden, die die Menschenrechte respektierten.

Lebensmittelkonzern Danone setzt auf Sparprogramm

PARIS: Der französische Lebensmittelriese Danone reagiert mit Stellenstreichungen und einem Konzernumbau auf die Corona-Krise. Zudem passte das Unternehmen seine Mittelfristprognosen an. Bis 2023 wolle man bis zu einer Milliarde Euro an jährlichen Kosten einsparen, unter anderem durch den Abbau von bis zu 2000 Stellen in der Verwaltung, teilte Danone am Montag in Paris mit. Allein in der Konzernzentrale könnte damit bis zu einem Viertel der Stellen wegfallen. Die Kosten für den Umbau bezifferte der Konzern für 2021 bis 2023 auf insgesamt ungefähr 1,4 Milliarden Euro.

Mittelfristig geht die Geschäftsführung um Konzernchef Emmanuel Faber aufgrund der Sparanstrengungen nun von einer operativen Marge im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich aus. Der erste Meilenstein sei hierbei für das Jahr 2022 geplant, für das ein Wert über 15 Prozent erwartet wird. Den mittelfristigen Ausblick für ein Umsatzwachstum um 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis bestätigte Danone. Auch beim Blick auf 2020 hält Faber am bisherigen Ziel fest.

Die globale Pandemie habe einige Aspekte des Umbruchs im Lebensmittelbereich beschleunigt, andere verändert, befand Faber. Daher wolle Danone seine Struktur stärker an geografischen Regionen als an Produktkategorien ausrichten, um agiler reagieren zu können.

Zweite Corona-Welle belastet Unternehmensstimmung in Eurozone

LONDON: Die zweite Infektionswelle in der Corona-Krise belastet die Wirtschaft im Euroraum. Im November hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager deutlich eingetrübt und lässt erneut ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten erwarten. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Einkaufsmanagerindex vom britischen Institut IHS Markit fiel um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler, wie das Forschungsunternehmen am Montag in London mitteilte. Der Stimmungsindikator ist damit bereits den vierten Monat in Folge gefallen und liegt deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Analysten hatten mit einem Rückgang des Stimmungsindikators auf 45,6 Punkte gerechnet. Von den Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Pandemie ist vor allem der Bereich Dienstleistungen betroffen, in dem die Aktivitäten eingebrochen sind. In den Industriebetrieben hat sich die Stimmung im November hingegen nur leicht eingetrübt. Die Stimmungsdaten lassen nach wie vor Wachstum im verarbeitenden Gewerbe erwarten.

CSU-Politiker gegen Staatsaufträge für Wirecard-Wirtschaftsprüfer

BERLIN: Bei der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals hat der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach einen Ausschluss der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY von Regierungsaufträgen ins Spiel gebracht. Michelbach begründet dies mit der Weigerung der Wirtschaftsprüfer, vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Wirecard-Pleite auszusagen. «Es ist jedenfalls klar, dass eine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, die einen solchen Blockadekurs unterstützt, kein Geschäftspartner mehr für die Bundesregierung sein kann», sagte Michelbach der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). Der CSU-Politiker ist stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses.

EY gehört zu den großen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit. Zu den Kunden gehört auch die Bundesregierung. EY testierte jahrelang den Jahresabschluss des Skandalkonzerns Wirecard, kam aber dem Betrug um fehlende Milliarden nicht auf die Schliche. Am Donnerstag sollen drei Wirtschaftsprüfer des Unternehmens Fragen der Abgeordneten im Untersuchungsausschuss des Bundestages beantworten. Sie wollen aber die Aussage verweigern und berufen sich auf ihre Verschwiegenheitspflicht. Dass der Insolvenzverwalter sie davon entbunden habe, ändere nichts, erklärten Anwälte in einem Schreiben.

Michelbach will das Argument nicht gelten lassen. «Hier soll unter fadenscheinigen Vorwänden eine Aufklärung des Wirecard-Skandals blockiert werden», sagte er. Michelbach warf den Wirtschaftsprüfern vor, an die Blockadestrategie von Ex-Konzernchef Markus Braun anzuknüpfen «und sich damit zu dessen Komplizen zu machen». Braun hatte vergangene Woche jegliche inhaltliche Aussage im Untersuchungsausschuss verweigert. Zuvor hatten auch Vertreter von SPD, FDP, Grünen und Linken die Weigerung der Wirtschaftsprüfer kritisiert.

Ölpreise legen zu - Hoffnung auf Corona-Impfstoff stützt

SINGAPUR: Die Hoffnung auf eine schnelle Einführung eines wirksamen Corona-Impfstoffes hat die Ölpreise am Montag einmal mehr steigen lassen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,27 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 42,69 Dollar.

Nach Angaben von Regierungsvertretern aus den USA könnte ein von Biontech und Pfizer entwickelter Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erhalten und dann ab dem 11. Dezember in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA berief für den 10. Dezember die Sitzung eines Expertenrats zu der Impfstoffzulassung ein, weswegen eine Genehmigung zu einem früheren Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint.

Zuletzt hatte die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff mehrfach für Kauflaune an den Finanzmärkten gesorgt und auch die Ölpreise mit nach oben gezogen. Mit einem wirksamen Impfstoff könnten Beschränkungen für die Wirtschaft im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie aufgehoben und die Nachfrage nach Treibstoffen und damit nach Rohöl verstärkt werden. Allerdings dürfte es Monate dauern, bis eine breite Masse der Bevölkerung geimpft ist.

Eurokurs leicht gestiegen

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1877 US-Dollar notiert, nachdem sie im frühen asiatischen Handel bei etwa 1,850 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1863 Dollar festgesetzt.

Damit hielt sich der Euro weiter in seiner vergleichsweise engen Handelsspanne, in der er sich bereits seit mehr als einer Woche befindet. Während die Hoffnung auf eine schnelle Einführung eines wirksamen Corona-Impfstoffs die Kauflaune stützt, sorgt die nach wie vor hohe Zahl von Neuinfektionen für Belastungen an den Finanzmärkten.

Im weiteren Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen und den Euro aus seiner engen Handelsspanne ausbrechen lassen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager und damit wichtige Hinweise zur Lage in den Unternehmen der Eurozone. Wegen der zweiten Infektionswelle in der Corona-Krise gehen Analysten davon aus, dass sich die Stimmung im November wieder deutlich eingetrübt hat.