Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 16/12/2020 | Aktualisiert um: 20:35 | Überblick

Libyens Zentralbank beschließt einheitlichen Dollar-Wechselkurs

TRIPOLIS: Bei seinem ersten Treffen nach rund fünf Jahren hat sich der Vorstand der Zentralbank in Libyen auf einen landesweit einheitlichen Wechselkurs der Landeswährung zum US-Dollar geeinigt. Ab 3. Januar werde ein Dollar zum Kurs von 4,48 libyschen Dinar gehandelt, teilte die Zentralbank am Mittwoch mit. Derzeit liegt der offizielle Wechselkurs bei 1,4 Dinar. Die Vereinten Nationen sprachen nach dem Treffen von einem «wichtigen und dringenden» Schritt.

Im Machtkampf der konkurrierenden Regierungen in Libyen spielt die Zentralbank eine wichtige Rolle. Von dort werden auch Gehälter von Regierungsmitarbeitern gezahlt - sowohl für die international anerkannte Regierung mit Sitz in Tripolis als auch für das Parlament mit Sitz im Osten des Landes. Der Vorstand der Zentralbank hatte sich ebenfalls gespalten, was zu unterschiedlichen Wechselkursen im Land führte. Diese sollen zum Januar nun vereinheitlicht werden.

In den kommenden Wochen will der Vorstand weitere Hürden mit Blick auf den libyschen Finanz- und Bankensektor angehen. Das Bürgerkriegsland steckt in einer Liquiditätskrise. Ein Grund dafür ist das allgemeine Misstrauen der Menschen in den Bankensektor und der damit verbundene Mangel an ausländischer Währung. Die Wirtschaft Libyens basiert heute weitgehend auf Bargeld. Die Staatseinnahmen des nordafrikanischen Landes sind stark vom Ölgeschäft abhängig.

Gespräche über Schritte zu einer Einheitsregierung, die das Land zu Wahlen im Dezember 2021 führen soll, blieben bislang erfolglos. «Bisher können Sie sich weiterhin nicht auf einen Weg nach vorn einigen», sagte die amtierende UN-Sondergesandte Stephanie Williams am Dienstag nach einem zweitägigen Treffen der Konfliktparteien. Die UN hatten für dieses «Dialogforum» 75 Teilnehmer ausgewählt, die sich bereits mehrfach virtuell sowie persönlich in Tunesien trafen. «Die Uhr tickt und wir haben eine gemeinsame Verantwortung gegenüber dem libyschen Volk, diesen Prozess voranzutreiben», sagte Williams.

Merkel lehnt Vermögensabgabe für Finanzierung Pandemie-Kosten ab

BERLIN: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine finanzielle Belastung von Spitzenverdienern und Wohlhabenden zur Finanzierung der Milliardenkosten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie strikt abgelehnt.

«Wir wollen keine Vermögensabgabe», sagte sie am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. «Die Kernaufgabe heißt: Wie schaffen wir Wachstum? Denn über Wachstum können wir auch Mehreinnahmen generieren. Das wird die Strategie sein.» Merkel betonte zugleich, dass die deutsche Regierung auch keine Einschnitte bei sozialen Leistungen plane.

Eurogruppenchef: Bürgern und Unternehmen 2021 auf die Beine helfen

BRÜSSEL: In der Corona-Krise werden aus Sicht von Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe auch 2021 große Finanzhilfen nötig sein, damit Gemeinden, Bürger und Unternehmen wieder auf die Beine kommen. Die Eurogruppe werde bei ihrer Videokonferenz am Mittwochnachmittag die Haushalte der Mitgliedsländer darauf abklopfen, dass dies weiter möglich sei, sagte der Ire in einer Videobotschaft.

Im Rückblick auf 2020 sagte er: «Es war ein Jahr mit so großen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber, wie so oft in Europa, sind es genau diese schwierigen Momente, in denen wir uns weiter entwickeln, in denen wir die Grundlagen Europas, der Europäischen Union und des Euros stärken.»

Die 19 Eurostaaten planen im Kampf gegen die Rezession für 2021 mit hohen zusätzlichen Schulden. Dennoch wertet die EU-Kommission alle Haushaltspläne als weitgehend angemessen. Die europäischen Defizit- und Schuldenregeln sollen ausgesetzt bleiben - wie lange, ist vorerst unklar.

Nach einem drastischen Konjunktureinbruch in diesem Jahr hatte die EU-Kommission im November 4,2 Prozent Wachstum für die Eurozone 2021 vorausgesagt. Unsicherheit herrscht jedoch, wie stark Pandemie-Auflagen die Entwicklung dämpfen. Auch die Folgen des Brexits gelten als schwer abschätzbar.

EuGH: Verluste von Anlegern bei Rettung zyprischer Banken rechtens

LUXEMBURG: Kunden von in der Finanzkrise geretteten Banken auf Zypern sind vor dem Europäischen Gerichtshof mit Klagen auf Erstattung ihres verlorenen Vermögens gescheitert. Die damaligen Eingriffe in hohe Guthaben seien nicht unverhältnismäßig gewesen, entschieden die höchsten EU-Richter am Mittwoch in Luxemburg. (Rechtssachen C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P, C-604/18 P)

Im Zuge der Weltfinanzkrise waren 2012 zwei zyprische Banken in Schieflage geraten. Um sie zu retten, erhielt Zypern 2013 Hilfen des Eurorettungsschirms ESM. Diese waren jedoch daran geknüpft, dass Vermögen über 100.000 Euro - also über der Grenze der Einlagensicherung - zum Teil zur Stärkung des Kapitals der Banken herangezogen wurden. Privatpersonen und Gesellschaften, die dabei Vermögen verloren, klagten durch mehrere Instanzen bis zum EuGH - auch hier ohne Erfolg.

Das Eigentumsrecht sei nicht absolut, sondern könne Einschränkungen unterliegen, hielten die Richter fest. Die mit den ESM-Hilfen verbundenen Maßnahmen seien nicht als unverhältnismäßiger oder nicht tragbarer Eingriff zu sehen. Die Anleger könnten sich auch nicht darauf berufen, dass Finanzhilfen an andere Euroländer zu anderen Konditionen gewährt wurden.

In diesem Sinne bestätigte der EuGH Teile eines Urteils des EU-Gerichts. Einen Teil dieses Urteils der unteren EU-Instanz hob der Gerichtshof jedoch auf, weil er das Wesen der Eurogruppe anders beurteilte. Diese sei keine durch die EU-Verträge geschaffene Stelle der Union, deren Handlungen eine außervertragliche Haftung auslösen könne. Sie sei informell und könne nicht einer Formation des Rats gleichgestellt werden.

EU-Parlament stimmt für Corona-Regionalhilfen in Milliardenhöhe

BRÜSSEL: Von den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfen der Europäischen Union sollen 47,5 Milliarden Euro direkt in die Regionen fließen. Das Europaparlament stimmte einer entsprechenden Einigung mit den Mitgliedstaaten offiziell zu, wie am Mittwoch in Brüssel bekannt gegeben wurde. Deutschland bekommt voraussichtlich 2,4 Milliarden Euro aus den Regionalhilfen.

Das Geld soll rückwirkend ab diesem Februar und noch bis Ende 2023 genutzt werden können. Damit die Gelder fließen können, müssen noch weitere Beschlüsse getroffen werden. Dass die Hilfen noch einmal aufgehalten werden, gilt als sehr unwahrscheinlich.

EU-Kohäsionskommissarin Elisa Ferreira sagte bei der Plenardebatte am Dienstag, dass mit 25 Prozent der Investitionen Klimaschutzziele verfolgt werden sollten. Sie betonte zudem, dass die Mittel flexibel eingesetzt werden könnten. Laut der Linken-Politikerin Martina Michels ermöglicht der Fond den Mitgliedstaaten vor allem, die sozialen Auswirkungen der anhaltenden Pandemie zu bewältigen.

Die Gelder sollen besonders auch für Grenzregionen eingesetzt werden, etwa um dort Gesundheitsdienste zu finanzieren und den Arbeitsmarkt zu modernisieren. Der regionalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Christian Doleschal, sagte, diese Regionen hätten in der Krise stark unter Grenzschließungen gelitten und damit auch schwere wirtschaftlichen Schaden eingefahren. SPD-Abgeordnete Constanze Krehl sagte, dass neben kleinen und mittleren Unternehmen und Selbstständigen die Gelder nicht zuletzt auch für die stark in Mitleidenschaft gezogenen Sektoren Tourismus und Kultur genutzt werden könnten.

Bundesamt: Kein abruptes Ende der Wirtschaftserholung erkennbar

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt sieht bisher keine Anzeichen für ein abruptes Ende der wirtschaftlichen Erholung infolge der erneuten Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. «Zumindest im Oktober und teilweise auch schon im November war gesamtwirtschaftlich weiterhin eine stabile Aufwärtsentwicklung zu beobachten», fassten die Wiesbadener Statistiker am Mittwoch jüngste Konjunkturdaten zusammen. Dass dies nun abrupt zum Erliegen komme, habe die Behörde «noch nicht wahrgenommen», sagte Peter Schmidt, Leiter der Abteilung «Unternehmen, Verdienste, Verkehr» des Bundesamtes. Betroffen seien vor allem konsumnahe Branchen.

Weil sich das Coronavirus stark ausbreitet, wird das Leben in Deutschland erneut drastisch heruntergefahren. Seit Mittwoch bis zum 10. Januar muss zum Beispiel der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf schließen. Bund und Länder verschärften die seit November geltenden Maßnahmen deutlich.

Im zweiten Quartal 2020 hatten die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weite Teile der deutschen Wirtschaft lahmgelegt. Die Folge: Die Wirtschaftsleistung der größten Volkswirtschaft Europas sackte um 9,8 Prozent zum Vorquartal ab. Im Sommer folgte dann eine unerwartet kräftige Erholung mit 8,5 Prozent Plus.

Für das Gesamtjahr 2020 gehen jüngste Prognosen von einem Minus von etwas mehr als fünf Prozent aus. Damit würde die deutsche Wirtschaft ungefähr so stark schrumpfen wie während der globalen Finanzkrise 2009. Mit einer Rückkehr zum Niveau von vor der Corona-Krise rechnen die meisten Volkswirte derzeit frühestens um die Jahreswende 2021/2022 - vorausgesetzt, dass bis dahin so viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind, dass sich das Wirtschaftsleben wieder normalisiert. Wie die deutsche Wirtschaft das Jahr 2020 abgeschlossen hat, darüber will das Statistische Bundesamt am 14. Januar berichten.

Chemiebranche schöpft Hoffnung für das neue Jahr

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie blickt nach einem schweren Corona-Jahr zuversichtlicher auf 2021. Die Branche erwartet ein Produktionsplus von 1,5 Prozent und einen Umsatzzuwachs von 2,5 Prozent, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Zum Jahresende sei die Nachfrage nach Chemie-Erzeugnissen weitgehend stabil geblieben, sagte VCI-Präsident Christian Kullmann. «Die Stimmung in unseren Unternehmen ist nun mehrheitlich zuversichtlich.» Die Beschäftigung in der Branche, die zuletzt bei rund 464.000 Menschen in Deutschland lag, dürfte aber um ein Prozent sinken, da die Corona-Krise den Strukturwandel beschleunige.

Insbesondere die Chemiebranche hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die konjunktursensible Industrie, die etwa Autohersteller mit Lacken und Reifen beliefert, litt unter den wirtschaftlichen Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie sowie globalen Handelskonflikten. Lockdowns in Deutschland und in wichtigen Exportmärkten belasteten die Unternehmen. Die Pharmaindustrie erwies sich dagegen als robust.

Der gesamte Umsatz der Branche sank daher um sechs Prozent auf 186,4 Milliarden Euro. Auf dem Heimatmarkt Deutschland gab es ebenso wie auf fast allen Exportmärkten kräftige Einbußen. Die Produktion fiel um drei Prozent. Die Chemie allein ohne die fast stabile Pharmabranche verbuchte ein Minus von vier Prozent.

SPD-Fraktion ärgert sich über Stillstand bei Lieferkettengesetz

BERLIN: Die SPD-Fraktion fordert ein Machtwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Gesetz gegen Ausbeutung, Kinderarbeit und Hungerlöhne bei ausländischen Zulieferern. «Wir dürfen nicht weiter zulassen, dass Millionen Kinder auf Kakao- oder Kaffeeplantagen oder in Bergwerken schuften müssen», sagte Fraktionsvize Sören Bartol der Deutschen Presse-Agentur. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) müsse seine Blockade aufgeben.

Mehrere Bundesminister hatten ein Gesetz vorgeschlagen, das deutsche Unternehmen verpflichten soll, bei ausländischen Lieferanten die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards zu garantieren. Das Vorhaben liegt jedoch seit Monaten auf Eis, weil Teile der Unionsparteien einen Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen befürchten.

Viele verantwortungsvolle Unternehmen seien für ein solches Gesetz, sagte Bartol. «Peter Altmaier muss endlich begreifen, dass Ausbeutung kein Wettbewerbsvorteil sein darf.» Dabei zähle jeder Tag - «denn jeder Tag, an dem beispielsweise Kinder auf Kakaoplantagen für unsere Schokolade arbeiten müssen anstelle zur Schule gehen zu können, ist ein verlorener Tag für die Zukunft dieser Kinder».

Ölpreise stagnieren auf erhöhtem Niveau

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Sie liegen weiterhin in der Nähe ihres höchsten Standes seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,60 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht um 14 Cent auf 47,48 Dollar.

Leichten Druck auf die Rohölpreise übten zuletzt neue Lagerdaten aus den USA aus. Der Industrieverband API hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. An diesem Mittwoch folgen die offiziellen Wochendaten der Regierung. Diese lösen oft deutliche Marktbewegungen aus, die sich jedoch häufig als kurzlebig erweisen.

Die Lage am Ölmarkt ist gegenwärtig gekennzeichnet durch die Hoffnung auf konjunkturelle Besserung bei zugleich hohen Risiken. Erfolge in der Corona-Impfstoffforschung haben den Ölpreisen in den vergangenen Wochen einen deutlichen Schub verliehen. Dem stehen jedoch praktische Probleme wie eine ausreichende Impfstoffproduktion und eine flächendeckende Verteilung gegenüber. Entsprechend ungewiss sind die Aussichten für die Konjunktur und die Ölnachfrage.

Rückschlag für japanische Wirtschaft: Exporte sinken überraschend

TOKIO: Die verschärfte Corona-Krise in vielen Ländern der Welt hat der japanischen Wirtschaft einen unerwarteten Rückschlag eingebrockt. Im November gingen die Exporte überraschend zurück. Der Wert der Ausfuhren sei im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent gefallen, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Damit hat sich der Rückgang der Ausfuhren erstmals seit Mai wieder beschleunigt. Volkswirte hatten dagegen damit gerechnet, dass die Ausfuhren im November erstmals seit November 2018 zulegen.

Damit bleibt die erhoffte Unterstützung für die japanische Wirtschaft von den für das Land wichtigen Exportunternehmen aus. Im September und Oktober hatten sich die Ausfuhren nach einer langen Durststrecke mit zweistelligen Einbrüchen in der Zeit vom März bis August deutlich erholt.

Bereits 2019 litt die japanische Exportwirtschaft unter den Folgen eines Handelskriegs zwischen China und den Vereinigten Staaten. Die Corona-Pandemie hatte die Lage im Frühjahr stark verschärft.

Euro kaum bewegt vor Wirtschaftsdaten

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Konjunkturdaten kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht zuvor. Zurzeit bewegt sich der Euro in der Nähe seines höchsten Standes seit Frühjahr 2018. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2140 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte werden in vielen Ländern der Welt wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Konjunkturumfrage für die Industrie. Die daraus abgeleiteten Einkaufsmanagerindizes geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Bisher ist die Industrie wesentlich besser durch die Corona-Pandemie gekommen als die Dienstleister, die unter den Beschränkungen leiden.