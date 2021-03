Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 12/03/2021 | Aktualisiert um: 23:00 | Überblick

Mini wird 2031 komplett elektrisch

MÜNCHEN: BMW will den Mini in zehn Jahren nur noch als Elektroauto verkaufen. Das letzte neue Modell mit Benzinmotor soll 2025 auf den Markt kommen und wahrscheinlich noch bis 2031 angeboten werden - danach werde es ausschließlich vollelektrische Minis geben, keine Verbrenner und keine Hybride mehr, verlautete am Freitag aus Konzernkreisen. Zuvor hatte «Der Spiegel» darüber berichtet.

Derzeit hat die BMW-Tochter den in Oxford gebauten Mini Cooper SE als vollelektrisches Modell und den SUV-Mini Countryman als Plug-in-Hybrid im Angebot - alle anderen Modelle fahren mit Verbrennermotor. Mini hatte im vergangenen Jahr gut 292.000 Autos verkauft, davon 11 Prozent mit Hybrid- und 6 Prozent mit E-Antrieb. Ende 2023 soll ein vollelektrischer Mini Countryman aus dem BMW-Werk Leipzig auf den Markt kommen sowie ein weiterer vollelektrischer Mini, der mit dem chinesischen Partner Great Wall in China für China gebaut wird. 2027 solle dann bereits die Hälfte des weltweiten Mini-Absatzes mit E-Modellen erzielt werden.

Portugal will Soziale Marktwirtschaft in der EU ausbauen

BERLIN: Während seiner laufenden EU-Ratspräsidentschaft will Portugal die Soziale Marktwirtschaft in der EU ausbauen. Man plane, eine Richtlinie über Mindestlöhne in den 27 Mitgliedsstaaten sowie eine bessere Koordinierung der Sozialsysteme zu erarbeiten, sagte Portugals Außenminister Augusto Santos Silva dem «Handelsblatt» (Freitag). «Ein stärkeres soziales Europa ist der beste Schutz vor dem gefährlichen Virus des Populismus.» Portugal hatte am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft turnusgemäß für ein halbes Jahr von Deutschland übernommen.

Portugals Chef-Diplomat sagte weiter, beim «Wiederaufbau» gehe es nicht nur um Ökologisierung und Digitalisierung, sondern auch um den sozialen Wiederaufbau angesichts der tiefen Wirtschaftskrise und steigender Arbeitslosigkeit in dem Staatenverbund. Im Mai lädt Portugal daher die EU-Staaten zu einem Sozialgipfel nach Porto ein. «Wir erwarten von den Staats- und Regierungschefs die Übernahme der sozialpolitischen Ziele für die EU, um die tiefe Krise in Europa zu überwinden.»

Bereits Anfang März hatte die EU-Kommission einen Aktionsplan für ein sozialeres Europa mit drei herausragenden Zielen vorgestellt: Bis 2030 sollen mindestens 78 Prozent der Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 und damit fünf Prozentpunkte mehr als 2019 Arbeit haben. Außerdem sollen bis 2030 mindestens 60 Prozent der Erwachsenen jedes Jahr an einer Fortbildung teilnehmen. Die Zahl der von Armut oder sozialem Ausschluss gefährdeten Menschen soll in den kommenden zehn Jahren um mindestens 15 Millionen reduziert werden. 2019 waren laut Eurostat gut 91 Millionen Menschen in den 27 EU-Ländern von Armut oder sozialem Ausschluss bedroht. Dazu sagte Santos Silva nun: «Ich bin sicher, dass wir konkrete Ergebnisse noch in unserer Ratspräsidentschaft sehen werden.»

Dax zollt Rekordserie Tribut

FRANKFURT/MAIN: Nach der Rekordjagd seit Wochenbeginn ist der Dax am Freitag etwas zurückgefallen. Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,56 Prozent auf 14.488,01 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich indes nach einer Serie von vier Rekorden in Folge ein Gewinn von rund vier Prozent ab. Der MDax verlor 0,83 Prozent auf 31.671,03 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,45 Prozent auf 3820,20 Zähler nach. Der Euro gab nach einer dreitägigen Erholung wieder nach und kostete zuletzt 1,1933 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1969 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,37 auf minus 0,36 Prozent.

Mallorca ab Sonntag kein Corona-Risikogebiet mehr

BERLIN: Wegen stark sinkender Corona-Infektionszahlen hebt die Bundesregierung die Reisebeschränkungen für Mallorca auf. Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen gilt ab Sonntag wie auch die anderen Balearen-Inseln und einige spanische Festlandsregionen nicht mehr als Risikogebiet, wie das Robert Koch-Institut am Freitag im Internet mitteilte. Damit verbunden ist auch die Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Das bedeutet: Urlaub auf Mallorca ist wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Das gilt ab Sonntag auch für weite Teile Portugals, das bisher noch als Virusvariantengebiet mit besonders strengen Regeln eingestuft ist. Für die gesamte Nordhälfte des Landes (Regionen Norte und Centro) inklusive Porto fallen die Reisebeschränkungen komplett - auch das Beförderungsverbot für Fluggesellschaften.

Immobilienkäufer müssen Mängel nicht erst mit eigenem Geld beheben

KARLSRUHE: Immobilienkäufer müssen auch in Zukunft nicht mit hohen Summen in Vorleistung treten, wenn sie Mängel am Haus oder der Wohnung entdecken und diese beheben wollen. Den Schadenersatz vom Verkäufer können sie weiterhin anhand eines Kostenvoranschlags verlangen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag entschied. Ob der neue Eigentümer die Arbeiten dann auch tatsächlich ausführen lässt oder das Geld nimmt und sich mit dem Mangel abfindet, spielt dem Urteil zufolge keine Rolle. (Az. V ZR 33/19) Damit bleiben die für das Immobilienkaufrecht zuständigen Richterinnen und Richter ihrer bisherigen Linie treu, obwohl ein anderer BGH-Senat in seinem Rechtsgebiet seit 2018 einen eigenen Weg geht. Dabei geht es um das sogenannte Werkvertragsrecht, das etwa bei Streitigkeiten zwischen Bauherr und Architekt zum Einsatz kommt.

Nur eine Brexit-Folge? Britischer Handelseinbruch mit vielen Facetten

LONDON: Für die britische Regierung ist es ein herber Schlag, für Brexit-Gegner eine erwartbare Folge: Der britische Handel mit der EU ist im ersten Monat nach dem vollständigen EU-Austritt des Landes deutlich eingebrochen. Um 40,7 Prozent seien die Exporte in die Staatengemeinschaft im Januar im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Die Importe brachen ebenfalls ein, um 28,8 Prozent. Das machte sich auch im Gesamtbild bemerkbar: Aus- und Einfuhren sanken demnach insgesamt um je rund ein Fünftel. Es handele sich um den größten monatlichen Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Januar 1997.

Corona-Hilfen fließen wieder - Wo war die Lücke für Betrug im System?

BERLIN: Rund eine Woche lang mussten Unternehmen auf wichtige Corona-Hilfen vom Staat verzichten. Den Grund hatte das Wirtschaftsministerium am vergangenen Freitag klammheimlich auf einer Internetseite veröffentlicht: Betrugsverdacht. «In einigen Fällen» könnten sich Schwindler unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen haben. Alle Abschlagszahlungen, also Vorschüsse auf die tatsächlichen Hilfen, wurden sofort gestoppt, die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Jetzt, nach einer Woche, fließt das Geld wieder «in vollem Umfang», wie eine Sprecherin am Freitag erklärte. Am Nachmittag bereits meldete das Ministerium: Sämtliche Anträge, die vom vorübergehenden Stop der Abschlagszahlungen betroffen waren, seien bereits «zur Auszahlung angewiesen» worden.

Vereinfachter Zugang zu Kurzarbeit soll verlängert werden

BERLIN: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Regeln für einen vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni verlängern. Eine entsprechende Verordnung solle noch im März im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Die Regeln sind bis Ende dieses Monats befristet. Es gebe aber weiterhin große Unsicherheiten, begründete Heil das Vorhaben. Kurzarbeit sei das wichtigste Instrument im Kampf um Arbeitsplätze und habe Arbeitsplätze in vielen Branchen gesichert. Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter reduzieren, springt die Bundesagentur für Arbeit (BA) ein und ersetzt einen Teil des weggefallenen Nettoeinkommens durch das Kurzarbeitergeld. So sollen Krisenzeiten überbrückt werden, ohne dass Betriebe gezwungen sind, Mitarbeiter zu entlassen.

Heimische Rohmaterialien sollen Batterieherstellung in Europa stärken

BRÜSSEL: Nachhaltige Rohmaterialien auch aus Europa sollen die Batterieherstellung in der EU voranbringen und die E-Auto-Industrie stärken. Die EU-Kommission will zu der umweltfreundlichen Beschaffung von Materialien wie Lithium, Nickel und Kupfer einen Runden Tisch einrichten und eine Liste mit Richtlinien veröffentlichen, wie sie nach einem Treffen der EU-Batterieallianz am Freitag ankündigte. Neben Mitgliedern der Kommission nahmen daran Minister aus 14 EU-Staaten teil, darunter Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire betonte, dass Europas Unabhängigkeit bei der Elektromobilität immer wichtiger werde. «Wir müssen investieren, investieren, investieren. Wir müssen mit China und den USA mithalten, um eine Wirtschaftsmacht im 21. Jahrhundert zu bleiben», sagte er. Eine große Herausforderung sei der Fachkräftemangel. Bis zu 800.000 Facharbeiter sollen laut Le Maire bis 2025 eine Weiterbildung erhalten, um fit für die Arbeit in der E-Industrie zu sein.

Die EU-Batterieallianz wurde 2017 von EU-Kommissar Maros Sefcovic gegründet, um Europa bei der stark durch Asien geprägten Batteriezellproduktion voranzubringen. Die Allianz vernetzt 14 EU-Mitgliedstaaten, die Europäische Investitionsbank sowie 500 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen, die sich am Aufbau einer Batterie-Industrie beteiligen. Parallel dazu haben Deutschland und weitere Staaten bereits zwei milliardenschwere Batterieprojekte auf den Weg gebracht. Das Bundswirtschaftsministerium ist mit knapp drei Milliarden Euro beteiligt. Das Geld soll unter anderem an den Standort des US-Elekrobauers Tesla in Brandenburg gehen.

Weinabsatz in Italien gesunken - Verband fordert Not-Destillation

ROM: In Italien ist wegen vieler Schließungen in der Corona-Pandemie der Weinkonsum stark eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr lagerten rund 150 Millionen Liter mehr Wein in den Weinkellern, weil Restaurants, Bars und Weinhandlungen im In- und Ausland lange geschlossen hatten, teilte der Landwirtschaftsverband Coldiretti mit. Insgesamt seien das am 31. Januar dieses Jahres 6,9 Milliarden Liter gewesen.

Der Export italienischer Weine ist den Angaben des Verbands zufolge im vergangenen Jahr verglichen mit 2019 um 2,2 Prozent zurückgegangen, was einem Wert von rund 6,29 Milliarden Euro entspricht. Coldiretti fordert deshalb von der Regierung schnelle Hilfen über rund 150 Millionen Euro und eine «Notfall-Destillation». Damit könnten 25.000 Liter an Desinfektionsgelen hergestellt werden, die derzeit meist aus dem Ausland eingeführt würden, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag weiter.

Der Verband warnte vor einer schwierigen Zukunft für den Export-Sektor von Agrar-Produkten «Made in Italy». In dem Wirtschaftsbereich steckten Hunderttausende Jobs von Personal, das auf den Feldern arbeite bis zu Händlern oder Transportfirmen.

In Betrugsaffäre um Corona-Hilfen auch Finanzministerium unter Druck

BERLIN: In der Debatte um den Betrug mit Corona-Hilfen werden auch Vorwürfe an die Spitze des Finanzministeriums laut. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll das Bundeswirtschaftsministerium bereits im vergangenen Herbst bei der Erstellung der Programme zur November- und Dezemberhilfe und jüngst der Überbrückungshilfe III einen automatischen Abgleich mit Daten der Finanzämter als zusätzliche Sicherheitslinie verlangt haben. Das betrifft etwa den Abgleich von Kontonummer, Umsatzsteuer- und Steuer-ID. Das Finanzministerium habe aber mitgeteilt, dass dies «entbehrlich» und zudem nicht zügig umsetzbar sei, hieß es am Freitag in Berlin. Aus dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium waren zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten.

Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin «Business Insider» berichtet, dass das Finanzministerium Datenabgleiche trotz wiederholter Warnungen abgelehnt habe, da es den Angaben von Steuerberatern und Anwälten vertraut habe. Das Finanzministerium sei im November und Dezember bis zur Staatssekretärsebene wiederholt vor Betrug gewarnt worden, wenn es bei Anträgen auf Corona-Hilfen wie November- oder Dezemberhilfen keinen automatischen Datenabgleich mit Finanzämtern geben sollte.

In einem Schreiben vom 21. Dezember 2020 aus der politischen Leitung des Bundesfinanzministeriums heißt es laut «Business Insider», dass die Einbindung von Steuerberatern und Rechtsanwälten - nur sie dürfen Anträge stellen - zu einer «möglichst missbrauchsfreien, aber gleichzeitig unbürokratischen Vergabe der öffentlichen Mittel» beitrage. Die Übermittlung etwa der Bankverbindung, die eine eindeutige Identifikation der Antragssteller erlauben würde, sei «entbehrlich», da die Finanzverwaltung auf die von den Berufsträgern gemachten Angaben vertrauen könne. Durch die Prüfung der Angaben eines Unternehmens durch einen Steuerberater oder Anwalt bestehe ein «wirksamer Missbrauchsschutz».

Daimler ruft in China rund 2,6 Millionen Mercedes-Fahrzeuge zurück

STUTTGART: Nach dem Rückruf in den USA bessert Daimler nun auch in China eine Vielzahl von Mercedes-Benz-Fahrzeugen wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem nach. Betroffen sind rund 2,6 Millionen Autos quer durch die Modellpalette, wie aus einer Mitteilung der Behörden vom Freitag hervorgeht. Daimler bestätigte den Rückruf, ohne Zahlen zu nennen.

Der Fehler könnte den Angaben zufolge dazu führen, dass das System bei einem Unfall eine falsche Position des Fahrzeugs meldet. Ein Update der Software des Notrufsystems soll Abhilfe schaffen. In den USA hat Daimler wegen des möglichen Fehlers schon Mitte Februar knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen.

VW-Konzern meldet insgesamt viel mehr Verkäufe - Europa tief im Minus

WOLFSBURG: Die weltweiten Verkäufe des Volkswagen-Konzerns haben im Februar wieder deutlich zugelegt - auf dem Heimatmarkt Westeuropa sieht es nach den Corona-Einbrüchen aber nach wie vor düster aus. Vor allem dank sehr starker Zuwächse in China stand verglichen mit dem Vorjahresmonat ein Auslieferungsplus von 19,3 Prozent auf knapp 652.000 Fahrzeuge in der Gesamtstatistik, wie aus am Freitag vorgelegten Zahlen hervorgeht.

Der Februar 2020 war in China jedoch von einem erheblichen Abschwung infolge der Pandemie geprägt gewesen, so dass die Verkäufe der VW-Gruppe für die Volksrepublik einschließlich Hongkong gegenüber jenem Niveau nun fast vervierfacht werden konnten.

In Westeuropa dagegen zeigt die Zurückhaltung der Kunden weiter Spuren: Hier lag das Minus zum Vorjahreszeitraum bei mehr als einem Fünftel (21,7 Prozent). Auch der nordamerikanische Markt blieb mit einem Rückgang von 6,3 Prozent schwach, während es im übrigen Asien-Pazifik-Raum mit plus 11,6 Prozent klar aufwärts ging.

Unter den einzelnen Konzernmarken ist die Entwicklung ebenfalls weiter uneinheitlich. Der Trend zeigt insgesamt aber nach oben. Die Kernmarke VW Pkw meldete für den Februar eine Steigerung der Verkäufe um knapp 30, Audi um gut 31 und Porsche um gut 33 Prozent. Auch im besonders konjunktursensiblen Geschäft der schweren Nutzfahrzeuge von MAN und Scania gab es deutliche Zuwächse, ebenso bei den Luxusmarken. Probleme hatten dagegen besonders Seat mit minus 19 Prozent und die leichten VW-Nutzfahrzeuge mit minus 17 Prozent.

Altmaier: Auszahlung der Corona-Hilfen startet ab sofort wieder

BERLIN: Von der Corona-Krise betroffene Unternehmen erhalten ab sofort wieder Abschlagszahlungen des Bundes im Rahmen der November-, Dezember- und Überbrückungshilfe III. «Die Abschlagszahlungen für Corona-Hilfsprogramme starten heute wieder», sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der «Rheinischen Post» (Freitag). «Das ist eine gute Nachricht für unsere Unternehmen. Aufgrund von Betrugsfällen mussten die Abschlagszahlungen zuvor kurzfristig angehalten werden.»

Die Bundesregierung hatte die Zahlungen nach mehreren Betrugsfällen Ende vergangener Woche gestoppt. «Die kurzzeitige Unterbrechung der Abschlagszahlungen war rechtlich geboten und notwendig, um im Austausch mit den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden, aber auch dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem Bundesfinanzministerium Unregelmäßigkeiten zu prüfen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wiederholung derartiger Betrugsversuche künftig zu verhindern», sagte eine Ministeriumssprecherin dem Blatt.

Seit November wurden mit Stand Freitag nach Angaben des Ministeriums bereits rund 9,6 Milliarden Euro an die Betroffenen überwiesen. Bei der November- und Dezemberhilfe seien damit bereits 96 Prozent der Abschlagszahlungen auf den Konten der Empfänger. Die weitere Auszahlung der November- und Dezemberhilfe werde von den Ländern vorgenommen.

Das Wirtschaftsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, es bestehe «in einigen Fällen» der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen wurden. Dabei gehe es um Abschlagszahlungen, also quasi Vorschüsse auf die Staatshilfen, und um reguläre Auszahlungen.

Verbraucherpreise ziehen an - Kraftstoffe deutlich teurer

WIESBADEN: Nach dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung zieht die Teuerung in Deutschland weiter an. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. «Damit hat die Inflationsrate nach dem Ende der temporären Senkung der Mehrwertsteuersätze zum Jahreswechsel im zweiten Monat in Folge fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht», erklärte die Wiesbadener Behörde. Im Januar hatte sie bereits eine Rate von 1,0 Prozent gemessen, nach minus 0,3 Prozent im Dezember. Gegenüber dem Vormonat Januar stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,7 Prozent. Die Statistiker bestätigten damit vorläufige Daten.

Ölpreise geben etwas nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 69,32 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 31 Cent niedriger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 Cent auf 65,67 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt kurz vor dem Wochenende. Generell bleibe die Spekulation auf eine stärkere Nachfrage vorerst das bestimmende Thema am Ölmarkt. Der Preis für Rohöl aus den USA hatte zu Beginn der Woche den höchsten Stand seit über zwei Jahren erreicht.

Marktbeobachter verwiesen allerdings auch auf Kursschwankungen bei den Ölpreisen im Verlauf der Woche. Offenbar beginne die jüngste Rally am Ölmarkt an Kraft zu verlieren, sagte Rohstoffexpertin Vandana Hari vom Analysehaus Vanda Insights in Singapur. Zuletzt hatten unter anderem ein billionenschweres Konjunkturprogramm in den USA und Fortschritte bei den Corona-Impfungen die Ölpreise beflügelt.

Eurokurs gibt nach - Starker US-Dollar belastet

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Freitag nach drei Tagen mit Kursgewinnen wieder etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1955 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht bis knapp an die Marke von 1,20 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1969 Dollar festgesetzt.

Eine breit angelegte Dollar-Stärke stoppte vorerst die Kurserholung des Euro. Der US-Dollar legte am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zu und belastete im Gegenzug den Euro. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der ersten März-Woche kräftig gefallen war, hatte es in den vergangenen Handelstagen eine Kurserholung gegeben.

Erneut richtete sich der Fokus auf die Entwicklung der Renditen für Staatsanleihen. Am Markt wurde die aktuelle Dollar-Stärke mit einem Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen erklärt. Dies locke verstärkt Kapital in die USA. Am Morgen wurde eine zehnjährige US-Staatsanleihe mit einer Rendite von 1,58 Prozent gehandelt und damit deutlich höher als am Vortag. Zum Vergleich: Deutsche Bundesanleihen mit der gleichen Laufzeit rentieren derzeit mit minus 0,33 Prozent.

BMW will CO2-Ausstoß bei Stahlproduktion senken

MÜNCHEN: BMW will den CO2-Ausstoß bei der Stahlherstellung für seine Autos in den nächsten zehn Jahren um zwei Millionen Tonnen senken. Dafür investiert der Autokonzern in ein Verfahren zur CO2-freien Stahlherstellung, das das junge US-Unternehmen Boston Metal entwickelt hat.

Einkaufsvorstand Andreas Wendt sagte am Freitag, Stahl werde auch künftig zu den wichtigsten Werkstoffen im Autobau gehören. Er gehöre aber zu den Rohstoffen und Komponenten mit den höchsten CO2-Emissionen in der Herstellung. BMW verarbeite in Europa mehr als eine halbe Million Tonnen Stahl pro Jahr. Aber «im Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen rund zwei Millionen Tonnen unter dem heutigen Wert liegen».

Bei der herkömmlichen Herstellung von Stahl mit Kohle entsteht in den Hochöfen Kohlendioxid. Boston Metal verwendet Strom, um mittels der sogenannten Schmelzoxidelektrolyse Roheisen herzustellen, das dann zu Stahl verarbeitet wird. Mit Strom aus erneuerbaren Quellen wäre diese Form der Stahlproduktion CO2-frei. Boston Metal will in den kommenden Jahren Demonstrationsanlagen aufbauen, um das Verfahren für die Stahlproduktion im industriellen Maßstab zu wettbewerbsfähigen Kosten weiterzuentwickeln. BMW investiert eine nicht genannte Summe in das Gründerunternehmen.