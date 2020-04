Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 22/04/2020 | Aktualisiert um: 21:55 | Überblick

Zahl der Betriebe in Kurzarbeit nimmt nicht mehr weiter zu

NÜRNBERG: Die Zahl der Betriebe in Deutschland, die für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet haben, ist in der vergangenen Woche nicht mehr gestiegen. Am 20. April seien es 718.000 Unternehmen gewesen, die eine Anzeige für Kurzarbeit gestellt hätten, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Dies sind 7000 Betriebe weniger als in der Vorwoche. Der scheinbare Rückgang ist den Angaben zufolge auf Dubletten zurückzuführen - einige Unternehmen hätten ihre Anzeige sowohl postalisch als auch online gestellt. «Die Gesamtsumme stagniert weitgehend auf dem Niveau der Vorwoche», hieß es. Damit ist in etwa jeder dritte Betrieb, der anzeigeberechtigt ist, von Kurzarbeit betroffen. Das Instrument können Unternehmen nutzen, die mindestens einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben.

Banken: Corona dämpft Mieten und Wohnungspreise

BERLIN: Für Wohnungssuchende könnte die Corona-Krise den Anstieg der Mieten und Wohnungspreise vorübergehend stoppen. Davon geht der Verband Deutscher Pfandbriefbanken aus. Bis Ende 2021 könnten Nachfrage und Preise für selbst genutztes Wohneigentum gedämpft werden, sagte Verbandspräsident Louis Hagen am Mittwoch. Preisrückgänge seien noch nicht feststellbar, aber möglich. «Kurzarbeit und die Sorge vor Arbeitslosigkeit werden dazu führen, dass die Nachfrage sich abschwächen wird.» Auch bei Neuvertragsmieten sei möglicherweise ein leichter Rückgang zu erwarten.

Schuldner sollen weniger Inkassogebühren zahlen

BERLIN: Schuldner sollen nach dem Willen der Bundesregierung niedrigere Inkassogebühren zahlen müssen. Eine entsprechende Regelung beschloss das Kabinett am Mittwoch. «Wer eine Rechnung übersieht, kann schnell in ein Inkassoverfahren geraten», sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Die geforderten Gebühren stünden oft in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand und zur Höhe der Forderung. Bei Forderungen zwischen 50 und 500 Euro, die laut Ministerium etwa 60 Prozent aller Fälle ausmachen, würden damit künftig noch 27 Euro fällig, wenn die Forderung nach Erhalt des ersten Mahnschreibens beglichen wird. Bislang werden durchschnittlich 59,40 Euro verlangt. In einer neu eingeführten, niedrigeren Wertstufe bis 50 Euro würden dann noch 18 Euro fällig. Der Bundestag muss dem noch zustimmen.

Gericht bestätigt Verbot der Fusion von Remondis und Grünem Punkt

DÜSSELDORF: Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat die von den Kartellbehörden untersagte Fusion des Müllriesen Remondis mit dem Grünen Punkt bestätigt. Das sagte ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Kartellamt hatte im vergangenen Jahr dem Lüner Müllkonzern Remondis verboten, das Kölner Unternehmen DSD zu übernehmen, das die Markenrechte am Grünen Punkt hält. Grund war die Sorge, diese könnten eine zu marktbeherrschende Stellung einnehmen. Das Bundeskartellamt hatte befürchtet, dass Remondis seine durch den Zukauf entstandene Marktmacht ausgenutzt hätte und Kosten auf die Konkurrenz hätte abwälzen können.

Energie für Verbraucher im Jahresvergleich deutlich günstiger

HEIDELBERG: Die privaten Haushalte in Deutschland müssen weniger Geld für Energie aufwenden als noch vor einem Jahr. Die Kosten für Heizung, Strom und Sprit sanken auf Jahressicht um rund sechs Prozent, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse des Inernet-Vergleichsportals Verivox zeigt. Die Langzeit-Betrachtung vergleicht die Durchschnittskosten im März 2019 mit dem März 2020. Der starke Rückgang des Ölpreises im April ist darin nur zu einem Teil enthalten, machte sich aber bereits im März bemerkbar. «Mit dem Preisverfall an den Rohstoffmärkten sind die Energiekosten für private Verbraucher allein von Februar auf März um über fünf Prozent gesunken. Das ist der stärkste Rückgang, den wir auf Monatsbasis bisher beobachten konnten», sagte Valerian Vogel von Verivox.

Dax vorerst stabil bei anhaltenden Verwerfungen am Ölmarkt

FRANKFURT/MAIN: Nach dem Vortagesrutsch hat sich der Dax am Mittwoch etwas gefangen. Der deutsche Leitindex zeigte sich am Nachmittag mit plus 0,73 Prozent auf 10.324,20 Punkte recht stabil, wenngleich er zeitweise mehr als 10.400 Punkten stärker zugelegt hatte. Ein weiteres Konjunkturpaket der USA in Höhe von 480 Milliarden US-Dollar wurde am Markt als hilfreich für die Aktienkurse gesehen. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,06 Prozent auf 22.180,10 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent.