Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.10.20 | Überblick

USA weiten Sanktionen gegen Ortega-Regierung in Nicaragua aus

WASHINGTON/MANAGUA: Wegen ihrer Beteiligung an «korrupten und repressiven Aktivitäten» der nicaraguanischen Regierung haben die USA Sanktionen gegen zwei weitere Funktionäre und eine Bank verhängt. Die Generalstaatsanwältin Ana Julia Guido und der Sekretär im Präsidialamt, Paul Oquist, seien mit Vermögenssperren belegt worden, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. Guido habe politisch motivierte Strafverfahren gegen friedliche Demonstranten eingeleitet, Oquist sei für die Verschleierung von Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

Auch die Vermögenswerte des Finanzinstituts Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Nacional in den Vereinigten Staaten werden eingefroren, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Die autoritäre Regierung von Präsident Daniel Ortega nutze weiterhin Staatsgelder zum privaten Vorteil und ignoriere die Forderungen des nicaraguanischen Volkes nach Reformen, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin.

Bislang hat die US-Regierung Sanktionen gegen zwei Dutzend Regierungsvertreter und Familienangehörige von Ortega verhängt. Ihm werden politische Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen gegen Oppositionelle vorgeworfen. Proteste im April 2018 wurden blutig niedergeschlagen - es gab mehr als 300 Tote sowie Hunderte Festnahmen. Im November 2021 stehen in Nicaragua Wahlen an.

Venezuelas Präsident bekommt mehr Machtbefugnisse

CARACAS: In Venezuela hat die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Eigentumsverhältnisse bei Joint Ventures der staatlichen Ölgesellschaft PSVDA geändert werden können. Dies teilte der Vorsitzende der Versammlung und Vizepräsident der Sozialistischen Partei, Diosdado Cabello, nach Medienberichten mit. Das Gesetz ist eine Reaktion auf Sanktionen der USA. Es soll Präsident Nicolás Maduro erlauben, neue Ölgeschäfte mit Privatfirmen und Staaten vertraulich zu unterzeichnen.

Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Aus Mangel an Devisen und wegen zahlreicher Sanktionen kann das einst reiche Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Immer wieder fällt der Strom aus. Selbst Benzin ist in dem Staat, der eines der Länder mit den größten Ölreserven der Welt ist, mittlerweile Mangelware. Die Ölproduktion liegt darnieder. Aus Protest gibt es immer wieder Demonstrationen.

Deutschland soll Hilfe für Anti-Corona-Kampf aus Brüssel bekommen

BRÜSSEL: Deutschland und andere Staaten sollen zur Bewältigung der Corona-Krise Millionenhilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds bekommen. Insgesamt sollen 132,7 Millionen Euro für Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Kroatien, Ungarn und Portugal freigegeben werden, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Es handele sich um Vorauszahlungen an Länder, die die Hilfe beantragt hatten. Das Europäische Parlament und der Rat müssen dem Vorschlag der Kommission noch zustimmen.

Insgesamt plant die EU-Kommission ein Hilfspaket in Höhe von rund 823 Millionen Euro aus dem EU-Solidaritätsfonds. Neben den Corona-Hilfen soll Geld in den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Kroatien im März (683,7 Millionen Euro) und nach den Überschwemmungen im Karpatenvorland in Polen im Juni (7 Millionen Euro) fließen.

Mit dem EU-Solidaritätsfonds leisten sich die EU-Staaten im Katastrophenfall untereinander Hilfe. Er wurde 2002 nach Überschwemmungen in Mitteleuropa eingerichtet. Seitdem wurden rund 5,5 Milliarden Euro in mehr als 90 Katastrophenfällen wie Überschwemmungen, Waldbränden, Stürmen oder Erdbeben in Anspruch genommen. Seit einer Änderung im April kann auch bei schweren Gesundheitsnotständen Geld fließen.

Dax legt am Ende einer starken Woche etwas zu

FRANKFURT/MAIN: Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche hat sich der Dax am Freitag nur mit Mühe im Plus gehalten. Nachdem der deutsche Leitindex zunächst noch etwas von Konjunkturhoffnungen profitiert hatte, rutschte er zwischenzeitlich ins Minus und stand am frühen Nachmittag wieder 0,17 Prozent höher bei 13.065,00 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein Gewinn von rund 3 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg am Freitag um 0,46 Prozent auf 27.961,87 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,5 Prozent zu. Der Euro profitierte von überraschend starken Konjunkturdaten aus der Eurozone und notierte zuletzt bei 1,1804 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1765 (Mittwoch: 1,1770) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8500 (0,8496) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 145,94 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 174,73 Zähler zu.

Studie: Zahl der Start-ups stagniert - Aussichten durchwachsen

FRANKFURT/MAIN: Der Aufschwung in der Gründerszene Deutschlands ist im vergangenen Jahr zum Erliegen gekommen. Die staatliche Förderbank KfW schätzt die Zahl der Start-ups auf rund 70.000 - ebenso viele wie 2018. Zuvor war die Zahl kräftig gewachsen: 2016 hatte es 54.000 Start-ups gegeben und 2017 etwa 60.000.

Wirtschaftsnobelpreis: Top-Ökonomen favorisieren US-Forscher

FRANKFURT/MAIN: Für den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis sind nach Einschätzung von Top-Ökonomen viele Forscher aus den USA unter den Favoriten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Amerikaner dominieren die lange Historie der Auszeichnung, die 2019 an die Ökonomen Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer für ihre Verdienste im Kampf gegen Armut ging. An diesem Montag (12.10.) gibt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm den Gewinner bekannt.

Berliner Flughafen-Aufsichtsrat berät über Finanzlücken

SCHÖNEFELD: Millionenschwere Finanzierungslücken am neuen Hauptstadtflughafen BER beschäftigen seit Freitagvormittag den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft. Wegen des Passagierzahleinbruchs in der Corona-Krise erhält das Unternehmen schon in diesem Jahr 300 Millionen Euro von den Ländern Berlin, Brandenburg und dem Bund. Für nächstes Jahr ist ein Bedarf von rund 500 Millionen Euro im Gespräch. Ergebnisse der Sitzung sollten am späten Nachmittag in Schönefeld bekannt gegeben werden.

Umfrage bei Vorständen: Wirtschaft auf Erholungskurs

MÜNCHEN: Die Stimmung in vielen deutschen Konzernen ist nach einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte «überraschend optimistisch». Deloitte hat nach eigenen Angaben im September 100 Finanzvorstände von Großunternehmen befragt. Ergebnis: «Nur bei 23 Prozent herrscht noch der Krisenmanagement-Modus, während sich 39 Prozent bereits in der Erholungsphase und weitere 38 Prozent schon zurück auf ihrem Vorkrisen-Wachstumskurs sehen.»

Weg frei für neues Logo Nutri-Score auf Lebensmittel-Verpackungen

BERLIN: Das neue Logo Nutri-Score kann ab November auf breiter Front starten, damit Kunden gesündere Lebensmittel im Supermarkt leichter erkennen. Der Bundesrat stimmte am Freitag einer Verordnung zu, die den Rechtsrahmen für eine freiwillige Nutzung auf Packungen von Fertigprodukten schafft. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte, sie erwarte von den Lebensmittelunternehmen, «dass sie Farbe bekennen und ihr Sortiment umfassend kennzeichnen». Auch Verbraucherschützer forderten eine flächendeckende Verwendung.

Pakistan erklärt Heuschreckenplage für beendet

ISLAMABAD: Pakistan hat die Heuschreckenplage im Land für beendet erklärt. Diese Woche seien die letzten Bezirke von den Tieren befreit worden, sagte der Koordinator des Nationalen Heuschreckenkontrollzentrums, Moazzam Ejaz, am Freitag in Islamabad. Experten warnen jedoch vor weiteren Heuschreckenschwärmen, die aus den Nachbarländern über das südasiatische Land herfallen und noch in diesem Jahr die Ernte in Teilen des Landes bedrohen könnten.

Im Februar hatte Pakistan den Notstand ausgerufen und die Plage als «schlimmsten Heuschreckenbefall seit mehr als zwei Jahrzehnten» bezeichnet. Pakistans Wirtschaft ist stark von der Landwirtschaft abhängig. Etwa ein Fünftel des Bruttoinlandprodukts wird in der Branche erwirtschaftet, vor der Corona-Pandemie arbeiteten rund 40 Prozent der Beschäftigten des Landes in der Landwirtschaft.

Euronext bekommt wie erwartet Zuschlag für italienische Börse

AMSTERDAM/LONDON: Die italienische Börse soll wie erwartet an die Euronext gehen. Der bisherige Eigentümer, die Londoner Börse, verkauft die Borsa Italiana an die Mehrländerbörse Euronext - zumindest dann, wenn die EU den Verkauf zur Auflage für die geplante 27 Milliarden Dollar teure Übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv macht. Die italienische Börse werde bei der Transaktion mit 4,325 Milliarden Euro bewertet, teilte die London Stock Exchange (LSE) am Freitag in London mit.

An dem Borsa-Italiana-Deal sind auch die staatliche italienische Förderbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) und die Bank Intesa Sanpaolo beteiligt. Diese sollen rund 700 Millionen Euro beisteuern. CDP soll dafür eine Anteil von rund 7 Prozent der Euronext erhalten, Intesa wird mit etwas mehr als einem Prozent beteiligt sein. Der Amsterdamer Börsenbetreiber Euronext will zur Finanzierung der Übernahme neue Aktien für 2,4 Milliarden Euro platzieren.