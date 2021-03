Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 12/03/2021 | Aktualisiert um: 02:30 | Überblick

Joe Biden, US-Präsident, antwortet auf eine Frage der Medien, während er auf dem Südrasen des Weißen Hauses in Washington zur Marine One geht. Foto: epa/Shawn Thew

Biden setzt billionenschweres Corona-Konjunkturpaket in Kraft

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat das billionenschwere Corona-Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Es handele sich um ein «historisches Gesetz», das der Mittelschicht und der arbeitenden Bevölkerung eine faire Chance gebe, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Ursprünglich war die Unterzeichnung des Maßnahmenbündels im Umfang von rund 1,9 Billionen US-Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) für Freitag angekündigt. Das von Biden vorgeschlagene Paket zur Bewältigung der Corona-Krise hatte am Mittwoch seine letzte Hürde im US-Kongress genommen.

Der Umfang des Konjunkturpakets entspricht fast zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Es beinhaltet unter anderem Direktzahlungen für die meisten Steuerzahler in Höhe von 1400 Dollar und zusätzliche Hilfen für Familien, darunter ein Kindergeld. Zudem mobilisiert es Mittel für Corona-Tests, die Impfkampagne, Schulöffnungen und Geld für klamme Bundesstaaten und Kommunen.

Bidens Hoffnung war es, das Gesetz noch vor Mitte März in Kraft zu setzen. Am kommenden Sonntag wäre die verlängerte und erhöhte Arbeitslosenhilfe für Millionen Amerikaner ausgelaufen. Die Arbeitslosenhilfe soll nun bis Anfang September um 300 Dollar pro Woche erhöht werden.

Die meisten Republikaner lehnen das umfangreiche Paket ab, in der Bevölkerung stößt es Umfragen zufolge mehrheitlich auf Zustimmung. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass Biden im Rahmen einer «Hilfe ist da»-Tour bei den Bürgern im Land für das Hilfspaket werben will.

UN wollen natürliche Ressourcen bei BIP-Berechnung einbeziehen

NEW YORK: Die Vereinten Nationen empfehlen ihren Mitgliedsstaaten, künftig bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts die natürlichen Ressourcen eines Landes einzubeziehen. Dazu habe die Statistikkommission eine entsprechende Rahmenempfehlung verabschiedet, teilten die UN in der Nacht zum Donnerstag in New York mit.

Bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) - dem Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb einer Volkswirtschaft hergestellt wurden - sollen natürliche Ressourcen wie Wälder demzufolge als Vermögenswerte einberechnet werden, ähnlich wie wirtschaftliche Ressourcen.

Mehr als 34 Länder experimentierten schon mit diesem System, hieß es von den UN. Man hoffe, dass sich viele weitere anschließen würden. UN-Chef António Guterres sprach von eienm «historischen Schritt hin zu einer Transformation davon, wie wir die Natur sehen und bewerten».

BGH: Kein Schadenersatz von VW wegen Software-Update im Abgasskandal

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer ersten Entscheidung zum Software-Update im Diesel-Skandal Schadenersatz-Ansprüche gegen Volkswagen verneint. Anders als beim millionenfachen heimlichen Einsatz der illegalen Abgastechnik selbst sei VW hier kein sittenwidriges Verhalten mehr vorzuwerfen, teilten die obersten Zivilrichter in Karlsruhe am Donnerstag mit. Das Update, mit dem die Manipulations-Software nach Auffliegen des Skandals aus den betroffenen Autos entfernt werden musste, sei mit der zunächst eingesetzten Technik nicht zu vergleichen. (Az. VI ZR 889/20)

Der Kläger hatte behauptet, das sogenannte Thermofenster in dem Update sei ebenfalls eine unzulässige Abschalteinrichtung. Er wollte deshalb seinen VW Tiguan zurückgeben, den er erst nach Bekanntwerden des Skandals im September 2015 gekauft hatte. Vor Gerichten in Rheinland-Pfalz hatte er damit keinen Erfolg. Der BGH wies nun auch seine Beschwerde dagegen ab, dass keine Revision zugelassen wurde.

Dax setzt Rekordserie fort

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Die schon früh aufgestellte Bestmarke steigerte er am Nachmittag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) bis auf 14.595 Punkte. Zuletzt stand der Leitindex dann noch 0,17 Prozent höher bei 14.565,24 Zählern. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten schlug sich am noch besser als der Dax. Er stieg am Nachmittag um 1,01 Prozent auf 31.889,65 Zähler. Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx gewann 0,4 Prozent und in New York bahnte sich für den Dow Jones Industrial ein Plus von 0,3 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq-100-Index wurde dort sogar fast zwei Prozent höher taxiert. Der Euro hat am Donnerstag zugelegt, zuletzt wurden 1,1965 US-Dollar gezahlt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag deutlich tiefer auf 1,1892 Dollar festgesetzt.

K+S nach Milliardenverlust für 2021 zuversichtlich - Keine Dividende

KASSEL: Ein schwaches Geschäft mit Auftausalz wegen des milden Winteranfangs hat den Dünger- und Salzkonzern K+S zum Jahresende hin belastet. Zudem litt der Konzern 2020 unter niedrigen Preisen für Kalidünger. Fast zwei Milliarden Euro musste K+S auch wegen eingetrübter Düngerpreis-Perspektiven abschreiben. Nach einem Milliardenverlust wird es für 2020 keine Dividende geben. Für das laufende Jahr gibt sich der Konzern angesichts zuletzt gestiegener Kalipreise aber zuversichtlich. Im vergangenen Jahr fiel der Umsatz um 9 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, wie der Kasseler Konzern am Donnerstag weiter mitteilte. Unterm Strich verbuchte der Konzern mit mehr als 14.000 Beschäftigten 2020 einen Milliardenverlust.

IWH-Prognose: 3,7 Prozent Wachstum und steigende Verbraucherpreise

HALLE: Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) im laufenden Jahr kräftig erholen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde voraussichtlich um 3,7 Prozent zulegen, teilte das Institut am Donnerstag mit. Die Bundesregierung hatte zuletzt mit einem Plus von 3,0 Prozent gerechnet. Im vergangenen Jahr war das BIP als Summe aller im Land produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Für das erste Quartal 2021 erwartet das IWH noch einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Mit Fortschreiten der Impfkampagne sei damit zu rechnen, dass die Lockdown-Maßnahmen Schritt für Schritt aufgehoben würden, hieß es.

Übernahmen treiben Stada an - gedämpfte Arznei-Nachfrage in Pandemie

BAD VILBEL: Der Pharmakonzern Stada hat auch dank Übernahmen seinen Umsatz in der Corona-Pandemie kräftig gesteigert. Im vergangenen Jahr stieg der Erlös währungsbereinigt um 18 Prozent auf mehr als drei Milliarden Euro, teilte Stada am Donnerstag in Bad Vilbel mit. Aus eigener Kraft wuchs der Umsatz um sechs Prozent. Dabei wirkte sich die Pandemie unterschiedlich aus: Während Stada mit 12.300 Beschäftigten im Frühjahr von Hamsterkäufen etwa bei Immunpräparaten und Schmerzmitteln profitierte und zeitweise auf Rekordniveau produzierte, bekam der Konzern im zweiten Halbjahr Gegenwind: Viele Verbraucher hatten sich mit Arzneien eingedeckt und die Grippe- und Erkältungszeit hierzulande verlief glimpflich.

Creditreform: Keine «Untergangsstimmung» im Handwerk

NEUSS: Das Handwerk in Deutschland ist nach einer Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform unterschiedlich stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Während die Geschäfte im Bauhauptgewerbe und im Ausbaugewerbe oftmals noch gut liefen, hätten Kfz-Gewerbe und Nahrungsmittelhandwerk deutliche Einbußen, berichtete Creditreform am Donnerstag. «Untergangsstimmung herrscht vor allem dank der stabilen Baukonjunktur nicht», fassten die Marktbeobachter die Ergebnisse der Umfrage unter gut 1100 Handwerksbetrieben zusammen. Die Handwerksbetriebe beurteilten ihre Geschäftslage merklich schlechter als im Vorjahr. Etwas weniger als zwei Drittel (62,7 Prozent) der Befragten schätzten ihre Situation als «gut» oder «sehr gut» ein.

Kinderbonus mit größerem Konsumanreiz als Mehrwertsteuersenkung

WIESBADEN: Unter den Corona-Konjunkturhilfen der Bundesregierung hat der Kinderbonus größere Kaufanreize gesetzt als die zwischenzeitliche Absenkung der Mehrwertsteuer. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Statistischen Bundesamtes zu dem im Juni 2020 beschlossenen Programm hervor. Laut einer repräsentativen Befragung über mehrere Monate wollten nur 20 bis 25 Prozent der Haushalte geplante Anschaffungen wegen der abgesenkten Mehrwertsteuer vorziehen oder betrachteten die geringeren Sätze von 16 beziehungsweise 5 Prozent Mehrwertsteuer als zusätzlichen Kaufanreiz. Den Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro berechtigtem Kind wollten die befragten Haushalte weit häufiger für Konsumwünsche wie Möbel oder Elektrogeräte nutzen.

EZB: Vorerst keine Änderung des Anti-Krisenkurses

FRANKFURT/MAIN: Die Europäische Zentralbank (EZB) hält sich in der Corona-Pandemie alle Maßnahmen offen. Zunächst bleiben sowohl das milliardenschwere Notkaufprogramm für Anleihen als auch die Zinsen unverändert, wie der EZB-Rat am Donnerstag in Frankfurt entschied. Ökonomen hatten nicht mit einer Änderung der Geldpolitik zu diesem Zeitpunkt gerechnet, obwohl gestiegene Anleiherenditen Sorgen bereiteten. Die Währungshüter wollen die Anleihenkäufe im zweiten Quartal allerdings deutlich beschleunigen. Die Notenbank beobachte die Entwicklung der langfristigen Anleiherenditen genau, hieß es. Diese waren gestiegen, da Anleger angesichts milliardenschwerer Konjunkturprogramme von Regierungen und der Geldflut der Notenbanken in der Pandemie mit einer steigenden Inflation rechnen.

Großbritannien verschiebt vollständige Zollkontrollen bis Januar 2022

LONDON: Wegen der Schwierigkeiten beim Handel nach dem Brexit und aufgrund der Corona-Pandemie verschiebt Großbritannien die angekündigten Importkontrollen um ein halbes Jahr. Die Einführung vollständiger Zollkontrollen werde erst zum Januar 2022 vollzogen, teilte die Regierung in London am Donnerstag mit.

«Dies wird den Unternehmen mehr Zeit geben, sich auf Veränderungen an der Grenze vorzubereiten und Störungen zu minimieren, wenn die Wirtschaft allmählich wiedereröffnet wird», hieß es zur Begründung. Die Regierung habe auf die Unternehmen gehört und das Ausmaß der Herausforderungen erkannt, «denen sich Unternehmen bei der Anpassung an die neuen Anforderungen gegenübersehen», hieß es. Britische Wirtschaftsverbände begrüßten den Schritt.

Auch aus Deutschland kam Zustimmung. Noch immer beklagten Speditions- und Logistikunternehmen unvollständig oder fehlerhaft dokumentierte Sendungen ihrer Kunden, sagte die Vize-Hauptgeschäftsführerin des Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV), Jutta Knell, der Deutschen Presse-Agentur. «Mit der Möglichkeit, bis Jahresende weiterhin vereinfachte Anmeldungen für Standardwaren abgeben zu können und die vollständige Zollanmeldung erst später nachzuholen, ist der befürchtete Einbruch des Sendungsvolumens ins Vereinigte Königreich zur Jahresmitte erst einmal abgewendet.»

Großbritannien hatte eine sechsmonatige Übergangsphase für Zollkontrollen nach dem endgültigen Brexit angekündigt. Seit dem Austritt des Landes aus der EU-Zollunion gibt es zahlreiche Zollhürden und Handelshemmnisse, der Handel mit der EU war im Januar deutlich gesunken. Die britische Regierung behauptet, das Handelsvolumen mit der EU sei seit Februar wieder auf Normalniveau. Verbände berichten aber vom Gegenteil.

Brüssel kündigt weitere Millionenhilfe für Anti-Corona-Maßnahmen an

BRÜSSEL: Deutschland und andere Staaten sollen zur Bewältigung der Corona-Krise weitere Millionenhilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds bekommen. Insgesamt geht es um 530 Millionen Euro für 17 EU-Länder und drei Beitrittskandidaten, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte.

Darin sind 132,7 Millionen Euro für Deutschland und sechs weitere Länder enthalten, deren Auszahlung bereits im Oktober angekündigt worden war. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, Präventionsmaßnahmen gegen die Virusausbreitung zu unterstützen. Das Europäische Parlament und die EU-Staaten müssen dem Vorschlag der Kommission noch zustimmen.

Mit dem EU-Solidaritätsfonds leisten sich die EU-Staaten im Katastrophenfall untereinander Hilfe. Er wurde 2002 nach Überschwemmungen in Mitteleuropa eingerichtet. Seitdem wurden rund 6,5 Milliarden Euro in knapp 100 Katastrophenfällen wie Überschwemmungen, Waldbränden, Stürmen oder Erdbeben in Anspruch genommen. Seit einer Änderung im vergangenen Jahr kann auch bei schweren Gesundheitsnotständen Geld fließen.

EZB: Geringfügig mehr Wachstum und etwas höhere Inflation 2021

FRANKFURT/MAIN: Die Aussichten für das Wirtschaftswachstum im Euroraum haben sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für dieses Jahr geringfügig verbessert. Die Notenbank geht in ihrem Basisszenario aktuell von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 4,0 Prozent aus. Im Dezember hatten die Währungshüter noch ein Wachstum von 3,9 Prozent vorhergesagt. Im Jahr 2022 wird die Wirtschaft nach der neuesten Vorhersage der EZB vom Donnerstag um 4,1 Prozent zulegen (Dezember-Prognose: 4,2 Prozent). Im Jahr 2023 wird ein unveränderter Anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,1 Prozent erwartet.

Im Corona-Krisenjahr 2020 war das Bruttoinlandsprodukt im gemeinsamen Währungsraum nach jüngsten statistischen Daten um 6,6 Prozent geschrumpft und damit so stark wie nie.

Die Teuerung dürfte nach Einschätzung der Zentralbank in diesem Jahr bei 1,5 Prozent liegen und damit über der Dezember-Prognose. Damals war die Notenbank von einem Anstieg von 1,0 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2022 rechnen die Währungshüter mit einer jährlichen Preissteigerung von 1,2 Prozent (1,1 Prozent) und für das folgende Jahr unverändert von 1,4 Prozent.

Mittelfristig strebt die Notenbank eine jährliche Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige Preise gelten als Risiko für die Konjunktur: Unternehmen und Verbraucher könnten dann Investitionen aufschieben - in der Hoffnung, dass es bald noch billiger wird.

Forscher: US-Konjunkturpaket beflügelt auch deutsche Wirtschaft

DÜSSELDORF: Das riesige Corona-Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden könnte nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung auch die deutsche Wirtschaft beflügeln. Deutschland werde über höhere Ausfuhren spürbar von dem Programm profitieren, berichtete das gewerkschaftsnahe Institut am Donnerstag. Die Forscher rechnen mit einem zusätzlichen Wachstum des deutschen Bruttoinlandprodukts von 0,3 Prozent in diesem und von 0,1 Prozent im kommenden Jahr.

Nach dem US-Senat hatte am Mittwoch auch das Repräsentantenhaus dem Programm im Umfang von rund 1,9 Billionen US-Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) zugestimmt. Biden will das Gesetzespaket am Freitag unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen.

Nach Berechnungen der IMK-Forscher könnte das US-Bruttoinlandsprodukt 2021 um 2,9 Prozent und 2022 um 3,0 Prozent höher ausfallen als ohne das Konjunkturpaket. Die US-Wirtschaft würde damit so stark zulegen wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr. Neben Deutschland profitierten auch andere EU-Länder von der höheren Nachfrage aus Übersee. Dadurch werde die Wirtschaftsleistung des Euroraums um 0,3 Prozent 2021 und 0,2 Prozent 2022 höher sein. Relevante Inflationsrisiken entstünden durch den deutlichen Konjunkturimpuls in den USA nicht.

BMW holt im Schlussquartal auf - Dividende sinkt weniger stark

MÜNCHEN: Der Autobauer BMW hat im Schlussquartal nach dem Einbruch in der Corona-Krise viel Boden gutgemacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag im vierten Quartal bei 2,2 Milliarden Euro und damit 5,8 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der Wert war auch besser als von Analysten zuvor geschätzt. In den ersten neun Monaten hatte BMW operativ einen Einbruch um die Hälfte verzeichnet.

Unter dem Strich stieg der Gewinn zwischen Oktober und Ende Dezember sogar um ein knappes Fünftel auf 1,68 Milliarden Euro. Hier kommt bei den Münchenern auch das wieder schwungvoll laufende China-Geschäft des dortigen Gemeinschaftsunternehmens zum Tragen. Der Umsatz wuchs im Schlussquartal leicht auf 29,5 Milliarden Euro.

Auf Ganzjahressicht erzielte BMW bei der wichtigen operativen Marge im Autogeschäft einen Wert von 2,7 Prozent, weil der Konzern im vierten Quartal mit 7,7 Prozent deutlich zulegen konnte. Im Gesamtjahr lag der Umsatz mit 99 Milliarden Euro noch rund 5 Prozent unter dem Vorjahreswert, der Überschuss fiel mit 3,86 Milliarden Euro fast um ein Viertel. Die Dividende für die im Dax notierte Stammaktie soll 1,90 Euro betragen nach 2,50 Euro vor einem Jahr. Damit sinkt die Ausschüttung nicht ganz so stark wie von Experten erwartet.

Diamanten weniger gefragt - Markterholung in Sicht

MÜNCHEN: Für die Diamantenindustrie war 2020 ein Jahr ohne Glanz. Der weltweite Umsatz sank auf allen Ebenen der Produktionskette deutlich, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse der Unternehmensberatung Bain zeigt. So gingen die Erlöse mit Endkunden um 15 Prozent auf geschätzt 64 Milliarden US-Dollar (54 Mrd Euro) zurück. Die Umsätze mit Rohdiamanten stürzten sogar um 33 Prozent auf 8 Milliarden Dollar (7 Mrd Euro) ab, wozu auch ein Preisverfall um 11 Prozent beitrug.

Allerdings zeichnet sich nach Einschätzung der Studienautoren bereits «ein Wiedererstarken der Branche ab». So stieg der Absatz in den wichtigen Märkten China und USA im vierten Quartal 2020 wieder deutlich an. Zudem hätten die meisten Minenbetreiber im Januar höhere Umsätze und Preise gemeldet. «Die Widerstandskraft des Diamantenmarkts ist erstaunlich», sagte Bain-Luxusmarktexpertin Marie-Therese Marek. Die «Faszination Diamant» scheine ungebrochen.

Wie in anderen Branchen auch legte der Onlinehandel mit Diamanten deutlich zu. Vergangenes Jahr machte er rund 20 Prozent der Umsätze aus. 2019 waren es erst 13 Prozent.

EZB-Kritiker klagen in Karlsruhe gegen Corona-Nothilfe-Programm

KARLSRUHE: Eine Gruppe von Unternehmern und Professoren um den Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber klagt in Karlsruhe gegen die gewaltigen Corona-Nothilfen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Verfassungsbeschwerde sei am Montag eingegangen, sagte ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts am Donnerstag (Az. 2 BvR 420/21). Davor hatte die Zeitung «Die Welt» darüber berichtet.

Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hatte die EZB im März 2020 ein Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen aufgelegt. Das «Pandemic Emergency Purchase Programme» (PEPP) soll so lange laufen, bis der EZB-Rat die Krise für bewältigt hält. Zuletzt wurde das Volumen Mitte Dezember um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro aufgestockt und die Mindestlaufzeit um neun Monate bis Ende März 2022 verlängert. Um für die Käufe mehr Spielraum zu haben, ist die Notenbank auch bereit, ihre selbst gesetzten Grenzen aufzuweichen.

Wegen PEPP ist auch schon eine Organklage der AfD-Bundestagsfraktion in Karlsruhe anhängig. Kerber sagte der «Welt», mit dem Nothilfe-Programm breche die Notenbank endgültig aus ihrem Kompetenzrahmen aus. Es sei eine wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahme zur Stabilisierung oder gar Rettung der Euro-Zone. «Die EZB hat aber gar nicht das Mandat, die Euro-Zone zusammenzuhalten.»

Mit anderen Klägern hatte Kerber im vergangenen Jahr auch das Urteil des Verfassungsgerichts zum Staatsanleihenkaufprogramm PSPP der EZB erstritten. Damals ging es um 2015 begonnene Käufe zur Ankurbelung von Inflation und Konjunktur in Billionenhöhe. Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats hatten den Klagen überwiegend stattgegeben. Bei der Urteilsverkündung im Mai hatte der inzwischen ausgeschiedene Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle betont, dass die Corona-Hilfen nicht Gegenstand der Entscheidung waren.

Umfrage: Meiste britische Firmen spüren Verzögerungen beim EU-Handel

LONDON: Der Großteil der britischen Industrieunternehmen spürt beim Handel mit der EU Verzögerungen durch den Brexit und die Pandemie. Das gaben 74 Prozent der Unternehmen an, die in einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes Make UK befragt wurden, über die der «Guardian» am Donnerstag berichtete. Mehr als die Hälfte gab zudem an, dadurch höhere Kosten zu haben. Gut ein Drittel beklagte Umsatzverluste.

Seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel sind an den Grenzen aufwendige Kontrollen notwendig, die für Verzögerungen sorgen. Auch die Pandemie trägt dazu bei, etwa weil bei Grenzüberquerungen oft negative Corona-Testergebnisse notwendig sind.

Ein Regierungssprecher betonte gegenüber dem «Guardian» hingegen, Frachtmengen zwischen Großbritannien und der EU seien «zurück auf normalem Niveau», und es gebe keine generellen Störungen an britischen Häfen. Industrievertreter gehen hingegen davon aus, dass sich die Lage noch weiter verschärfen wird, da in den kommenden Monaten noch zusätzliche Kontrollen notwendig werden, wenn weitere Übergangsphasen auslaufen.

Ölpreise steigen nach Hinweisen auf stärkere Nachfrage in den USA

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter erklärten den jüngsten Anstieg der Ölpreise mit der Entwicklung der Lagerbestände in den USA. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 68,30 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 40 Cent höher als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 64,88 Dollar.

Am Markt wurde auf einen starken Rückgang der Reserven an Benzin in den USA verwiesen. Nach Angaben der US-Regierung vom Mittwoch waren die Benzinreserven in der vergangenen Woche um fast zwölf Millionen Barrel gefallen und damit viel stärker als Analysten erwartet hatten. Sinkende Benzin-Reserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage sein. Allerdings wurde auch gemeldet, dass die amerikanischen Reserven an Rohöl stärker als erwartet gestiegen waren.

Die amerikanischen Lagerdaten sorgten am Ölmarkt zunächst für deutliche Preisschwankungen. Letztlich sind die Preise aber gestiegen, wobei der Zuwachs der Rohölreserven den Preisanstieg gedämpft haben dürfte, hieß es von Experten. Wegen eines starken Wintereinbruchs in Teilen der USA gelten die Lagerdaten derzeit allerdings als verzerrt.

Euro vor EZB-Zinsentscheid kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1922 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,1892 Dollar festgesetzt.

Am Markt warten die Anleger auf geldpolitische Entscheidungen der EZB, deren Veröffentlichung am frühen Nachmittag auf dem Programm steht. Allgemein werden keine Zinsänderungen oder Änderungen an den Kaufprogrammen für Anleihen erwartet.

Die Sitzung der Notenbank steht ganz unter dem Eindruck steigender Anleiherenditen und höherer Inflationserwartungen. Einige Notenbankvertreter haben mehrfach deutlich gemacht, dass ihnen die Entwicklung nicht gefällt und sie für günstige Finanzierungsbedingungen in der Pandemie sorgen wollen.