Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 25.03.21 | Überblick

Steuerbetrugsprozess gegen Schweizer UBS: Urteil wohl im Herbst

PARIS: Im Pariser Berufungsprozess der Schweizer Großbank UBS wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs ist ein Urteil voraussichtlich im Herbst zu erwarten. Das zuständige Berufungsgericht will zunächst am 28. Juni über eine von der Verteidigung aufgeworfene Frage zur Verfassungsmäßigkeit beraten, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus dem Gerichtssaal berichtete. Sollte diese abgelehnt werden, falle die Entscheidung des Gerichts am 27. September, hieß es demnach am letzten Verhandlungstag. In dem Verfahren droht der Bank wie schon in erster Instanz eine Strafe in Millionenhöhe.

Die Staatsanwaltschaft warf UBS in dem Prozess vor, zwischen 2004 und 2012 Beschäftigte nach Frankreich geschickt zu haben, um dort reiche Kundschaft anzuwerben. Das Institut soll sie animiert haben, ihr Geld in der Schweiz vorbei am französischen Fiskus anzulegen. Sie forderten eine Strafe von mindestens zwei Milliarden Euro. UBS Frankreich solle 15 Millionen Euro zahlen. Für sechs ehemalige Mitarbeiter verlangte die Staatsanwaltschaft Geld- und Haftstrafen und beantragte damit im Grunde eine Bestätigung der Urteile aus erster Instanz. Die Verteidigung forderte AFP zufolge Freispruch.

Vor zwei Jahren war das Institut in erster Instanz zu einer Rekordgeldbuße von mehr als 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden. Das Kreditinstitut legte dagegen Berufung ein. Es hat Vorwürfe eines strafbaren Fehlverhaltens zurückgewiesen. Der Berufungsprozess begann am 8. März. Für UBS geht dem eigenen Geschäftsbericht zufolge um Forderungen von insgesamt 4,5 Milliarden Euro.

Siemens Healthineers will sich Milliarden für US-Übernahme beschaffen

ERLANGEN: Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will sich 2,3 Milliarden Euro durch eine Kapitalerhöhung beschaffen.

Die neuen Aktien werden institutionellen Anlegern angeboten, wie die Siemens-Tochter am Mittwochabend mitteilte. Mit dem Geld will Healthineers einen Teil des Kredits zurückzahlen, den ihm die Konzernmutter für den Kauf des Krebsspezialisten Varian bereitgestellt hatte. Die Erlanger hatten die Übernahme des US-Unternehmens für 16,4 Milliarden Dollar (14 Mrd Euro) im vergangenen Jahr angekündigt. Es ist der teuerste Zukauf in der Geschichte von Healthineers.

Prozess zu Cum-Ex-Aktiendeals in Wiesbaden beginnt

WIESBADEN: Am Landgericht Wiesbaden beginnt am Donnerstag (11.00 Uhr) ein Prozess zur strafrechtlichen Aufarbeitung von «Cum-Ex»-Aktiendeals. Die Justiz verhandelt über die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Anwalt Hanno Berger sowie zwei ehemalige Mitarbeiter einer Bank (Az.: 6 KLs - 1111 Js 27125/12). Dass Berger, der als Architekt der Cum-Ex-Geschäfte gilt und sich derzeit in der Schweiz aufhält, zum Prozessauftakt kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Das Gericht machte dazu keine Angaben.

Der Prozess wurde wegen der Corona-Pandemie schon mehrfach vertagt. Wegen der Reisebeschränkungen für Menschen aus Virusvariantengebieten wurde das Verfahren für zwei Angeklagte, die ihren Wohnsitz in Irland und Gibraltar haben, abgetrennt. Die Hauptverhandlung soll daher nur noch gegen drei Angeklagte stattfinden. Gegen Berger, der die Vorwürfe abstreitet, liegt ein Haftbefehl des Landgerichts Wiesbaden vor. Das Oberlandesgericht Frankfurt wertet «Cum-Ex»-Aktiengeschäfte nicht nur als Steuerhinterziehung, sondern auch als gewerbsmäßigen Bandenbetrug, wie die Justiz jüngst bekanntgab.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte schon im Mai 2018 ihre Anklage öffentlich gemacht. Es war die bundesweit erste zu den Aktiengeschäften zu Lasten der Staatskasse. Das Wiesbadener Gericht prüfte die Anklage aber so lange, dass in der Zwischenzeit ein ähnlicher Prozess am Landgericht Bonn entschieden wurde. Dort wurden zwei britische Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt. Es war das erste Mal, dass «Cum-Ex» als Straftat gewertet wurde.

Bei «Cum-Ex»-Geschäften nutzten Investoren eine Gesetzeslücke, um den Staat über Jahre um Milliarden zu prellen. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit («cum») und ohne («ex») Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen. Für schwere Steuerhinterziehung drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Förderbank KfW legt Bilanz vor: 2020 weniger Gewinn

FRANKFURT/MAIN: Nach einem Ausnahme-Förderjahr legt die staatliche KfW am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Geschäftszahlen für 2020 vor. Klar ist bereits: Die Corona-Krise hinterließ deutliche Bremsspuren in der Bilanz des von Bund und Ländern getragenen Förderinstituts. Der Gewinn dürfte deutlich geringer ausgefallen sein als die rund 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2019.

«Wir werden definitiv mit Gewinn abschließen und es wird auch ein bisschen mehr sein als wir im dritten Quartal hatten», hatte Finanzvorstand Bernd Loewen Anfang Februar gesagt. Zum 30. September standen 145 Millionen Euro Gewinn in den Büchern des Frankfurter Instituts. Ein Jahr zuvor hatte das Plus nach neun Monaten bei rund 1,25 Milliarden Euro gelegen. Belastet wurde die diesjährige Bilanz unter anderem durch Bewertungsabschläge auf Beteiligungen.

Zinsgünstige Kredite der KfW waren in der Corona-Krisen so begehrt wie nie. Das Fördervolumen des Instituts stieg im vergangenen Jahr zum Vorjahr um 75 Prozent auf den Höchstwert von 135,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Günther Bräunig hatte 2020 als «absolutes Ausnahmejahr» bezeichnet. Die KfW unterstützt unter anderem mit Hilfsprogrammen im Auftrag des Bundes zusammen mit Banken und Sparkassen Unternehmen, die wegen der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind.

Euro verliert leicht trotz starker Konjunkturdaten

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Unerwartet starke Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone konnten die Gemeinschaftswährung zwar stützen, sorgten aber nicht für einen stärkeren Auftrieb. Der Euro wurde am Nachmittag bei 1,1830 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1825 (Dienstag: 1,1883) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8456 (0,8415) Euro.

Im März hat sich die Unternehmensstimmung im gemeinsamen Währungsraum unerwartet deutlich aufgehellt und wieder Wachstum signalisiert. Der Index für die Stimmung der Einkaufsmanager, der auf einer Umfrage basiert, stieg auf 52,5 Punkte. Damit liegt der Indexwert über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Eine ähnliche Kursentwicklung zeigte sich beim britischen Pfund. Auch in Großbritannien hellte sich die Stimmung in den Unternehmen im März auf, vor allem im Bereich Dienstleistungen. Das britische Pfund wurde ebenfalls von den Konjunkturdaten gestützt, konnte aber die Kursverluste vom Vortag nicht wettmachen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86250 (0,86198) britische Pfund, 128,60 (128,99) japanische Yen und 1,1068 (1,1066) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1731 Dollar gehandelt. Das waren etwa vier Dollar mehr als am Vortag.

Pandemiesorgen drücken Dax ins Minus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat bis zum frühen Mittwochnachmittag um 0,65 Prozent auf 14.566,55 Punkte nachgegeben. Der MDax verlor 0,71 Prozent auf 31.523,48 Punkte. Auf europäischer Bühne lag der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zuletzt minimal im Plus. Der Euro gab angesichts der jüngsten Entwicklung der Corona-Krise etwas weiter nach und notierte zuletzt bei 1,1817 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1883 (Montag: 1,1926) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8415 (0,8385) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,39 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 145,21 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,08 Prozent auf 171,99 Punkte nach.

Unternehmer Adrian neuer DIHK-Präsident

BERLIN/TRIER: Der Unternehmer Peter Adrian ist zum neuen Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) gewählt worden. Die DIHK-Vollversammlung wählte den 64-Jährigen zum Nachfolger von Eric Schweitzer (55), wie der DIHK am Mittwoch in Berlin mitteilte. Schweitzers Amtszeit endet satzungsgemäß nach zwei Wahlperioden. Er war seit 2013 DIHK-Präsident. Der Berliner Unternehmer Schweitzer wurde zum DIHK-Ehrenpräsidenten gewählt. Adrian ist seit 2006 Präsident der IHK Trier. In seiner ersten Rede als Präsident bezeichnete er es als eine der wichtigsten Aufgaben, die Folgen der Corona-Pandemie für die Gesamtwirtschaft zu verarbeiten.

Europäisches Gericht entscheidet: Design von Legosteinen schutzwürdig

LUXEMBURG: Der Spielzeughersteller Lego hat einen Gerichtserfolg errungen, der günstigeren Alternativanbietern das Geschäft erschweren könnte. Das Europäische Gericht hat in einem am Mittwoch bekanntgegebenen Urteil entschieden, dass das Design der Bausteine schutzwürdig ist. Damit kassiert das Gericht eine Entscheidung des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO), das ein Geschmacksmuster eines Bausteins für nichtig erklärt hatte. In dem Streit geht es darum, ob das Aussehen von Legosteinen vor allem technischer Natur ist.

Gericht setzt Verfahren um Facebook-Datensammlung aus

DÜSSELDORF: Im Streit um die Datensammel-Praxis von Facebook hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht das Verfahren ausgesetzt. Der 1. Kartellsenat des Gerichts entschied am Mittwoch, dass über die Rechtmäßigkeit einer Eintscheidung des Bundeskartellamts, die die Datensammel-Möglichkeiten des sozialen Netzwerks massiv beschränkte, nicht ohne Anrufung des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) entschieden werden könne. Nur die Luxemburger Richter seien zur Auslegung des europäischen Rechts berufen.

Weniger Garantiezins bei Lebensversicherungen - Problem Riester-Rente

FRANKFURT/MAIN: Verbraucher, die in Zukunft eine Lebensversicherung abschließen, müssen sich auf einen deutlich geringeren Garantiezins einstellen. Lebensversicherer sollen nach einem Verordnungsentwurf des Bundesfinanzministerium vom 1. Januar 2022 an bei Neuverträgen maximal noch eine jährliche Verzinsung von 0,25 Prozent versprechen dürfen. Aktuell liegt der Garantiezins - in der Fachsprache Höchstrechnungszins genannt - bei 0,9 Prozent. Eine Senkung hätte besonders gravierende Folgen für neue Riester-Verträge.

Teyssen zieht Schlussbilanz: Eon ist «pandemie- und wetterfest»

ESSEN: Deutschlands größter Energieversorger Eon hat das Corona-Jahr 2020 ohne größere Blessuren überstanden und will mit einem neuen Vorstandschef die Früchte des jahrelangen Konzernumbaus ernten. «Eon ist pandemie- und wetterfest», sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen am Mittwoch auf seiner letzten Bilanzpressekonferenz. Der einstige Kohle- und Atomkonzern sei «wieder ein leistungsstarker Energiedienstleister mit europäischen Ambitionen». Teyssen (61) gibt das Ruder bei Eon nach fast elf Jahren zum 1. April an Leonhard Birnbaum (54) ab.

Arbeitgeberpräsident lobt Merkels Kehrtwende bei Osterruhe

BERLIN: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat die Rücknahme der geplanten Osterruhe gelobt. «Die mutige Entscheidung der Bundeskanzlerin beweist Führungsstärke,» sagte Dulger am Mittwoch in Berlin. Für das Management der Corona-Krise gebe es keine Blaupause. Es sei auch als Arbeitgeber schwer, Entscheidungen zu treffen und manche davon zu kassieren. «Umso mehr habe ich Respekt dafür, dass die Kanzlerin den Beschluss zurückgenommen hat.» Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Außenhandelsverband BGA begrüßten die Kehrtwende.

IWF will Finanzkraft wegen Corona um 650 Milliarden Dollar erhöhen

WASHINGTON: Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, hat eine Erhöhung der finanziellen Schlagkraft der Organisation um 650 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen. Damit will der IWF zur Überwindung der Corona-Krise vor allem Entwicklungs- und Schwellenländern zusätzliche Liquidität zur Verfügung stellen - ohne deren Verschuldung zu erhöhen. «Damit würden für Mitgliedsländer dringend benötigte Mittel frei, um im Kampf gegen die Pandemie zu helfen, inklusive für Impfkampagnen und andere dringende Maßnahmen», erklärte Georgiewa in einer am Dienstagabend (Ortszeit) verbreiteten Pressemitteilung.

Die Erhöhung bedarf noch der Zustimmung von 85 Prozent der Stimmrechte eines Aufsichtsgremiums des IWF, in dem die 190 Mitgliedstaaten etwa nach der Stärke ihrer Wirtschaft vertreten sind. Seit dem Regierungswechsel in Washington im Januar unterstützen auch die USA, der größte Mitgliedstaat, das Vorhaben. Auch Deutschland, die EU und die Staaten der G-20 haben bereits im Grundsatz ihre Zustimmung signalisiert.

Bei der vorgeschlagenen Finanzspritze handelt es sich nicht um eine Kapitalerhöhung im eigentlichen Sinn. Der IWF verfügt über seine eigene Reservewährung, die sogenannten Sonderziehungsrechte (SDR). Die Menge dieser Rechte soll nun um 650 Milliarden Dollar erhöht werden. Jedem der 190 Mitgliedstaaten steht proportional zur Wirtschaftskraft ein Anteil der Gesamtmenge zur Verfügung. Ein Staat kann die Mittel zum Beispiel als Teil seiner Währungsreserven nutzen, um damit andere Gelder frei zu machen. Er muss für die Verwendung der Ziehungsrechte derzeit nur 0,05 Prozent Zinsen zahlen.

Der Einsatz der SDR ist zum Beispiel für Staaten interessant, die in Zahlungsbilanzkrisen stecken oder die sich auf dem internationalen Kapitalmarkt nur zu sehr hohen Kosten verschulden könnten. Der IWF hatte die SDR erstmals nach der Finanzkrise 2008/2009 in großem Stil zum Einsatz gebracht. Der jeweils aktuelle Wert der Reservewährung wird aus einem gewichteten Korb mit Leitwährungen berechnet, dem US-Dollar, dem Euro, dem chinesischen Yuan, dem japanischen Yen und dem britischen Pfund.

Papst kürzt Gehälter von Kardinälen und Kurienchefs

ROM: Wegen finanzieller Schwierigkeiten unter anderem durch die Corona-Pandemie hat Papst Franziskus die Gehälter von Kardinälen und Kurienchefs gekürzt. «Eine wirtschaftlich tragbare Zukunft verlangt heute, neben anderen Entscheidungen, auch Maßnahmen, die das Gehalt der Mitarbeiter betreffen», teilte der Vatikan in einem apostolischen Schreiben am Mittwoch mit. Darin heißt es, dass Kardinäle ab April zehn Prozent, Kurienchefs sowie Sekretäre der Dikasterien acht Prozent und Priester sowie Ordensleute im Vatikan drei Prozent weniger Geld erhalten.

Der Vatikan begründete den Schritt mit dem jahrelangen Defizit in seinen Kassen und den finanziellen Auswirkungen der Pandemie. Für das Jahr 2021 rechnet der Heilige Stuhl in seinem Budget mit einem Minus von 50 Millionen Euro. Mit den Gehaltskürzungen will der Vatikan auch Arbeitsplätze sichern.

Russland sieht deutsche Wirtschaft als «Schlüsselpartner»

MOSKAU: Trotz der Krise in den Beziehungen zwischen Berlin und Moskau setzt Russlands Außenminister Sergej Lawrow weiter auf eine Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft. «Ungeachtet der schwierigen Lage in Europa zählt Deutschland weiterhin zu den wirtschaftlichen Schlüsselpartnern Russlands», schrieb Lawrow in einem Grußwort an die deutsch-russische Auslandshandelskammer (AHK). Die Kammer veröffentlichte es am Mittwoch in Moskau. Die Kooperation in Handel und Wirtschaft sei «derzeit eines der beständigsten, pragmatischsten Elemente der bilateralen Agenda».

Lawrow hatte erst am Dienstag gesagt, es gebe keine Beziehungen mehr zur EU als Organisation. Auch das Verhältnis zu Deutschland ist etwa wegen der Konflikte um die Ukraine oder die Vergiftung des Kremlgegners Alexej Nawalny auf einem Tiefpunkt. Lobende Worte fand der Außenminister dagegen für die deutschen Unternehmer: «Wir schätzen die Bereitschaft der deutschen Wirtschaft zu gemeinsamer Arbeit, den Pragmatismus und die konstruktive Einstellung.»

In Russland sind nach Angaben der AHK fast 4000 deutsche Firmen tätig. Diese Zahl war im Corona-Krisen-Jahr 2020 deutlich gesunken. Dennoch habe Deutschland im vergangenen Jahr weiter den zweiten Platz bei Russlands Außenhandelsumsatz belegt, teilte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow anlässlich einer AHK-Veranstaltung mit.

Brexit: Britische Fleischhändler erwarten dauerhaften Exporteinbruch

LONDON: Wegen des Brexits rechnen die britischen Fleischproduzenten mit einem dauerhaften Einbruch ihrer Exporte in die Europäische Union. «Die Exporthürden, mit denen wir konfrontiert sind, sind jetzt deutlich zu erkennen und werden nicht verschwinden», sagte der Chef des Verbands British Meat Processors Association, Nick Allen, einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge. Die Mitglieder erwarteten wegen neuer Zölle und bürokratischer Hürden zusätzliche Kosten von 90 bis 120 Millionen Pfund (104 bis 140 Mio Euro) im Jahr. Das Exportminus werde dauerhaft 20 bis 50 Prozent betragen.

«Handelsstörungen an den Grenzen als kurzfristige «Kinderkrankheiten» abzutun, ist nicht mehr glaubwürdig», betonte der Verband. Die britische Regierung hatte angesichts von Handelsproblemen nach dem endgültigen Brexit - dem Austritt Großbritanniens aus Binnenmarkt und der Zollunion zum 1. Januar - von «Kinderkrankheiten» gesprochen.

«Die britische Fleischindustrie hat die Auswirkungen des Brexit mehr als die meisten anderen gespürt», betonte der Verband. Mit dem jetzigen Exportsystem sei es nicht möglich, die Just-in-Time-Lieferkette für Lebensmittel zu bewältigen, «die wir in den vergangenen 30 Jahren mit unserem nächsten Nachbarn aufgebaut haben».

Die Branche fordert effizientere und günstigere Regelungen für die Ausstellung notwendiger Exportgesundheitszertifikate für den Handel mit lebendigen Tieren sowie tierischen Produkten. Dazu zähle eine elektronische Erfassung der Formulare. Notwendig sei zudem ein «gemeinsamer Veterinärbereich». Tierärzte müssen die Zertifikate ausstellen. Aber es gibt noch oft Verwirrung über die notwendige Dokumentation, wie auch der Verband der britischen Tierärzte der Deutschen Presse-Agentur bestätigt hatte.

Russen wollen in Schwaben Corona-Impfstoff produzieren

MOSKAU: Der russische Pharmakonzern R-Pharm will von Juni oder Juli an im bayerischen Illertissen den in Moskau entwickelten Corona-Impfstoff Sputnik V produzieren. «Wir unternehmen alle Anstrengungen, damit es im Sommer losgehen kann», sagte R-Pharm-Manager Alexander Bykow der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. In Illertissen könnten monatlich Millionen Dosen produziert werden. «Wir haben die Ausrüstung schon dort und die Kader», sagte Bykow. Die genaue Produktionskapazität nannte er nicht. Im Moment prüft die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des Präparats.

«Wir warten auf die Entscheidung der EMA, weil das eine legitime Grundlage ist, auf der wir produzieren können», sagte Bykow. Von Illertissen aus könnten dann auch andere Staaten in der EU mit Sputnik V versorgt werden. Der bei dem Konzern für Gesundheitsökonomie zuständige Direktor warb um Vertrauen in die russische Biotechnologie, die eine lange Erfolgsgeschichte habe - etwa bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Kinderlähmung.

Bei einer Veranstaltung in Moskau zur deutsch-russischen Zusammenarbeit in der Pharmazie sagte der EU-Gesundheitsexperte Jérôme Lepeintre, dass erst im Juni oder Juli mit einer EMA-Zulassung des Präparats zu rechnen sei. Im April seien zwei EMA-Inspektionen in Russland geplant. Dabei würden einmal die Produktionsanlagen und einmal die Lagerstätten begutachtet, sagte der Mitarbeiter der EU-Vertretung in Moskau am Dienstagabend.

Sputnik V wurde vom Gamaleja-Forschungszentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau entwickelt. Der Impfstoff ist inzwischen in mehr als 50 Ländern zugelassen und wird international vom staatlichen Direktinvestmentfonds RDIF vertrieben.

Ölpreise steigen - Containerschiff blockiert Suezkanal

NEW YORK/LONDON: Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen und haben damit einen Teil der starken Verluste vom Vortag wettgemacht. Bis zum Mittagshandel konnten die Notierungen die Gewinne aus dem frühen Handel weiter ausbauen. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete zuletzt 62,19 US-Dollar. Das waren 1,40 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,42 Dollar auf 59,18 Dollar.

Am Dienstag waren die Erdölpreise eingebrochen und hatten den tiefsten Stand seit Anfang Februar markiert. Ausschlaggebend waren Sorgen um die Rohölnachfrage aufgrund steigender Corona-Infektionen und neuer Beschränkungen vor allem in Europa. Beides lastet auf den konjunkturellen Aussichten.

Am Mittwoch überwogen am Ölmarkt hingegen wieder Angebotssorgen. Auslöser ist die vorübergehende Unterbrechung einer wichtigen Transportroute für den Ölhandel. Am Dienstag lief ein Frachter im Suezkanal auf Grund und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Durch den Kanal läuft ein erheblicher Teil der Energietransporte vom Mittleren Osten in Richtung Europa und USA. Betroffen sind in der Gegenrichtung auch Lieferungen aus der Nordsee nach Asien.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte darüber hinaus die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus rücken. Am Nachmittag stehen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche auf dem Programm. Am Vorabend war bereits bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Reserven um 2,9 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Euro fällt in Richtung 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch weiter unter Druck gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1834 US-Dollar. Sie rangierte damit in der Nähe ihres tiefsten Stands seit vier Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag noch auf 1,1883 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes erwartet. Die Umfrage unter Unternehmen gibt Auskunft über den Zustand der Konjunktur im Währungsraum. Auch in den USA werden solche Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Sie spielen an den Märkten aber eine geringere Rolle als der wesentlich ältere Indikator ISM. Dieser wird etwas später im Monat veröffentlicht.