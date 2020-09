Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.09.20 | Aktualisiert um: 18:30 | Überblick

Dänisches Bettenlager: Corona-Krise hilft Möbelhändler Jysk

KOPENHAGEN: Trotz der Schließung vieler Geschäfte während der Corona-Krise hat der dänische Einrichtungshändler Jysk in den vergangenen zwölf Monaten deutlich mehr Möbel und andere Produkte verkaufen können. Der Umsatz des Unternehmens, dessen Läden in Deutschland und Österreich den Namen Dänisches Bettenlager tragen, erzielte im von September 2019 bis August 2020 laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 4,1 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Das entsprach einem Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr und dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Wie hoch das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/20 ausfallen wird, soll in den kommenden Monaten feststehen.

Viele Jysk- und Dänisches-Bettenlager-Filialen mussten wegen der Corona-Pandemie wie andere Einzelhändler im Frühjahr geschlossen bleiben. Dass der Umsatz im Geschäftsjahr dennoch gesteigert werden konnte, lag laut Jysk-Chef Jan Bøgh an den guten Verkaufszahlen vor dem Virusausbruch und einem bedeutenden Anstieg der Zahl der Kunden, nachdem die Geschäfte wiedereröffnet werden konnten. Da viele Europäer ihren Sommer aufgrund der Krise und geschlossener Grenzen zu Hause verbracht hätten, hätten sich viele entschlossen, ihr für Reisen vorgesehenes Geld lieber für Möbel auszugeben. Auch der Online-Handel wuchs.

IW: Deutsche Wirtschaft zum Jahreswechsel 21/22 auf Vorkrisenniveau

KÖLN: Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft erwartet für das laufende Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts von knapp 6,25 Prozent. Ohne einen erneuten Corona-Lockdown könnte die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr um knapp 4,5 Prozent wachsen, berichtete das Kölner Institut am Montag. «Glücklicherweise hat die Wirtschaft im Sommer dank niedriger Corona-Fallzahlen wieder aufholen können», sagte IW-Direktor Michael Hüther. Wenn sich diese Entwicklung fortsetze, «werden wir zum Jahreswechsel 2021/2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben».

Mit seiner Prognose liegt das IW im Bereich der Erwartungen anderer Institute. So rechnet das Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin in diesem Jahr mit einem schrumpfen der Wirtschaft um 6,0 Prozent. Im nächsten Jahr sei ein Plus von 4,1 Prozent möglich. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte seine Prognose für dieses Jahr von einen Minus von 6,3 Prozent auf minus 5,8 Prozent geändert. Das aber wäre immer noch der bisher schwerste Einbruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Für 2021 erwartet er ein Wachstum von 4,4 Prozent.

BP: Zeitalter steigender Ölnachfrage ist vorbei

LONDON: Als erster Branchengigant hat der Ölkonzern BP das Zeitalter der unablässig steigenden Ölnachfrage für beendet erklärt. Der Verbrauch werde vielleicht nie wieder auf das Niveau zurückkehren, das er vor dem Ausbruch der Corona-Krise erreicht hatte, hieß es im «Energie Ausblick 2020» von BP, der in der Nacht zu Montag veröffentlicht wurde. Mit dieser Einschätzung steht der Konzern Beobachtern zufolge bislang noch weitgehend alleine da.

Selbst die optimistischste Schätzung für die nächsten zwei Jahrzehnte sieht die Nachfrageentwicklung laut Unternehmensangaben «weitgehend stagnierend», da die Welt sich im Zuge der Energiewende immer mehr von fossilen Brennstoffen verabschiede. BP-Vorstandschef Bernard Looney hatte bereits im August angekündigt, fünf Milliarden US-Dollar jährlich in den Aufbau des Geschäfts mit erneuerbaren Energien zu investieren und die Öl- und Gasproduktion in den nächsten zehn Jahren um 40 Prozent zu senken. Die neue Unternehmensstrategie sieht zudem vor, den Netto-Kohlendioxid-Ausstoß des Konzerns bis spätestens 2050 auf null zu senken.

Ölpreise zu Wochenbeginn stabil

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst kaum bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,90 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 37,48 Dollar.

Der Rohölmarkt steht derzeit im Spannungsfeld zwischen Nachfragesorgen und höherem Angebot. Auf der Nachfrageseite ist nach wie vor fraglich, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln wird und welche Folgen sich daraus für die globale Konjunktur ergeben.

Angebotsseitig steht vor allem der Ölverbund Opec+ im Blick. Der Verbund hatte Anfang August seine Förderung in Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage leicht angehoben. In dieser Woche trifft sich ein hochrangiges Komitee, um über den weiteren Kurs zu beraten.