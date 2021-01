Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 07/01/2021 | Aktualisiert um: 22:05 | Überblick

Dax setzt Rekordlauf fort - 14.000 Punkte im Blick

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Dax, MDax und SDax kletterten auf Höchststände. Auftrieb gab vor allem die Ankündigung zusätzlicher Staatsausgaben durch Joe Biden. Der deutsche Leitindex gewann bis zum Nachmittag 0,36 Prozent auf 13.941,40 Punkte. Der MDax für mittelgroße Werte stieg um 0,25 Prozent auf 31.198,63 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDax überwand erstmals die Marke von 15.200 Punkten. Der Euro gab nach und wurde am Nachmittag mit 1,2268 US-Dollar gehandelt. Am Mittwoch hatte er bei 1,2349 Dollar den höchsten Stand seit April 2018 erreicht. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2338 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,55 Prozent am Vortag auf minus 0,56 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 146,28 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,01 Prozent auf 177,54 Punkte zu.

Verband: Messebranche hat drei Viertel ihres Umsatzes eingebüßt

BERLIN: Die deutschen Messeveranstalter haben im Corona-Jahr 2020 nach Angaben des Branchenverbandes AUMA etwa drei Viertel ihres Umsatzes eingebüßt. Von mehr als 360 geplanten internationalen und regionalen Messen hätten mehr als 70 Prozent abgesagt oder verschoben werden müssen, sagte AUMA-Geschäftsführer Jörn Holtmeier. Unter normalen Umständen liege der Umsatz der Messebranche bei gut vier Milliarden Euro pro Jahr. Nicht nur die Veranstalter, sondern auch Messebau, Hotels, Gastronomie sowie Taxifahrer und Spediteure hätten gelitten. In normalen Jahren trügen Messen rund 28 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung bei, 2020 blieben nur 6 Milliarden übrig.

Fast 200 Kreditinstitute geben Negativzinsen an Sparer weiter

FRANKFURT/MAIN: Für immer mehr Sparer wird Tagesgeld bei größeren Summen zu einem Minusgeschäft. Allein zum Jahreswechsel haben nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox 24 Banken und Sparkassen Negativzinsen ab bestimmten Summen eingeführt oder bestehende Regelungen verschärft. Damit brummen inzwischen insgesamt 197 Institute Privatkunden Strafzinsen auf. Geschäftsbanken müssen aktuell 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken. Auch wenn es inzwischen Freibeträge für bestimmte Summen gibt, bleibt dies für die Branche eine Milliardenbelastung. Die Kosten geben immer mehr Geldhäuser ganz oder teilweise weiter und berechnen Kunden Negativzinsen.

Munich Re: Weltweite Schäden durch Naturkatastrophen gestiegen

MÜNCHEN: Die weltweiten Schäden durch Naturkatastrophen sind im vergangenen Jahr nach Angaben aus der Versicherungswirtschaft gestiegen. Rund um den Globus haben Stürme, Hochwasser, Erdbeben und andere Katastrophen volkswirtschaftliche Schäden von 210 Milliarden Dollar (170 Mrd Euro) verursacht - nach 166 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie der Rückversicherer Munich errechnet hat. Besonders schwer getroffen worden seien die USA, wo Hurrikane, schwere Gewitter und Waldbrände Schäden von 95 Milliarden Dollar angerichtet hätten - sechs der zehn teuersten Naturkatastrophen trafen die Vereinigten Staaten. Europa kam mit vergleichsweise geringen Schäden von 12 Milliarden Dollar eher glimpflich davon.

Arbeitgeberpräsident fordert Reformen im Tarifrecht

BERLIN: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat eine Reform des Tarifrechts gefordert. «Ich bin ein großer Anhänger der Tarifpartnerschaft - aber leider haben viele Flächentarifverträge ihre Attraktivität verloren», sagte Dulger der Deutschen Presse-Agentur. «Wer geht denn heute noch in die Tarifbindung, wenn man sich an viel zu starre, teure Tarifwerke binden muss?» Tarifpartner bräuchten zusätzliche Handlungsspielräume. Dulger sprach sich für mehr Öffnungsklauseln aus. So könnten Unternehmen, «die von der Komplexität eines gesamten Tarifwerks abgeschreckt werden, nur den Entgeltrahmen übernehmen, ohne gleichzeitig auch umfangreiche Regelungen zur Arbeitszeit übernehmen zu müssen».

IWH: Deutlich mehr Insolvenzen - Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau

HALLE: Die Rückkehr zu den strengeren Meldepflichten hat einer Studie zufolge zu einem spürbaren Anstieg der Firmeninsolvenzen in Deutschland geführt. Im Dezember meldeten 921 Personen- und Kapitalgesellschaften Insolvenz an, wie das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Drittel mehr als im Schnitt der vorherigen drei Monate und entspreche dem Niveau von Dezember 2019 vor der Corona-Krise. Aufgrund der Pandemie hatte die Bundesregierung im Frühjahr 2020 die strengen Meldepflichten für Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit ausgesetzt. Für Zahlungsunfähigkeit gilt die Antragspflicht seit Oktober wieder, für Überschuldung gibt es bis Ende Januar Ausnahmen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe weiter auf hohem Niveau

WASHINGTON: In den USA bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt mit der zweiten Welle der Corona-Pandemie angespannt. In der Woche bis zum 2. Januar stellten 787.000 Personen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. In der Woche davor waren es revidiert 790.000 Neuanträge (zuvor 787.000) gewesen. Volkswirte hatten im Schnitt mit 800.000 Erstanträgen gerechnet.

Zuvor hatte sich der Anstieg bei der Zahl der Erstanträge zwei Wochen in Folge vergleichsweise deutlich abgeschwächt. Nach wie vor bleiben die Erstanträge aber auf hohem Niveau. Zum Vergleich: Vor der Krise hatten die wöchentlichen Anträge meist nur bei rund 200.000 gelegen.

Mit dem Anstieg der Infektionszahlen war der Kampf gegen das Coronavirus in mehreren Bundesstaaten verschärft worden. Zuletzt hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch gemeldet, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Dezember erstmals seit dem vergangenen April wieder gefallen war.

Nach den zuletzt enttäuschenden Daten rechnen Experten auch beim Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember mit einem Dämpfer. Die offiziellen Daten werden an diesem Freitag erwartet.

Neue Pipeline: Griechenland nutzt Erdgas aus Aserbaidschan

ATHEN/THESSALONIKI: Griechenland wird nunmehr mit Erdgas aus Aserbaidschan versorgt. Die Trans Adria Pipeline (Tap) sei fertig und das Gas werde bereits genutzt, teilte am Donnerstag der Chef der staatlichen griechischen Gasgesellschaft (DEPA), Konstantinos Xifaras in Athen mit. Damit ist der griechische Teil des Projekts vollendet, bei dem Erdgas aus dem Kaspischen Meer durch die Türkei nach Griechenland, bald durch Albanien und schließlich nach Italien befördert wird.

«Der Start der Lieferungen ist ein Meilenstein», sagte Xifaras der griechischen Nachrichtenagentur ANA am Donnerstag. Wann auch der letzte Teil auf dem Meeresboden von Albanien nach Italien fertig sein wird, steht noch nicht fest. Gefördert werden könnten Schätzungen zufolge jährlich bis zu 20 Milliarden Kubikmeter. Mit den Lieferungen von Erdgas aus dem Kaspischen Meer wird Europa unabhängiger vom russischen Erdgas. Gebaut wird die Pipeline Tap von einem Konsortium internationaler Unternehmen, darunter Energieriesen wie BP.

Bis zur griechischen Grenze wird das Gas aus Aserbaidschan mit einer anderen Pipeline, der knapp 2000 Kilometer langen Trans Anatolian Pipeline (Tanap), transportiert. Daran schließt die Tap in Griechenland mit einer Länge von 550 Kilometer an. In Albanien soll die Tap 205 Kilometer lang werden. Der Weg nach Italien wird durch eine rund 110 Kilometer lange Verbindung auf dem Meeresboden der Adria hergestellt. Außerdem ist eine Abzweigung Richtung Bulgarien und Rumänien im Bau.

Digitalwährungen erstmals mehr als eine Billion US-Dollar wert

FRANKFURT/MAIN: Der massive Kursanstieg der Digitalwährung Bitcoin hat den Gesamtwert aller Kryptowährungen erstmals über die Marke von einer Billion US-Dollar getrieben. Das Internetportal Coinmarketcap wies am Donnerstag einen Höchstwert von rund 1,021 Billionen Dollar aus. Der Wert bezieht sich auf alle derzeit existierenden Digitalwährungen. Coinmarketcap zählt aktuell 8200 davon.

Die mit Abstand größte sogenannte Kryptowährung ist der Bitcoin. Sein Marktanteil beträgt gegenwärtig fast 70 Prozent. Der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen Wochen drastisch gestiegen. Am Donnerstag wurde auf der Handelsplattform Bitstamp ein Rekord von 37.800 US-Dollar markiert. Auch andere Digitalwährungen wie Ether haben zuletzt im Kurs zugelegt. Ihr Zuwachs fällt aufgrund ihres geringeren Marktanteils und eines geringeren Kurswerts jedoch weniger ins Gewicht.

Einzelhandel in der Eurozone leidet unter Lockdown

LUXEMBURG: Die Einzelhändler in der Eurozone haben im November unter den Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelitten. Der Umsatz der Branche sei zum Vormonat um 6,1 Prozent zurückgegangen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzrückgang um 3,4 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich fielen die Umsätze um 2,9 Prozent.

Besonders deutlich gingen mit 17 Prozent zum Vormonat die Erlöse mit Bekleidung und Schuhen zurück. Ebenfalls zweistellig fielen die Umsätze an den Tankstellen. Zulegen konnte allein der Versandhandel per Internet. In Frankreich sanken die Gesamtumsätze am stärksten, in Deutschland legten sie dagegen zu.

Inflation im Euroraum bleibt negativ

LUXEMBURG: Die Verbraucherpreise im Euroraum sind erneut gesunken. Die Jahresinflationsrate verharrte im Dezember auf minus 0,3 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im November waren die Preise im Jahresvergleich um den gleichen Wert gefallen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Dezember hingegen um 0,3 Prozent.

Hauptverantwortlich für den Preisrückgang bleiben stark fallende Energiepreise. Auf Jahressicht gingen sie im Dezember um 6,9 Prozent zurück. Leicht gefallen sind zudem die Preise industriell hergestellter Güter. Am deutlichsten stiegen hingegen mit 2,1 Prozent die Preise von unverarbeiteten Lebensmitteln. Dienstleistungen waren etwas teurer als ein Jahr zuvor.

Die Kernrate (ohne Energie, Lebens- und Genussmittel) lag im Dezember unverändert bei 0,2 Prozent. Bereits seit September sind die Kernverbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr mit diesem Tempo gestiegen.

Das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent wird abermals deutlich verfehlt. Diese Rate wurde seit langem nicht mehr nachhaltig erreicht. Deshalb und wegen der Corona-Krise hatte die Notenbank ihre Geldpolitik im vergangenen Jahr mehrmals gelockert.

Bürgermeister: Türkisches und griechisches Boot kollidierten

ATHEN: Erneut ist es in der Ägäis zu Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei gekommen: Zwei Patrouillenboote der Küstenwachen beider Staaten seien in der Ägäis leicht seitlich kollidiert. Das sagte der Bürgermeister der nahegelegenen Insel Kalymnos, Dimitris Diakomichalis, dem griechischen Nachrichtensender Skai am Donnerstagmorgen. Der Zwischenfall hatte jedoch keine schweren Folgen, da niemand verletzt worden sei. «Sie haben sich so wie Fußballer sozusagen abgedrängt», sagte der Bürgermeister.

Der Zwischenfall ereignete sich am Vortag in der Nähe der umstrittenen Felseninseln Imia (türkisch: Kardak) und hing mit Streitigkeiten um Fischereirechte zusammen, wie der Bürgermeister der Insel Kalymnos weiter sagte. Kreise der griechischen Küstenwache spielten den Zwischenfall herunter, wie griechische Medien berichteten. Eine offizielle Erklärung gab es zunächst nicht.

Griechenland und die Türkei streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis sowie den Umfang der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) im östlichen Mittelmeer. Die Spannungen nahmen in den vergangenen Monaten immer größere Dimensionen an. Im August 2020 hatte eine griechische Fregatte eine türkische gerammt.

1996 hatte der Streit um diese unbewohnten Felseninseln die beiden Nato-Staaten an den Rand eines Krieges gebracht. Ein bewaffneter Konflikt konnte im letzten Moment nach einer diplomatischen Intervention der USA abgewendet werden. Die EU und Berlin versuchen, die beiden Seiten an einem Tisch zu bringen.

Ölpreise auf zehnmonatigem Höchststand

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und neue zehnmonatige Höchststände erreicht. Ein knapperes Angebot und fallende Lagerbestände in den USA treiben die Preise. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 54,75 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 48 Cent auf 51,11 Dollar.

Derzeit kostete Erdöl so viel wie seit dem schweren Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 nicht mehr. Für Auftrieb sorgt zum einen die Entscheidung Saudi-Arabiens, die Ölförderung in den kommenden beiden Monaten deutlich zu kürzen. Hinzu kommen fallende Lagerbestände in den USA. Am Mittwoch hatte das US-Energieministerium einen kräftigen Rückgang der landesweiten Vorräte gemeldet.

Die Unruhen am Sitz des US-Parlaments in Washington haben am Rohölmarkt keine nachhaltigen Reaktionen hervorgerufen. Der amerikanische Dollar als Weltreservewährung war zwar etwas stärker gefragt. Die Ölpreise wurden dadurch aber nur kurzzeitig belastet. Da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird, führt ein stärkerer Dollar meist zu geringerer Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Euro entfernt sich leicht von Mehrjahreshoch

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2320 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Der am Vortag erreichte Höchststand seit April 2018 liegt mit 1,2349 Dollar nur wenig höher. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2338 Dollar festgesetzt.

Die tumultartigen Unruhen am Sitz des US-Parlaments in Washington haben am Devisenmarkt keine starken Reaktionen hervorgerufen. Der amerikanische Dollar als Weltreservewährung war etwas stärker gefragt. Die Kursbewegungen hielten sich aber in Grenzen.

Bei den Konjunkturdaten stehen am Donnerstag eine Reihe von Zahlen an. In der Eurozone werden unter anderem Auftragsdaten aus der deutschen Industrie erwartet. In den USA werden Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor bekanntgegeben.