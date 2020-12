Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Neuanträge auf US-Arbeitslosenhilfe weiter auf hohem Niveau

WASHINGTON: Die Corona-Krise belastet weiter den US-Arbeitsmarkt. In der Woche bis zum 19. Dezember stellten 803.000 Amerikaner Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. In der Woche davor waren es 885.000 Neuanträge gewesen - die Zahlen gingen damit leicht zurück. Sie sind jedoch weiter auf hohem Niveau. Zum Vergleich: Vor der Krise hatten die wöchentlichen Anträge meist bei rund 200.000 gelegen.

Mit dem Anstieg der Infektionszahlen hatten zuletzt mehrere Bundesstaaten Einschränkungen zum Kampf gegen das Coronavirus verschärft - wie etwa das Verbot, in Restaurants zu essen.

Insgesamt bezogen in den USA nach jüngsten Zahlen rund 20,4 Millionen Menschen eine Form von Arbeitslosenhilfe. Ein Jahr zuvor waren es lediglich rund 1,7 Millionen gewesen.

Türkei geht im Energiekonflikt auf Griechenland zu

ATHEN: Griechenland hat positiv auf die Entscheidung der Türkei reagiert, Forschungen des Schiffes «Oruc Reis» für die nächsten Monate auf den Golf von Antalya zu beschränken. Das Forschungsschiff wird damit nicht vor griechischen Inseln nach Erdgas suchen. «Es ist eine positive Entwicklung», erklärte der stellvertretende griechische Migrationsminister, Giorgos Koumoutsakos, im Athener Nachrichtensender Skai.

Damit wird nach Einschätzung politischer Kommentatoren in Athen der Weg für einen Neustart von Gesprächen zwischen Griechenland und der Türkei geebnet. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte das Ende der Forschungen vor griechischen Inseln als Voraussetzung für einen Dialog genannt. «Die Provokationen stoppen. Die Sondierungsgespräche starten», wiederholte Mitsotakis immer wieder.

Athen wirft der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach internationalem Seerecht nur von Griechenland ausgebeutet werden dürften. Nach Lesart Ankaras gehören diese Gebiete zum türkischen Festlandsockel. In den vergangenen Monaten war es in der Region südöstlich der Touristeninsel Rhodos wiederholt zu schweren Spannungen gekommen. Zahlreiche Schiffe der beiden Nato-Staaten standen sich gegenüber. Die EU kritisiert die türkischen Aktionen in den entsprechenden Meeresgebieten scharf.

LG und Magna gründen Gemeinschaftsfirma für E-Mobilität

SEOUL: Südkoreas Technikriese LG Electronics und der kanadisch-österreichische Automobilzulieferer Magna gründen ein Gemeinschaftsunternehmen zum Bau von Komponenten für Elektroautos. Wie LG Electronics am Mittwoch mitteilte, wird sich das gemeinsame Unternehmen LG Magna e-Powertrain nennen und einen Wert von rund einer Milliarde US-Dollar haben. Es werde sich auf die Produktion von Hauptkomponenten von Elektroautos fokussieren, darunter elektrobetriebene Motoren und Ladegeräte. 51 Prozent der Firmenanteile würden demnach von LG Electronics gehalten werden, der Rest von Magna.

Die Aktien von LG Electronics sind am Tag der Ankündigung auf ein Rekordhoch seit fast zehn Jahren gestiegen. Die Transaktion wird voraussichtlich nach einer Abstimmung auf der Aktionärsversammlung im Juli 2021 finalisiert werden. Nach Angaben von LG Electronics wird das Gemeinschaftsunternehmen rund 1000 Arbeitsplätze an Standorten in Südkorea, den USA und China schaffen. Der Mutterkonzern von LG Electronics ist das viertgrößte Unternehmen Südkoreas.

Leasingspezialist Grenke bestellt Risikovorstand

BADEN-BADEN: Der nach Manipulationsvorwürfen unter Druck geratene Leasingspezialist Grenke erweitert wie geplant die Führungsspitze um einen Risikovorstand. Der Aufsichtsrat habe dazu Isabel Rösler mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Mitglied des Vorstands bestellt, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Baden-Baden mit. In der neu geschaffenen Position des Chief Risk Officer (CRO) werde Rösler wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention und Datenschutz verantworten.

Grenke hatte das neue Vorstandsressort Ende Oktober angekündigt, nachdem das Unternehmen von Leerverkäufern attackiert worden war. Damit hatte der Leasingspezialist unter anderem auf die Vorwürfe der Investorengruppe Viceroy Research und des Briten Fraser Perring reagiert.

Viceroy Research und der Shortseller hatten Grenke Mitte September öffentlich angegriffen und dem Konzern unter anderem ein undurchsichtiges Geschäftsmodell mit unlauteren Praktiken, Scheingewinnen und zu hoch ausgewiesenen Geldbeständen vorgeworfen. Fraser Perring spekuliert auf fallende Aktienkurse und hatte sich zuvor bereits mit dem inzwischen insolventen Zahlungsabwickler Wirecard angelegt. Grenke weist die Vorwürfe zurück und hatte selbst eine Überprüfung durch Wirtschaftsprüfer in Auftrag gegeben.

Euro stabilisiert sich nach Kursrutsch

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwochmorgen etwas von seinem gestrigen Kursrutsch erholt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2182 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,2239 (Montag: 1,2173) Dollar festgesetzt.

Der Euro war im Handelsverlauf am Dienstag deutlich unter Druck geraten und unter 1,22 Dollar gefallen. Die rasche Ausbreitung einer mutierten Variante des Coronavirus in Großbritannien verunsichert die Anleger seit Wochenbeginn ebenso wie der Umstand, dass der erhoffte Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien wenige Tage vor Ende der Brexit-Übergangszeit weiter auf der Kippe steht.

Zudem schauen die Anleger derzeit in Richtung Washington: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert. Gleichwohl bewegte diese jüngste Nachricht die Gemüter der Anleger kaum. Börsianer sprachen von einem dünnen Handel. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen würden die Investoren ihre Währungspositionen noch anpassen.

Ölpreise bleiben wegen Konjunktursorgen unter Druck

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts weiter schwelender Konjunktursorgen an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 49,37 US-Dollar. Das waren 71 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 46,36 Dollar. Vergangene Woche hatte die Ölpreise noch Höchststände seit März erreicht.

Für Verunsicherung sorgt aktuell unter anderem, dass der noch amtierende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert hat. Dadurch steigen Börsianern zufolge wieder die Konjunktursorgen, die zuletzt ohnehin schon durch die möglicherweise besonders ansteckende, neue Variante des Coronavirus befeuert worden waren.

Zusätzlichen Druck übten Lagerdaten aus den USA aus. Der Industrieverband API hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Ein höheres Angebot an Rohöl drückt in der Regel auf die Preise.