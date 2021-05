Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/05/2021 | Aktualisiert um: 22:35 | Überblick

Deutsche Projekte für europäische Wasserstoff-Allianz

BERLIN: Die EU plant eine große Wasserstoff-Allianz - am Freitag werden dazu mögliche deutsche Projekte vorgestellt. Bekanntgegeben werden sie (09.00 Uhr) von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie per Videobotschaft von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Konkret geht es um ein EU-weites Wasserstoffprojekt - ein sogenanntes IPCEI-Projekt. Ziel der EU ist es, bei der Wasserstofftechnologie die Nummer 1 weltweit zu werden. Die deutschen Projekte werden nun an die EU gemeldet. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, die Wasserstofftechnologie mit Milliardensummen zu fördern.

Vor allem «grüner» Wasserstoff, für dessen Herstellung Ökostrom eingesetzt wird, soll beim klimafreundlichen Umbau von Produktionsprozessen in der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Umstritten ist aber, in welchen Bereichen genau «grüner» Wasserstoff zum Einsatz kommen soll - also etwa in der Stahlindustrie, bei Autos und Flugzeugen oder bei der Wärmeversorgung. Derzeit ist der Energieträger noch knapp und vergleichsweise teuer.

Euro pendelt um Marke von 1,22 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag unter dem Strich nur wenig von der Stelle bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2205 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2198 (Mittwoch: 1,2229) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8198 (0,8177) Euro.

Die Kursschwankungen zwischen Euro und Dollar hielten sich in engen Grenzen. Konjunkturdaten aus den USA fielen durchwachsen aus. Während die wöchentlichen Antragszahlen aus Arbeitslosenhilfe auf eine anhaltende Erholung am US-Jobmarkt hindeuteten, enttäuschten Auftragsdaten aus der Industrie. Damit kamen die Zahlen weder dem Dollar noch dem Euro zugute.

Jedoch nimmt in den Vereinigten Staaten die geldpolitische Debatte Fahrt auf. Nach Notenbankvizechef Richard Clarida äußern sich immer mehr Notenbanker in Richtung einer perspektivisch weniger großzügigen Ausrichtung. Vorerst geht es darum, über eine Verringerung der immensen Wertpapierkäufe zu sprechen. Zurzeit führt die Fed dem Finanzsystem mit Anleihekäufen monatlich 120 Milliarden Dollar zu. Damit sollten die Finanzierungskonditionen günstig gehalten und die Wirtschaft in der Pandemie unterstützt werden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86068 (0,86330) britische Pfund, 133,42 (133,16) japanische Yen und 1,0967 (1,0958) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1891 Dollar gehandelt. Das waren etwa fünf Dollar weniger als am Vortag.

Genfer Autosalon: Wiedereröffnung mit neuem Format im Februar 2022

GENF: Fünf Monate nach der neu konzipierten Auto- und Mobilitätsmesse IAA in München will auch der Genfer Autosalon (GIMS) wieder für Aussteller und Besucher öffnen - ebenfalls in neuer Form. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, können sich Aussteller bis Mitte Juli anmelden. Der Genfer Autosalon vom 19. bis zum 27. Februar 2022 «verspricht eine spannungsgeladene Weiterentwicklung zu werden, die sich deutlich vom bisherigen Format abheben wird», teilte die GIMS-Stiftung mit. Details zum Konzept kündigte sie für die kommenden Wochen an.

Wegen der Corona-Pandemie war der Genfer Autosalon 2020 und 2021 ausgefallen. GIMS-Generaldirektor Sandro Mesquita sagte: «Mein Team und ich können es kaum erwarten, unser Konzept den Ausstellern und anschliessend der Öffentlichkeit zu präsentieren.» Er hoffe, dass die Corona-Vorschriften es «erlauben werden, unsere Vision zum Leben zu erwecken». Der Genfer Autosalon zog in vergangenen Jahren rund 600.000 Besucher an und gilt als größte öffentliche Veranstaltung in der Schweiz.

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) soll nach fast 70 Jahren in Frankfurt vom 7. bis 12. September erstmals in München stattfinden - als IAA Mobility, mit weniger Ausstellungsfläche in den Hallen und mehr Außenaktionen rund um die Mobilität in der ganzen Stadt.

Bienen weiter in Gefahr: EU kommt beim Schutz nur langsam voran

BRÜSSEL: Beim Schutz von Bienen, Schmetterlingen und Co. vor giftigen Pflanzenschutzmitteln und anderen Umweltgefahren kommt die Europäische Union nur langsam voran. Drei Jahre nach der Ankündigung gezielter Maßnahmen verzeichnete die EU-Kommission am Donnerstag zwar Fortschritte. Der Kampf gegen die Ursachen gestalte sich aber nach wie vor schwierig, hieß es. Die Zahlen sind dieselben wie 2018: Jede zehnte Bienen- und Schmetterlingsart in Europa sei vom Aussterben bedroht, bei einem Drittel schrumpfe der Bestand.

Die Bestäuber sind für die Produktion von Lebensmitteln unverzichtbar. Vier von fünf Kulturpflanzen und wilden Blütenpflanzen seien zumindest teilweise von der Bestäubung durch Tiere abhängig, erläuterte die Kommission. Unter anderem Pestizide setzen Bienen und anderen Bestäubern aber schwer zu. Die Behörde hatte deshalb im Juni 2018 ein Maßnahmenbündel aufgelegt.

Als Erfolg wertete die Kommission unter anderem den Aufbau eines EU-weiten Systems zur Überwachung der Arten und ihres Rückgangs. Auch die Information der Öffentlichkeit sei vorangekommen. Gegen Verlust von Lebensräumen und Auswirkungen von Pestiziden müsse jedoch mehr getan werden, befand die Behörde. Sie verwies darauf, dass in ihren Strategien zur gesunden Agrarproduktion und zum Schutz der Biodiversität spezifische Ziele bis 2030 festgelegt seien. Unter anderem soll der Einsatz von chemischen Pestiziden um 50 Prozent verringert werden.

Insekten spielen in den heimischen Ökosystemen eine zenrale Rolle. Von den knapp 50.000 hierzulande vorkommenden Tierarten sind mehr als 33.000, also fast 70 Prozent, Insekten.

Dax rutscht ins Minus ab

FRANKFURT/MAIN: Der Dax ist am Donnerstagnachmittag nach vorübergehendem Dreh ins Plus wieder in negatives Terrain abgerutscht. Zuletzt stand ein Minus von 0,24 Prozent auf 15.412,94 Punkte zu Buche. Für den MDax ging es um 0,46 Prozent auf 32.930,56 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,20 Prozent auf 4039,56 Zähler. Der Euro kostete zuletzt 1,2193 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2229 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,25 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 144,44 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,18 Prozent auf 169,94 Punkte.

Merkel mahnt mehr Tempo beim Netzausbau an

WILSTER: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze angemahnt. «Nordlink» alleine löse Deutschlands Energie- und Netzprobleme nicht, sagte sie am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Stromleitung zwischen beiden Ländern. Norddeutschland müsse besser mit Süddeutschland verbunden werden. Dann erst könne «Nordlink» seine ganze Kraft entfalten. «Daran müssen wir sehr viel schneller arbeiten.»

Studie: Großteil der Börsen-Konzerne ohne Frauen im Vorstand

BERLIN: Mehr als die Hälfte der großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland hat keine Frau im Vorstand. Das ergab eine Studie der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte (Fidar), die an diesem Donnerstag in Berlin vorgestellt wird. Demnach sitzt in 103 von 186 untersuchten Konzernen keine einzige Frau in der Vorstandsetage. Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Frauenanteil in den Vorständen im Vergleich zum Vorjahr auf 13 Prozent (plus 2,3 Prozentpunkte). Ausgewertet wurden Konzerne in den Börsenindizes Dax, MDax und SDax sowie die im regulierten Markt an der Börse notierten, paritätisch mitbestimmten Unternehmen zum Stichtag 15. Januar 2021 und aktualisiert bis zum 22. März dieses Jahres.

Deutsche Bank: Dividende realistisch - Aktionäre kritisieren Boni

FRANKFURT/MAIN: Dank weiterhin gut laufender Geschäfte macht die Deutsche Bank ihren Anteilseignern zunehmend Hoffnung auf die erste Gewinnausschüttung nach zwei Nullrunden. Es sei «realistisch ..., dass wir nächstes Jahr wieder eine Dividende an unsere Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten können», sagte Konzernchef Christian Sewing bei der digitalen Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns am Donnerstag. Schon vor der Hauptversammlung hatte Sewing berichtet, dass der Aufwärtstrend nach dem besten Jahresstart seit 2014 anhalte. Ein «weiterhin guter Geschäftsverlauf im zweiten Quartal» bestärke den Vorstand in der Erwartung, 2021 Erträge «auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres» (24 Mrd Euro) zu erreichen.

Handelskrieg: USA und China nehmen erstmals wieder Kontakt auf

PEKING/WASHINGTON: Erstmals seit der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden haben die Unterhändler der USA und Chinas in ihrem andauernden Handelskrieg miteinander Kontakt aufgenommen. Die neue US-Handelsbeauftragte Katherine Tai sprach am Donnerstag mit Chinas Vizepremier Liu He, wie in Peking und Washington mitgeteilt wurde. «Beide Seiten hatten einen offenen, pragmatischen und konstruktiven Austausch», berichtete Chinas Handelsministerium. Ähnlich sprach das Büro der US-Handelsbeauftragten von einem «freimütigen» Dialog. Eine solche Wortwahl deutet in der diplomatischen Sprache meist auf Meinungsverschiedenheiten hin.

Erstmals seit Jahren wieder mehr als 300.000 neue Wohnungen gebaut

WIESBADEN: Der Wohnungsbau in Deutschland hat im Corona-Krisenjahr 2020 den höchsten Stand seit 2001 erreicht. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen erhöhte sich um 4,6 Prozent auf 306.376 Einheiten, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der im Jahr 2011 begonnene Anstieg habe sich damit weiter fortgesetzt. Eine höhere Zahl an fertiggestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2001 gegeben (326.187). Der Wohnungsbau in Deutschland boomte auch in der Corona-Krise.

Nach Gerichtsschlappe: Bayer ändert den Kurs im US-Glyphosatstreit

LEVERKUSEN: Der Agrarchemiekonzern Bayer ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, im Glyphosat-Streit in den USA einen Schlussstrich zu ziehen und die Kosten für mögliche zukünftige Klagen zu deckeln. Nachdem ein US-Richter am Mittwoch in Kalifornien einen Deal über zukünftige Klagen abgelehnt hatte, gaben die Leverkusener am Donnerstag einen Kurswechsel bekannt in dem Rechtsstreit, der seit der Übernahme von Monsanto 2018 schwelt. Es geht um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup, der Glyphosat enthält. Bayer betont, dass Roundup bei sachgemäßer Verwendung sicher sei.

US-Autoriese GM will Produktion in fünf Werken wieder aufnehmen

DETROIT: Der US-Autobauer General Motors (GM) fährt die Produktion in fünf bisher wegen Chipmangels geschlossenen Werken wieder an. Betroffen seien zwei Standorte in Mexiko, jeweils ein Betrieb in den USA und Kanada und ein weiterer in Südkorea, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Standorte in Kanada und Mexiko sind für den Hersteller besonders wichtig, da dort die bei Familien besonders populären SUV-Modelle GMC Terrain und der Chevrolet Equinox vom Band laufen. Diese beiden Fahrzeuge werden auch oft von Autovermietern angekauft. Beobachter werteten die Nachricht als positives Zeichen, die Aktie zog im vorbörslichen Handel an.

Da die gesamte Autoindustrie von der Chipknappheit betroffen ist, dürfte der Wiederanlauf der Fabriken GM in eine stabilere Position zurückbringen. Der Hersteller will seine ursprünglichen Gewinnziele in diesem Jahr treffen, Konkurrent Ford dagegen hatte wegen des Chipmangels bereits einen verhaltenen Ausblick abgegeben.

US-Wirtschaft nimmt zu Jahresbeginn Fahrt auf

WASHINGTON: Die US-Wirtschaft hat zu Jahresbeginn Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im ersten Quartal annualisiert 6,4 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine vorläufiges Ergebnis wurde damit bestätigt. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer leichten Revision auf 6,5 Prozent gerechnet.

Das Wachstum hat sich im Vergleich zum Schlussquartal 2020 beschleunigt, als die Wirtschaft um auf das Jahr hochgerechnet 4,3 Prozent gewachsen war. Das Ministerium erklärte die Beschleunigung mit der Lockerung von Corona-Beschränkungen und staatlichen Unterstützungszahlungen.

Da amerikanische Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet sind, sind sie nicht direkt mit europäischen Wachstumsdaten vergleichbar. In Europa wird keine Annualisierung vorgenommen.

Womöglich entscheidende Verhandlungsrunde zur EU-Agrarreform startet

BRÜSSEL: Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten, der EU-Agrarministerien und des Europaparlaments sind in die womöglich entscheidenden Verhandlungsrunden zur Reform der europäischen Agrarpolitik gestartet. EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski äußerte sich auf Twitter am Donnerstag optimistisch, dass eine Einigung möglich ist.

Derweil warf der grüne Europa-Abgeordnete Martin Häusling den EU-Ländern vor, dass aufgrund ihrer «unwilligen» Haltung die Verhandlungen scheitern könnten. Umweltauflagen würden «gnadenlos aufgeweicht, Ökoregelungen werden auf ein Minimum runtergefahren», kritisierte Häusling in einer Pressemitteilung.

Seit langem wird um die Reform der - im Zeitraum von 2023 bis 2027 - 270 Milliarden Euro umfassenden EU-Agrarpolitik gerungen. Eigentlich hätte die Reform bereits seit Anfang dieses Jahres in Kraft sein sollen, die Beteiligten hatten es aber nicht geschafft, einen Kompromiss zu erreichen. Gestritten wird unter anderem darum, wie konkret Umweltanforderungen für Fördergelder künftig sein müssen.

Die Agrar-Gelder sind der größte Posten im EU-Budget, die Landwirtschaft ist für einen großen Teil der EU-Treibhausgasemissionen verantwortlich. Für die Jahre 2021 bis 2027 haben die EU-Staaten knapp 390 Milliarden Euro vorgesehen. Die EU-Kommission hatte 2018 eine Reform für die Jahre 2021 bis 2027 vorgeschlagen. Weil bis 2021 und 2022 bereits eine Übergangsphase gilt, wird sich aber frühestens ab 2023 etwas ändern.

Altmaier: Verbraucher profitieren von Stromnetzausbau

WILSTER: Durch den milliardenschweren Ausbau der Stromnetze in Europa werden nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) langfristig die Strompreise sinken. «Die Energiewende wird insgesamt günstiger und preiswerter für den Verbraucher, wenn sie europäisch ist, weil wir nur in ganz wenigen Ausnahmefällen eine Situation haben, dass nirgendwo der Wind weht und die Sonne scheint und die Wasserkraft nicht verfügbar ist», sagte Altmaier am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Stromleitung «Nordlink» zwischen Deutschland und Norwegen.

Die rund zwei Milliarden Euro teure Stromtrasse zwischen dem schleswig-holsteinischen Wilster und dem norwegischen Tonstad verbindet erstmals die Strommärkte beider Länder und gilt als Meilenstein der Energiewende. Sie ermöglicht Norwegen den Zugang zu deutschem Windstrom und im Gegenzug Deutschland den Zugang zu Strom aus den gewaltigen norwegischen Wasserkraftwerken.

Durch die Integration der Strommärkte steigt laut Altmaier auch die Versorgungssicherheit. Der Minister bezeichnete den Start von «Nordlink» als Zeitenwende, weil zum ersten Mal der Nachweis erbracht werde, dass mit Erneuerbaren Energien eine sichere Stromversorgung rund um die Uhr möglich ist. «Die Erneuerbaren schaffen es, das Stromnetz aus eigener Kraft stabil zu halten, das ist etwas, was weltweit Beachtung findet.»

Ölpreise geben etwas nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,46 Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 39 Cent auf 65,82 Dollar.

Seit Dienstag gab es bei den Ölpreise nur vergleichsweise wenig Bewegung, nachdem sie in den Handelstagen zuvor stark gestiegen waren. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bremste die Sorge vor einem Anstieg der Ölexporte durch das Opec-Mitglied Iran einen weiteren Anstieg. Nach jüngsten Verhandlungen haben sich Fortschritte auf dem Weg zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran abgezeichnet und damit eine Lockerung der Sanktionen der USA gegen den wichtigen Förderstaat.

Außerdem steht die Entwicklung der Ölreserven in den USA im Fokus. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl stärker als erwartet gefallen. Dies konnten den Ölpreise aber keinen neuen Auftrieb verleihen.

Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen nach seinen Vortagesverlusten knapp unter 1,22 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2191 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2229 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet, nachdem der Kurs am Dienstag auf 1,2266 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres gestiegen war. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA. Auf dem Programm stehen eine weitere Schätzung zur Wirtschaftsleistung im ersten Quartal, wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt und Zahlen zum Auftragseingang. Die Daten könnten für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen.

Weiter zulegen konnte der chinesische Yuan. Im Handel mit dem Dollar erreichte die Währung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ein Hoch seit knapp drei Jahren. Erstmals seit der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden haben die Unterhändler der USA und Chinas in ihrem Handelsstreit Kontakt aufgenommen. Zuletzt hatten Unterhändler beider Seiten im vergangenen August während der Präsidentschaft von Präsident Donald Trump miteinander gesprochen.