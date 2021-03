Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/03/2021 | Aktualisiert um: 22:25 | Überblick

Ölsuche am Okavango: Klimaaktivisten rufen zu Protestmails auf

WINDHUK: Im südwestafrikanischen Staat Namibia rufen junge Klimaaktivisten der Bewegung Fridays for Future zu einer neuen Protestkampagne gegen die Ölsuche am Rande eines Naturschutzgebietes auf. In einer am Freitag in der namibischen Hauptstadt Windhuk veröffentlichten Erklärung fordern sie zu massenweisen Protestmails direkt an Präsident Hage Geingob auf. «Eine Förderung wäre eine Katastrophe - nicht nur für das globale Klima, sondern auch die Wildtiere, die Wasserreserven und die Lebensbedingungen der dortigen Menschen», betonte Ina-Maria Shikongo von Fridays for Future.

Die kanadische Firma ReconAfrica sucht im Norden der früheren deutschen Kolonie in bis zu 3,8 Kilometern Tiefe nach Öl - die Bohrstellen liegen in der Region Kawango in dem geplanten Naturpark KaZa, der einmal Gebiete in Namibia, Angola, Botsuana, Sambia und Simbabwe umfassen soll. KaZa wird auch von der deutschen Förderbank KfW finanziell gefördert. ReconAfrica hat in Namibia und Botswana die Lizenz für ein 35.000 Quadratkilometer großes Explorationsgebiet.

Dax kurz vor Rekordhoch

FRANKFURT/MAIN: Der Dax ist am Freitag wieder nahe an sein Rekordhoch von 14.804 Punkten aus der Vorwoche gerückt. Übertrumpft hat er es trotz guter Stimmung in deutschen Unternehmen allerdings nicht. Der deutsche Leitindex gewann in der Spitze ein Prozent auf 14.776 Punkte und schaffte damit ein ähnlich großes Wochenplus. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag ebenfalls um gut ein Prozent auf 31.659 Punkte. Er hatte seine Bestmarke bereits Mitte Februar erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte bis zu 0,8 Prozent zu. Der Euro erholte sich etwas von seinem Tief seit November und kostete zuletzt 1,1784 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1802 Dollar festgesetzt. Im Tief näherte er sich am Donnerstag aber 1,1750 Dollar. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite minimal von minus 0,41 Prozent am Vortag auf minus 0,40 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 145,24 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,25 Prozent auf 172,02 Punkte.

Corona-Krise: Alle Länder wollen Härtefallhilfen für Firmen nutzen

BERLIN: Am geplanten milliardenschweren Härtefallfonds bei den Coronahilfen wollen sich alle 16 Bundesländer beteiligen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach der politischen Verständigung zwischen Bund und Länder hätten alle Länder Interesse und Bereitschaft signalisiert, die Härtefallhilfen in ihrem jeweiligen Bundesland nutzen zu wollen. Die Hilfen sind für Firmen vorgesehen, die bei den Förderprogrammen bisher durchs Raster fallen. Notwendige Verwaltungsvereinbarungen liegen demnach allen Ländern zur Unterschrift vor. Die Länder könnten dann nach der Unterzeichnung der Vereinbarungen jeweils mit der Umsetzung des Programms beginnen.

Ifo: Deutsche Wirtschaft startet zuversichtlich in den Frühling

MÜNCHEN: In Deutschland hat sich die Stimmung in den Unternehmen im März trotz Corona-Maßnahmen stark verbessert. Der Ifo-Geschäftslimaindex sei auf 96,6 Punkte gestiegen, nach 92,7 Zählern im Februar, teilten die Wirtschaftsforscher vom Ifo-Institut am Freitag in München mit. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stieg damit den zweiten Monat in Folge und erreichte den höchsten Wert seit Juni 2019. «Trotz steigender Infektionszahlen startet die deutsche Wirtschaft zuversichtlich in den Frühling», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Ergebnisse der Umfrage unter etwa 9000 deutschen Unternehmen. Seiner Einschätzung nach ist «der Optimismus mit Blick auf die kommenden Monate zurückgekehrt».

Bafin-Vize Roegele: Haben Wirecard nicht in Schutz genommen

BERLIN: Die Vizepräsidentin der Bafin, Elisabeth Roegele, hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Finanzaufsicht habe den Skandalkonzern Wirecard absichtlich in Schutz genommen. Das von ihr ausgesprochene Leerverkaufsverbot sei vielfach als Parteinahme oder Gütesiegel für Wirecard verstanden worden, sagte Roegele am Freitag im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Das sei es aber nicht: «Das war und ist nicht die Zielsetzung der Bafin, die sie mit dem Leerverkaufsverbot verbunden hat», versicherte die Exekutivdirektorin, die ihren Posten in Folge des Skandals nun räumt.

Agrarminister einigen sich auf Bedingungen für nationale GAP-Reform

BERLIN: Die Agrarminister von Bund und Ländern haben sich am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen auf Eckpunkte einer nationalen Umsetzung der EU-Agrarreform einigen können. Wie am Vormittag aus Teilnehmerkreisen zu erfahren war, wurden die wichtigsten Streitpunkte ausgeräumt. Am Mittag sollen die Details der Verständigung auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Nach dpa-Informationen haben sich die Agrarminister darauf verständigt, künftig 25 Prozent der Direktzahlungen an deutsche Landwirte an Umweltauflagen zu knüpfen. Zusätzlich sollen zunächst zehn Prozent aus der sogenannten ersten Säule der Direktzahlungen in die zweite Säule für den ländlichen Raum fließen. Im Jahr 2026 soll der Prozentsatz für die zweite Säule den Angaben zufolge dann bei 15 Prozent liegen.

VW will Schadenersatz von Winterkorn und Stadler wegen Abgasskandals

WOLFSBURG: Der VW-Konzern verlangt von seinem früheren Chef Martin Winterkorn und von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Dies teilte das Unternehmen am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Die Kontrolleure hatten zuvor die Ergebnisse umfangreicher Prüfungen in der Regressfrage diskutiert. Volkswagen erklärte, man werde die beiden ehemaligen Top-Manager nun «wegen aktienrechtlicher Sorgfaltspflichtverletzungen auf Schadenersatz in Anspruch nehmen». Welches finanzielle Ausmaß die Forderungen haben könnten, stand zunächst nicht fest. Im Fall anderer VW-Vorstandsmitglieder seien dagegen keine Verstöße festgestellt worden.

Gazprom rechnet mit Fertigstellung von Nord Stream 2 in diesem Jahr

MOSKAU: Ungeachtet wiederholter Forderungen der USA nach einem Baustopp der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 rechnet der russische Energieriese Gazprom mit einem Ende der Arbeiten noch in den nächsten Monaten. «Sie wird definitiv in diesem Jahr fertiggestellt», sagte Gazprom-Aufsichtsratschef Viktor Subkow der Staatsagentur Tass zufolge am Freitag. Es gebe «nur noch wenig zu vervollständigen». Mehr als 90 Prozent der Rohre seien bereits verlegt.

Der Kreml hatte sich wiederholt zuversichtlich gezeigt, dass das Projekt beendet wird. Die Leitung soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern.

Zuletzt hatte US-Außenminister Antony Blinken Deutschland zum Baustopp aufgefordert. Er hatte zudem weitere Sanktionen gegen die Pipeline nicht ausgeschlossen, um eine Fertigstellung zu verhindern. Die USA begründen ihre Ablehnung des Projekts mit der ihrer Ansicht nach zu großen Abhängigkeit ihrer europäischen Partner von russischem Gas. Washington hatte im Januar bereits Sanktionen gegen ein am Bau beteiligtes Unternehmen verhängt. Pipeline-Befürworter werfen den USA dagegen vor, nur ihr Flüssiggas in Europa besser verkaufen zu wollen.

Sudan normalisiert seine Beziehungen mit der Weltbank

KHARTUM/WASHINGTON: Durch die Zahlung von Rückständen hat der Sudan nach rund drei Jahrzehnten seine Beziehungen zur Weltbank normalisiert. Wie das Finanzinstitut am Freitag in Washington mitteilte, ebnete der Schritt dem ostafrikanischen Land den Weg zu Schuldenerleichterungen sowie Krediten für die Armutsbekämpfung in Höhe von knapp zwei Milliarden Dollar. Die Zahlung der Rückstände wurde nach diesen Angaben durch einen Überbrückungskredit der USA in Höhe von 1,15 Milliarden Dollar ermöglicht.

Der Sudan wurde 30 Jahre lang von Präsident Omar al-Baschir mit harter Hand regiert, bis der Machthaber 2019 von der Armee gestürzt wurde. Daraufhin gründeten Zivilisten und Militärs eine gemeinsame Übergangsregierung, was weltweit begrüßt wurde. Allerdings steckt das Land noch immer in einer tiefen Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie verschlimmert wurde.

Eilantrag wegen EU-Wiederaufbaufonds - Karlsruhe bremst Ausfertigung

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht hat angeordnet, dass der Bundespräsident das deutsche Zustimmungsgesetz zum Finanzierungssystem der EU bis zum Jahr 2027 vorerst nicht ausfertigen darf. Das teilte das Gericht in Karlsruhe am Freitag mit. Grund ist eine mit einem Eilantrag verbundene Verfassungsbeschwerde gegen den enthaltenen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds, die ein Bündnis um den früheren AfD-Chef Bernd Lucke kurz zuvor eingereicht hatte. Der vorläufige Stopp gilt bis zur Entscheidung über den Eilantrag. (2 BvR 547/21)

Der Bundesrat hatte das Gesetz erst am Vormittag beschlossen, nachdem am Donnerstag der Bundestag zugestimmt hatte. Die 750 Milliarden Euro sollen dem wirtschaftlichen Aufbau in der EU nach der Pandemie dienen. Einen Teil des Geldes gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Dafür werden gemeinsam Schulden aufgenommen. Die Kläger sind der Ansicht, dass eine gemeinschaftliche Verschuldung nicht zulässig ist. Deutschland gehe damit unkalkulierbare finanzielle Risiken ein. Hinter der Verfassungsbeschwerde stehen 2281 Bürger, wie das «Bündnis Bürgerwille» auf seiner Internetseite mitteilte.

Die EU-Kommission kann mit der Aufnahme der Kredite und der Auszahlung erst beginnen, wenn alle 27 EU-Staaten den Beschluss ratifiziert haben. Insgesamt sollen der Europäischen Union bis Ende 2027 rund 1,8 Billionen Euro zur Verfügung stehen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor gesagt, er sei zuversichtlich, dass die Ratifizierung trotz angekündigter Verfassungsklagen zeitnah abgeschlossen werden könne. «Klar ist, die im Eigenmittelbeschluss geregelte Finanzierung steht auf einem stabilen verfassungs- und europarechtlichen Fundament.»

Brasilien: Unternehmer wollen zehn Millionen Corona-Impfdosen kaufen

BRASÍLIA: Brasilianische Unternehmer haben angekündigt, zehn Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus zur Impfung ihrer Mitarbeiter zu kaufen.

Man würde so das öffentliche Gesundheitssystem SUS entlasten, sagte Luciano Hang, Eigentümer einer der größten Kaufhausketten Brasiliens, in einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Carlos Wizard, Gründer der größten Sprachlernkette Brasiliens, und Wirtschaftsminister Paulo Guedes am Donnerstagabend (Ortszeit). Hang und Wizard, beide Unterstützer des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, führen eine Gruppe von weiteren Firmen an, die sich am Impfstoff-Kauf beteiligen wollen.

Stau im Suezkanal - Industrie fürchtet Lieferengpässe

KAIRO: Keine Entwarnung im Suezkanal: Trotz fortlaufender Bemühungen von Schleppern und anderem Gerät konnte ein seit Tagen festgesetzter Frachter noch nicht freigelegt werden. Der nächste Versuch, das Containerschiff zu bewegen, soll am Abend unternommen werden, teilte das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC am Freitag auf seiner Internetseite mit. Nach Angaben der Suezkanal-Behörde ist derzeit ein Baggerschiff dabei, 15.000 bis 20.000 Kubikmeter Sand abzusaugen, um den Frachter freizulegen. Die ägyptische Behörde wird dabei von einem unternehmen aus den Niederlanden unterstützt. Nach Ansicht des niederländischen Bergungsunternehmens Boskalis ist die Freilegung nicht in kurzer Zeit möglich.

Jemens Huthi-Rebellen greifen erneut Ziele in Saudi-Arabien an

RIAD/SANAA: Jemens Huthi-Rebellen haben erneut Ziele im Nachbarland Saudi-Arabien angegriffen. Ein Huthi-Sprecher erklärte, es seien 18 Drohnen und 8 ballistische Raketen eingesetzt worden. Ins Visier genommen wurden demnach Einrichtungen des saudischen Ölkonzerns Aramco sowie militärische Ziele in der Grenzregion.

Saudi-Arabien bestätigte Angriffe. Die von Riad angeführte Militärkoalition teilte der staatlichen saudischen Agentur SPA zufolge am Freitag mit, sie habe acht Drohnen abgefangen, die die Städte Nadschran und Dschaisan treffen sollten. Zudem sei im Südwesten des Landes eine ballistische Rakete zu Boden gegangen.

Saudi-Arabien hatte vor genau sechs Jahren an der Spitze einer Koalition einen Militäreinsatz gegen Jemens Huthi-Rebellen begonnen. Das sunnitische Königreich sieht in ihnen einen Verbündeten seines schiitischen Erzfeindes Iran. Die Rebellen bekämpfen Jemens international anerkannte Regierung. Sie kontrollieren große Teile des Bürgerkriegslandes, darunter die Hauptstadt Sanaa.

Alle diplomatische Bemühungen für eine Lösung des Konflikts blieben bislang weitestgehend erfolglos. Saudi-Arabien hatte Anfang dieser Woche eine sofortige Waffenruhe als Teil einer neuen politischen Initiative vorgeschlagen. Die Huthis reagierten ablehnend und forderten, Saudi-Arabien müsse sofort seine Angriffe auf das Land sowie die Blockade der See- und Luftwege beenden. Sie hatten in den vergangenen Wochen immer wieder Ziele in Saudi-Arabien angegriffen.

Nach EU-Gipfel - Fordernde Töne aus Ankara an Staatenblock

ISTANBUL: Nach der EU-Ankündigung einer engeren Partnerschaft mit Ankara hat die Türkei mit fordernden Tönen reagiert. Man freue sich zwar über die Ankündigung, die Beziehungen auf Basis einer «positiven Agenda» fortführen zu wollen, teilte das türkische Außenministerium am Donnerstagabend mit. Ankara kritisierte, dass künftige Schritte an Bedingungen geknüpft, manche Themen ausgelassen und Entscheidungen auf Juni verschoben worden seien.

Die 27 Mitgliedsstaaten hatten am Donnerstag vor dem Hintergrund der Entspannung im Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer entschieden, mit den Vorbereitungen für eine Ausweitung der Zollunion zu beginnen. Dies könnte etwa den Handel im Agrar- und Dienstleistungsbereich ankurbeln. Endgültige Entscheidungen sollen aber erst im Juni fallen.

In der türkischen Mitteilung hieß es außerdem, es verstoße zudem gegen internationales Recht, die «Bohrtätigkeiten» der Türkei und Nordzyperns als illegal zu bewerten. Die EU-Erklärung sei unter dem Einfluss «engstirniger Behauptungen einiger Mitgliedsländer und mit einem eindimensionalen Blick auf die Türkei-EU Beziehungen verfasst» worden. Zwischen Griechenland und der Türkei schwelt seit langem ein Konflikt um Erdgas. Jüngst hatte sich die Situation aber entspannt.

Britische Autobranche weiter stark durch Corona und Brexit belastet

LONDON: Die Corona-Pandemie und der Brexit haben die Autoproduktion in Großbritannien auch im Februar stark belastet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Produktion im Februar um 14 Prozent zurück, wie der Branchenverband SMMT am Freitag in London mitteilte. 105.008 Autos verließen die Tore der Produktionsstätten. Das entspricht dem Verband zufolge dem schwächsten Februar seit mehr als einem Jahrzehnt und dem 18. Monatseinbruch in Folge.

«Nach einem Jahr Pandemie zeigen diese Zahlen einmal mehr, wie hart das Coronavirus die Autoproduktion getroffen hat», sagte SMMT-Chef Mike Hawes laut einer Mitteilung. Der Branchenvertreter sieht jedoch Licht am Ende des Tunnels: Nach aktuellen Plänen sollen Autohäuser ab Mitte April in England öffnen dürfen, sodass potenzielle Kunden sich wieder vor Ort Autos anschauen können.

Weiterhin leidet die Branche jedoch unter den Brexit-Handelshürden, die seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel Ausfuhren deutlich komplizierter machen. Mehr als vier von fünf in Großbritannien produzierten Autos werden SMMT zufolge exportiert - der Großteil davon in die EU.

Umfrage: Mehr als jede zweite britische Firma erlebt Brexit-Probleme

LONDON: Mehr als die Hälfte der britischen Unternehmen hat seit dem finalen Brexit vor knapp drei Monaten bereits Erfahrungen mit den damit verbundenen neuen Hürden gemacht. 52 Prozent der befragten Firmen gaben an, Störungen beim Handel erlebt zu haben, wie aus einer aktuellen YouGov-Umfrage hervorgeht, über die der Sender «Sky News» am Freitag berichtete. Bei Firmen, die nach eigenen Angaben in «moderatem» oder «hohem» Ausmaß Handel mit der EU treiben, liegt dieser Anteil sogar bei 80 Prozent. Unter den Befragten aus diesen Unternehmen glaubte zudem mehr als die Hälfte, dass die Situation sich weiter verschlechtern werde.

Zu Beginn des Jahres hat Großbritannien den finalen Schnitt von der EU vollzogen und ist damit auch nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes. Durch den mühsam ausgehandelten Brexit-Handelspakt wurden zwar Zölle weitgehend vermieden - doch durch neue Kontrollen und andere Formalitäten dauert die Abwicklung von Gütern an den Grenzen deutlich länger und stört die bisherigen Abläufe vieler Unternehmen. Für einige Produkte gibt es zudem spezielle Beschränkungen.

Ölpreise legen zu - Stau rund um den Suezkanal

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete gegen Mittag 62,97 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,14 Dollar auf 59,70 Dollar. Damit konnten die Ölpreise die Gewinne aus dem frühen Handel ausbauen.

Am Ölmarkt bleibt die Blockade des Suezkanals nach der Havarie eines Container-Frachters weiter das bestimmende Thema. Zahlreiche Schiffe stecken wegen des festgefahrenen Frachters im Stau und warten auf die Weiterfahrt.

Der Suezkanal zählt zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt und ist auch für den Ölhandel von hoher Bedeutung. Der Schiffstau sorgte für Unsicherheit am Ölmarkt. Im Verlauf der Handelswoche war es teilweise zu starken Schwankungen beim Preis für Rohöl gekommen.

Euro stoppt vorerst jüngste Kursverluste

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1782 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1802 Dollar festgesetzt.

In den vergangenen Tagen hatte der Dollar von steigenden Wachstumserwartungen in den USA profitiert, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Am Donnerstag hatte die Gemeinschaftswährung zeitweise den tiefsten Stand seit dem vergangenen November erreicht. Außerdem wurde der Euro auch immer wieder durch die schleppende Impfkampagne in Europa belastet.

Am Morgen hat sich die Dollar-Stärke der vergangenen Tage aber vorerst nicht weiter fortgesetzt. Die amerikanische Währung stand zu fast allen wichtigen Währungen unter Druck. Auch der japanische Yen verzeichnete Kursverluste. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil starken Kursgewinnen an den asiatischen Aktienmärkten. Vor diesem Hintergrund sind Dollar und Yen, die von Anlegern als sichere Anlagen geschätzt werden, weniger gefragt.