Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Inflation in Eurozone zieht leicht an

LUXEMBURG: In der Eurozone hat die allgemeine Teuerung im Juli leicht angezogen. Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Eine vorläufige Schätzung wurde damit bestätigt. Im Juni hatte die Rate 0,3 Prozent betragen.

Ausschlaggebend für die etwas höhere Inflation waren zum einen stärkere Preisanstiege von industriell gefertigten Gütern. Zum anderen bremste der Sinkflug der Benzinpreise etwas ab. Lebens- und Genussmittel verteuerten sich weniger stark als im Vormonat. Ebenso erging es Dienstleistungen.

Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel stieg von 0,8 auf 1,2 Prozent. Diese Rate gilt unter Ökonomen oft als aussagekräftiger als die allgemeine Inflationsrate, da schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet sind. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig knapp zwei Prozent bezieht sich jedoch auf die Gesamtrate und wird nach wie vor klar unterschritten.

Erst wenig Geld aus Milliardentopf für Überbrückungshilfen bewilligt

BERLIN: Aus dem Milliardentopf für Corona-Überbrückungshilfen an besonders betroffene Firmen ist bisher nur wenig bei Unternehmen angekommen. Wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden zum Stichtag 18. August rund 34.200 Anträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 651 Millionen Euro gestellt. Bewilligt wurden demnach rund 11.100 Anträge mit einem Volumen in Höhe von 212 Millionen Euro. Die Zahl der gestellten Anträge steige täglich an. Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass bewilligte Gelder von den Ländern umgehend ausgezahlt werden.

Für die Überbrückungshilfen stellt der Bund insgesamt bis zu 25 Milliarden Euro bereit. Damit soll vor allem kleinen und mittelständischen Firmen geholfen werden, die in der Corona-Krise weiter erhebliche Umsatzeinbußen haben. Erstattet werden fixe Betriebskosten bis zu einem Betrag von insgesamt 150.000 Euro. Die Überbrückungshilfen werden für die Monate Juni bis August gewährt. In der Politik wird aber über eine Verlängerung der Hilfen diskutiert.

Die Überbrückungshilfen waren ein zentraler Bestandteil des Konjunkturpakets der schwarz-roten Koalition. Das Programm war Anfang Juli gestartet. Auf einer Online-Plattform konnten sich Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer registrieren, die für Firmen die Anträge einreichen müssen. Die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer prüfen die geltend gemachten Umsatzeinbrüche und die fixen Kosten. Mit diesem Verfahren soll sichergestellt werden, dass es nicht wie bei Corona-Soforthilfen zu Betrugsfällen kommt.

Streit um Erdgas im Mittelmeer - erstes Bild einer Kollision

ATHEN: Das türkische Forschungsschiff «Oruc Reis» hat am zehnten Tag in Folge die umstrittene Suche nach Erdgas vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer fortgesetzt. Am Mittwochmorgen bewegte sich das Schiff dem Ortungsdienst MarineTraffic zufolge erneut in einem Seegebiet südlich der griechischen Urlaubsinsel Rhodos, das Griechenland als eigene Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) versteht. Nach wie vor halten sich zahlreiche türkische und griechische Kriegsschiffe in der Region auf.

Unterdessen veröffentlichten am Mittwoch die Athener Zeitungen «Kathimerini» und «Protothema» im Internet erste Bilder mit den Folgen einer Kollision zwischen einer griechischen und einer türkischen Fregatte vergangene Woche. Eine Eskalation konnte seinerzeit abgewendet werden. Aus dem Bild, das die Zeitungen aus Quellen der griechischen Marine erhalten haben sollen, ist ein tiefer Riss auf der rechten Seite (Steuerbord) der türkischen Fregatte «Kemal Reis» zu sehen. Die Kollision mit der griechischen Fregatte «Limnos» ereignete sich im umstrittenen Gebiet. Die Echtheit des Fotos ist aus unabhängigen Quellen nicht bestätigt worden.

Das Seerecht der Vereinten Nationen (UN) legt für Küstenländer eine Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) fest, die bis 200 Seemeilen über die Hoheitsgewässer eines Landes hinausreicht. Liegt die Küste eines anderen Landes näher, gilt die Mittellinie. Griechische Inseln, die nahe an der türkischen Küste liegen, verringern also die türkische AWZ enorm. Die Türkei - die das Seerecht der UN nicht unterzeichnet hat - ist der Auffassung, dass Inseln keine AWZ haben und sieht ihre Gasforschungen daher als legitim an.

Auftragsbestand in der Industrie steigt

WIESBADEN: Die Anzeichen für eine Erholung der deutschen Industrie nach dem Einbruch in der Corona-Krise mehren sich. Der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe lag im Juni bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 1,4 Prozent höher als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Bestand an Inlandsaufträgen stieg um 5,2 Prozent. Bei den Auslandsorders verringerte er sich dagegen um 0,3 Prozent. Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Bestellungen, die noch nicht zu Umsätzen geführt haben und die nicht storniert wurden.

Im Vergleich zum Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragsbestand im Juni allerdings um 1,3 Prozent niedriger.

Auch andere Konjunkturdaten deuteten zuletzt auf eine Erholung der Industrie hin. So war der Auftragseingang im Juni unerwartet kräftig gestiegen. Im Monatsvergleich legte das Ordervolumen nach jüngsten Angaben der Statistiker um 27,9 Prozent zu. Auch die Industrieproduktion zog im Juni an.

Dax startet mit Minus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Mittwoch zum Handelsstart moderat nachgeben. Der deutsche Leitindex verlor im frühen Handel 0,30 Prozent auf 1.2843,33 Punkte. Der MDax sank um 0,23 Prozent auf 27.250,14 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, fiel um 0,32 Prozent auf 3279,25 Zähler.

Das Robert Koch-Institut registrierte am Dienstag in Deutschland die höchste Zahl an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Fälle. Darüber hinaus könnten Aktien exportabhängiger Unternehmen belastet werden, da sich der starke Euro zunehmend der nächsten runden Marke von 1,20 Dollar nähert.

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,14 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 25 Cent auf 42,64 Dollar.

Tendenziell belastet werden die Ölpreise durch die in vielen Ländern angespannte Corona-Lage mit steigenden Neuinfektionen. Dies schürt Angst vor weiteren konjunkturellen Verwerfungen und einer fallenden Rohölnachfrage.

Unterstützung kommt dagegen von dem seit Tagen schwächelnden US-Dollar. Hiervon profitiert die Ölnachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums, da Erdöl für solche Nachfrager aufgrund des Wechselkurseffekts günstiger wird. Rohöl wird international in Dollar gehandelt.

Euro hält sich bei Zweijahreshoch

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch in der Nähe seines höchsten Standes seit gut zwei Jahren gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1935 US-Dollar. Am Vortag hatte sie mit 1,1966 Dollar den höchsten Kurs seit Mai 2018 erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1906 Dollar festgesetzt.

Fachleute nennen derzeit sowohl Gründe für einen stärkeren Euro als auch für einen schwächeren Dollar. Der Euro profitiert seit einigen Wochen von der Einigung der Europäischen Union auf ein großes Corona-Aufbaupaket mit gemeinsamer Schuldenaufnahme. Positiv für den Euro wird vor allem das solidarische Vorgehen der EU-Staaten und das fiskalische Zusammenwachsen Europas bewertet.

Der Dollar wird dagegen durch eine ganze Reihe von Faktoren belastet. Dazu gehören die stark gefallenen Kapitalmarktzinsen in den USA, der politische Streit über weitere Konjunkturhilfen sowie der Konflikt zwischen den USA und China. Hinzu kommt Verunsicherung im Vorfeld der Präsidentschaftswahl.