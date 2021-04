Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Türkei verbietet Zahlungen mit Kryptowährungen

ANKARA: Kryptowährungen wie Bitcoin dürften es in der Türkei künftig schwerer haben. Denn Zahlungen in Digitalwährungen sind dort bald verboten. Wie aus dem Amtsblatt der Regierung am Freitag hervorgeht, sollen Zahlungen in Kryptowährungen mit Wirkung zum 30. April nicht mehr erlaubt sein. Die Neuregelung verbietet es Zahlungsabwicklern, Transfers in Kryptowährungen vorzunehmen. Das Halten von Digitalwährungen scheint von dem Verbot dagegen nicht betroffen zu sein.

Die Zentralbank der Türkei begründete das Verbot auf ihrer Internetseite mit «signifikanten Risiken», die mit Kryptowährungen einhergingen. Dazu zählt sie unter anderem eine fehlende Regulierung und Aufsicht, die zumeist starken Kursschwankungen und die Möglichkeit der Verwendung für illegale Zwecke.

Das Zahlungsverbot kommt zu einer Zeit, in der die Landeswährung Lira schwach und die Inflation im Land hoch ist. Kryptofans betrachten digitale Anlagen wie Bitcoin oder Ether auch als Absicherung gegen Währungsschwäche und Geldentwertung. Insbesondere der Bitcoin hat in den vergangenen Monaten stark an Wert gewonnen. Derzeit kostet ein Bitcoin rund 60.000 US-Dollar - etwa doppelt so viel wie zu Jahresbeginn und sechsmal so viel wie im vergangenen Herbst.

Vier Staaten des Mittelmeeres und des Persischen Golfes kooperieren

PAPHOS: Die drei Mittelmeerstaaten Zypern, Israel und Griechenland sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen künftig enger zusammenarbeiten, um die Stabilität und den Wohlstand in der breiteren Region zu stärken. Darauf einigen sich am Freitag die Außenminister Israels, Gabi Ashkenazi, Zyperns Nikos Christodoulides und Griechenlands Nikos Dendias sowie ein Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate bei einem Treffen auf der Mittelmeerinsel Zypern.

«Wir wollen den Nahen Osten ändern», erklärte Ashkenazi im zyprischen Staatsfernsehen (RIK) zum Abschluss des Treffens in der zyprischen Touristenstadt Paphos. Ein Treffen solcher Art sei noch vor wenigen Monaten unddenkbar gewesen, sagte Ashkenazi. Israel hatte vergangenes Jahr mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Zuvor hatten nur zwei arabische Staaten, Ägypten und Jordanien, diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten.

Die vier Staaten wollen auch im Bereich Energie, Gesundheit, Krisenmanagement und Terrorismusbekämpfung zusammenarbeiten, erklärten übereinstimmend die Vertreter der vier Länder. Ihre Kooperation richte sich nicht gegen andere Staaten der Region. Alle umliegenden Länder seien eingeladen, daran teilzunehmen, erklärte der zyprische Außenminister Cristodoulides.

Euro steigt in Richtung 1,20 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag zugelegt und ist auf fast 1,20 US-Dollar gestiegen. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,1994 Dollar und damit einen halben Cent mehr als in der Nacht zuvor. Am späten Nachmittag notierte sie nur geringfügig schwächer. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1986 (Donnerstag: 1,1970) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8343 (0,8354) Euro.

Unterstützung erhielt der Euro durch einen schwächeren US-Dollar, der durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten belastet wurde. In Deutschland und den USA stellten wichtige Börsenindizes abermals Rekorde auf. Der Dollar gilt vielen Anlegern als Rückzugswährung in unsicheren Zeiten. Hellt sich die Stimmung an den Märkten jedoch auf, verliert die US-Währung häufig an Wert. Andere Devisen profitieren hiervon.

Konjunkturdaten sorgten vor dem Wochenende nicht für nennenswerte Kursbewegung. Inflationsdaten aus der Eurozone zeigten zwar einen spürbaren Teuerungsschub, dieser war aber in Grundzügen bereits bekannt. Wachstumszahlen aus China belegten, dass die chinesische Wirtschaft zu Jahresbeginn auf Wachstumskurs geblieben ist. Jedoch verlor die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Quartalsvergleich deutlich an Schwung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86793 (0,86753) britische Pfund, 130,17 (130,14) japanische Yen und 1,1011 (1,1046) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1777 Dollar gehandelt. Das waren etwa 13 Dollar mehr als am Vortag.

Dax erklimmt vor Wochenende Rekordhoch

FRANKFURT/MAIN: Nach tagelanger Zurückhaltung hat der Dax vor dem Wochenende ein Rekordhoch erreicht. Am Nachmittag verbuchte er knapp darunter ein Plus von 1,12 Prozent auf 15.425,97 Punkte. Grundlage der Börsen-Euphorie am Freitag sind überzeugende Quartalszahlen deutscher Konzerne sowie starke US-Börsen. MDax und SDax stellten ebenfalls Bestmarken auf. Zuletzt verbuchte der Index der mittelgroßen Werte ein Plus von 0,77 Prozent auf 33.261,53 Punkte. Der Nebenwerteindex, dem am Vortag erstmals der Sprung über 16.000 Punkte geglückt war, rückte um 0,96 Prozent auf 16.113,73 Punkte vor. Der Euro kostete am Nachmittag 1,1978 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1970 (Mittwoch: 1,1964) Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 144,60 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,16 Prozent auf 171,09 Punkte.

Geldvermögen in Corona-Krise auf Rekordhoch von fast 7 Billionen Euro

FRANKFURT/MAIN: Die Menschen in Deutschland sind trotz der Corona-Krise in der Summe so reich wie noch nie. Das Geldvermögen der privaten Haushalte erreichte Ende 2020 die gewaltige Summe von fast 7 Billionen Euro. Nach Daten der Deutschen Bundesbank vom Freitag stieg das Vermögen in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen im vierten Quartal gegenüber dem dritten Vierteljahr 2020 um 211 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 6,95 Billionen Euro. Wie das Geld verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor.

Hannover Messe soll 2022 wieder Besucher empfangen

HANNOVER: Die in diesem Jahr wegen Corona vollständig digitale Ausgabe der Industrieschau Hannover Messe soll eine Ausnahme bleiben. Zwar zog Messechef Jochen Köckler ein positives Fazit - die Beteiligung sei sehr zufriedenstellend gewesen und die Technik habe ohne Aussetzer mitgespielt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Man kann sehr vieles digitalisieren. Im kommenden Jahr soll die Hannover Messe als hybride Veranstaltung stattfinden, mit Besuchern auf dem Messegelände und Übertragungen im Internet. In der Zeit nach Corona sei diese Kombination für die Messe eine Chance, weiter an Bedeutung und Reichweite zuzulegen.

Mieterbund und SPD dringen auf rasche bundesweite Mietenregulierung

BERLIN: Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht mahnt der Deutsche Mieterbund (DMB) rasches Handeln des Bundes an. Nach Einschätzung des Verbandes ließe sich eine bundesweite Mietenregulierung innerhalb kurzer Zeit umsetzen. Nun sei glasklar der Bund gefordert, sagte der Präsident des Verbandes, Lukas Siebenkotten, der Deutschen Presse-Agentur. Seine Forderung: «Mietenstopp für den Bestand, scharfe Bremse für die Wiedervermietung.»

Daimler startet mit hohem operativen Gewinn glänzend ins Jahr

STUTTGART: Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler ist vor allem dank eines starken China-Geschäfts und Kostensenkungen deutlich besser ins Jahr gestartet als erwartet. Mit einem bereinigten operativen Gewinn von knapp fünf Milliarden Euro verdiente der Konzern nicht nur mehr als von Experten erwartet, sondern auch mehr als vor der Corona-Pandemie. Selbst im Rekordjahr 2017 war das operative Ergebnis zum Jahresauftakt nicht so hoch. Experten hatten nach Angaben des Unternehmens knapp vier Milliarden Euro erwartet, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart weiter mitteilte.

Bahn und Lokführer verhandeln - GDL zeigt sich streikbereit

BERLIN: Bei der Deutschen Bahn hat nach wochenlanger Verzögerung eine neue Tarifrunde mit der Lokführergewerkschaft GDL begonnen. Die GDL sprach zum Auftakt am Freitag der Bahn den Willen zur Einigung ab und zeigte sich streikbereit. «Dieser Arbeitgeber will, dass diese GDL streikt», sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Die Kollegen seien darauf vorbereitet, für ihr Recht zu kämpfen. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler wies den Vorwurf zurück. «Wir werden Vorschläge machen, wie wir zeitnah zu Lösungen kommen.»

Morgan Stanley mit Rekordergebnissen im ersten Quartal

NEW YORK: Der boomende Handel mit Wertpapieren sowie starke Zuwächse in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking haben dem US-Geldhaus Morgan Stanley zu Jahresbeginn Bestwerte bei Gewinn und Erlösen beschert. In den drei Monaten bis Ende März stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 150 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro), wie der Finanzkonzern am Freitag mitteilte.

Die gesamten Einnahmen wuchsen um 61 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar. Vorstandschef James Gorman zeigte sich zufrieden und gab einen optimistischen Ausblick ab: «Das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt für Wachstum in den kommenden Jahren». Doch obwohl die Zahlen die Erwartungen der Analysten übertrafen, reagierten Anleger negativ und ließen die Aktie vorbörslich zunächst fallen.

Der Quartalsbericht hatte auch einen Makel. So gingen durch den Zahlungsausfall eines einzigen Kunden und Handelsverluste infolgedessen über 900 Millionen Dollar verloren. Morgan Stanley nannte keinen Namen, es dürfte sich um den Hedgefonds Archegos gehandelt haben, dessen Pleite die Branche erschüttert und auch andere Investmenthäuser wie Credit Suisse oder Nomura belastet hatte.

Österreichs RBI erhält grünes Licht für Expansion in Tschechien

PRAG: Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) kann wie geplant ihre Präsenz in Tschechien ausbauen. Die Kartellbehörde UOHS mit Sitz in Brünn (Brno) hat der Übernahme der Equa Bank durch die tschechische RBI-Tochter zugestimmt.

Der Wettbewerb werde dadurch nicht entscheidend beeinträchtigt, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Die Equa Bank betreut knapp 480.000 Kunden und verwaltete zum Jahresende 2020 Aktiva in Höhe von 2,8 Milliarden Euro. Sie konzentriert sich vor allem auf Verbraucherkredite. Nach dem endgültigen Abschluss der Transaktion soll die Equa Bank mit der Raiffeisenbank fusioniert werden.

In der tschechischen Bankenbranche zeichnet sich eine Konsolidierung ab. Jüngst hatte die PPF-Gruppe des vor kurzem tödlich verunglückten Milliardärs Petr Kellner angekündigt, ihren Anteil an der Moneta Money Group auf knapp 30 Prozent zu erhöhen. Nach Einschätzung von Analysten könnte PPF langfristig eine Zusammenlegung mit der eigenen Air Bank anstreben, die überwiegend im Onlinegeschäft tätig ist.

Merkel, Xi und Macron sprechen per Video - Klimaschutz im Fokus

PEKING: Kanzlerin Angela Merkel hat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron per Video über den Klimaschutz und andere Themen gesprochen. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Freitag berichtete, tauschten sich die drei Staats- und Regierungschefs eingehend über den Umgang mit dem Klimawandel, die Beziehungen zwischen China und Europa, die Kooperation im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie andere internationale und regionale Themen aus.

US-Präsident Joe Biden hat rund 40 Staats- und Regierungschefs zu einem Online-Klimagipfel am 22. und 23. April eingeladen, um die Bemühungen im Kampf gegen die Erderwärmung voranzubringen.

Corona-Aufbaufonds: Scholz erwartet grünes Licht aus Karlsruhe

BRÜSSEL/BERLIN: Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwartet bald grünes Licht aus Karlsruhe für den deutschen Beschluss zugunsten der europäischen Corona-Aufbauhilfen. «Wir sind gut gerüstet gegen die erhobenen Verfassungsklagen», sagte der SPD-Politiker am Freitag am Rande von Beratungen der EU-Finanzminister. «Die Erfahrungen mit vergleichbaren Klagen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses zeitnah abgeschlossen werden kann.»

Der Eigenmittelbeschluss ist die rechtliche Grundlage dafür, dass die EU-Kommission bis zu 750 Milliarden Euro Schulden für die geplanten Corona-Aufbauhilfen aufnehmen kann. Die nötige Ratifizierung liegt in Deutschland wegen einer Verfassungsklage vorerst auf Eis. Wann eine Entscheidung im Eilverfahren fällt, hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen. Ohne deutsche Zustimmung kann das EU-Programm nicht starten.

Scholz sagte, Deutschland habe in der Corona-Krise inzwischen 215 Milliarden Euro an Unternehmenshilfen und steuerlicher Unterstützung aufgewandt, hinzu kämen etwa 30 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld. «Die Bazooka wirkt, die Mittel kommen bei Unternehmen und Beschäftigten an», sagte der Vizekanzler. Aber: «Deutschland geht es nur gut, wenn es Europa gut geht.» Mit den übrigen EU-Wirtschafts- und Finanzministern sei er sich einig, «dass der EU-Aufbaufonds eine historische Chance ist, um Europa wieder fit zu machen.»

Mit seinen EU-Kollegen wollte Scholz am Freitag in mehreren Online-Konferenzen der Eurogruppe und des Rats der Wirtschafts- und Finanzminister über die Erholung nach der Krise beraten. Weitere Themen sind die Banken- und die Kapitalmarktunion sowie die von der Europäischen Zentralbank erwogene Einführung einer digitalen Form des Euro. Scholz bekräftigte seine Linie, dass Europa bei dem Thema «vorne dabei sein» sollte.

Experten gegen Instagram-Version für Kinder - Brief an Zuckerberg

BOSTON: Zahlreiche internationale Kinderschutz-Experten und -Gruppen rufen Facebook-Chef Mark Zuckerberg dazu auf, seine Pläne für eine Version der Online-Plattform Instagram für Kinder unter 13 Jahren aufzugeben. Eine solche Plattform würde die Angst von Kindern ausnutzen, etwas zu verpassen und sich an dem unstillbaren Wunsch nach Anerkennung durch Gleichaltrige bedienen, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einem offenen Brief an Zuckerberg, den die Organisation Commerce-Free Childhood mit Sitz in Boston veröffentlichte. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem Kinderschutz-Organisationen aus den USA, Kanada, Afrika oder Australien.

«Der unerbittliche Fokus der Plattform auf Aussehen, Selbstdarstellung und Branding stellt eine Herausforderung für die Privatsphäre und das Wohlbefinden von Jugendlichen dar.» Kinder und Jugendliche würden dazu verleitet, beständig auf ihre Handys zu schauen und Fotos mit ihren Followern zu teilen. Was Kinder heute aber wirklich bräuchten, sei Zeit zum Spielen, Lernen und sich Sozialisieren - ohne digitale Geräte, heißt es auf der Webseite von Commerce-Free Childhood.

Zuckerberg hatte die Pläne für eine Kinder-Version von Instagram kürzlich vor einem Aussschuss des US-Kongresses bestätigt. Sie seien noch in einem frühen Stadium, sagte er demnach. Eine Sprecherin von Facebook bestätigte US-Medienberichten zufolge, der Konzern halte an den Plänen fest. «Die Realität ist, dass Kinder online sind», sagte Stephanie Otway. Man stimme darin überein, die Sicherheit, mentale Gesundheit und Privatsphäre der Kinder an erste Stelle zu setzen. Eine Instagram-Version für Kinder werde frei von Werbung sein. Zudem sollen die Eltern der Kinder die Konten verwalten, sagte sie demnach.

Instagram, das wie WhatsApp zum Facebook-Konzern gehört, ist für Nutzer ab 13 Jahren gedacht. Commerce-Free Childhood merkte dazu aber an, dass es bereits viele Nutzer unter 13 Jahren mit gefälschten Accountprofilen gebe. Zusätzlich zu ihnen wolle Facebook jetzt auch Millionen Jüngere gewinnen, die noch kein Konto hätten.

Eurozone: Exporte gehen deutlich zurück

LUXEMBURG: Der Außenhandel der Eurozone und der Europäischen Union (EU) ist im Februar eher schwach gelaufen. In den 19 Euroländern gingen die Exporte gegenüber Januar saisonbereinigt um 2,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Die Einfuhren stiegen hingegen um 3,4 Prozent.

Der Handelsüberschuss, also die Differenz zwischen Ex- und Importen, sank von 28,7 Milliarden Euro im Januar auf 18,4 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt einen höheren Überschuss von 22,0 Milliarden Euro erwartet. In den 27 EU-Ländern fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen britischen Gesundheitsminister

LONDON: Gegen den britischen Gesundheitsminister Matt Hancock sind erneut Vorwürfe der Vetternwirtschaft laut geworden. Hancock hatte im März mitgeteilt, dass er 15 Prozent Anteile an Topwood hält, einem Unternehmen, das seiner Schwester gehört und auf die sichere Speicherung und Vernichtung von Dokumenten spezialisiert ist. Topwood hat in diesem Jahr einen Auftrag über 300.000 Pfund des Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS) in Wales erhalten. Weil Gesundheit aber Sache der Landesteile ist, ist Hancock dafür nicht zuständig. Ein Regierungssprecher sagte, der Minister habe korrekt gehandelt.

Allerdings berichtete das «Health Service Journal», Topwood habe 2019 einen Rahmenvertrag des NHS in England erhalten. Hancock wird zudem vorgeworfen, dass er die Beteiligung seiner Schwester an dem Unternehmen verschwiegen habe. Jonathan Ashworth, Gesundheitsexperte der oppositionellen Labour-Partei, sprach von «Vetternwirtschaft im Herzen der Regierung». Der Sender Sky News zitierte Regierungsquellen, laut denen Hancock und das Ministerium nichts mit der Vergabe zu tun gehabt hätten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vorwürfe gegen Hancock laut werden. So hat sein ehemaliger Nachbar, Besitzer des örtlichen Pubs, einen Auftrag zur Lieferung von Corona-Schutzausrüstung erhalten. Auch im Lobby-Skandal um den mittlerweile insolventen Finanzdienstleister Greensill Capital wird Hancock genannt. Er hatte sich auf Vermittlung von Ex-Premierminister David Cameron auf einen «privaten Drink» mit Firmengründer Lex Greensill getroffen. Der Fall zieht in London weitere Kreise. Der «Guardian» berichtete am Freitag, ein ehemaliger ranghoher Berufsbeamter habe jahrelang parallel zu seiner Regierungstätigkeit für Greensill gearbeitet.

Uniper zieht wegen Kohleausstieg in den Niederlanden vor Gericht

DÜSSELDORF: Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper zieht wegen des Kohleausstiegs in den Niederlanden vor Gericht. Der Stromversorger will klären lassen, ob sein Steinkohlekraftwerk Maasvlakte ohne Entschädigung abgeschaltet werden darf. Geklagt werde in den Niederlanden und vor einem internationalen Schiedsgericht in Washington, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag.

Das niederländische Parlament hatte 2019 ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung bis spätestens 2030 verbietet. Damit werde Uniper gezwungen, das Steinkohlekraftwerk in der Nähe von Rotterdam nach nur etwa 15 Jahren Betrieb stillzulegen, ohne dafür eine Entschädigung vom niederländischen Staat zu erhalten, kritisierte der Energiekonzern. Eine Umstellung des Kraftwerks auf andere Energieträger sei unrealistisch. Die Anlage in Maasvlakte gehört zur gleichen Kraftwerksgeneration wie das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in NRW.

Auch der Essener Energiekonzern RWE wehrt sich gegen eine entschädigungslose Stilllegung seines 2015 in Betrieb genommenen Kraftwerks Eemshaven. RWE hatte im Februar ein Schiedsgerichtsverfahren gegen die Niederlande beim International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington eingereicht.

Wirecard-Gesellschaften in Asien verkauft

ASCHHEIM: Der Wirecard-Insolvenzverwalter hat mehrere Tochtergesellschaften des zusammengebrochenen Finanzdienstleisters in Asien und Australien verkauft. Dabei wurde ein hoher zweistelliger Millionenbetrag erzielt, wie am Freitag aus Finanzkreisen zu hören war. Der Insolvenzverwalter Michael Jaffé sprach von «substanziellen Zuflüssen» zur Insolvenzmasse, nannte aber keine konkreten Zahlen.

Unter anderem geht es um Tochtergesellschaften auf den Philippinen, in Australien, Hongkong, Malaysia, Indonesien und Thailand. Durch die Verkäufe blieben rund 500 Arbeitsplätze erhalten, sagte ein Sprecher. Käufer ist der niederländische Investor Finch Capital. Noch stehen allerdings Genehmigungen der örtlichen Behörden aus. Der Wirecard-Gläubigerausschuss habe aber bereits zugestimmt, hieß es.

Die Verwertung der Wirecard-Reste schreitet damit weiter voran. In Europa sowie Nord- und Südamerika ist sie dem Sprecher des Insolvenzverwalters zufolge weitgehend abgeschlossen. In Asien stünden aber noch «signifikante» Tochtergesellschaften und Beteiligungen zur Verwertung an.

Porsche bringt deutlich mehr Autos an die Kunden

STUTTGART: Der Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Quartal 2021 rund ein Drittel mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Zwischen Januar und Ende März seien 71.986 Fahrzeuge an Kunden übergeben worden - das seien 36 Prozent mehr als im Startquartal 2020, teilte die VW-Tochter am Freitag in Stuttgart mit. Im Vorjahr hatte die Corona-Pandemie, die Mitte März ihren Lauf nahm, Porsche und andere Autobauer bei den Verkäufen zum Teil ausgebremst.

Im Gesamtjahr hatte Porsche weltweit gut 272.000 Autos abgesetzt, etwas weniger als 2019. Angesichts des starken Verkaufsstarts im neuen Jahr kann der Sportwagenbauer nun hoffen, erstmals die Marke von 300.000 verkauften Fahrzeugen zu knacken. Darauf bestehe «eine berechtigte Chance», hatte Vorstandschef Oliver Blume bereits Mitte März bei der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens gesagt.

Im ersten Quartal profitierte Porsche von Absatzsteigerungen in allen relevanten Weltmärkten. Am kräftigten ging es in China bergauf, allein dort wurden fast 22.000 Autos verkauft. Das entspricht im Vorjahresvergleich einem satten Plus von 56 Prozent. In den USA legten die Verkäufe um 45 Prozent zu, in Europa um 16 Prozent, im Heimatmarkt Deutschland immerhin noch um 14 Prozent.

EU-Auto-Neuzulassungen im März deutlich über Vorjahreskrisenmonat

BRÜSSEL: Der EU-Automarkt hat im März trotz anhaltenden Lockdowns in der Corona-Pandemie an Fahrt aufgenommen. Wie der europäische Herstellerverband Acea am Freitag in Brüssel mitteilte, wurden im vergangenen Monat gut 1,062 Millionen Pkw neu in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Das waren 87,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, damals war der Automarkt in der EU allerdings wegen der Pandemie deutlich eingebrochen.

Die März-Neuzulassungen liegen jedoch auch deutlich über den Werten aus den beiden Vormonaten, damit zeichnet sich laut dem Verband erstmals wieder eine Trendumkehr ab: Obwohl der EU-Automarkt im Januar und im Februar noch unter dem Einfluss der Krise deutliche Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet hatte, liegt die Zahl der Pkw-Neuzulassungen im ersten Jahresviertel nunmehr mit rund 2,6 Millionen um 3,2 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Mit Ausnahme der Niederlande legten im vergangenen Monat die Automärkte in allen EU-Ländern zu. Die vier größten EU-Automärkte verzeichneten dabei auch die stärksten Zuwächse: Am besten sah es in Italien mit einem Plus von 497 Prozent aus, gefolgt von Frankreich mit plus 192 Prozent und Spanien mit 128 Prozent Zuwachs. In Deutschland betrug das Plus knapp 36 Prozent, allerdings hinkt der hiesige Automarkt auf das gesamte Quartal gesehen immer noch dem Vorjahr um mehr als 6 Prozent hinterher.

In Europa war der EU-Markt im vergangenen Jahr mit ersten Lockdowns vor allem ab März und noch stärker im April eingebrochen. Zwar waren im Verlauf des Jahres die Pkw-Neuzulassungen wieder gestiegen, dennoch wurden jeweils weniger Autos neu angemeldet als in den entsprechenden Monaten des Jahres 2019. Ob mit dem starken vergangenen Monat März nun ein längerfristiger Trend eingeleitet wird, muss sich noch zeigen. Dies dürfte im Wesentlichen auch vom Fortlaufen der Corona-Krise und ihren weiteren konjunkturellen Auswirkungen, den Fortschritten bei den Impfkampagnen in den EU-Ländern und der Aufhebung der Lockdowns abhängen.

Daimler verdient operativ deutlich mehr als erwartet

STUTTGART: Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler ist vor allem aufgrund eines starken China-Geschäfts besser ins Jahr gestartet als erwartet und hat operativ deutlich mehr verdient als Anfang 2020. Der um Sondereffekte wie Erträge aus Übernahmen oder den Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe im ersten Quartal knapp fünf Milliarden Euro betragen, teilte der Konzern am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen in Stuttgart mit. Experten hatten nach Angaben des Unternehmens knapp vier Milliarden Euro erwartet.

Inklusive der Sondereffekte habe der operative Gewinn bei knapp 5,8 Milliarden Euro gelegen. Hier lag die durchschnittliche Analystenprognose den Angaben des Unternehmens zufolge bei knapp fünf Milliarden Euro. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres hatte Daimler wegen der Belastungen der Corona-Krise vor Zinsen und Steuern lediglich 617 Millionen Euro verdient. Vor Sondereffekten betrug das Ebit im ersten Quartal 2020 rund 719 Millionen Euro. Detaillierte Zahlen für das erste Quartal will der Konzern am 23. April veröffentlichen.

Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag wenig bewegt. Wie bereits am Vortag hielt sich der Kurs der Gemeinschaftswährung in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1963 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1970 (Mittwoch: 1,1964) Dollar festgesetzt.

Ein starkes Wirtschaftswachstum in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, sorgte am Morgen nicht für Kauflaune an den Finanzmärkten. An den Aktienbörsen und am Devisenmarkt hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Chinas Wirtschaft hat die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet. Die Wirtschaftsleistung stieg in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres und damit so stark wie nie seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren.

Auch im weiteren Tagesverlauf werden kaum Impulse für den Handel am Devisenmarkt erwartet, da nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Bei den Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone am späten Vormittag handelt es sich um eine zweite Schätzung. Es wird mit einem Anstieg der Inflation im gemeinsamen Währungsraum gerechnet. Am Nachmittag könnten noch Daten zur Konsumlaune in den USA für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

Für CO2-Neutralität: China müsste viele Kohlekraftwerke abschalten

PEKING: China müsste einer Studie zufolge noch in diesem Jahrzehnt einen großen Teil seiner Kohlekraftwerke abschalten und durch Wind- und Solar-Energie ersetzen, um seine Versprechen beim Klimaschutz einhalten zu können. Die Kohlendioxid-Intensität seiner Energieerzeugung müsste dafür bis 2030 halbiert werden, ermittelte die in London ansässige Forschungsgruppe Transitionzero. Der Umstieg auf saubere Alternativen werde aber langfristig Kosten in Höhe von umgerechnet 1,6 Billionen US-Dollar einsparen, schrieben die Autoren in der Freitag auf der Webseite vorliegenden Studie.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen an diesem Freitag in einer Videoschalte über verstärkte Bemühungen im Klimaschutz beraten. Auch der US-Klimabeauftragte John Kerry führt in Shanghai zweitägige Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen Xie Zhenhua. Es geht um die Vorbereitung des Online-Klimagipfels, zu dem der neue US-Präsident Joe Biden am 22. und 23. April eingeladen hat.

Xi Jinping hat zugesagt, dass China vor 2060 kohlendioxidneutral sein will. Das bedeutet, dass kein Kohlendioxid ausgestoßen wird oder die CO2-Emissionen vollständig kompensiert werden. Der Ausstoß soll vor 2030 seinen Höhepunkt erreichen.

Chinas Wirtschaft wächst nach Corona in Rekordtempo

PEKING: Chinas Wirtschaft hat die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet. Wie das Pekinger Statistikamt am Freitag mitteilte, legte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent zu im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Es handelt sich um den größten Sprung seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren. Der ungewöhnlich starke Zuwachs erklärt sich damit, dass die chinesische Wirtschaft im vergangenen Frühjahr wegen der Corona-Pandemie stark eingebrochen war. Damals kam das bevölkerungsreichste Land der Welt für mehrere Wochen beinahe komplett zum Stillstand.

Corona-Aufbaufonds: Scholz erwartet grünes Licht aus Karlsruhe

Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwartet bald grünes Licht aus Karlsruhe für den deutschen Beschluss zugunsten der europäischen Corona-Aufbauhilfen. «Wir sind gut gerüstet gegen die erhobenen Verfassungsklagen», sagte der SPD-Politiker am Freitag. «Die Erfahrungen mit vergleichbaren Klagen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses zeitnah abgeschlossen werden kann.» Der Eigenmittelbeschluss ist die rechtliche Grundlage dafür, dass die EU-Kommission bis zu 750 Milliarden Euro Schulden für die geplanten Corona-Aufbauhilfen aufnehmen kann. Die nötige Ratifizierung liegt in Deutschland wegen einer Verfassungsklage vorerst auf Eis.

Deutsche Wirtschaft in Russland kritisiert neue US-Sanktionen

MOSKAU: Die deutsche Wirtschaft in Russland hat die neuen US-Sanktionen gegen das Riesenreich als «kontraproduktiv» kritisiert. «Die neuen wie die alten Sanktionen werden auf dem Rücken der Menschen und der Unternehmen ausgetragen», teilte die deutsch-russische Auslandshandelskammer (AHK) am Donnerstag in Moskau mit. «Immer weiter an der Sanktionsspirale zu drehen, wie die USA es tun, ist eine kontraproduktive Sackgasse.»

Die Kammer warnte davor, dass sich die Energiegroßmacht Russland mit ihrem wichtigen Markt wirtschaftspolitisch zunehmend vom Westen ab- und China zuwende. «Statt Sanktionen ist politscher Dialog gefragt», hieß es in der Mitteilung.

Washington wies am Donnerstag als Vergeltung für einen Moskau zugeschriebenen Hackerangriff und die Einmischung in die US-Wahlen zehn russische Diplomaten aus und verhängte eine Reihe neuer Sanktionen. So wird etwa US-Finanzunternehmen der Handel mit russischen Staatsschulden verboten, die ab Mitte Juni ausgestellt werden.

Registriert sind in Russland der AHK zufolge rund 4000 deutsche Unternehmen. Rund 90 Prozent davon sprachen sich in einer Umfrage für einen Abbau der Wirtschaftssanktionen aus.