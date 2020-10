Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Corona: Hoffnung auf baldige Ausnahmen für österreichische Exklaven

MITTELBERG: Das Kleinwalsertal und die Gemeinde Jungholz in Österreich haben in den vergangenen Tagen keine einzige neue Corona-Infektion gemeldet - und sind aus deutscher Sicht dennoch Risikogebiete. Die Fahrt in die beiden Exklaven ist aber nur durch Bayern möglich. Deshalb fordern nun mehr als 10.500 Unterstützer einer Online-Petition Ausnahmeregeln: Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes soll demnach nur für den Rest der österreichischen Bundesländer Vorarlberg und Tirol gelten.

Bei einem Treffen regionaler Politiker am Freitag zur Gründung des grenzübergreifenden Arbeitskreises «Plattform Kleinwalsertal» machte der österreichische Staatssekretär für Mobilität, Magnus Brunner (ÖVP), Hoffnung auf eine baldige Ausnahmeregelung: «Die Signale sind in den letzten Stunden dahin gegangen.» Die Entscheidung werde aber in Berlin getroffen: «Wir haben es noch nicht schriftlich.»

Der Bürgermeister von Mittelberg im Kleinwalsertal, Andi Haid, sagte: «Wir sind froh, wenn es so kommt.» Dem Gebiet drohe mit seiner Abhängigkeit vom Tourismus bei einer länger andauernden Reisewarnung ein «wirtschaftlicher Totalschaden».

Trumps Corona-Infektion sorgt für Nervosität am Aktienmarkt

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Verlusten auf die Nachricht reagiert, dass sich US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Dax notierte am Nachmittag 1,24 Prozent tiefer bei 12.573,21 Punkten. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor am Freitag 1,29 Prozent auf 26.995,58 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 1,1 Prozent ein. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1712 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1752 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8509 Euro gekostet. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent.

Untreue-Prozess gegen Ex-VW-Manager beginnt im November

BRAUNSCHWEIG/WOLFSBURG: Der Prozess gegen zwei ehemalige VW-Vorstandsmitglieder und zwei frühere VW-Personalmanager wegen des Verdachts der Untreue soll am 19. November beginnen. Dies teilte das Landgericht Braunschweig am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, für überhöhte Gehälter und Bonuszahlungen an Betriebsratsmitglieder mitverantwortlich gewesen zu sein. Durch die Festlegung der Zahlungen hätten sie gegen Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes verstoßen. Nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ist dem VW-Konzern durch überhöhte Gehälter und Boni an insgesamt fünf Betriebsratsmitglieder im Zeitraum von Mai 2011 bis Mai 2016 wahrscheinlich ein Schaden von mehr als fünf Millionen Euro entstanden. (Az. 16 KLs 406 Js 59398/16 (85/19))

US-Arbeitsmarkt setzt Erholung von Corona-Schock fort

WASHINGTON: Der US-Arbeitsmarkt hat sich im September weiter von seinem schweren Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Arbeitslosigkeit ging deutlich zurück, die Beschäftigung stieg weiter. Auch die Löhne legten etwas zu. Unter dem Strich deutet der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung jedoch auf ein abnehmendes Erholungstempo hin. Zudem liegt die Arbeitslosigkeit immer noch deutlich höher als vor der Krise. Wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte, sank die Arbeitslosenquote von 8,4 Prozent im August auf 7,9 Prozent im September. Der Rückgang fiel damit wesentlich deutlicher aus, als Analysten erwartet hatten.

Heil will bald Vorschläge für Recht auf Homeoffice vorlegen

BERLIN: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, dass er bald Vorschläge für ein Recht auf Homeoffice und entsprechende Arbeitszeitregelungen vorlegen will. Er wolle dafür einen «Ordnungsrahmen» schaffen, sagte der SPD-Politiker am Freitag in der Haushaltsdebatte des Bundestages. «Wenn Sie das einen Rechtsanspruch nennen, ist es genau das, was ich will.» Da wo Homeoffice praktisch nicht möglich sei, müssten Unternehmen sagen können, das gehe betrieblich nicht. «Aber da, wo es möglich ist, Beschäftigten es zu verwehren mit dem einfachen Prinzip «Nein», das soll nicht mehr möglich sein», sagte Heil. Das heiße den Beschäftigen einen rechtlichen Anspruch zu geben.

Prognos-Studie: Deutsche Einheit «klassische Win-win-Situation»

FRANKFURT/BERLIN: Die Deutsche Einheit hat sich nach Einschätzung von Prognos-Forschern als «klassische Win-win-Situation» erwiesen. «Die wirtschaftliche Bilanz des vereinten Deutschlands nach 30 Jahren zeigt: «Blühende Landschaften» gibt es in Ost und West, Nord und Süd», heißt es in einer Studie des Berliner Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmens für ZDFzeit, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt. «Gleichwohl sind das faktische und wahrgenommene Wohlstandsniveau weiterhin verschieden. Diese Unterschiede beruhen allerdings auf einem zunehmenden Stadt-Land-Gefälle und einer andersartigen Branchen- und Unternehmensstruktur ? die Himmelsrichtung spielt dabei keine Rolle.»

Kaum Feierlaune - Firmen streichen Weihnachtsfeiern in Corona-Zeiten

BERLIN: Knapp drei Monate vor Weihnachten rechnet die deutsche Veranstaltungsbranche angesichts der Corona-Pandemie mit massiven Einbußen im Weihnachtsgeschäft. «In diesem Jahr geht die Zahl der Weihnachtsfeiern in den meisten Unternehmen gegen Null», sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO), Bernd Fritzges, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband vertritt rund 600 Veranstaltungsplaner aus großen und mittelständischen Unternehmen, die Meetings und Firmenevents planen und zu denen auch Weihnachtsfeiern zählen. Weihnachtsfeiern hätten in der Regel einen langen Vorlauf. In größeren Unternehmen begönnen die Planungen dafür im Frühjahr oder Sommer. Viele Unternehmen hätten sich daher gar nicht erst an die Planungen gesetzt.

EZB verstärkt Arbeit an digitalem Euro - Testphase ab Mitte Oktober

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter intensivieren ihre Arbeit an einem digitalen Euro. «Die Menschen in Europa bezahlen, sparen und investieren immer häufiger auf elektronischem Weg. Unsere Aufgabe ist es, das Vertrauen in unsere Währung zu sichern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Euro für das digitale Zeitalter gerüstet ist», sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Freitag. «Wir sollten darauf vorbereitet sein, einen digitalen Euro einzuführen, sollte dies erforderlich werden.» Technisch würde ein digitaler Euro dem Bitcoin ähneln. Aber im Gegensatz zu der Kryptowährung stünde er unter Aufsicht einer Zentralbank.

Nur jeder Fünfte will im Herbst oder Winter verreisen

BERLIN: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und zahlreicher Reisewarnungen will nur jeder fünfte Deutsche im kommenden Herbst oder Winter verreisen. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur planen acht Prozent eine Reise ins Ausland, zwölf Prozent wollen im Inland Urlaub machen. 66 Prozent haben sich bereits entschieden, den ganzen Herbst und Winter zu Hause zu bleiben. Acht Prozent sind noch unentschlossen, fünf Prozent machten keine Angaben Zum Vergleich: Im vergangenen Herbst und Winter verreisten noch 41 Prozent der Befragten - 23 Prozent ins Ausland und 18 Prozent innerhalb Deutschlands.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Freitag weiter nachgegeben. Am Vorabend waren die Preise bereits stark gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,16 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 83 Cent auf 37,90 Dollar. Damit sieht es für die Rohölpreise auf Wochensicht nach dem zweiten Verlust in Folge aus.

Neben einer immer noch schwachen Nachfrage wegen der Corona-Krise trübten enttäuschende Nachrichten aus den USA den Ausblick am Markt. Nach ergebnislosen Gesprächen im US-Kongresse schwanden zuletzt die Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket noch vor der Wahl im November.

Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sorgte bei der Weltreservewährung Dollar zudem für Nachfrage. Die US-Währung gilt in Zeiten der Unsicherheit als sicherer Hafen. Da Öl international in Dollar gehandelt wird, wird hierdurch der Rohöl-Import im Verhältnis teurer.