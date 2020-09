Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.20 | Überblick

Herausforderer Biden wirft Trump Versagen in der Corona-Krise vor

WILMINGTON: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump in der Corona-Krise «chaotisches Missmanagement» vorgeworfen. Trump verstehe immer noch nicht, dass sich die Wirtschaft nicht vollständig erholen könne, bis die Pandemie unter Kontrolle gebracht worden sei, sagte Biden am Freitag. Solange es täglich Zehntausende Neuinfektionen und rund 1000 Todesfälle gebe, könne es keine «volle wirtschaftliche Erholung» geben, mahnte Biden vor Journalisten in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

«Wenn der Präsident seinen Job gemacht hätte, hätte es nicht so schlimm werden müssen», sagte Biden weiter. Falls Trump die Bedrohung des Virus im Januar und Februar ernst genommen hätte oder zumindest im März und April entschlossen gehandelt hätte, wäre die Lage nie derart außer Kontrolle geraten, sagte Biden. Bis heute sei der Präsident auch kein Vorbild, was das Tragen von Masken oder das Einhalten eines Sicherheitsabstands zum Eindämmen der Pandemie angehe. «Es ist fast so, als wäre es ihm egal», behauptete Biden. Er tritt bei der Wahl am 3. November gegen den Republikaner Trump an.

Umstrittener Tony Abbott zum britischen Handelsberater ernannt

LONDON: Der frühere australische Premierminister Tony Abbott ist trotz Gegenwind zum Handelsberater der britischen Regierung ernannt worden. Das gab die britische Handelsministerin Liz Truss am Freitag in London bekannt. An der Ernennung hatte es zuvor viel Kritik gegeben, da Abbott bereits mehrfach mit homophoben und frauenfeindlichen Äußerungen oder Zweifeln am menschengemachten Klimawandel aufgefallen ist.

Premierminister Boris Johnson und sein Gesundheitsminister sicherten dem 62-jährigen australischen Politiker jedoch ihre Unterstützung zu und lobten seine Kompetenz in Handelsfragen. Abbott soll auf seinem neuen Posten eine wichtige Rolle in den Verhandlungen über Freihandelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase spielen. Der konservative Politiker führte die australische Regierung von 2013 bis 2015 an. Geboren wurde er in London.

Dax nach US-Jobdaten wieder mit leichtem Plus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Freitagnachmittag wieder die Gewinnzone erreicht. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 0,11 Prozent auf 13.072,74 Punkte. Zuvor war ein relativ positiver Bericht vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht worden. Im August fiel die Arbeitslosenquote von 10,2 Prozent im Vormonat auf 8,4 Prozent. Deutlicher als der Dax bewegte sich am Freitag der MDax der mittelgroßen Werte nach oben mit 0,63 Prozent auf 27.394,49 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,3 Prozent vor. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,48 Prozent am Vortag auf minus 0,49 Prozent. Der Euro gab nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten nach auf zuletzt 1,1819 US-Dollar.

Jugendherbergen beklagen geringe Auslastung und fehlende Schulfahrten

BERLIN: Der durch die Corona-Krise bedingte Rückgang von Übernachtungen in Hotels und Pensionen stellt auch Jugendherbergen vor erhebliche Probleme. Das Deutsche Jugendherbergswerks (DJH) geht für das Jahr 2020 von einem Rückgang bei Umsatz und Übernachtungen von etwa 80 bis 90 Prozent aus, wie Justin Blum, Sprecher des Verbandes, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Insbesondere der Wegfall eines Großteils des Klassenfahrtgeschäftes mache den etwa 450 im DJH organisierten Betrieben zu schaffen, sagte Blum. Viele Herbergen würden deshalb ihren Betrieb nach dem Sommergeschäft wieder einstellen.

Weil für erweiterte Autohilfen - aber keine neue Abwrackprämie

HANNOVER: Vor dem nächsten Spitzentreffen zur schwierigen Lage der Autoindustrie hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil für weitere Hilfen ausgesprochen. «Impulse für die Nachfrage» seien weiterhin «dringend erforderlich», sagte der SPD-Regierungschef aus Hannover der «Rheinischen Post». Es gehe dabei jedoch nicht um eine reine Neuauflage der Forderung von Abwrackprämien für ältere Autos auch beim Kauf moderner Verbrenner-Fahrzeuge. Mit dieser hatten sich Weil, Markus Söder (CSU) aus Bayern und Winfried Kretschmann (Grüne) aus Baden-Württemberg schon zuvor nicht durchsetzen können.

Stark steigende Neuzulassungen - Caravaning-Branche boomt

DÜSSELDORF: Reisemobile als fahrbare Wohnzimmer sind in Deutschland inmitten der Corona-Pandemie so gefragt wie noch nie. Nach einem Rekordhalbjahr schossen die Neuzulassungen der Freizeitfahrzeuge insgesamt mit einem Plus von 85,6 Prozent im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat regelrecht in die Höhe, teilte der Caravaning Industrie Verband am Freitag zum Start der Leitmesse Caravan Salon in Düsseldorf mit. Mit mehr als 16.000 neu zugelassenen Reisemobilen und Caravans sei ein neuer Höchstwert für einen einzelnen Monat erreicht worden. Seit Jahresbeginn seien damit mehr als 70.000 Neuzulassungen registriert - ein Plus von mehr als 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

VW will 50.000 Diesel-Einzelkläger mit Einmalzahlungen entschädigen

WOLFSBURG/KARLSRUHE: Nach den jüngsten Urteilen des Bundesgerichtshofs (BGH) zum Abgasskandal stellt der VW-Konzern weiteren rund 50.000 Dieselkunden Schadenersatz in Aussicht. Mit mehr als der Hälfte dieser Einzelkläger laufen über Anwaltskanzleien bereits Gespräche über ein entsprechendes Vergleichsangebot, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Unternehmen erfuhr. Davon seien die Verhandlungen in etwa 7000 Fällen inzwischen erfolgreich beendet. Es soll Einmalzahlungen geben, die jeweils individuell berechnet werden. Wer das Geld annimmt, kann auch das Auto behalten. Die Alternative ist, das Urteil im eigenen Verfahren abzuwarten. Dann können Kläger unter Umständen den Kaufpreis abzüglich eines Betrags für die Nutzung des Fahrzeugs erhalten - sie müssen den Wagen jedoch an Volkswagen zurückgeben.

«Corona-Tarifpaket»: Bahn und EVG in wichtigen Punkten einig

BERLIN: Die Deutsche Bahn (DB) und die Gewerkschaft EVG haben sich in den Tarifverhandlungen im Zuge der Corona-Krise in wichtigen Punkten verständigt. Der bundeseigene Konzern sprach am Freitag von deutlichen Fortschritten. Auch aus Sicht der EVG ist in zahlreichen Fragen Übereinstimmung erzielt worden, es seien allerdings noch «wesentliche Themen» offen. Vorgesehen ist für das «Corona-Tarifpaket» der Bahn zufolge, dass die Löhne zum 1. Januar 2022 in Höhe des Inflationsausgleichs zwischen mindestens 0,5 und maximal 1,5 Prozent steigen. Die vorgesehene Laufzeit beträgt demnach 24 Monate bis Ende Februar 2023. Entlassungen als Folge der Corona-Krise sollen bei dem Staatskonzern ausgeschlossen werden.

US-Arbeitslosenquote geht weiter auf 8,4 Prozent zurück

WASHINGTON: In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach der Zuspitzung in der Corona-Krise weiter entspannt. Im August fiel die Arbeitslosenquote von 10,2 Prozent im Vormonat auf 8,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten für August im Mittel nur einen Rückgang der Quote auf 9,8 Prozent erwartet. Im August wurden in den USA 1,4 Millionen neue Jobs geschaffen, wie das Ministerium mitteilte. Im Juli hatte diese Zahl bei 1,8 Millionen gelegen. Im April hatte die Arbeitslosenquote wegen der Corona-Krise mit 14,7 Prozent den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht.

Deutsche Industrie erhält weniger Aufträge als erwartet

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat im Juli weniger Aufträge erhalten als erwartet. Gegenüber dem Vormonat seien zwar 2,8 Prozent mehr Aufträge eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit einem Zuwachs um 5,0 Prozent gerechnet. Allerdings folgt der jüngste Anstieg auf einen sehr starken Zuwachs im Juni, der mit 28,8 Prozent sogar noch etwas kräftiger ausfiel als bisher bekannt. Der Auftragsschub war eine Folge der Corona-Krise, in der die Bestellungen zunächst stark rückläufig gewesen waren. Der Aufholprozess habe sich im Juli zwar verlangsamt, er dürfte sich aber auch in den nächsten Monaten fortsetzen, hieß es vom Bundeswirtschaftsministerium.

Ryanair bekommt in Corona-Krise neues Geld von Anlegern

DUBLIN: Europas größter Billigflieger Ryanair hat sich nach dem monatelangen Geschäftsausfall durch die Corona-Krise frisches Geld von Anlegern besorgt. Mit der Ausgabe neuer Aktien sammelte das Unternehmen brutto rund 400 Millionen Euro ein, wie es am Freitagmorgen in Dublin mitteilte. Mit dem Geld will die Gesellschaft ihre Liquiditätslage weiter verbessern und sich für einen möglichen Ausbau des Geschäfts rüsten. Die Ryanair-Aktie drehte im Freitagshandel ins Plus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier infolge des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise rund ein Fünftel an Wert eingebüßt.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,70 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 40,99 Dollar.

Belastet werden die Rohölpreise derzeit vor allem durch zwei Entwicklungen. Zum einen sorgt der allgemein stärkere US-Dollar für eine geringere Nachfrage aus vielen Ländern. Da Erdöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, halten sich Interessenten außerhalb des Dollarraums oft zurück, wenn der Dollarkurs steigt.

Ein zweiter Belastungsfaktor ist die zuletzt trübere Stimmung an den Aktienmärkten. Nach einer Rekordserie haben die amerikanischen Börsen am Donnerstag scharf nachgegeben. Rohöl gilt als eher riskante Anlageform, die durch fallende Aktienkurse oft belastet wird.

Euro stabil über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1850 US-Dollar und damit so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1813 Dollar festgelegt.

Am Freitag blicken die Anleger vor allem in Richtung USA. Nachmittags steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung auf dem Programm. Analysten rechnen mit einer weiteren Besserung, allerdings in langsamem Tempo. In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren in den USA viele Millionen Menschen arbeitslos geworden. Von diesen Stellenverlusten ist bisher weniger als die Hälfte aufgeholt worden.