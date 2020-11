Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Bundesregierung: EU-Parlament muss Stillstand bei Aufbaufonds beenden

BERLIN: Die Bundesregierung drängt darauf, dass sich das EU-Parlament schnell zum geplanten milliardenschweren Plan gegen die Corona-Krise positioniert. «Wir warten extrem ungeduldig darauf, dass das Europäische Parlament sich hierzu maßgeblich äußert», hieß es am Montag in Kreisen des Finanzministeriums. Das Parlament müsse jetzt konstruktiv mit dem Rat verhandeln, damit das riesige Hilfsprogramm Anfang 2021 starten könne. Angesichts der stagnierenden Wirtschaft seien viele europäische Staaten dringend auf das Geld angewiesen. Stillstand bei diesem Thema sei «brandgefährlich».

Die EU-Staaten hatten sich im Juli auf den schuldenfinanzierten Milliardenplan geeinigt, der die Folgen der Corona-Wirtschaftskrise abmildern und gleichzeitig eine klimafreundliche und digitale Modernisierung der Wirtschaft voranbringen soll. Herzstück ist ein Aufbaufonds, über den 90 Prozent der Gelder verteilt werden sollen.

Umstritten ist unter anderem, welche Bedingungen für den Zugang zum Geld einzuhalten sind. Die EU-Staaten müssen Reformpläne aufstellen und genehmigen lassen. 390 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse fließen, die von den Empfängerstaaten nicht selbst zurückgezahlt, sondern als gemeinsame EU-Schulden getilgt werden. Weitere 360 Milliarden Euro stehen als Kredite zur Verfügung.

Commerzbank schließt Übernahme der Online-Tochter Comdirect ab

FRANKFURT/QUICKBORN: Die Commerzbank ist bei der Komplettübernahme ihrer Online-Tochter Comdirect am Ziel. Am Montag sei die Verschmelzung ins Handelsregister eingetragen worden und somit wirksam, teilte der Frankfurter MDax-Konzern mit. «Damit enden formell die Eigenständigkeit und die Börsennotierung der Comdirect.»

Die Commerzbank hatte im September 2019 angekündigt, sich die Comdirect ganz einverleiben zu wollen. Denn angesichts der Digitalisierung gleichen sich die Geschäftsmodelle immer stärker. Die Zusammenführung der beiden Institute soll den Ausbau digitaler Lösungen vorantreiben und Kosten sparen, weil Doppelfunktionen wegfallen.

«Das neue gemeinsame Geschäftsmodell muss noch beschlossen und mit den Arbeitnehmergremien verhandelt werden», erklärte die Commerzbank. Die bisherigen Comdirect-Standorte im schleswig-holsteinischen Quickborn sowie in Rostock sollen erhalten bleiben, die Mitarbeiter des Online-Instituts werden übernommen. Ende vergangenen Jahres hatte die Comdirect 1278 Beschäftigte, den Großteil davon am Hauptsitz in Quickborn nahe Hamburg.

Dax vor US-Wahl etwas gestiegen nach sehr schwacher Vorwoche

FRANKFURT/MAIN: In die Woche mit der US-Präsidentschaftswahl als zentralem Ereignis ist der Dax mit einem deutlichen Plus gestartet. Am Montagnachmittag gewann der deutsche Leitindex 1,70 Prozent auf 11.753,16 Punkte. Für den MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel ging es am Montagnachmittag um 1,31 Prozent auf 26.058,85 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone legte um 1,8 Prozent zu. Der Euro kostete im Nachmittagshandel 1,1650 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1698 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,63 Prozent am Freitag auf minus 0,62 Prozent.

Erster Werktag am BER beginnt ruhig - Corona-Testzentrum geöffnet

SCHÖNEFELD: Mit nur wenigen Fluggästen hat der erste Werktag am Hauptterminal T1 des neuen Flughafens BER begonnen. Die ersten Flugzeuge starteten gegen 6.00 Uhr morgens planmäßig. Nachdem sich am Vortag Hunderte Besucher einen Eindruck vom neuen Standort verschaffen wollten, blieb die Haupthalle zum Wochenbeginn weitgehend leer. Die Wartezeiten beim Check-in und den Sicherheitskontrollen waren kurz. Geschäfte hatten geöffnet, ebenso wie die Gastronomen im Terminal. Ihre Sitzmöglichkeiten mussten sie allerdings aufgrund der neuen Corona-Verordnung in Brandenburg schließen. Am Samstag war der BER mit den ersten beiden Landungen offiziell eröffnet worden.

Ökonom Fratzscher: Sorgen um deutsche Wirtschaft bei Wahlsieg Trumps

BERLIN: DIW-Chef Marcel Fratzscher macht sich im Falle einer zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump mehr Sorgen um die deutsche als um die US-Wirtschaft. «Ich habe die Sorge, dass Deutschland wirtschaftlich mehr zu verlieren hat als die USA unter Präsident Trump», sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn Trump die Wahl gewinnt, wird die Demokratie in den USA Schaden nehmen, ebenso der Multilateralismus. Wirtschaftlich gesehen mache ich mir mittelfristig aber weniger Sorgen.» Die US-Wirtschaft werde weiter sehr dynamisch sein.

Verdi fordert zweites Konjunkturpaket

BERLIN: Angesichts anhaltender Sorgen um die Wirtschaft in Deutschland fordert die Gewerkschaft Verdi ein zweites Konjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise. In wesentlichen Bereichen würden die Probleme und Risiken noch weiter überwiegen, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke in Berlin. So hätten die Kommunen anhaltend mit drastisch sinkenden Gewerbesteuereinnahmen zu kämpfen. Beim öffentlichen Nahverkehr brächen die Einnahmen weg. Auch Kaufimpulse seien nötig. Nicht fortgeführt werden sollte allerdings die Absenkung der Mehrwertsteuer, so Werneke.

Studie: Kein Anstieg der Selbstständigkeit nach Mindestlohn

MANNHEIM: Der gesetzliche Mindestlohn hat einer Studie zufolge zunächst nicht dazu geführt, dass Beschäftigte im großen Stil von Arbeitgebern in die Selbstständigkeit gedrängt wurden. Nach der Einführung der gesetzlichen Lohnuntergrenze Anfang 2015 sank die Solo-Selbstständigkeit ein Jahr später vielmehr um 7,4 Prozent, wie aus einer Untersuchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Auftrag der Mindestlohnkommission hervorgeht. Rückgänge gab es demnach auch in besonders betroffenen Branchen wie Hausmeister- oder Reparaturdiensten.

Corona-Entwarnung in China: Wirtschafts-Stimmung auf Zehn-Jahres-Hoch

PEKING: Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen ist so gut wie seit fast zehn Jahren nicht mehr, jetzt wo China das Coronavirus weitgehend im Griff zu haben scheint. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Wirtschaftsmagazins «Caixin» für das herstellende Gewerbe stieg im Oktober von 53,0 im Vormonat auf 53,6 Punkte. Das wichtige Konjunkturbarometer erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2011, wie das Blatt am Montag berichtete. Über 50 Punkte zeigt der Index eine Expansion der Industrie an, während darunter von einer Kontraktion auszugehen ist.

Corona-Krise brockt Ryanair auch im Sommer Verlust ein

DUBLIN: Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Corona-Pandemie hat auch Europas größten Billigflieger Ryanair im Sommer in die roten Zahlen gedrückt. Weil sich die Ticketnachfrage nach dem faktischen Flugstopp im Frühjahr nur schleppend erholte, stand im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September unter dem Strich ein Verlust von rund 226 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Dublin mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Ryanair in der wichtigsten Reisezeit des Jahres noch einen Gewinn von 910 Millionen Euro erzielt. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres summierte sich der Verlust damit auf knapp 411 Millionen Euro. Konzernchef Michael O'Leary erwartet, dass das Minus im Winterhalbjahr bis Ende März noch höher ausfällt.

Milliardenprogramm für Autozulieferer: Altmaier legt Eckpunkte vor

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Eckpunkte für ein Milliardenprogramm vorgelegt, mit dem Autozulieferer beim Strukturwandel unterstützt werden sollen. Das Programm soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Transformation beschleunigen, die Innovationskraft stärken und die Nutzung von Daten voranbringen. Im Wirtschaftsministerium geht man davon aus, dass das Programm zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann. Die Eckpunkte gehen nun in die Ressortabstimmung. Für das Programm sollen bis 2024 insgesamt zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Die schwarz-rote Koalition hatte sich im Juni im Zuge ihres Konjunkturpakets auf ein «Bonus-Programm» verständigt. Ziel ist es vor allem, Zukunftsinvestitionen der Zulieferindustrie zu fördern.

Datenproblem - Keine Kurse für EuroStoxx 50 und Stoxx Europe 600

PARIS/FRANKFURT: Aktuell werden der Deutschen Börse zufolge keine Kurse für die Stoxx-Indizes EuroStoxx 50, Stoxx 50 und Stoxx Europe 600 berechnet.

Der Börsenbetreiber sprach am Montag von einem Problem mit der Datenversorgung. Die Deutsche Börse arbeite an einer Lösung des Problems, könne aber nicht sagen, wann dieses behoben sei.

Euro fällt in Richtung 1,16 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche nachgegeben. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1630 US-Dollar und damit so wenig wie seit gut einem Monat nicht mehr. Der amerikanische Dollar war dagegen gesucht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,1698 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten bleibt der US-Dollar gefragt. Marktteilnehmer erklären die hohe Nachfrage nach der globalen Reservewährung zum einen mit der anstehenden US-Präsidentenwahl. Die Ungewissheit über den Wahlausgang treibt die Anleger in als sicher empfundene Anlagen wie den Dollar. Darüber hinaus entscheidet in dieser Woche die US-Notenbank Fed über ihre Geldpolitik.

An Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart die Unternehmensumfragen der Institute Markit und ISM an. Es geht um die Stimmung im Industriesektor sowohl in Europa als auch in den USA. Die Indikatoren liefern wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Lage in der Corona-Krise.

Ölpreise sinken deutlich

SINGAPUR: Die Ölpreise haben zum Wochenstart kräftig nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen mit 36,65 US-Dollar 1,29 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,36 Dollar auf 35,43 Dollar. Die generelle Abwärtsbewegung hatte bereits Mitte Oktober eingesetzt, damals lag der Preis für US-Öl noch bei 40 Dollar.

Kurz vor den wichtigen US-Wahlen am Dienstag wurden die Rohölmärkte von den sich verschlechternden Nachfrage-Aussichten in der Corona-Krise belastet. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland gelten seit den frühen Morgenstunden erneut Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ähnlich verhält es sich in vielen anderen europäischen Staaten.

Aus Sicht der Rohstoffexperten des Handelshauses Oanda erschwert die hohe Unsicherheit eine Entscheidung des Ölkartells Opec über die künftige Förderung. Mit raschen Beschlüssen sei trotz des jüngsten Preisrutsches eher nicht zu rechnen. Lediglich ein Abfallen des Preises für Brent-Öl unter die Marke von 35 Dollar würde die Opec demnach zum Handeln zwingen. Regulär treffen sich die Minister des Kartells Ende November.