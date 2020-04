Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/04/2020 | Überblick

Deutsche Bank überrascht mit Gewinn zum Jahresauftakt

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank stellt sich nach einem überraschenden Gewinn zum Jahresauftakt wegen der Corona-Krise auf Rückschläge ein. «Das außerordentliche wirtschaftliche Umfeld spricht dafür, dass es insgesamt zu mehr Kreditausfällen kommen wird», erklärte Deutschlands größtes Geldhaus am Montag. Der Dax-Konzern legte zwar eine halbe Milliarde Euro für mögliche Kreditausfälle zurück, blieb aber auch nach Steuern im ersten Quartal knapp in den schwarzen Zahlen. Von Januar bis März erzielte die Deutsche Bank nach eigenen Angaben 206 Millionen Euro Vorsteuergewinn. Der Überschuss lag bei 66 Millionen Euro nach 201 Millionen ein Jahr zuvor.

EU-Kommission genehmigt Staatshilfen für Condor in Corona-Krise

BRÜSSEL: Der Ferienflieger Condor bekommt neue Staatshilfen. Die EU-Kommission genehmigte wegen der Coronavirus-Pandemie am Montag ein Kreditprogramm der Bundesregierung und des Landes Hessen von 550 Millionen Euro. Somit könne Deutschland Condor einen Teil der coronabedingten Einbußen ersetzen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die neuerliche Rettung war notwendig geworden, nachdem die polnische Luftfahrt-Holding PGL die im Januar vereinbarte Übernahme des Ferienfliegers wegen eigener Probleme abgesagt hatte.

Bayer trotzt der Corona-Pandemie

Leverkusen (dpa) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer trotzt der Corona-Krise. Dank höherer Nachfrage nach rezeptfreien Arzneimitteln, des Wachstums im Agrargeschäft und des Erfolgs mit dem Gerinnungshemmer Xarelto steigerte der Konzern den Umsatz im ersten Quartal um 4,8 Prozent auf rund 12,9 Milliarden Euro. Wie Bayer am Montag weiter mitteilte, kletterte der Gewinn um 20 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Ausgebremst wurden die Hoffnungen auf eine rasche Einigung im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Die Pandemie habe das Mediationsverfahren erheblich verlangsamt, hieß es.

Gerichte uneins zu Corona-Verkaufsverboten

MÜNCHEN: Die Verkaufsverbote für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern spalten die Rechtssprechung. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof (BayVGH) in München sieht nach einer Entscheidung vom Montag in der 800-Quadratmeter-Regel einen verfassungswidrigen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Die Oberverwaltungsgerichte in Niedersachsen und dem Saarland dagegen halten die Vorschrift für rechtens. Der Handelsverband Deutschland (HDE) forderte einheitliche Regelungen für alle Einzelhändler unabhängig von der Ladengröße.

Kartellamt erlaubt Verkauf von Vossloh-Lokomotivensparte nach China

BONN: Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für den Verkauf des Lokomotivengeschäfts der Vossloh AG nach China gegeben. Das teilten die Wettbewerbshüter am Montag mit. Käufer ist das Staatsunternehmen CRRC, weltweit größter Hersteller von Schienenfahrzeugen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt. Die Vossloh Locomotives GmbH ist Marktführer beim Bau von Rangierlokomotiven mit Dieselantrieb im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz.

Bundesregierung rechnet mit 6,3 Prozent Minus bei Wirtschaftsleistung

BERLIN: Die große Koalition rechnet wegen der Corona-Pandemie laut einem Medienbericht in diesem Jahr mit dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums seit Gründung der Bundesrepublik. In der Frühjahrsprognose, die am Mittwoch vorgestellt werden soll, gehe die Bundesregierung davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2020 um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen wird, berichtet die «Süddeutsche Zeitung» (Montag). 2021 soll es dann wieder bergauf gehen. Die Verluste könnten aber nicht komplett aufgeholt werden. Zuvor hatte das «Handelsblatt» online darüber berichtet. Dem Bericht zufolge soll der tiefste Punkt des Einbruchs bereits erreicht sein.

Adidas büßt wegen Corona fast gesamten Quartalsgewinn ein

HERZOGENAURACH: Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie finanziell schwer leiden müssen. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten verlor um 97 Prozent und lag nur noch bei 20 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Im zweiten Quartal erwartet Adidas noch heftigere Einbrüche. Das Unternehmen geht davon aus, dann operativ in die Verlustzone zu rutschen. Das Betriebsergebnis betrug im ersten Quartal mit 65 Millionen Euro nur einen Bruchteil der im Vorjahr erzielten 875 Millionen Euro. Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro zurück.

Dax startet durch - Deutsche Bank überrascht positiv

FRANKFURT/MAIN: Der Dax ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. Der deutsche Leitindex stand nach der schwachen Vorwoche zuletzt 2,68 Prozent höher bei 10.612,89 Punkte. Zuvor hatten bereits die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zugelegt. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zum Wochenstart um 1,93 Prozent auf 22.669,52 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann gut 2 Prozent.