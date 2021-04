Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 15/04/2021 | Aktualisiert um: 22:40 | Überblick

Französische Winzer befürchten nach Frost Milliarden-Schaden

PARIS: Nach Frostnächten zu Monatsbeginn drohen französischen Winzern einer Verbandseinschätzung zufolge milliardenschwere Einbußen. Erste Informationen aus den Weinregionen des Landes ergaben, dass rund ein Drittel der Weinproduktion verloren ist, teilte der französische Bauernverband Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Paris mit. Generalsekretär Jérôme Despey schätze, dass dies für die Branche «mindestens zwei Milliarden Euro weniger Umsatz» bedeute.

Nach milden und frühlingshaften Temperaturen Ende März gab es Anfang April in vielen französischen Regionen wieder Minusgrade. Winzer entfachten auf ihren Feldern Feuer und entzündeten Kerzen, um ihre Stöcke vor dem Frost zu bewahren. Betroffen von dem Temperatureinbruch waren unter anderen auch Obstbauern. Die Regierung von Premierminister Jean Castex hatte der Agrarbranche bereits finanzielle Unterstützung zugesagt, unter anderem aus einem landwirtschaftlichen Katastrophentopf.

EU-Minister erörtern Corona-Aufbauhilfen

BRÜSSEL: Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise beschäftigt am Freitag die EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Konkret geht es vor allem um die Umsetzung der bereits vor Monaten beschlossenen Wiederaufbauhilfen im Wert von 750 Milliarden Euro. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht die Ratifizierung der nötigen Beschlüsse vorerst gestoppt. Auch sind die Aufbaupläne der EU-Staaten noch nicht fertig. Zuletzt kam unter anderem von der Europäischen Zentralbank die Warnung vor Verzögerungen.

Vor der Online-Sitzung der Minister aus allen 27 EU-Staaten (ab 15.00 Uhr) berät am Vormittag (ab 09.30 Uhr) die Eurogruppe. Dabei geht es unter anderem um Pläne für ein einheitlicheres Insolvenzrecht, was wegen der Corona-Krise an Bedeutung gewinnen könnte. Darüber hinaus beraten die Minister der 19 Staaten des Währungsraums über Pläne der EZB, den Euro möglicherweise auch als digitale Währung einzuführen. In einer Runde der Eurostaaten mit den übrigen EU-Staaten steht erneut die gemeinsame Einlagensicherung Edis zur Debatte. Das Projekt kommt aber seit Jahren kaum voran.

Italiens Regierung beschließt weitere Corona-Hilfen

ROM: Italiens Regierung hat Corona-Wirtschaftshilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro beschlossen. Das wurde am Donnerstagnachmittag aus Regierungskreisen bekannt. Die Mittel seien für Unternehmen und die Wirtschaft bestimmt. Der Plan müsse noch vom Parlament gebilligt werden. Es handelt sich ein weiteres Unterstützungspaket, nachdem die Regierung zuvor bereits Hilfen von rund 32 Milliarden Euro verabschiedet hatte.

Gleichzeitig schätzt die Regierung den Informationen zufolge, dass die Verschuldung prozentual gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr bei 11,8 Prozent liegen werde. «Ein sehr hohes Niveau», wie es hieß. Das sei den Wirtschaftshilfen und dem Rückgang des BIP geschuldet. Das BIP-Wachstum wird für 2021 bei 4,5 Prozent erwartet. In den folgenden Jahren rechnet die Regierung den Angaben zufolge mit einem stetig sinkenden Defizit.

Italiens Wirtschaft litt stark unter der Corona-Pandemie. Zuletzt hatten viele Gastronomen und Geschäftstreibende, die seit Monaten ihre Läden wegen der Pandemie schließen müssen, bei Protesten lautstark ihren Frust über die Maßnahmen der Regierung gezeigt. Medienberichten zufolge stehen derzeit mögliche Öffnungen im Mai im Raum.

Klagen über Gartenzwerg-Knappheit in Großbritannien

WHITMINSTER: In Großbritannien sind offensichtlich die Gartenzwerge knapp geworden. «Wir haben leider seit sechs Monaten keinen Zwerg mehr gesehen», sagte Ian Byrne von der Highfield Garden World im englischen Whitminster dem Sender BBC. Die Garden Centre Association bestätigte die hohe Nachfrage, die sich dem Verband zufolge allerdings auch auf andere Gartenartikel bezieht.

«Gärtnern war sehr populär während des Lockdowns», sagte Verbandschef Iain Wylie. Der Ansturm auf Gartenzentren sei enorm gewesen. «Gleichzeitig hatten wir schwierige Zeiten, weil die Lieferketten unter Druck geraten sind.» Seinen Angaben zufolge war die Branche auch von der Unterbrechung der Lieferketten betroffen, als das festgefahrene Containerschiff Ever Given tagelang die Durchfahrt durch den Suezkanal blockierte. Auch die Outdoor Furniture Association berichtete laut BBC von Engpässen.

Batteriefabrik von Opel-Mutter soll 2025 in Kaiserslautern anlaufen

AMSTERDAM: Die geplante Batteriefertigung des Opel-Mutterkonzerns Stellantis in Kaiserslautern soll Ende 2025 anlaufen. Das teilte Stellantis-Chef Carlos Tavares am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Autoherstellers mit. Die Batteriefabrik im nordfranzösischen Douvrin solle hingegen bereits zwei Jahre früher starten, also Ende 2023. Das Aktionärstreffen wurde wegen der Corona-Epidemie als Onlineveranstaltung abgehalten.

Fiat Chrysler (FCA) und der Peugeot-Hersteller PSA hatten sich am Jahresbeginn zu Stellantis zusammengeschlossen, Opel ist die einzige deutsche Marke. PSA hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, mit dem französischen Energiegiganten Total und dessen Tochtergesellschaft Saft Milliarden in den Aufbau einer europäischen Batteriefertigung zu investieren. Das Vorhaben wird von den Regierungen in Deutschland und Frankreich mit zusammen 1,3 Milliarden Euro unterstützt. EU-Länder wollen rechtzeitig zum Boom von Elektroautos Batteriefabriken aufbauen. Nach früheren Informationen von Opel-Chef Michael Lohscheller werden in Kaiserslautern 2000 Arbeitsplätze geschaffen.

«Die Versorgung mit Batterien wird entscheidend sein, wird strategisch sein», sagte Tavares. Der Konzern wolle deshalb zusätzliche Fertigungen in Nordamerika und in Europa aufbauen. Darüber solle noch im laufenden Jahr entschieden werden. Stellantis ist nach eigenen Angaben viertgrößter Autobauer der Welt. Er führt 14 Marken wie Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo.

Milchlaster umgekippt - Bach in Wales verfärbt sich weiß

LLANWRDA: Wales galt bisher nicht als Land, in dem Milch und Honig fließen. Doch ein Lkw-Unfall hat das diese Woche zumindest in punkto Milch zeitweise geändert.

Wie die Umweltbehörde Natural Resources Wales am Donnerstag bestätigte, war am Vortag ein Lastwagen mit Milch umgekippt und in den Bach Dulais gestürzt. Dabei sei eine «unbekannte Menge Milch» ausgetreten und habe eine erhebliche Verfärbung verursacht, hieß es in einer Mitteilung.

Auf Videos, die im Internet kursierten, war ein komplett weißer Bach zu sehen. Inzwischen sei das Wasser an der Unfallstelle aber wieder klar, so die Mitteilung weiter. Der Laster sei geborgen worden. Mitarbeiter hätten zudem keine Hinweise auf tote Fische gefunden.

Die Milch sei inzwischen stromabwärts weitergewandert. «Milch-Verschmutzung ist sehr schädlich für ein fließendes Gewässer und seine Bewohner», so die Umweltbehörde.

Probebohrung am Okavango: Deutliche Hinweise auf Ölfeld in Namibia

WINDHUK: Probebohrungen im südwestafrikanischen Staat Namibia haben erste Hinweise auf ein Ölfeld im Okavango-Becken ergeben. Vorläufige Daten-Analysen der ersten von drei Testbohrungen deuteten auf ein konventionelles Ölfeld hin, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung der kanadischen Firma ReconAfrica sowie dem namibischen Energieministerium. Energieminister Thomas Alweendo betonte: «Das ist eine großartige Zeit für Namibias Bevölkerung, da die Ergebnisse der Probebohrung ein großes Potenzial für äußerst wertvolle Energiequellen für unser Land bestätigen.» Das Bohrgerät wird nun zu einer 16 Kilometer entfernten Bohrstelle gebracht.

Die Probebohrungen am Rande eines Naturschutzgebietes hatten Proteste von Umweltschützern ausgelöst. Im Norden der früheren deutschen Kolonie sucht die Firma in bis zu 3,8 Kilometern Tiefe nach Öl - die Bohrstellen liegen in der Region Kawango in dem geplanten Naturpark KaZa, der einmal Gebiete in Namibia, Angola, Botsuana, Sambia und Simbabwe umfassen soll. KaZa wird auch von der deutschen Förderbank KfW finanziell unterstützt.

Pepsi mit Gewinnsprung - US-Getränkemarkt kommt wieder in Fahrt

PURCHASE: Der Getränke- und Snack-Konzern Pepsico hat dank hoher Nachfrage nach Softdrinks, Chips und Frühstücksflocken zu Jahresbeginn gut verdient. Der Nettogewinn legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund 28 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro) zu, wie der Coca-Cola-Rivale am Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz wuchs um rund sieben Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar. Pepsi profitierte wie schon in den Vorquartalen von seiner erfolgreichen Snack-Sparte Frito-Lay und der Tochter Quaker Foods, die etwa Haferflocken, Müsli-Riegel und Reis-Cracker anbietet.

Vor allem kam aber mit der fortschreitenden Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Krise auch das Getränkegeschäft im Heimatmarkt wieder in Fahrt, wo Restaurants und Veranstalter langsam zu einem normaleren Betrieb zurückkehren. Dagegen musste das Unternehmen in Lateinamerika und in Europa Umsatzeinbußen hinnehmen.

Bank of America verdoppelt Quartalsgewinn

CHARLOTTE: Der Börsenboom und das gesunkene Risiko fauler Kredite in der Corona-Krise haben der Bank of America einen starken Start ins Jahr beschert. Im ersten Quartal entfiel auf die Aktionäre unter dem Strich ein Gewinn von knapp 7,6 Milliarden Dollar (6,3 Mrd Euro), wie die US-Großbank am Donnerstag in Charlotte mitteilte. Damit verdiente das Geldhaus mehr als doppelt so viel wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum und schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie reagierte vorbörslich mit Kursaufschlägen.

Der Bank of America kam zugute, dass Regierung und Notenbank die US-Wirtschaft in der Pandemie mit billionenschweren Hilfsprogrammen und einer ultralockeren Geldpolitik stützten. So profitierte die Bilanz des Finanzkonzerns stark von der Auflösung milliardenschwerer Rückstellungen, die als Risikovorsorge gegen ausfallgefährdete Kredite gebildet worden waren. «Während die niedrigen Zinsen unsere Erträge weiterhin belastet haben, haben sich die Belastungen bei den Krediten verringert», erklärte Bankchef Brian Moynihan.

Die Fortschritte bei der Bewältigung der Pandemie und die positive Entwicklung der Wirtschaft deuteten auf eine beschleunigte Erholung hin, so Moynihan weiter. Sprudelnde Einnahmen im Investmentbanking und im Wertpapierhandel sorgten dafür, dass die Bank ihre Erträge trotz eines Einbruchs beim Zinsüberschuss insgesamt leicht auf 22,8 Milliarden Dollar steigern konnte. Am Vortag hatten bereits die US-Banken JPMorgan Chase und Goldman Sachs von boomenden Geschäften in diesen Bereichen berichtet und glänzende Quartalszahlen vorgelegt.

EuGH bestätigt Sparmaßnahme bei älteren Mitarbeitern in Griechenland

LUXEMBURG: Ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise in Griechenland hat der Europäische Gerichtshof eine Sparmaßnahme zulasten älterer Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst bestätigt. EU-Regeln gegen Altersdiskriminierung im Beruf stünden dem nicht entgegen, entschieden die obersten EU-Richter am Donnerstag in Luxemburg. (Rechtssache C-511/19)

Griechenland hatte während der Wirtschaftskrise 2011 damit begonnen, ältere Beschäftigte nahe der Rente aus dem öffentlichen Dienst in eine sogenannte Arbeitskräftereserve zu versetzen. Voraussetzung waren ein Mindestalter von 58 Jahren sowie 35 Rentenbeitragsjahre. Folge war eine drastische Kürzung beim Lohn und bei der sonst üblichen Entlassungsentschädigung. Ein Kläger sah dies als Verstoß gegen das Verbot einer Diskriminierung wegen des Alters. Er forderte entgangene Entgelte von gut 50.000 Euro sowie eine Entlassungsentschädigung von gut 32.000 Euro.

Der EuGH erkannte in seinem Urteil an, dass mit der griechischen Regelung eine unmittelbar auf dem Kriterium des Alters beruhende Ungleichbehandlung verbunden sei. Dies könne jedoch nach EU-Recht zulässig sein, sofern rechtmäßige Ziele der Arbeits- und Sozialpolitik verfolgt sowie angemessene und erforderliche Mittel angewendet würden.

Allein die Notwendigkeit zur Senkung der Lohn- und Gehaltskosten reicht aus Sicht des EuGH nicht, um die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Dennoch entspreche die Arbeitskräftereserve rechtmäßigen beschäftigungspolitischen Zielen. Dazu zählt der Gerichtshof ein hohes Beschäftigungsniveau, aber auch eine ausgewogene Altersstruktur zwischen jüngeren und älteren Beamten. Das Gericht verweist auch darauf, dass die Versetzung in die Reserve mit 24 Monaten relativ kurz sei und danach die volle Rente in Aussicht stehe.

Altmaier glaubt an einen schnellen Aufschwung nach der Pandemie

BERLIN: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) glaubt an einen schnellen Aufschwung der deutschen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und erwartet eine «deutliche» Anhebung der Wachstumsprognose der Bundesregierung. Trotz des langen und schweren Pandemieverlaufs mit allen Problemen sei die Wirtschaft insgesamt in einer guten und robusten Verfassung, sagte Altmaier am Donnerstag mit Blick auf die aktuelle Konjunkturprognose führender Wirtschaftsforschungsinstitute. Schon ab Mitte des zweiten Quartals werde der Erholungsprozess durch den fortschreitenden Impfprozess einen Schub bekommen. Insbesondere die deutsche Industrie sei robust. Das hänge damit zusammen, dass internationale Lieferketten in der zweiten Welle nicht zerbrochen seien.

Die Institute korrigierten ihre Konjunkturprognose nach unten. Sie erwarten nun, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 3,7 Prozent zulegt. Die Bundesregierung hatte unter dem Eindruck der zweiten Corona-Welle die Prognose auf 3,0 Prozent zuletzt abgesenkt. Vor dem Hintergrund der getroffenen Hilfsmaßnahmen und der guten Industrieentwicklung geht Altmaier aber inzwischen davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung «deutlich über den bisherigen Prognosen der Bundesregierung liegt».

Am 27. April will die Bundesregierung ihre Frühjahrsprojektion vorstellen, in die auch Prognosen der Institute einfließen sollen.

Italiens Staatsverschuldung steigt auf Rekordhoch

ROM: Italiens Staatsverschuldung ist weiter gestiegen und hat ein Rekordhoch erreicht. Verglichen mit dem Vormonat betrug der Anstieg im Februar 36,9 Milliarden Euro, wie die italienische Nationalbank Banca d'Italia am Donnerstag mitteilte. Damit liege die Gesamtverschuldung der öffentlichen Verwaltung bei etwa 2643,8 Milliarden Euro.

Italien hat im Corona-Jahr 2020 einen weiteren Schuldenzuwachs verzeichnet. In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausgedrückt lag die Staatsverschuldung nach Angaben der Banca d'Italia bei 155,6 Prozent. In den Jahren zuvor blieb sie bei etwas mehr als 134 Prozent. Zum Vergleich: Die Schuldenstandsquote Deutschlands lag nach Angaben von Destatis 2019 bei knapp unter 60 Prozent des BIP. Laut Maastricht-Vertrag zur Stabilität des Euro soll die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte diese 60 Prozent eigentlich nicht überschreiten.

Cameron will bei Aufklärung von Lobbyismus-Vorwürfen kooperieren

LONDON: Der frühere britische Premier David Cameron, der wegen Lobbyismus-Vorwürfen in der Kritik steht, will bei der Aufarbeitung der Vorwürfe kooperieren. Er werde Anfragen «positiv beantworten», wenn die Details der jeweiligen Befragung geklärt seien, sagte ein Sprecher Camerons laut übereinstimmenden Medienberichten von Donnerstag. Bislang ist unklar, ob der Ex-Premier zu Befragungen erscheinen wird oder entsprechende Unterlagen abliefern wird.

Die britische Regierung hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Rolle Camerons im Fall des insolventen Finanzdienstleisters Greensill Capital prüfen zu lassen. Dieser war von 2010 bis 2016 Premierminister. Im Frühling 2020 hatte er als Lobbyist für Greensill bei Finanzminister Rishi Sunak um Unterstützung geworben. Cameron hat mittlerweile eingeräumt, er hätte besser nur «durch die formalsten Kanäle» mit der Regierung Kontakt aufgenommen, anstatt Textnachrichten an Sunak zu schicken. Er habe aber keine Regeln gebrochen.

Im politischen London schlägt der Fall Greensill mittlerweile hohe Wellen, nachdem auch bekannt wurde, dass ein führender Regierungsmitarbeiter in Teilzeit bei Greensill gearbeitet hatte. Mehrere weitere Untersuchungen wurden eingeleitet. Ein von der Opposition beantragter parlamentarischer Untersuchungsausschuss wurde allerdings mit den Stimmen der Regierungsmehrheit abgelehnt.

Die Greensill-Gruppe wurde 2011 vom australischen Ex-Banker Lex Greensill gegründet und spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Lieferketten. Das Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Davon sind auch mehrere Dutzend Kommunen in Deutschland betroffen, die beim deutschen Ableger des Unternehmens, der Bremer Greensill-Bank, Geld angelegt hatten.

Chipkonzern TSMC profitiert vom weltweiten Mangel an Halbleitern

HSINCHU: Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat im ersten Quartal vom weltweiten Halbleitermangel profitiert und den Gewinn überraschend stark gesteigert. Aufgrund der starken Nachfrage von Autoherstellern, PC-Zulieferern und aus vielen weiteren Branchen nach den derzeit schwer verfügbaren Chips kletterte der Überschuss im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 140 Milliarden Taiwan-Dollar (4,1 Mrd Euro), wie TSMC am Donnerstag in Hsinchu mitteilte.

Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel um 17 Prozent auf 362,4 Milliarden taiwanesische Dollar. TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger von Chips und Wafern, den Grundplatten für elektronische Halbleiter. Zu den großen Kunden gehört der iPhone-Hersteller Apple. Aber TSMC liefert auch Chips für Fernseher oder Fahrzeuge.

Durch die teils verzweifelte Suche großer Konzerne nach Halbleiter-Bauelementen ist TSMC ins Zentrum eines globalen Verteilungskampfes gerückt. Chips sind momentan ein knappes Gut, vor allem bei Autoherstellern und in der Unterhaltungsgeräte-Industrie. Das hat dazu geführt, dass Lieferketten in Gefahr und die Produktion von beliebten Produkten wie Spielekonsolen ins Stocken geraten sind.

Obwohl die Auslastung der Fabriken von Taiwans größtem Chiphersteller den Angaben zufolge bei über 100 Prozent liegt, hat auch TSMC nicht genügend Kapazität, um die Nachfrage aller Kunden zu bedienen. Der Hersteller will in den nächsten drei Jahren 100 Milliarden Dollar investieren, um zu expandieren.

Inflation im März bei 1,7 Prozent - Energie deutlich teurer

WIESBADEN: Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im März weiter beschleunigt. Die Inflationsrate lag bei 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit war die Teuerungsrate nach dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung Ende 2020 den dritten Monat in Folge im Plus und erhöhte sich weiter. Im Februar waren noch 1,3 Prozent gemessen worden. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,5 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte vorläufige Angaben.

Vor allem für Energie mussten Verbraucher im März 2021 mehr zahlen als ein Jahr zuvor (plus 4,8 Prozent). Deutlich teurer wurden insbesondere Heizöl (plus 19,4 Prozent) und Sprit (plus 12,7 Prozent). Hier schlug den Angaben zufolge auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe etwa auf Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas durch. Zudem waren die Energiepreise zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 eingebrochen. Ohne Berücksichtigung von Energie hätte die Jahresinflationsrate im März bei 1,4 Prozent gelegen.

Für Lebensmittel mussten die Menschen in Deutschland ebenfalls tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich gegenüber März 2020 um 1,6 Prozent.

Siemens-Konkurrent ABB erhöht Umsatzprognose

ZÜRICH: Der Industriekonzern ABB hat nach guten Geschäften in den ersten drei Monaten des Jahres seine Umsatzprognose erhöht. Der Umsatz soll im laufenden Jahr bereinigt um Sondereffekte wie Wechselkursveränderungen um fünf Prozent oder mehr steigen, wie das in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Bisher hatte ABB ein Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt.

Im ersten Quartal kletterte der Erlös vorläufigen Berechnungen zufolge auf vergleichbarer Basis um sieben Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar (aktuell 5,77 Mrd Euro). Zudem zog die Profitabilität - gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Unternehmenswerte (Ebita) - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 10,2 auf 13,5 Prozent an. Damit seien Umsatz und operatives Ergebnis besser ausgefallen als vom Unternehmen selbst und von Analysten erwartet, hieß es.

«Die vorläufigen Ergebnisse sind auf die unerwartet starke Marktentwicklung insbesondere in den letzten Märzwochen zurückzuführen, was hauptsächlich das kurzzyklische Geschäft betrifft», hieß es in der Mitteilung. Die Nachfrage im ersten Quartal dürfte durch den kundenseitigen Aufbau von Lagerbeständen gestützt worden sein, der mit Engpässen in der Komponentenbeschaffung und steigenden Rohstoffpreisen in der Industrie zusammenhängt.

Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1975 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1964 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit seine deutlichen Kursgewinne der vergangenen Handelstage halten. Zur Wochenmitte war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis knapp unter 1,20 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat. Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Unter anderem wurde die amerikanische Währung durch einen deutlichen Anstieg der Inflation in den USA belastet.

Am Devisenmarkt liegt der Fokus derzeit besonders auf der konjunkturellen Entwicklung in den USA. Am Vorabend hatte sich die US-Notenbank Fed in ihrem Konjunkturbericht optimistischer als zuletzt gezeigt. Mit den Fortschritten bei den Corona-Impfungen und Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie kommt die größte Volkswirtschaft der Welt stärker in Fahrt.

Vor diesem Hintergrund stehen zahlreiche neue Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt des Interesses, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Unter anderem stehen wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt sowie Kennzahlen zur Industrieproduktion und zum Umsatz im Einzelhandel auf dem Programm.