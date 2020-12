Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen überraschend weiter

WASHINGTON: Die Eskalation der Corona-Krise verschlechtert die Lage am US-Jobmarkt weiter, in der vergangenen Woche beantragten deutlich mehr Menschen Arbeitslosenhilfe als erwartet. Laut Daten des Arbeitsministeriums vom Donnerstag gab es 885.000 neue Anträge auf staatliche Unterstützung, rund 23.000 mehr als in der Vorwoche. Experten hatten mit einem Rückgang auf 815.000 Anträge gerechnet. Zum Vergleich: Vor der Corona-Krise hatte die wöchentliche Zahl meist bei ungefähr 200.000 gelegen.

Insgesamt bezogen in den USA zuletzt etwa 20,6 Millionen Menschen eine Form von Arbeitslosenhilfe. Vor einem Jahr waren es lediglich 1,8 Millionen. Angesichts deutlich steigender Infektionszahlen waren zuletzt in vielen Teilen des Landes wieder strengere Maßnahmen zur Bewältigung des Coronavirus erlassen worden. Auch der monatliche US-Arbeitsmarktbericht, der ein umfassenderes Bild zum Jobaufbau abgibt, hatte die Erwartungen zuletzt stark enttäuscht.

BGH weist 2019 erhobene Diesel-Klage gegen VW als verjährt ab

KARLSRUHE: Diesel-Besitzer, die schon 2015 wussten, dass ihr Auto vom VW-Abgasskandal betroffen ist, aber erst 2019 oder noch später geklagt haben, bekommen keinen Schadenersatz von Volkswagen. In solchen Konstellationen sei Ende 2018 nach Ablauf der regulären Drei-Jahres-Frist Verjährung eingetreten, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag in einem Musterfall aus Baden-Württemberg. Denn es sei schon Ende 2015 genug bekannt gewesen, um zwar nicht ohne jedes Risiko, aber mit Aussicht auf Erfolg vor Gericht zu ziehen. (Az. VI ZR 739/20)

Der millionenfache Einsatz illegaler Abgastechnik war ab September 2015 aufgeflogen. Laut VW sind noch rund 9000 Verfahren offen, in denen erst 2019 oder 2020 geklagt wurde. Die Fälle sind aber zum Teil anders gelagert, denn oft ist umstritten, was die Kläger 2015 schon wussten. Der Vorsitzende Richter hat deshalb bereits eine weitere Verhandlung zur Verjährung im kommenden Jahr angekündigt.

EuGH: Fremde Lebensmittel dürfen nicht einfach aussehen wie Original

LUXEMBURG: Lebensmittel von fremden Anbietern dürfen in den EU-Staaten nicht so heißen oder ohne weiteres so aussehen wie Agrarerzeugnisse mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Der Europäische Gerichtshof verbot am Donnerstag Produkte, die einem Erzeugnis mit eingetragenen Namen in Form und Erscheinungsbild so sehr ähneln, dass Verbraucher sie mit dem Original verwechseln könnten - selbst wenn sie anders heißen.

Konkret ging es bei dem Urteil um einen Fall aus Frankreich: Ein Verband verklagte dort eine Firma, weil ihr Käse mit einem schwarzen Streifen aussieht wie Milcherzeugnisse, die unter dem Begriff «Morbier» geschützt sind. Das zuständige Pariser Gericht bat den EuGH um eine Auslegung, ob die ähnliche Optik Verbraucher irreführen kann.

Kartellamt: Banken dürfen einheitlichen Bezahldienst vorantreiben

BONN/FRANKFURT: Deutschlands Banken und Sparkassen können mit Zustimmung des Bundeskartellamts ihre Pläne für ein gemeinsames Bezahlsystem vorantreiben. «Gegen die erste Umsetzungsstufe des Projekts, die bestehenden Dienste Paydirekt, Giropay und Kwitt künftig zusammenzuführen, haben wir keine kartellrechtlichen Bedenken», teilte der Präsident der Bonner Behörde, Andreas Mundt, am Donnerstag mit.

Damit habe die Deutsche Kreditwirtschaft Rechtssicherheit und könne das Projekt «zügig weiter vorantreiben», erklärte Mundt. «Hinsichtlich des Gesamtprojekts müssen die Banken zunächst ihre Pläne noch konkreter fassen, um weitere Fragen klären zu können.»

Die deutschen Banken und Sparkassen wollen mit ihrem unter «#DK» oder «XPay» bekannten Projekt ein einheitliches Bezahlsystem über alle Bezahlkanäle hinweg etablieren - als Alternative zu Paypal, Apple Pay und Co. Die heimische Kreditwirtschaft will Verbrauchern sowohl ermöglichen, an der Ladenkasse als auch im Internethandel zu bezahlen als auch schnell Geld von Konto zu Konto zu überweisen - unabhängig davon, bei welcher Bank das Konto letztlich geführt wird.

Beteiligt an dem Projekt zur Vereinheitlichung der digitalen Zahlungssysteme der Deutschen Kreditwirtschaft sind der Bundesverband deutscher Banken (BdB), der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV), der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) sowie Commerzbank, DZ Bank und Deutsche Bank.

EuGH: Kosmetik muss Kennzeichnung in Landessprache haben

LUXEMBURG: Hersteller müssen bei Kosmetikprodukten in EU-Ländern Verwendungszweck, Anwendungshinweise und Bestandteile auf der Verpackung in der Landessprache angeben. Der Europäische Gerichtshof entschied am Donnerstag, dass ein Vermerk zu einem Firmenkatalog auf der Verpackung nicht ausreicht. Dieser wird mit einem Symbol ausgewiesen, ist dem Produkt aber nicht beigelegt. Anders als Beipackzettel oder Etiketten - die die Kennzeichnungspflicht laut EuGH erfüllen.

Hintergrund des Urteils ist ein in Polen laufendes Verfahren, in dem die Inhaberin eines Schönheitssalons gegen einen amerikanischen Hersteller klagt. Der hatte bei Cremes, Masken und Puder Informationen nicht in polnischer Sprache ausgewiesen, sondern nur einen Vermerk zum Firmenkatalog auf die Produkte gedruckt. Die Klägerin löste den Kaufvertrag auf und argumentierte, die Kosmetika und ihre Wirkung nicht erkennen zu können.

Die Klage der Frau auf Erstattung der Kosten für den Kauf wurde zunächst abgewiesen. Das mit dem Fall befasste Warschauer Gericht bat um eine Auslegung der Verordnung vom EuGH.

EuGH-Urteil: Wärmelieferung unterliegt der Mehrwertsteuer

LUXEMBURG: Wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft ein Blockheizkraftwerk betreibt und ihre Mitglieder mit Wärme beliefert, fällt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) dafür Mehrwertsteuer an. Die europäische Mehrwertsteuerrichtlinie widerspreche Ausnahmeregelungen des deutschen Umsatzsteuergesetzes, teilte der EuGH am Donnerstag in Luxemburg mit (Az.: C-449/19).

Konkret ging es um einen Fall aus Baden: Das Finanzamt in Villingen-Schwenningen hatte der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) Tevesstraße den Vorsteuerabzug verweigert. Dagegen wollte die WEG beim Finanzgericht Baden-Württemberg vorgehen. Dieses wiederum bat den EuGH um eine Auslegung der Mehrwertsteuerrichtlinie.

Die Richter entschieden, dass die Mehrwertsteuerrichtlinie im vorliegenden Fall gelte und dass die Wärmelieferung grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliege. Entscheidend sei, dass für die Lieferung ein Entgelt gezahlt werde - unabhängig davon, ob das Ganze auf Gewinn ausgerichtet sei. Weiter erlaube es die Richtlinie Mitgliedstaaten zwar, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken von der Steuer zu befreien - das gelte aber nicht für die Lieferung von Wärme durch eine WEG an die Eigentümer, die Mitglieder dieser Gemeinschaft sind. So ist es aber im deutschen Umsatzsteuergesetz vorgesehen.

Das Urteil des EuGH bezieht sich nur auf die Frage, wie Unionsrecht ausgelegt wird. «Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen Rechtsstreit», teilte der EuGH mit. Hier ist in diesem Fall das Finanzgericht Baden-Württemberg zuständig, das aber «im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs zu entscheiden» habe.

Neuzulassungen auf EU-Automarkt brechen weiter ein

BRÜSSEL: Verschärfte Maßnahmen im Zuge der zweiten Corona-Welle in mehreren europäischen Ländern haben die Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt weiter einbrechen lassen. Im November ging die Zahl der in der Europäischen Union neu registrierten Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12 Prozent auf 897.692 Fahrzeuge zurück, wie der europäische Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Rückgang in Deutschland fiel mit einem Minus von 3 Prozent vergleichsweise moderat aus.

Einige große europäische Märkte erwischte es noch härter: In Spanien gingen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 18,7 Prozent zurück, in Frankreich sogar um mehr als ein Viertel. Auf dem italienischen Automarkt stand dagegen ein geringeres Minus von 8,3 Prozent zu Buche.

Daimler musste bei den Neuzulassungen in der Europäischen Union im November ein Minus von 15 Prozent hinnehmen, womit die Stuttgarter unter den deutschen Autobauern am schlechtesten dastanden. Bei VW betrug das Minus 13 Prozent, bei BMW waren es minus 6,4 Prozent. Auch die Opel-Mutter PSA und Renault verzeichneten genauso wie alle anderen größeren Autokonzerne deutliche Einbußen.

Nach elf Monaten liegt die Zahl der EU-Neuzulassungen in diesem Jahr mit insgesamt rund 8,9 Millionen Autos gut ein Viertel unter dem Vorjahreswert. Einzig im September wurde ein Zulassungsplus verzeichnet, in allen anderen Monaten des Jahres waren die Zahlen teils erheblich rückläufig. Den bisherigen Negativrekord stellte der Lockdown-Monat April mit einem Einbruch der Neuzulassungen um 76,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf.

Deutsche Firmen in China bleiben auf Erholungskurs

PEKING: Weil China die Corona-Pandemie unter Kontrolle gebracht hat, hält die Erholung des Geschäfts für deutsche Firmen in der Volksrepublik an. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Deutschen Handelskammer in China ist die Produktionskapazität von 72 Prozent der befragten Unternehmen wieder zur Normalität zurückgekehrt.

«Die aktuellen Indikatoren deuten auf eine anhaltende Regeneration der chinesischen Wirtschaft hin», sagte Andreas Feege, Mitglied des Vorstands der Deutschen Handelskammer, anlässlich der Präsentation der Umfrage.

Deutsche Unternehmen in China seien weiterhin auf Erholungskurs. Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 seien trotz merklicher Normalisierung jedoch noch spürbar. So ergab die aktuelle Blitzumfrage stärkere Ergebnisse im Automobilsektor und dem Maschinenbau. Unternehmensdienstleistungen haben hingegen noch zu kämpfen. Auch gab rund die Hälfte der Firmen an, dass die Nachfrage wie vor der Krise noch nicht wieder erreicht sei.

Infolge der Corona-Pandemie hatte China im Frühjahr mit einem Einbruch der Wirtschaft um 6,8 Prozent das erste negative Wachstum seit dem Jahr 1992 hinnehmen müssen. Doch weil das bevölkerungsreichste Land das Virus in den Griff bekommen zu haben scheint, nimmt die Wirtschaft bereits seit Monaten wieder Fahrt auf.

Britische Notenbank hält an Corona-Kurs fest

LONDON: Die britische Notenbank hält angesichts der Corona-Pandemie und der Brexit-Verhandlungen an ihrem Krisenkurs fest. Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, bleiben sowohl die Leitzinsen als auch das Wertpapierkaufprogramm unverändert. Der Leitzins liegt damit weiter knapp über der Nulllinie und beträgt 0,1 Prozent.

Die milliardenschweren Anleihekäufe der Notenbank wurden erst auf der jüngsten Zinssitzung im November um 150 Milliarden Pfund ausgeweitet, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Ein spezielles Kreditprogramm zur Unterstützung kleiner und mittelgroßer Unternehmen wurde jetzt um ein halbes Jahr bis Ende Oktober verlängert.

In ihrer Erklärung bekräftigt die Zentralbank, dass die wirtschaftlichen Aussichten ungewöhnlich ungewiss seien. Als Gründe nennt sie die fortschreitende Corona-Pandemie und die laufenden Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) für die Zeit nach dem endgültigen Brexit Ende des Jahres. Positiv hebt die Zentralbank die Entwicklung von Corona-Impfstoffen hervor. Die wirtschaftlichen Risiken würden dadurch etwas reduziert.