Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 22/05/2021 | Überblick

Trotz EuGH-Beschluss: Polen will Braunkohle-Abbau nicht stoppen

WARSCHAU: Trotz einer einstweiligen Anordnung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) will Polen den Braunkohle-Abbau in Turow nicht stoppen. Mit dem Tagebau in Turow seien vier bis sieben Prozent der Energieerzeugung in Polen verbunden, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Von dem Braunkohle-Tagebau hänge unter anderem der Betrieb von Schulen, Kliniken und Unternehmen ab. «Die polnische Regierung wird keine Schritte unternehmen, welche die Energiesicherheit Polens treffen könnten.»

Am Freitag hatte der EuGH seinen Entschluss veröffentlicht, wonach der Braunkohle-Abbau in Turow eingestellt werden muss. Die einstweilige Anordnung geht auf eine Klage Tschechiens gegen das Nachbarland zurück. Tschechien hatte bemängelt, dass die Lizenz für den Tagebau ohne erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfungen verlängert worden sei. Die Regierung in Prag befürchtet außerdem, dass der Grundwasserspiegel sinkt. In dem Beschluss heißt es nun, die Argumente der tschechischen Seite erschienen begründet.

Dax bleibt vor langem Pfingstwochenende auf hohem Niveau

FRANKFURT/MAIN: Vor den Pfingstfeiertagen hat der Dax nochmals leicht zugelegt. Am Freitagnachmittag gewann er 0,35 Prozent auf 15.423,91 Punkte und notiert damit aktuell wenige Zähler über seinem Schlussstand der Vorwoche. Der MDax verbuchte am Freitag einen Zuwachs von 0,36 Prozent auf 32.461,64 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent. Der Euro geriet trotz solider Konjunkturdaten unter Druck und kostete am Nachmittag 1,2193 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,2202 Dollar festgesetzt.

Insektenschutz muss warten - Schulze mahnt Union zur Vertragstreue

BERLIN: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Union aufgefordert, sich an die gemeinsam getroffene Vereinbarung zum Insektenschutzpaket zu halten. «Wir haben eine feste Verabredung mit CDU und CSU, dass wir die Insekten schützen und aus Glyphosat aussteigen wollen», sagte Schulze am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Sie setze daher darauf, «dass die Union Vertragstreue» zeige und auf eine Verabschiedung der neuen Regeln zum Schutz von Insekten hinwirke, die das Kabinett im Februar nach langem Ringen beschlossen hatte. Umweltverbände und Grüne äußerten sich empört darüber, dass der Bundestag das Gesetzesvorhaben immer noch nicht abgesegnet hat und befürchten gar ein komplettes Scheitern. Hintergrund für die Verstimmungen ist die erneut verschobene Befassung des Bundestags mit einem Teil des Insektenschutzpakets.

Beschäftigte sollen im Homeoffice besser geschützt werden

BERLIN: Beschäftigte im Homeoffice sollen in Deutschland künftig mehr Rechte und Mitsprache haben. So sollen Betriebsräte künftig bei Geräten und Geld fürs Homeoffice stärker mitreden dürfen. Dort werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Unfällen auf dem Weg zur Kita des Kindes auch von der Unfallversicherung geschützt - anders als heute. Das beschloss der Bundestag am Freitag mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Generell soll das Gesetz die Bildung von Betriebsräten erleichtern. Heute sind die Arbeitnehmervertretungen in vielen kleineren Firmen Mangelware. Für das Gesetz stimmten die Abgeordneten der Koalition und der Grünen. Die Linke enthielt sich. AfD und FDP stimmten dagegen. Die Gewerkschaften begrüßten das Gesetz im Grundsatz. Der Bundesrat muss sich noch abschließend damit befassen.

Bundestag beschließt Ende des Kükentötens ab 2022

BERLIN: Das millionenfache Kükentöten in der Legehennenhaltung wird in Deutschland ab Anfang nächsten Jahres verboten. Der Bundestag verabschiedete am späten Donnerstagabend ein entsprechendes Gesetz von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU). Bisher werden jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ansetzen. Das soll laut dem Gesetz ab 1. Januar 2022 untersagt sein. Stattdessen sollen Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen das Geschlecht bereits im Ei bestimmt wird, damit männliche Küken gar nicht erst schlüpfen. Klöckner sprach in der Bundestagsdebatte von einem «Meilenstein für den Tierschutz». Der Branche werde mit einem Spektrum von Alternativmethoden die Möglichkeit gegeben, «Tierwohl und Ökonomie unter einen Hut zu bringen».

Snapchat-Macher gehen in Rennen um smarte Brillen in Führung

LOS ANGELES: Die Macher der Foto-App Snapchat haben als erste in der Tech-Branche eine alltagstaugliche Computerbrille vorgestellt, mit der sich digitale Inhalte ins Blickfeld des Nutzers einblenden lassen. Solche Brillen werden unter anderem von Apple und Facebook erwartet - aber die Entwicklerfirma Snap überholte sie nun. Die «Spectacles»-Brille blendet die virtuellen Objekte zugleich nur in einen eingeschränkten Teil des Blickfelds ein. Sie ist zunächst nur für von Snap ausgewählte Nutzer verfügbar und wird nicht zum Kauf angeboten. Die Kombination aus digitalen Inhalten und der realen Welt ist bekannt unter der Bezeichnung erweiterte Realität (AR, Augmented Reality). Bisher wird die Technologie vor allem auf Smartphone-Bildschirmen genutzt, auch Apple baut seit Jahren darauf.

Schnellladenetz für E-Autos soll ausgebaut werden

BERLIN: Wer mit einem Elektro-Auto auf langen Strecken unterwegs ist, soll dieses künftig an weit mehr Standorten und schneller laden können. Bis zum Jahr 2023 sollen mit staatlicher Förderung 1000 schnelle Ladesäulen mit einer Leistung von über 150 Kilowatt zusätzlich entstehen. Die Grundlage für entsprechende Ausschreibungen legte der Bundestag am Donnerstagabend mit einem Gesetz. «Die nächste Schnellladesäule muss in wenigen Minuten erreichbar sein», sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Nur mit einer flächendeckenden und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur könne man die Menschen auf einen Umstieg auf klimafreundliche E-Autos bewegen.

Zeichen stehen auf Konjunkturerholung - Corona-Lockerungen beflügeln

FRANKFURT/MAIN: Nach dem Konjunktureinbruch in der Corona-Pandemie zu Jahresbeginn zeichnet sich eine rasche Erholung in Deutschland ab. Die Bundesbank rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal wieder deutlich zulegt. Zunehmende Lockerungen der Corona-Maßnahmen beflügelten im Mai auch die Stimmung der Unternehmen im Euro-Raum. Sie war so gut wie seit Februar 2018 nicht mehr. Bei schnellen Impf-Fortschritten bestehe die Aussicht, dass die Eindämmungsmaßnahmen in den kommenden Monaten erheblich gelockert werden könnten, schrieb die Bundesbank in ihrem am Freitag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht. Dann könnte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Vierteljahr stark zulegen und sein Vorkrisenniveau bereits im Herbst wieder überschreiten.

Scholz sieht «Durchbruch» in Debatte um globale Mindeststeuer

LISSABON/WASHINGTON: Im Ringen um eine globale Steuerreform mit Mindeststeuern für große Konzerne wächst die Chance auf eine Einigung. Deutschland und Frankreich äußerten sich am Freitag positiv zum Vorschlag der US-Regierung, einen weltweiten Mindeststeuersatz von wenigstens 15 Prozent einzuführen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach vor einem Treffen der Euro-Finanzminister in Lissabon sogar von einem «Durchbruch». Er rechne mit einer Einigung noch in diesem Sommer. Die Mindeststeuer für international tätige Unternehmen soll dem globalen Wettrennen um den niedrigsten Steuersatz ein Ende setzen. Nach Ansicht von Kritikern nutzen viele große Konzerne alle legalen Möglichkeiten, um Gewinne nach Bedarf über den Globus zu verschieben und damit möglichst wenig Steuern zu zahlen.

LUDWIGSHAFEN/ESSEN: Der Chemiekonzern BASF und der Energieerzeuger RWE wollen gemeinsam einen Windpark mit einer Kapazität von 2 Gigawatt in der Nordsee bauen. Die Anlage wäre einer der größten Offshore-Windparks der Welt. Sie soll ab 2030 den Chemiestandort Ludwigshafen mit grünem Strom versorgen, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Außerdem soll ein Fünftel des Stroms zur Herstellung von CO2-freiem Wasserstoff dienen. Die Kosten für den Windpark und die Elektrolyseanlage bezifferten die Unternehmen auf mehr als 4 Milliarden Euro.

Der Windpark solle ein «Leuchtturmprojekt» für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland sein und zeigen, wie industrielle Produktion nachhaltig und zukunftsfähig werden könne, sagte BASF-Chef Martin Brudermüller. «Wir wollen gemeinsam den Weg zu einer CO2-neutralen Chemieindustrie durch Elektrifizierung und den Einsatz von CO2-freiem Wasserstoff beschleunigen.»

Beide Unternehmen betonten aber auch, dass sich das Projekt nur mit Unterstützung der Politik verwirklichen lasse. Damit der gigantische Windpark realisiert werden könne, seien unter anderem die zusätzliche Ausschreibung von Offshore-Windkraftanlagen vor 2030, eine Anpassung der Flächen- und Netzentwicklungspläne und die Entlastung des grünen Stroms von der EEG-Umlage notwendig. Eine finanzielle Förderung für den Bau durch die öffentliche Hand sei dagegen nicht erforderlich. Wo genau die Windräder in der Nordsee gebaut werden sollen, gaben die Unternehmen nicht bekannt.

Hilfe für polnische Berufspendler läuft Ende Mai aus

SCHWERIN/PASEWALK: Mit den sinkenden Infektionszahlen lässt Mecklenburg-Vorpommern die Zuschüsse für Tages- und Wochenpendler auslaufen, die derzeit an der deutsch-polnischen Grenze gezahlt werden. Ab Juni enden diese Zuschüsse, wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Von März 2020 bis Mitte Mai 2021 seien Anträge von 6767 Pendlern und 518 Angehörigen über insgesamt rund 9 Millionen Euro gestellt worden. Davon seien bisher 8,2 Millionen Euro bewilligt worden.

Das Geld konnten Auswärtige beantragen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Deutschland haben, aber hier arbeiten. «Ziel dieser Wirtschaftshilfe war es, die Arbeitsfähigkeit der Betriebe während der pandemiebedingten Einreisebeschränkungen zu sichern und zugleich den polnischen Berufspendlern einen finanziellen Ausgleich für ihren erhöhten Aufwand für Unterbringung zu gewähren», erklärte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Stefan Rudolph.

Ausländische Pendler unterlagen Einreisebeschränkungen und Quarantäneregelungen sowie Testverpflichtungen, «die ihnen ein Pendeln zwischen Hauptwohnsitz im Ausland und Arbeitsstätte in Mecklenburg-Vorpommern pandemiebedingt erschwert hatten», hieß es. In der Grenzregion sind viele Firmen auf polnische Fachkräfte angewiesen. Nun seien die Corona-Infektionszahlen in Polen und MV aber stark gesunken.

Scholz sieht Europa nach Corona stärker als zuvor

LISSABON: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet damit, dass Europa nach der Corona-Krise stärker dastehen wird als zuvor. Die EU habe unter anderem mit dem gemeinsamen milliardenschweren Corona-Aufbauprogramm einen großen Schritt gemacht und werde stärker gegen künftige Krise ankämpfen können, sagte Scholz am Freitag vor einem Treffen der Finanzminister der Euroländer in Lissabon. Das werde den Staaten beim Kampf gegen die Klimakrise, für Digitalisierung und eine Modernisierung Europas helfen. «Europa wird aus dieser Krise besser herauskommen als es zuvor war», sagte Scholz.

Die 27 EU-Staaten hatten sich im Sommer 2020 auf ein Corona-Aufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro geeinigt, das über EU-Schulden finanziert werden soll. Das Geld soll zu großen Teilen in Klimaschutz und Digitalisierung fließen. Allerdings werden die Hilfen immer noch nicht ausgezahlt, weil noch nicht alle 27 Staaten den Haushaltsbeschluss ratifiziert haben. Das müsse bis zum Sommer passieren, sagte Scholz.

Auch Frankreichs Finanzminister Bruno le Maire betonte, die Aufbaumittel müssten spätestens Ende Juli ausgezahlt werden. Die entscheidende Frage sei aber, ob das Geld überhaupt ausreiche. Die wirtschaftliche Entwicklung der EU-Länder sei durch die Pandemie gebremst worden. Jetzt müsse es darum gehen, nicht von China und den USA abgehängt zu werden. Europa müsse im Rennen um Innovation und neue Technologien in der «1. Liga» bleiben. «In dem Fall brauchen wir neue Investitionen», betonte Le Maire. «Wir müssen das Wachstumspotenzial Europas verbessern.»

Scholz bekräftigte seinen Vorschlag eines internationalen Klima-Clubs. Es sei wichtig, dass im Kampf gegen den Klimawandel nicht alle Staaten ihre eigenen Strategien verfolgte. «Wir müssen kooperieren», forderte er. Nur so könne verhindert werden, dass etwa die nationale Industrie Nachteile habe, weil sie den Klimaplänen ihres Landes folge - und andere dies nicht täten.

Scholz: US-Vorschlag zu Mindeststeuer ist Durchbruch

LISSABON: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den Vorschlag der USA zu einer globalen Mindeststeuer für internationale Unternehmen von wenigstens 15 Prozent als Durchbruch bezeichnet. «Es ist mehr als realistisch, dass in der Frage der Mindestbesteuerung von großen Konzernen eine internationale Verständigung gelingt», sagte er am Freitag vor einem Treffen der Finanzminister der Eurostaaten in Lissabon. Die vorgeschlagenen 15 Prozent seien zugleich ein «ambitionierter Ansatz».

Die US-Regierung hatte den Steuersatz von 15 Prozent bei Verhandlungen im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorgeschlagen. Sie seien «eine Untergrenze und die Diskussionen sollten fortgesetzt werden, um ehrgeizig zu sein und den Steuersatz zu erhöhen», hieß es. Ziel ist eine Verständigung noch in diesem Sommer.

Die globale Mindeststeuer für international tätige Unternehmen soll dem globalen Wettrennen um den niedrigsten Steuersatz ein Ende setzen und den Ländern wichtige Investitionen in die Infrastruktur ermöglichen. «Ein Steuersenkungswettbewerb, bei dem am Ende ein Ergebnis raus kommt, bei dem niemand mehr in der Lage ist, die öffentlichen Ausgaben zu finanzieren, kann nicht gut ausgehen», betonte Scholz. Die leistungsfähigen Volkswirtschaften müssten nun gemeinsam dafür sorgen, dass es eine Einigung gebe.

Nach Ansicht von Kritikern nutzen viele international tätige Konzerne alle legalen Möglichkeiten, um Gewinne nach Bedarf über den Globus zu verschieben und damit möglichst wenig Steuern zu zahlen. Für Ärger sorgt auch, dass viele vor allem übers Internet tätige Konzerne dadurch zu wenig Abgaben in den von ihnen bedienten Märkten zahlen.

Stimmung in britischen Unternehmen steigt stärker als erwartet

LONDON: Die Stimmung in britischen Unternehmen profitiert von der Aufhebung von Corona-Beschränkungen. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit stieg im Mai um 1,3 Punkte auf 62,0 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen am Freitag in London mitteilte. Das ist der höchste Wert jemals ermittelte Wert. Seit Januar 1998 wird ein Indikator für die Gesamtwirtschaft ermittelt. Sowohl die Industrie- als auch die Dienstleisterstimmung hellten sich auf. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 61,9 Punkten gerechnet.

In der Industrie stieg der Indikator, der seit 1992 ermittelt wird, überraschend deutlich auf 66,1 Punkte. Das ist ebenfalls der höchste jemals ermittelte Wert. Das Barometer für die Dienstleister stieg weniger deutlich auf 61,8 Punkte, signalisiert aber auch klar Wachstum. Der Wert blieb etwas hinter den Erwartungen zurück.

Markit führt die Entwicklung vor allem auf die jüngste Lockerung von Corona-Beschränkungen zurück. Die aufgestaute Nachfrage und verbesserte Bedingungen am Arbeitsmarkt beflügelten die Wirtschaft. Allerdings sei auch der Kostendruck so stark wie seit fast 13 Jahren nicht mehr.

Deutsche Elektro-Exporte legen im März deutlich zu

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Elektroindustrie hat im März dieses Jahres Waren im Wert von 19,7 Milliarden Euro exportiert und damit 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die teilweise bereits von der Corona-Krise verursachten Einbußen im März 2020 konnten so mehr als wettgemacht werden, berichtete der Branchenverband ZVEI am Freitag in Frankfurt. Für das gesamte erste Quartal, in dem auch Umsatz und Produktion wieder über den Vorjahreswerten gelegen hatten, ergab sich beim Export ein Plus von 3,4 Prozent auf 54,2 Milliarden Euro. Starkes Wachstum hatte es unter anderem mit China, Taiwan und Polen gegeben, während der Absatz in den USA und Japan deutlich stockte.

Britischer Einzelhandel profitiert stark von Corona-Lockerungen

LONDON: Der britische Einzelhandel hat im April stark von weniger strikten Corona-Beschränkungen profitiert. Die Umsätze der Einzelhändler seien gegenüber dem Vormonat um 9,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs von im Schnitt 4,2 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat, in dem während der ersten Corona-Welle erhebliche Beschränkungen galten, sprangen die Umsätze um 42,4 Prozent an.

Die deutlichen Zuwächse gehen nach Angaben des ONS darauf zurück, dass viele Geschäfte im April wieder öffnen durften. Die Einzelhändler außerhalb des Lebensmittelhandels steigerten ihre Umsätze besonders deutlich. Bekleidungshäuser erhöhten ihre Erlöse demnach um fast 70 Prozent, in den übrigen Geschäften stiegen die Umsätze um rund 25 Prozent. Der Anteil des Online-Handels war dagegen rückläufig.

Ölpreise bewegen sich kaum - Verluste auf Wochensicht

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst nur wenig bewegt. In der laufenden Woche stehen jedoch deutliche Verluste zu Buche. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,15 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 62,09 Dollar.

Etwas entlastet wurden die Ölpreise durch den schwächeren Dollar. Aufgrund eines Wechselkurseffekts wird Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums günstiger, wenn der Dollarkurs fällt. Davon profitiert zumeist die Nachfrage. Erdöl wird international in der US-Währung gehandelt.

In der laufenden Woche sind die Erdölpreise dagegen deutlich unter Druck geraten. Ein Belastungsfaktor sind Fortschritte in den Atomverhandlungen mit dem Iran. Am Markt wird darauf spekuliert, dass im Erfolgsfall Sanktionen gegen das Opec-Land gelockert werden, was zu einem höheren Angebot an Rohöl führen würde. Diese Aussicht lastet auf den Preisen.

Batteriehersteller SKI und Ford kündigen Joint Venture in den USA an

SEOUL: Der südkoreanische Autobatterie-Hersteller SK Innovation (SKI) will zusammen mit dem Autobauer Ford seine Produktionskapazitäten in den USA ausbauen. Beide Unternehmen unterzeichneten nach eigenen Angaben am Donnerstag (Ortszeit) in den USA eine Vereinbarung zur Gründung eines milliardenschweren Joint Ventures für die Produktion von Batteriezellen und entsprechender Ausrüstung. Der Name des Joint Ventures soll Blue Oval Sk lauten und den US-Autohersteller ab 2025 beliefern. Neben Ford ist auch Volkswagen ein wichtiger Vertragspartner für SKI.

Laut SKI sind Investitionen von 6 Billionen Won (etwa 4,4 Milliarden Euro) für das neue Gemeinschaftsunternehmen geplant. Im vergangenen Jahr hatte SKI seine erste Batterie-Fabrik in Georgia fertiggestellt, eine zweite Fabrik befindet sich dort im Bau.

«SK Innovation ist ein wichtiger Partner, der hilft, ab Mitte des Jahrzehnts Batterien mit besserer Reichweite und besserem Wert für unsere vollelektrischen Fahrzeuge zu liefern», wurde die Ford-Geschäftsführerin für Nordamerika, Lisa Drake, zitiert. Die jährliche Kapazität von Blue Oval SK soll 60 Gigawattstunden betragen. Damit könnten etwa 600.000 E-Pick-ups angetrieben werden.

Der Ankündigung des Joint Ventures war im vergangenen Monat eine Einigung von SKI und seinem einheimischen Wettbewerer LG Energy Solution über die Beendigung eines zwei Jahre dauernden Rechtsstreits vorausgegangen. Die Muttergesellschaft von LG Energy Solution, LG Chem, hatte SKI in den USA wegen des Vorwurfs verklagt, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben. Volkswagen wie auch US-Präsident Joe Biden hatten die Einigung begrüßt. LG errichtet derzeit zusammen mit General Motors in Ohio eine Batteriefabrik, die im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll.

Euro hält sich über 1,22 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten über der Marke von 1,22 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2235 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2202 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in Europa wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. Es wird mit einer Stimmungsaufhellung gerechnet.

Ausländische Investitionen in Mexiko auf höchstem Stand seit 1999

MEXIKO-STADT: In mexikanische Unternehmen ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres so viel aus dem Ausland investiert worden wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Die ausländischen Direktinvestitionen lagen von Januar bis März bei insgesamt 11,864 Milliarden US-Dollar (rund 9,7 Milliarden Euro), wie das mexikanische Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Das war demnach die höchste Zahl für das erste Trimester eines Jahres seit 1999 und ein Anstieg von 14,8 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Im gesamten Jahr 2020, das von der Coronavirus-Pandemie geprägt war, hatten die ausländischen Direktinvestitionen in Mexiko rund 29 Milliarden Dollar betragen - ein Rückgang von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit 42,5 Prozent der Investitionen war der mit Abstand wichtigste Herkunftsstaat in den ersten drei Monaten des Jahres erneut das Nachbarland USA. Spanien war mit 12,1 Prozent auf dem zweiten Platz. Darauf folgten Luxemburg, Großbritannien und Kanada. Für Deutschland gab es keine Angaben, im vergangenen Jahr machten die Investitionen aus Deutschland aber 3,5 Prozent der Gesamtzahl aus.

Beim Großteil der Ausgaben handelte es sich um Gewinnreinvestitionen und bei 18,6 Prozent um Neuinvestitionen - etwa in den Bereichen Fertigung, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Bergbau und Handel. In den Energiesektor flossen nur 3,4 Prozent der Gelder. Die Regierung des nationalistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador setzt im Energiebereich auf Staatskonzerne wie das hoch verschuldete Erdölunternehmen Pemex sowie auf fossile Brennstoffe.