Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Erste Corona-Impfungen in britischem Supermarkt

BIRMINGHAM: In Großbritannien sind Menschen erstmals in einem Supermarkt gegen das Coronavirus geimpft worden. Ausgebildetes Personal könne täglich 240 Dosen in der Filiale in dem Ort Smethwick nahe Birmingham verabreichen, teilte die Handelskette Asda am Donnerstag mit. Die Region ist eine der besonders schwer von Corona betroffenen des Landes. In einigen Bezirken waren zuletzt bis zu 1200 Menschen je 100.000 Einwohnern infiziert.

«Viele der Menschen, die heute in den Laden kommen, sind seit Monaten zu Hause geblieben, und wir hoffen, dass der Erhalt des Impfstoffs der erste Schritt zur Rückkehr zur Normalität für sie ist», sagte der Chef-Apotheker von Asda, Faisal Tuddy. Ein zweites, größeres Impfzentrum solle bald in einem Geschäft in Watford eröffnen.

Corona bringt Swatch ersten Verlust in der Geschichte des Konzerns

BIEL: Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch hat wegen der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Es sei der erste Verlust seit der Gründung in den 1980er Jahren gewesen, bestätigte ein Firmensprecher. Unter dem Strich betrug der Reinverlust 53 Millionen Franken (49 Mio Euro), nach einem Gewinn von 748 Millionen Franken im Jahr davor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Biel berichtete. Der Umsatz ging zu aktuellen Wechselkursen um 32,1 Prozent auf 5,6 Milliarden Franken (5,2 Mrd Euro) zurück. Swatch litt, weil vielerorts Geschäfte zur Pandemie-Eindämmung geschlossen wurden und der Reiseverkehr einbrach. Zum Konzern gehören Marken wie Omega, Tissot oder Glashütte.

Der Konzern rechnet aber für 2021 mit deutlich besseren Geschäften. Nach dem schweren Einbruch im 1. Halbjahr sei es im 2. Halbjahr 2020 bereits wieder aufwärts gegangen. In Märkten wie Deutschland oder Großbritannien habe es trotz erneuter Geschäftsschließungen einen starken Dezember gegeben. In diesem Jahr könnten die Umsätze in Lokalwährungen gemessen an das Niveau von 2019 herankommen, hieß es. Der Auftragsbestand im Produktionsbereich habe Ende 2020 nur noch vier Prozent unter dem Vorjahr gelegen.

Die gesamte Schweizer Uhrenindustrie erlebte wegen der Pandemie einen heftigen Einbruch, wie der Branchenverband FH am Donnerstag berichtete. Es wurden im Jahr 2020 Uhren im Wert von 17 Milliarden Franken exportiert - ein Rückgang um fast 22 Prozent gegenüber 2019. In der Finanzkrise 2009 lag der Rückgang knapp über 22 Prozent. Im zweiten Quartal 2020 erlebte die Branche einen Einbruch um 61,6 Prozent. Es sei dann aufwärts gegangen, und dies sei «ausschließlich China zu verdanken». China legte im Gesamtjahr um 20 Prozent zu, Exporte nach Deutschland gingen um 21,4 Prozent zurück.

Haustarifvertrag für neue VW-Software-Sparte steht

WOLFSBURG/INGOLSTADT: Für die neue Software-Sparte im Volkswagen-Konzern gibt es jetzt einen eigenen Haustarifvertrag. Die IG Metall und das Unternehmen berichteten am Donnerstag über das Ergebnis der Verhandlungen. Eine Besonderheit sind selbstbestimmte Arbeitszeiten - so soll eine «agile» Entwicklung von IT-Projekten sichergestellt werden. Als Grundmodell ist eine 35-Stunden-Woche vorgesehen, die Beschäftigte in einem Korridor zwischen 28 und 40 Stunden nach Bedarf individuell ausfüllen können. «Eine vereinbarte Arbeitszeitbremse verhindert ausufernde Anforderungen», betonte die IG Metall. Nach Angaben von VW gilt der Tarifvertrag rückwirkend ab dem 1. Januar für etwa 4000 Beschäftigte in Deutschland der vor allem in Ingolstadt und Wolfsburg gesteuerten Sparte.

Zudem bekommen Mitarbeiter der «Car-Software-Org» unter anderem ein Recht auf mobile Arbeit, Sabbaticals und laufende Qualifizierung. Für die Bezahlung gilt ein «kompetenzbasiertes Entgeltsystem». Volkswagen erklärte, die getroffenen Regelungen spiegelten die speziellen Anforderungen von flexiblen, eigenverantwortlichen Teams wider. «Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der IG Metall neue, zeitgemäße Wege für die tarifliche Gestaltung der agilen Arbeitswelt im Softwarebereich aufzeigen können», so Personalvorstand Gunnar Kilian.

In der markenübergreifenden Software-Sparte arbeiten mehrere Tausend konzerneigene IT-Fachkräfte zusammen. Dazu kommen soll über die nächsten Jahre weiteres Personal aus Neueinstellungen oder Firmenübernahmen. Die Hälfte soll in Europa arbeiten. Der VW-Betriebsrat hatte früh klargemacht, dass auch für den neuen Bereich tarifliche Regeln mit voller Mitbestimmung gelten sollen und der Wechsel in die neue Einheit freiwillig sein müsse.

Ölpreise sinken - Trübe Stimmung an den Finanzmärkten belastet

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten unter Druck geraten. Der Rückgang der Ölpreise hielt sich aber in Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,47 US-Dollar. Das sind 34 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 31 Cent auf 52,54 Dollar.

Die Corona-Krise ist stärker in den Vordergrund gerückt. Eine nach wie vor hohe Zahl an Neuinfektionen und die Aussicht auf stärkere Beschränkungen sorgten für eine trübe Stimmung an den Märkten, die auch die Ölpreise mit nach unten zog. So bahnt sich zahlreichen Staaten eine Verschärfung der Beschränkungen im Flugverkehr an, mit der die Verbreitung bestimmter Mutanten des Coronavirus gebremst werden soll. Außerdem sind Anleger zunehmend besorgt über Verzögerungen bei Corona-Impfungen.

Im weiteren Tagesverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten stärker in den Mittelpunkt rücken. Das Interesse richtet sich vor allem auf Daten zur Wirtschaftsleistung in den USA im vierten Quartal 2020, die am Nachmittag erwartet werden. Die Kennzahlen in der größten Volkswirtschaft der Welt könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

Eurokurs gibt zum Dollar weiter nach

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Donnerstag zum Dollar gesunken. Im Vergleich zu den Verlusten vom Vortag hielt sich das Minus am Morgen aber in engen Grenzen. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,2096 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2114 Dollar festgesetzt.

Die starken Kursverluste zur Wochenmitte haben sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Am Mittwoch hatten unter anderem Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot belastet. Der Gouverneur der Notenbank der Niederlande hatte in einem Interview deutlich gemacht, dass die EZB über Instrumente verfüge, die man falls notwendig gegen einen zu starken Kursanstieg des Euro einsetzen könnte. In den vergangenen Monaten hatte eine Dollar-Schwäche mehrfach für Auftrieb beim Euro gesorgt.

Zuletzt wurde der Dollar von Anlegern wieder stärker nachgefragt. Am Donnerstagmorgen konnte er im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil kräftigen Verlusten an den asiatischen Börsen. Vor diesem Hintergrund ist die Weltreservewährung Dollar bei Anlegern stärker gefragt, während der Euro im Gegenzug unter Druck gerät.

Toyota erstmals seit fünf Jahren wieder größter Autoverkäufer

TOKIO: Der japanische Autoriese Toyota hat beim globalen Absatz erstmals seit fünf Jahren wieder den Spitzenplatz erreicht und damit seinen Rivalen Volkswagen überholt. Wie der japanische Branchenprimus am Donnerstag bekanntgab, setzte die Gruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeughersteller Hino Motors gehören, im vergangenen Jahr global 9,53 Millionen Fahrzeuge ab. Das ist zwar ein Rückgang zum Vorjahr um 11,3 Prozent. Doch bekam Toyota die Auswirkungen der Corona-Pandemie geringer zu spüren als andere Hersteller. Dank einer Erholung auf den beiden wichtigsten Märkten China und USA ging es für Toyota wieder bergauf: Seit Oktober stieg der Fahrzeugabsatz drei Monate in Folge wieder an.

Es war der erste Absatzrückgang für Toyota seit fünf Jahren, nachdem die Verkaufszahlen im Quartal April bis Juni in Folge der Corona-Krise eingebrochen waren. Erz-Rivale VW musste im vergangenen Jahr sogar einen Absatzrückgang von 15,2 Prozent auf 9,31 Millionen Fahrzeuge hinnehmen. Neben einer Erholung in China und den USA ab Herbst habe auch eine aggressive Verkaufsstrategie mit einer Serie neuer Modelle dazu beigetragen, dass der Absatz der Toyota-Gruppe im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Konzernen solide ausfiel, hieß es. Toyota setzte 2020 in Japan 2,16 Millionen Fahrzeuge ab und in Übersee 7,37 Millionen. Global liefen in den Fabriken der Gruppe 9,21 Millionen von den Bändern, 14,1 Prozent weniger als im Vorjahr.