Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

GM ruft über 68.000 E-Autos zurück - Gefahr von Batteriebränden

DETROIT/WASHINGTON: Der größte US-Autobauer General Motors (GM) muss wegen Feuergefahr zahlreiche Elektrofahrzeuge vom Typ Chevrolet Bolt EV zurückrufen.

Die US-Verkehrsbehörde NHTSA warnte Besitzer am Freitag, die Autos wegen des Risikos von Batteriebränden nicht in Garagen oder in der Nähe von Häusern abzustellen. Laut GM sind weltweit insgesamt 68.667 Fahrzeuge der Modelljahre 2017 bis 2019 betroffen, davon entfalle mit 50.925 Stück der Großteil auf den US-Markt. Der Autobauer untersucht das Problem nach eigenen Angaben noch, will aber ab 17. November Updates der Batterien-Software durchführen. Die Batterien stammen laut GM von LG Chem aus Südkorea.

Dax kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Nach einem moderaten Auf und Ab ist der Dax am Freitagnachmittag um 0,04 Prozent auf 13.058,09 Punkte gestiegen. Sein Wochengewinn beläuft sich insbesondere nach dem beeindruckenden Tagesgewinn am Montag angesichts der Impfstoff-Euphorie auf aktuell 4,6 Prozent. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte legte am Freitag um 0,35 Prozent auf 28.432,17 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,10 Prozent vor. Der Euro stieg und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1815 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1791 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,51 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 145,89 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 175,09 Punkte zu.

Forscher kritisieren Vorschlag für Besteuerung im Homeoffice

BERLIN: Ein Analyst der Deutschen Bank hat in einem Aufsatz Steuern für Arbeitnehmer im Homeoffice ins Spiel gebracht - und damit auch Kritik und Spott in den sozialen Medien ausgelöst. Auch Wirtschaftsforscher halten die Vorschläge für wenig zielführend. «Hätte gedacht, man sollte wegen des Klimawandels und der überfüllten Straßen und ÖPNV die Leute fiskalisch nicht dafür bestrafen, dass sie zuhause bleiben», schrieb etwa Jan Schnellenbach, Wirtschaftsprofessor an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus auf Twitter. Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, nannte die Vorschläge «schräg».

Mündige Verbraucher: EU-Kommission legt neue Agenda vor

BRÜSSEL: Europas Verbraucher sollen mit mehr Informationen dabei unterstützt werden, umweltfreundliche und lang haltbare Produkte zu kaufen. Zudem sollen sie beim Einkauf im Internet besser vor Praktiken wie versteckter Werbung geschützt werden. Das ist das Ziel einer neuen Verbraucheragenda, die die Europäische Kommission am Freitag vorlegte. Der Fünf-Jahres-Plan richtet sich auch gegen sogenanntes Greenwashing - also scheinbare Umweltfreundlichkeit.

Studie: Dax-Konzerne erholen sich von Corona-Geschäftseinbruch

FRANKFURT/MAIN: Deutschlands Börsenschwergewichte haben im dritten Quartal einen Teil des coronabedingten Einbruchs vom Frühjahr wettgemacht. Die meisten der 30 Dax-Konzerne zeigten «klare Erholungstendenzen», sagte Hubert Barth, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung Deutschland, am Freitag. Der Gesamtumsatz der Top-Konzerne stieg gegenüber dem zweiten Quartal - dem Höhepunkt der Corona-Krise - um 16 Prozent auf rund 330 Milliarden Euro, wie aus einer Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens hervorgeht. Es war der höchste Wert in einem dritten Quartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Erlöse leicht um 0,4 Prozent zu.

Unternehmensberater erwarten anhaltende Rezession in Europa

MÜNCHEN: Die Unternehmensberatung PwC rechnet für Europa mit «einer anhaltenden Rezession und längerfristig eingeschränktem Konsumverhalten». Die Wirtschaftsleistung dürfte nach einem Einbruch um 9 Prozent im laufenden Jahr nächstes Jahr um 5,5 Prozent zulegen. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt werde dieses Jahr voraussichtlich um 7 Prozent einbrechen und nächstes Jahr auf 98,5 Prozent der Wirtschaftsleistung vor der Corona-Krise steigen, teilte PwC Strategy& am Freitag in München mit.

Bund: BER-Finanzlücke 2021 könnte 660 Millionen Euro betragen

BERLIN/SCHÖNEFELD: Bei ungünstigem Verlauf der Corona-Pandemie droht 2021 am neuen Hauptstadtflughafen BER eine deutlich größere Finanzlücke als in diesem Jahr. Die Planung für den schlimmsten Fall sieht vor, dass Bund und Länder bis zu 660 Millionen Euro zuschießen, wie es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums. In diesem Jahr sind es 300 Millionen. Über den Brief der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn an den Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler berichtete am Freitag zuvor der RBB; Hagedorn beruft sich auf das Verkehrsministerium.

Autoindustrie fordert Ladesäulen-«Gipfel»

BERLIN: Das deutsche Netz der Ladesäulen für E-Autos muss aus Sicht der Autoindustrie schleunigst ausgebaut werden. Die Weichen dazu sollen nach den Vorstellungen des Branchenverbandes VDA zügig bei einer Konferenz mit Bund, Ländern und Kommunen sowie Vertretern weiterer Branchen gestellt werden. «Ich möchte einen Ladenetz-Gipfel mit allen Playern, und der sollte noch vor Weihnachten stattfinden», sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). Daran sollten laut Müller außer Bund, Ländern und Kommunen auch Gebäudewirtschaft, Mineralölfirmen, Parkhausbetreiber und Flughäfen teilnehmen. «Ein Spitzengespräch zum Thema Ladesäulen zwischen Bundesverkehrsministerium, Bundeswirtschaftsministerium und der Branche ist derzeit in Planung», teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Berlin auf Anfrage mit.

VW hält Investitionen trotz Corona stabil - Hälfte in neue Themen

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern will trotz der hohen Unsicherheit durch die Corona-Krise seine Investitionen in den kommenden fünf Jahren stabil halten. Gleichzeitig steckt der größte Autohersteller der Welt knapp die Hälfte der geplanten Gesamtausgaben von etwa 150 Milliarden Euro bis einschließlich zum Jahr 2025 in Zukunftstechnologien wie alternative Antriebe und Digitalisierung. Wie das Unternehmen am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung zur Fünfjahresplanung in Wolfsburg mitteilte, fließen 73 Milliarden Euro in den Ausbau von Elektromobilität, Hybridtechnik oder mehr eigene Software. Für E-Antriebe werden mit 35 Milliarden Euro noch einmal 2 Milliarden Euro mehr veranschlagt als bei der letzten Planung Ende 2019, für Digitales ist der Betrag mit 27 Milliarden ungefähr doppelt so hoch.

VW-Betriebsratschef Osterloh: Politik muss mehr tun im Umbruch der Branche

WOLFSURG: Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat die Politik erneut zu einer stärkeren Unterstützung der Autoindustrie im Umbruch aufgefordert. «Mindestens genauso wichtig wie Milliardenbudgets sind ein gemeinsames Verständnis für den Wandel und ausreichend Planungssicherheit», sagte Osterloh am Freitag in Wolfsburg im Anschluss an die Investitionsplanungsrunde des Autobauers. Dafür brauche es alle, Belegschaft, Führungskräfte, Vorstand und die Politik. «An Letztere denke ich besonders mit Blick nach Berlin und Brüssel und Dauerbrenner-Themen wie Ladeinfrastruktur und schnelles Internet», sagte Osterloh. VW setze auf klimafreundlichere Antriebe und stärkere Vernetzung.

Noch kein Krisenende: VW-Konzern verkauft im Oktober wieder weniger

WOLFSBURG: Nach der leichten Stabilisierung im September verbucht der Volkswagen-Konzern wieder sinkende Verkaufszahlen. Die Auslieferungen des weltgrößten Autoherstellers nahmen im Oktober um 4,9 Prozent ab im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wie VW am Freitag mitteilte, konnten insgesamt 903.200 Fahrzeuge an die Kunden gebracht werden. Zuvor hatte sich das von der Corona-Krise belastete Geschäft im September zunächst etwas gefangen, als die VW-Gruppe zwischenzeitlich 3,3 Prozent mehr Autos absetzte.

Auch der besonders wichtige Markt China schwächelt erneut, hier wurde der Konzern im Oktober 3,3 Prozent weniger Fahrzeuge los. In Nordamerika lag das Minus bei 9,8, in der Heimatregion Westeuropa bei 6,4 Prozent. Der Asien-Pazifik-Raum ohne China und Hongkong entwickelte sich dagegen mit plus 3,3 Prozent solider. Seit dem Jahresbeginn liegen die Konzernverkäufe 17,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, in den westeuropäischen Märkten mehr als ein Viertel.

Unter den einzelnen Marken konnte Audi seinen Aufwärtstrend fortsetzen, die Ingolstädter lieferten 9,8 Prozent mehr Wagen aus als im Oktober 2019. Auf Jahressicht sah es aber auch hier eher düster aus (minus 10,3 Prozent). Außer den Luxusablegern Bentley, Bugatti und Lamborghini rutschten alle anderen Marken im abgelaufenen Monat ab - so etwa die Kernmarke Volkswagen Pkw um 7,4, Porsche um 8,8 und Seat um 11,4 Prozent. Die leichten Nutzfahrzeuge lieferten über ein Zehntel weniger Exemplare aus als vor einem Jahr.

Erholung der Wirtschaft von Corona-Einbruch etwas schwächer

LUXEMBURG: Die Wirtschaft der Eurozone hat sich im Sommer nicht ganz so stark wie erwartet vom Corona-Einbruch im Frühjahr erholt. Die Wirtschaftsleistung (BIP) lag im dritten Quartal 12,6 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist das stärkste Wachstum seit Beginn der Aufzeichnungen 1995. In der ersten Erhebung hatte Eurostat für die Monate Juli bis September noch ein etwas stärkeres Wachstum von 12,7 Prozent gemeldet. Analysten waren von einer Bestätigung der ersten Erhebung ausgegangen.

In den Ländern mit der Euro-Währung gab es im dritten Quartal das stärkste Wachstum in Frankreich mit 18,2 Prozent, während die deutsche Wirtschaftsleistung um 8,2 Prozent zulegte. Der Wachstumsschub im Sommer folgte einem schweren Einbruch im Frühjahr. Während der ersten Corona-Welle war das BIP im Euroraum im zweiten Quartal um 11,8 Prozent eingebrochen.

Trotz des Rekordwachstums in den Sommermonaten hat die Konjunktur in den 19 Mitgliedsstaaten der Eurozone den Corona-Einbruch nicht vollständig wettmachen können. Wie die Statistikbehörde weiter mitteilte, war die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 4,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

Nach der starken Erholung im Sommer trübten sich die Konjunkturaussichten zuletzt wieder ein. Wegen einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie haben viele Staaten in Europa starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen und damit die Wirtschaft erneut spürbar gebremst, wenn auch nicht so stark wie im Frühjahr.

Ölpreise sinken - Überraschender Anstieg der US-Ölreserven belastet

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Sie haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,02 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 40,51 Dollar.

Nach einem starken Preisanstieg im Verlauf der Woche standen die Ölpreise seit Donnerstagnachmittag unter Druck. An den Finanzmärkten rückte die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und der starke Anstieg der Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund.

Außerdem war am Markt bekannt geworden, dass die Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche überraschend zugelegt hatten. Die offiziellen Daten zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl der US-Regierung zeigten einen Anstieg um 4,3 Millionen Barrel auf 488,7 Millionen Barrel. Zuvor war der Interessenverband American Petroleum Institute (API) noch von einem Rückgang der amerikanischen Ölreserven ausgegangen.

Steigende Ölreserven können ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot oder eine sinkende Nachfrage sein und belasten in der Regel die Ölpreise. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl in den Monaten Oktober bis Dezember angesichts neuer Corona-Lockdowns gesenkt.