Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 24/08/2020 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Spannungen im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer dauern an

ATHEN: Die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer dauern an. Die griechischen Streitkräfte bleiben in Alarmbereitschaft, berichtete am Montag das Staatsfernsehen (ERT). Am Vorabend hatte die türkische Marine die Verlängerung der Suche nach Erdgas in einem umstrittenen Gebiet südlich der griechischen Insel Rhodos bis zum 27. August angekündigt. Die Forschungen sollten ursprünglich am Sonntagabend enden.

Bundesaußenminister Heiko Maas reist am Dienstag nach Athen und Ankara in einem Versuch die Krise zu entschärfen. Athen schließt jedoch einen Dialog aus, solange die Forschungen des türkischen Forschungsschiffes «Oruc Reis» andauern. Die Türkei zeige «mit der Fortsetzung ihres provokativen Verhaltens», dass ihre Berufung auf das internationale Recht «reiner Vorwand sind», hieß es aus Kreisen des griechischen Außenministeriums.

Die Suche der Türkei ist aus Sicht Athens illegal, weil die Region zur sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone des EU-Landes gehöre. Auch die EU hat die türkischen Aktionen verurteilt und Ankara aufgefordert, sie einzustellen. Nach türkischer Lesart haben Inseln wie Kreta zwar Hoheitsgewässer, aber keine Ausschließliche Wirtschaftszone.

Positive Vorgaben der Wall Street stützen den Dax

FRANKFURT/MAIN: Positive Vorgaben von der Wall Street haben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart Auftrieb gegeben.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,35 Prozent auf 12.937,22 Punkte. Damit machte der deutsche Leitindex seinen Verlust der Vorwoche von rund einem Prozent auf einen Schlag mehr als wett. Der MDax gewann am Montagmorgen um 0,80 Prozent auf 27.485,87 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 1,32 Prozent auf 3302,75 Zähler vor.

Ölpreise weitgehend stabil

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Montag nach einem deutlichen Rückgang kurz vor dem Wochenende weitgehend stabil gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 44,30 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um acht Cent auf 42,26 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf einen Rückgang der Ölförderung an der Südküste der USA. Wegen eines herannahenden Wirbelsturms wurde ein Teil der Förderung auf Ölplattformen im Golf von Mexiko vorübergehend ausgesetzt.

Weiterhin gedrückt werden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Corona-Krise. Während sich die Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen in den USA zuletzt stabilisiert hatte, zeigten sich die Finanzmärkte beunruhigt über einen Anstieg der Infektionen in Europa.

Eurokurs kaum verändert bei 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1794 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1769 Dollar festgesetzt.

Damit hat der Euro die deutlichen Kursverluste vom Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Ende der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung nach enttäuschenden Konjunkturdaten unter Druck geraten und der Kurs etwa einen Cent gefallen. Im August hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone überraschend eingetrübt. Damit dürfte die seit Mai anhaltende konjunkturelle Erholung ins Stocken geraten.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.