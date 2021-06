Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Erdogan verkündet neuen Erdgasfund im Schwarzen Meer

ISTANBUL: Die Türkei ist bei ihrer Suche nach Rohstoffen im Schwarzen Meer erneut auf Erdgasvorkommen gestoßen. Das Bohrschiff «Fatih» habe ein Vorkommen mit 135 Milliarden Kubikmetern im Gasfeld Sakarya entdeckt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitagabend.

Die Türkei muss angesichts eines Mangels an eigenen Energiereserven einen Großteil des Bedarfs importieren. Sie ist eine der größten Abnehmerinnen für russisches Erdgas.

Die «Fatih» bohrt seit dem 20. Juli im Schwarzen Meer. Im August 2020 hatte die Türkei bereits ein Vorkommen mit 405 Milliarden Kubikmetern entdeckt. Ziel sei es, das Land im Jahr 2023 mit Gas aus dem Vorkommen zu versorgen, so Erdogan damals. Experten hatten mit Skepsis auf diese Ankündigung reagiert.

Die Türkei sucht auch im östlichen Mittelmeer nach Erdgas, liegt dort aber mit Anrainern wie Zypern oder Griechenland über Kreuz.

Dax wenig bewegt - Auch US-Jobdaten sorgen für keine Impulse

FRANKFURT/MAIN: Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht hat den Dax am Freitagnachmittag nicht mehr aus seiner Lethargie gerissen. Der deutsche Leitindex blieb mit 15.645,41 Punkten und plus 0,08 Prozent aber nicht weit weg von seinem Rekordhoch. In den USA fiel der Beschäftigungsaufbau im Mai schwächer als erwartet aus. Sorgen am Markt, die Geldpolitik der Notenbanken könnte bald weniger expansiv werden, dürften abgemildert werden. Allzu optimistische Wachstumserwartungen hingegen könnten etwas gedämpft werden. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,37 Prozent auf 33.587,67 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,1 Prozent vor. Der Euro zog nach den Daten vom US-Arbeitsmarkt deutlich an und kostete 1,2162 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2187 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt blieb die Umlaufrendite bei minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 144,54 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 170,10 Punkte zu.

China befeuert Rohstoffnachfrage - Handwerkskunden spüren die Folgen

BERLIN/HAMBURG: Die anspringende Weltkonjunktur mit den Dickschiffen USA und China lässt Rohstoffe wie Metall und Holz immer knapper werden - und damit auch massiv teurer. Im deutschen Handwerk gefährdet das zusehends den ersehnten Aufschwung. Die Lage werfe sämtliche Kalkulationen über den Haufen und bringe zahlreiche Betriebe in die «völlig paradoxe Lage», bei vollen Auftragsbüchern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist nicht nur für die am stärksten betroffenen Bau- und Ausbaugewerke dramatisch, sondern für unsere Wirtschaft insgesamt.»

Im Online-Lebensmittelhandel werden die Karten neu gemischt

DÜSSELDORF: Im Online-Lebensmittelhandel herrscht Goldgräberstimmung. Eine fast schon unübersehbare Zahl von neuen Anbietern wie Gorillas, Flink, Getir, Knusper oder Picnic drängt zur Zeit auf den hart umkämpften deutschen Lebensmittelmarkt. Angelockt von den in der Corona-Krise deutlich gestiegenen Online-Umsätzen und finanziert mit hunderten Millionen Euro Wagniskapital machen die Start-ups in immer mehr Städten den etablierten Lebensmittelhändlern Konkurrenz. Oft versprechen die Newcomer die Lieferung bestellter Ware in nur 10 Minuten. Selbst die großen Platzhirsche Edeka und Rewe müssen sich deshalb neu positionieren.

G7-Finanzminister wollen sich auf globale Digitalsteuer einigen

LONDON: Große Digitalkonzerne sollen nach dem Willen mehrerer Finanzminister der G7-Staaten künftig deutlich mehr Steuern zahlen als bisher. «Es ist jetzt Zeit, zu einer Vereinbarung zu kommen», schrieb Olaf Scholz (SPD) gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich, Spanien und Italien am Freitag in einem Gastbeitrag im britischen «Guardian». Die Finanzminister der G7-Staaten kamen am Freitag in London zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit 2019 zusammen, das auch der Vorbereitung des G7-Gipfels der Staats- und Regierungschefs vom 11. bis 13. Juni in Cornwall dient.

EU-Kommission startet Untersuchung gegen Facebook

BRÜSSEL: Die EU-Kommission startet eine förmliche Untersuchung gegen Facebook wegen des Verdachts auf Wettbewerbsverstöße beim Kleinanzeigendienst «Facebook Marketplace». Dies teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Freitag in Brüssel mit. Facebook betreibt sei 2016 seinen «Marketplace», auf dem zum Beispiel Autos, Möbel, Kleidung, Smartphones oder Fahrräder privat verkauft und gekauft werden können. Dabei fallen keine Gebühren an. Wie bei anderen Facebook-Diensten dient die Kleinanzeigen-Sektion dazu, die Reichweite der durch Werbung finanzierten Plattform zu erhöhen und den Dienst für Nutzerinnen und Nutzer relevanter zu machen.

Lage auf US-Arbeitsmarkt im Mai wieder etwas besser

WASHINGTON: Nach einem herben Dämpfer im April haben sich die Arbeitsmarktzahlen in den USA wieder etwas gebessert. Im Mai kamen außerhalb der Landwirtschaft nach Angaben des Arbeitsministeriums von Freitag 559.000 Stellen hinzu. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber dem Vormonat um 0,3 Punkte auf 5,8 Prozent.

Im April waren die Zahlen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Außerhalb der Landwirtschaft kamen lediglich 266.000 Stellen hinzu. Experten hatten mit einem Zuwachs von einer Million gerechnet.

US-Präsident Joe Biden hatte angesichts des Dämpfers im April betont, die wirtschaftliche Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie sei kein Sprint, sondern ein Marathon. Am Freitag (16.15 Uhr MESZ) wollte er sich zu den aktuellen Zahlen äußern.

Die Pandemie traf die US-Wirtschaft hart: Die Beschäftigung brach im Frühjahr 2020 im Rekordtempo ein. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt zwar, allerdings sind immer noch viele Amerikaner ohne Job.

Norwegen und Großbritannien einigen sich auf Freihandelsabkommen

OSLO: Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU haben Briten und Norweger ein Freihandelsabkommen ausgehandelt. Die Vereinbarung biete den Unternehmen eine lang erwartete Berechenbarkeit, sagte Norwegens Wirtschaftsministerin Iselin Nybø am Freitag. «Es war eine der Hauptprioritäten, sicherzustellen, dass norwegische Unternehmen einen mindestens ebenso guten Zugang zum britischen Markt haben wie die EU-Länder.»

Großbritannien ist nach der EU der zweitwichtigste Markt Norwegens. Allein im Jahr 2020 exportierten norwegische Unternehmen Waren im Wert von fast 135 Milliarden norwegische Kronen (rund 13 Mrd Euro) in das Vereinigte Königreich. Dabei handelte es sich unter anderem um Öl und Gas, Metalle und Fisch. Die Importe beliefen sich auf etwa 42 Milliarden Kronen und umfassten Industriemaschinen, Autos und Medikamente.

Mit dem Abkommen sind unter anderem norwegische Industrieunternehmen weiter von Zöllen befreit, und norwegische Exportunternehmen werden nicht mit umständlicheren Zollverfahren konfrontiert als die EU-Länder.

Die Unterzeichnung des Vertrages soll in der ersten Julihälfte erfolgen.

Putin: Erster Strang von Nord Stream 2 fertig verlegt

ST. PETERSBURG: Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag über die Fertigstellung des ersten von zwei Strängen der Ostseepipeline Nord Stream 2 informiert. Die Arbeiten am ersten Strang seien beendet, die Rohre verlegt und der russische Gaskonzern Gazprom sei bereit, die Leitung zu befüllen, sagte er beim St. Petersburger internationalen Wirtschaftsforum. Auf russischer Seite sei die Pipeline startklar. Die Gazprom-Aktien setzten zu einem Sprung an.

Studie: Luxusmarken verkaufen sich wieder besser

MÜNCHEN: Der Umsatz mit Luxusgütern ist Branchenexperten zufolge wieder höher als vor der Pandemie. Nach einer Studie der Unternehmensberatung Bain und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma wuchs der weltweite Markt für persönliche Luxusgüter wie Kleidung, Schuhe, Lederwaren, Parfüm und Schmuck im ersten Quartal um knapp ein Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn 2019.

Eine verlässliche Stütze der Branche sei China. Dort sei das Luxusgeschäft schon 2020 um rund 45 Prozent gewachsen. «Dieser Trend setzte sich auch im ersten Quartal 2021 fort», teilte Bain am Freitag mit. In den USA hätten Impfungen und Konjunkturprogramme die Kauflust geschürt. «Dadurch zog auch die Nachfrage nach Nobelmarken unerwartet kräftig an.» Dagegen seien die Umsätze in Europa, in Japan und im Rest Asiens im ersten Vierteljahr weiter geschrumpft. Grund seien die Corona-Einschränkungen und der fehlende internationale Tourismus.

Im optimistischsten Szenario könnte das globale Geschäft mit persönlichen Luxusgütern in diesem Jahr 280 bis 295 Milliarden Euro Umsatz erzielen, was dem Niveau von 2019 entspräche. Wahrscheinlicher aber sei, dass die Edelmarken nur 250 bis 265 Milliarden Euro Umsatz erreichten und sich der Markt erst im kommenden Jahr vollständig erhole.

Zugenommen hätten zum einen Online-Beratung und -Käufe, zum anderen das Secondhand-Geschäft mit hochwertigen Produkten: 2020 seien gebrauchte Luxushandtaschen, edler Schmuck und Uhren sowie Markenkleidung im Wert von rund 28 Milliarden Euro umgesetzt worden. Im Jahr zuvor waren es 26 Milliarden Euro, wie Bain mitteilte.

Neuer Rimac-Bolide rast mit Tempo 232 über Landstraße in Kroatien

DUBROVNIK/ZAGREB: Das neue Modell des kroatischen Elektro-Sportwagenbauers Rimac sorgt für Aufsehen: Der Flitzer mit dem Namen Nevera geriet aber nicht nur wegen seiner Spritzigkeit und seines futuristischen Designs in die lokalen Schlagzeilen. In den sozialen Medien viral ging nämlich auch eine angebliche Testfahrt mit Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern.

Ein leitender Angestellter von Rimac Automobili filmte sich und den Tachometer, als er mitten im normalen Verkehr auf einer Landstraße nahe der südlichen Touristenstadt Dubrovnik dahinraste. Bei Tempo 146 kommen ihm noch andere Fahrzeuge entgegen. Auf einem kurzen Abschnitt ohne Gegenverkehr beschleunigt er den Nevera laut Anzeige auf 232 Stundenkilometer.

Das Video von der Testfahrt postete er auf Reddit. Dies rief die kroatische Polizei auf den Plan, die den Raser schnell ausforschte, wie das Nachrichtenportal «index.hr» am Freitag berichtete. Dieser hat nun mit einer saftigen Strafe zu rechnen. Sein Unternehmen entschuldigte sich inzwischen.

An Rimac Automobili ist der Stuttgarter Autobauer Porsche mit 24 Prozent beteiligt. Das Unternehmen aus Sveta Nedelja bei Zagreb entwickelt und baut Hochleistungsantriebe und Batteriesysteme, aber auch eigene elektrische Supersportwagen. Aufgebaut hat es der kroatische Erfinder Mate Rimac, der als Visionär der E-Mobilität gilt.

Ölpreise steigen leicht

NEW YORK/LONDON: Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,40 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um elf Cent auf 68,92 Dollar zu.

Am Donnerstag hatten die Rohölpreise mehrjährige Höchststände markiert, waren im Verlauf des Tages aber zurückgefallen. Für Belastung sorgte vor allem der auf breiter Front stärkere Dollar. Ein starker Dollar verteuert Rohstoffe, die international in der amerikanischen Devise gehandelt werden. Dies dämpft häufig die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Für Unterstützung sorgt hingegen nach wie vor die entspanntere Corona-Lage in großen Verbrauchsländern wie den USA oder China. Auch in Europa hat sich die Lage in vielen Ländern entspannt. In einigen größeren asiatischen Ländern und in Südamerika ist die Virus-Situation hingegen wesentlich angespannter. Das sorgt auch am Ölmarkt für tendenzielle Belastung.

Euro vor US-Jobbericht bei 1,21 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag vor neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt nachgegeben und ist auf rund 1,21 US-Dollar gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2107 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2187 Dollar festgesetzt.

Noch am Donnerstagmittag hatte der Euro mit rund 1,22 Dollar etwa einen Cent mehr gekostet als aktuell. Allerdings hat der Dollar seither starken Rückenwind bekommen. Auslöser waren robuste Konjunkturdaten vom US-Arbeitsmarkt und aus dem Dienstleistungssektor. In der Folge hat der Dollar zu vielen Währungen deutlich an Boden gewonnen.

Am Nachmittag standen in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Regierung wollte ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlichen. Nach einem enttäuschenden April wurde für den Berichtsmonat Mai mit einem robusteren Ergebnis gerechnet.

Daneben äußern sich einige ranghohe Notenbanker, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Bemerkungen zur aktuellen geldpolitischen Ausrichtung sind jedoch eher nicht zu erwarten, da es bei den Auftritten um das grundsätzliche Thema der Auswirkungen des Klimawandels auf den Finanzsektor geht.

Biden weitet Schwarze Liste mit chinesischen Firmen aus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden verschärft das Vorgehen gegen chinesische Firmen mit angeblichen Verbindungen zum chinesischen Militär. Biden unterzeichnete am Donnerstag eine Verfügung, wonach Amerikanern der Handel mit Wertpapieren von zunächst 59 chinesischen Firmen ab dem 2. August verboten wird. Die Maßnahme baut auf einer Verfügung von Biden-Vorgänger Donald Trump vom November auf, in deren Folge mehr als 40 Firmen mit angeblichen Militär-Verbindungen auf die Schwarze Liste gesetzt wurden. Bidens Verfügung betrifft nun auch Firmen, denen die USA vorwerfen, mit Überwachungstechnologie zu Menschenrechtsverletzungen beizutragen.

Das Weiße Haus teilte mit, die Verfügung «erlaubt es den Vereinigten Staaten, gezielt und in einem bestimmten Umfang US-Investitionen in chinesische Unternehmen zu verbieten, die die Sicherheit oder die demokratischen Werte der Vereinigten Staaten und unserer Verbündeten untergraben». Die Maßnahme stehe «im Einklang mit der Verpflichtung der Biden-Regierung, die zentralen nationalen Sicherheitsinteressen der USA und die demokratischen Werte zu schützen». Die Liste werde bei Bedarf aktualisiert. Zuständig ist das Finanzministerium, nicht mehr - wie bei Trumps Verordnung - das Verteidigungsministerium.

Viele der nun aufgelisteten Unternehmen waren bereits von der früheren Verfügung betroffen, darunter beispielsweise der Netzwerk-Ausrüster und Smartphone-Anbieter Huawei oder Chinas drittgrößte staatliche Ölgesellschaft CNOOC. Trumps Verfügung hatte sich aber als angreifbar erwiesen. Der chinesische Smartphone-Anbieter Xiaomi hatte vor einem Gericht in Washington erwirkt, von der Schwarzen Liste gestrichen zu werden. Xiaomi findet sich auch nicht auf der neuen Liste.

Der Republikaner Trump hatte einen Handelskonflikt mit China verschärft. Seine Regierung ging auch gegen diverse chinesische Unternehmen vor. Der Demokrat Biden hatte nach seinem Amtsantritt im Januar eine Überprüfung der China-Politik angekündigt.