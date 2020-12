Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.12.20 | Aktualisiert um: 04:45 | Überblick

EU-Gipfel für Niederländer Elderson im EZB-Direktorium

BRÜSSEL: Der Niederländer Frank Elderson wird Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Die EU-Staats- und Regierungschefs billigten die Personalie am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Eldersons achtjährige Amtszeit beginnt am 15. Dezember. Der niederländische Zentralbanker tritt die Nachfolge des Luxemburgers Yves Mersch an.

Das EZB-Direktorium ist das Leitungsgremium der Zentralbank. Es hat sechs Mitglieder einschließlich Präsidentin Christine Lagarde. Deutschland ist mit der Volkswirtin Isabel Schnabel vertreten.

Ungarn und Polen wollen gegen Rechtsstaats-Mechanismus klagen

WARSCHAU/BRÜSSEL: Polen und Ungarn haben eine Klage vor dem Europäischen Gerichthof (EuGH) gegen die EU-Verordnung zum Rechtsstaatsverfahren angekündigt. «Natürlich werden wir das tun, denn wir glauben, dass überprüft werden muss, ob dies im Einklang mit den (europäischen) Verträgen ist», sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag in Brüssel nach einem Bericht der Nachrichtenagentur PAP. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bekräftigte ebenfalls das Vorhaben, den EuGH anzurufen.

Auf dem Gipfel hatten die EU-Staaten zuvor den Weg für den nächsten Haushaltsplan und die milliardenschweren Corona-Hilfen freigemacht. Die Staats- und Regierungschefs billigten einen von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ausgehandelten Kompromiss. Ungarn und Polen hatten das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket für die nächsten sieben Jahre einschließlich 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen wochenlang blockiert, weil sie mit dem Rechtsstaats-Mechanismus nicht einverstanden waren.

Der Kompromiss sieht eine Zusatzerklärung zum neuen Mechanismus vor, mit dem bestimmte Rechtsstaatsverstöße durch Kürzung von EU-Mitteln geahndet werden können. Darin ist unter anderem festgelegt, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung der Regelung zu wehren. Eine davon ist eine Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof, was die Anwendung des Verfahrens deutlich hinauszögern könnte.

Polnischer Ministerpräsident nennt Kompromiss «doppelten Sieg»

WARSCHAU/BRÜSSEL: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat den auf dem EU-Gipfel in Brüssel ausgehandelten Kompromiss zur neuen Rechtsstaatsklausel als «doppelten Sieg» bezeichnet. «Zum einen kann der EU-Haushalt starten und Polen bekommt daraus 770 Milliarden Zloty (174 Mld Euro). Zum anderen sind diese Gelder gesichert, denn der Mechanismus der Bedingungen wurde durch sehr genaue Kriterien begrenzt», sagte Morawiecki am Donnerstag in Brüssel. Die Vereinbarung verhindere, dass die Regeln später noch gegen Polens Interessen geändert werden könnten.

Scholz begrüßt Brüsseler Haushaltskompromiss

BERLIN/BRÜSSEL: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Einigung des EU-Gipfels auf das Haushaltspaket und die Corona-Hilfen begrüßt. «Europa beweist seine Handlungsfähigkeit», erklärte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in Berlin. «Mit diesem Finanzpaket kann Europa kraftvoll aus der Krise kommen. Europa rückt damit näher zusammen.» Die Einigung enthalte ein starkes Signal, fügte Scholz hinzu. Das Rechtsstaatsprinzip gelte und werde überall in Europa durchgesetzt.

Britische Aufsicht lässt Ausschüttungsverbot für Großbanken auslaufen

LONDON: Die britische Finanzaufsicht will ihre in der Corona-Krise verhängte Empfehlung zum Ausschüttungsstopp der Großbanken auf der Insel nicht verlängern. Es gebe Spielraum für Banken, ihre Kapitalausschüttungen in einem angemessen vorsichtigen Rahmen wieder aufzunehmen, falls sich ihre Spitzengremien dazu entschließen sollten, teilte die Prudential Regulation Authority (PRA) der Bank of England am Donnerstag in London mit. Wie auch die EZB hatte die britische Notenbank den Instituten im Frühjahr formal abgeraten, Dividenden oder Aktienrückkäufe vorzunehmen, damit die Geldhäuser in der Krise nicht plötzlich ohne finanzielle Mittel dastehen.

Ausschüttungen seien ein wichtiger und notwendiger Teil des Bankensystems, hieß es nun von der Behörde. Allerdings will die PRA, dass die Banken sich zügeln und mögliche Ausschüttungen zunächst im Rahmen bleiben. So sollen sich die Dividenden und Aktienrückkäufe mit bestimmten Sätzen an den risikogewichteten Aktiva zum Jahresende 2020 oder an den Gewinnen von 2019 und 2020 orientieren - wobei bereits erfolgte Ausschüttungen angerechnet werden. Auch die EZB hatte Ende November ein Ende ihres generellen Dividendenstopps signalisiert.

Brasilianischer Großbankier Joseph Safra gestorben

SÃO PAULO: Der wohl reichste Mann Brasiliens ist tot. Joseph Safra sei im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte sein Unternehmen Safra Group am Donnerstag mit. Mit einem vom Wirtschaftsmagazin «Forbes» auf 23,2 Milliarden US-Dollar geschätzten Vermögen war der Bankier der reichste Brasilianer. Insgesamt stand er auf Platz 64 der reichsten Menschen der Welt.

«Mit großer Trauer nehmen wir den Verlust von Joseph Safra zur Kenntnis. Er war eine emblematische Figur des Bankensektors, besaß strategischen Weitblick und war als Unternehmer und Philanthrop ein Vorbild», hieß es in einem Kondolenzschreiben des brasilianischen Bankenverbands.

Safra kam im Libanon zur Welt und wanderte in den 1960er Jahren nach Brasilien aus. Gemeinsam mit seinem Bruder Moise baute er dort die Safra Group auf, zu der eine Reihe von Banken, Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften gehören. Die Familie stammte ursprünglich aus Syrien und war schon im 19. Jahrhundert im Kreditgeschäft tätig. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit tat sich Safran in Brasilien als Mäzen hervor und unterstützte zahlreiche Museen, Krankenhäuser, Pflegeheime und religiöse Begegnungsstätten.

EU-Staats- und Regierungschefs beraten ESM-Reform

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen am Freitag bei einem Euro-Gipfel die Reform des Rettungsschirms ESM billigen. Das Treffen findet im Rahmen des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel statt. Dieser wird sich am zweiten Tag auch mit dem Kampf gegen den Terror befassen, bevor er am Nachmittag zu Ende geht.

Die EU-Finanzminister hatten sich nach jahrelangem Vorlauf Ende November auf die ESM-Reform geeinigt. Sie soll einerseits vorsorgliche Kreditlinien für Staaten in Wirtschafts- und Finanzkrisen erleichtern. Zugleich soll die Institution in Luxemburg die Aufgabe einer Rückversicherung für die Bankenabwicklung übernehmen. Dieser gemeinsame «Backstop» soll zwei Jahre früher starten als ursprünglich gedacht: 2022 statt 2024.

Wegen Detailfragen hatte Italien die Reform lange blockiert. Auch nach Zustimmung des Landes im Kreis der Finanzminister gab es in Rom innenpolitische Schwierigkeiten. Noch am Mittwoch musste Ministerpräsident Giuseppe Conte in den eigenen Reihen für das Projekt werben.

AKW in Tschechien eröffnet wegen Corona eigenen Weihnachtsmarkt

PRAG: Wegen der Corona-Pandemie greift der tschechische AKW-Betreiber CEZ zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Am Standort des Atomkraftwerks Temelin in Südböhmen habe man einen eigenen Weihnachtsmarkt für die Mitarbeiter eingerichtet, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. «Wir haben uns entschieden, den Verkauf von Weihnachtsbäumen, Karpfen und Lebensmitteln vom Bauernhof in Eigenregie sicherzustellen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern», sagte AKW-Direktor Jan Kruml.

Das Atomkraftwerk, das rund ein Fünftel des tschechischen Stromverbrauchs abdeckt, zähle zur kritischen Infrastruktur, sagte Kruml. Gleichwohl habe man nicht gewollt, dass die Mitarbeiter auf traditionelle Bräuche und Adventseinkäufe verzichten müssten.

Tschechien mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Insgesamt gab es bisher 563.333 Infektionen und 9226 Todesfälle. Die Pandemie habe den Betrieb des Atomkraftwerks Temelin bisher nicht grundlegend beeinflusst, sagte ein Sprecher. Beim Betreten des Betriebsgeländes werde die Körpertemperatur gemessen. Es würden Hygieneregeln gelten.

Umweltschützer halten das AKW Temelin, das nur rund 60 Kilometer von Bayern und Österreich entfernt liegt, für störanfällig und gefährlich. Sie bemängeln die Kombination russischer Reaktor- mit US-amerikanischer Leittechnik. Die Regierung in Prag will den Anteil der Kernenergie am Strommix bis 2040 von derzeit rund 34 Prozent auf 50 Prozent erhöhen.

EZB-Maßnahmen bewegen Dax nicht

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat kaum auf die geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank reagiert. Der Dax gab am Donnerstagnachmittag um 0,10 Prozent auf 13.327,09 Punkte nach. Der MDax stieg um 0,15 Prozent auf 29.666,66 Punkte, nachdem der Index der 60 mittelgroßen Werte am Mittwoch auf ein Rekordhoch geklettert war. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich zuletzt prozentual unverändert. Der Euro wurde am frühen Nachmittag mit 1,2116 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2109 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,60 Prozent am Vortag auf minus 0,62 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 146,47 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 177,99 Punkte.

Bahn will 2021 auf Rekordniveau in Schienennetz investieren

BERLIN: Die Deutsche Bahn will die Investitionen in das Schiennetz im nächsten Jahr auf Rekordniveau heben. «Wir werden noch einmal einen deutlichen Anstieg haben», sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Donnerstag. In diesem Jahr seien 12,2 Milliarden Euro verbaut worden. Pofalla sagte, er gehe davon aus, dass trotz der Corona-Krise am Jahresende 99 Prozent der geplanten Vorhaben umgesetzt sein werden. Im 33.000 Kilometer langen Netz seien in diesem Jahr bislang 1500 Kilometer Gleise und 1500 Weichen erneuert, 100 Brücken saniert und 620 Bahnhöfe attraktiver gestaltet worden.

Corona-Horrorjahr mit Milliardenverlust für Tui - Aussichten besser

HANNOVER: Die schwindenden Buchungen in der Corona-Krise haben den weltgrößten Reiseanbieter Tui im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Am Ende stand ein Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro, nachdem 2018/2019 noch etwa 416 Millionen Euro an Gewinn erwirtschaftet wurden. Der Umsatz des mit staatlichen Krediten und Kapitalhilfen gestützten Unternehmens brach von 18,9 Milliarden auf 7,9 Milliarden Euro ein. Beim Blick nach vorn gab sich das Management am Donnerstag optimistischer: Es gebe Licht am Ende des Tunnels, die Perspektiven für den Tourismus und für Tui seien gut.

Bauern sehen «extrem angespannte» Geschäftslage

BERLIN: Die deutschen Landwirte machen sich auf weiter schwierige Bedingungen gefasst. Zwar verbesserten sich die Gewinne der Betriebe im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019/20 im Schnitt um 13 Prozent auf 64.500 Euro, wie der Bauernverband am Donnerstag mitteilte. Noch nicht verbucht sind darin aber unter anderem Folgen der Afrikanischen Schweinepest, wodurch Exporte und Preise eingebrochen sind. Im laufenden Wirtschaftsjahr 2020/2021 werde sich die Einkommenslage wieder deutlich verschlechtern.

Gericht erlaubt weitere Waldrodung auf Tesla-Baustelle

POTSDAM: Der US-Elektroautobauer Tesla darf auf seiner Baustelle in Grünheide bei Berlin weiter Waldfläche abholzen. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) entschieden, wie es am Donnerstag mitteilte. Es lehnte damit einen Eilantrag der Umweltverbände Nabu und Grüne Liga für einen vorläufigen Rodungs-Stopp ab. (VG 5 L 602/20). Die erteilte Genehmigung des vorzeitigen Beginns der genehmigten Baumfällarbeiten sei rechtmäßig. Am Dienstag hatte das Gericht zwar die Rodung im Eilverfahren vorerst gestoppt. Nun folgte aber die endgültige Entscheidung.

US-Regierung und Bundesstaaten wollen Zerschlagung von Facebook

WASHINGTON: Die US-Regierung und mehr als 40 Bundesstaaten werfen Facebook unfairen Wettbewerb vor und wollen vor Gericht die Abspaltung von Instagram und WhatsApp erreichen. Facebook habe die Foto-Plattform und den Chatdienst gekauft, um seine Dominanz vor den Rivalen zu schützen, argumentieren sie in den am Mittwoch (Ortszeit) eingereichten Klagen. Facebook wies die Vorwürfe zurück: Chefjuristin Jennifer Newstead konterte: «Kartellgesetze existieren, um Verbraucher zu schützen und Innovationen zu fördern, nicht um erfolgreiche Unternehmen zu bestrafen.» Facebook habe Milliarden Dollar investiert, um Instagram und Whatsapp erfolgreich zu machen.

Nato-Generalsekretär warnt EU vor Bruch mit der Türkei

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die EU vor einem Bruch mit dem Bündnispartner Türkei gewarnt. Es gebe Differenzen mit der Türkei, die man angehen müsse, sagte Stoltenberg am Donnerstag wenige Stunden vor Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU über mögliche Sanktionen gegen das Land. Gleichzeitig müsse man aber erkennen, welche Bedeutung die Türkei als Teil der Nato und auch als Teil der «westlichen Familie» habe.

So sei das Land ein wichtiger Alliierter im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Zudem beherberge die Türkei von allen Nato-Verbündeten die meisten Flüchtlinge und habe die meisten Terrorangriffe erlitten, sagte Stoltenberg nach einem Gespräch mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollten am Donnerstagabend über die Beziehungen zur Türkei und mögliche neue Sanktionen beraten. Grund sind unter anderem umstrittene türkische Erdgaserkundungen vor Zypern und vor griechischen Inseln.

Auf die Frage, ob neue EU-Sanktionen gegen die Türkei auch die Zusammenarbeit zwischen der Nato und der EU erschweren könnten, ging Stoltenberg nicht ein.

VW-Manager: Werden 2021 CO2-Ziele einhalten - präzisere Markenprofile

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern geht für das kommende Jahr von einer Einhaltung der schärferen EU-Abgasregeln aus. «Wir sind extrem zuversichtlich, 2021 CO2-regelkonform zu sein», sagte Vertriebschef Christian Dahlheim am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Für 2020 rechnet der Konzern demnach weiter - wie schon von Vorstandschef Herbert Diess angedeutet - mit einer leichten Verfehlung der Ziele für den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids. Deutliche Überschreitungen der Grenzen könnten für Autobauer in der EU tendenziell Milliardenstrafen nach sich ziehen.

Seit 2020 gelten für die Branche in der EU verschärfte Vorschriften, wonach neu verkaufte Autos im Schnitt je gefahrenem Kilometer nur noch 95 Gramm CO2 ausstoßen dürfen. In diesem Jahr gibt es noch Übergangsregeln, die aber 2021 wegfallen. Derzeit ziehen die Verkäufe emissionsärmerer Elektro- und Plugin-Hybrid-Antriebe auch wegen stärkerer Förderung an. VW hatte angedeutet, dass es 2021 mit dem Wachstum dieser Modelle einfacher werde, die EU-Regeln einzuhalten. Für einzelne Autobauer gelten je nach Marktposition individuelle Grenzen, Marken mit schwereren Typen dürfen mehr ausstoßen.

Innerhalb des VW-Konzerns sollen die Profile der einzelnen Marken künftig deutlicher voneinander abgegrenzt werden - es hatte früher bei einigen Modellen auch interne Konkurrenz zwischen VW und Audi im oberen Segment oder zwischen VW und Skoda bei günstigeren Fahrzeugen gegeben. Der Strategie zufolge soll etwa die VW-Hauptmarke zwar eine Volumenmarke für breite Käuferschichten bleiben, zugleich aber etwas näher an höherwertige Gruppen geführt werden («Top Volume»).

Bei Skoda hatte Konzernchef Diess auch bereits angedeutet, dass ihm die tschechische Tochter am Markt noch nicht aggressiv genug ist. Skoda solle keine Billigmarke werden, sagte Dahlheim, sondern in Bereichen angreifen, in denen der Konzern noch nicht stark genug vertreten sei. Die Ingolstädter Premiumtochter Audi biete zudem das größte Aufholpotenzial, nachdem sie in den vergangenen Jahren etwas an Boden verloren habe.

Störfall in finnischem AKW

HELSINKI: In einem finnischen Atomkraftwerk hat es einen schwerwiegenden Störfall gegeben. Dieser habe zu einer automatischen Schnellabschaltung im Block 2 des Kernkraftwerks Olkiluoto geführt, teilte die Strahlenschutzbehörde Säteilyturvakeskus (STUK) am Donnerstag mit. Die Störung sei möglicherweise von einem Fehler des Reaktorwasserreinigungssystems verursacht worden, hieß es am Abend von der Behörde. Die Situation sei stabil, die Anlage sicher.

Dennoch stellten die Strahlenschutzexperten fest: «Das ist ein außergewöhnlicher Vorfall.» Strahlung sei in die Umgebung aber nicht ausgetreten. Besondere Schutzmaßnahmen seien nicht notwendig, Jodtabletten müssten nicht eingenommen werden. Die Angestellten des Kraftwerks seien auch keiner Strahlung ausgesetzt gewesen. «Es besteht keine Gefahr für Mensch oder Umwelt.» Ähnlich äußerte sich auch der Betreiber TVO.

Olkiluoto ist eine Insel vor der Westküste Finnlands. Sie liegt rund 250 Kilometer nordwestlich von Helsinki.

Auch in Deutschland wurde man auf den Vorfall aufmerksam. Die Bundesregierung sei über die Meldewege der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) informiert worden, teilten das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Hinweise auf erhöhte Radioaktivität seien in der Bundesrepublik nicht festgestellt worden. «Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland.»

EZB: Zweite Corona-Welle dämpft Konjunkturaussichten 2021

FRANKFURT/MAIN: Die zweite Welle der Corona-Pandemie dämpft nach Einschätzung der Europäische Zentralbank (EZB) die Aussichten für das Wirtschaftswachstum im Euroraum im kommenden Jahr. Die Notenbank geht in ihrem Basisszenario aktuell von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 3,9 Prozent im Jahr 2021 aus. Im September hatten die Währungshüter noch ein Wachstum von 5,0 Prozent vorhergesagt. Im Jahr 2022 wird die Wirtschaft nach der neuesten Vorhersage der Währungshüter vom Donnerstag um 4,2 Prozent zulegen (September-Prognose: 3,2 Prozent). Erstmals gab die EZB auch eine Prognose für 2023 ab. Erwartet wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,1 Prozent.

Für dieses Jahr wird mit einem massivem Konjunktureinbruch von 7,3 Prozent gerechnet. Im September waren die Währungshüter allerdings noch von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 8,0 Prozent ausgegangen.

Die Teuerung dürfte nach Einschätzung der Zentralbank im kommenden Jahr unverändert bei 1,0 Prozent liegen. Für das Jahr 2022 rechnen die Währungshüter mit einer jährlichen Preissteigerung von 1,1 Prozent (1,3 Prozent) und für das folgende Jahr mit 1,4 Prozent. Im laufenden Jahr erwarten die Währungshüter nur eine Mini-Inflation von 0,2 Prozent (0,3 Prozent).

Mittelfristig strebt die Notenbank eine jährliche Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige Preise gelten als Risiko für die Konjunktur: Unternehmen und Verbraucher könnten dann Investitionen aufschieben - in der Hoffnung, dass es bald noch billiger wird.

Starker Anstieg bei Anträgen auf US-Arbeitslosenhilfe

WASHINGTON: Die Corona-Krise sorgt für einen neue Verschlechterung der Lage am US-Arbeitsmarkt. In der Woche bis zum 5. Dezember stellten 853.000 Amerikaner Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In der Woche davor waren es noch 716.000 Neuanträge gewesen.

Mit dem Anstieg der Infektionszahlen hatten zuletzt mehrere Bundesstaaten Einschränkungen zum Kampf gegen das Coronavirus verschärft - wie etwa das Verbot, in Restaurants zu essen.

Vor der Krise hatten die wöchentlichen Anträge meist bei rund 200.000 gelegen. Insgesamt bezogen in den USA nach jüngsten Zahlen rund 19 Millionen Menschen eine Form von Arbeitslosenhilfe. Vor einem Jahr waren es lediglich gut 1,5 Millionen.

EU-Ratschef Michel: Im Haushaltsstreit noch nicht am Ziel

BRÜSSEL: Die Lösung des EU-Haushaltsstreits ist aus Sicht von Ratspräsident Charles Michel noch nicht ganz unter Dach und Fach. «Wir sind noch nicht an der Ziellinie», sagte Michel am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Er glaube jedoch, dass eine Einigung möglich sein werde. «Das wäre ein starkes Signal an den Rest der Welt, aber auch an unsere Bürger.»

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigte sich optimistisch. «Ich bin froh, dass wir einen Weg nach vorn gefunden haben», sagte sie vor Gipfel-Beginn. Entscheidend sei, dass der Rechtsstaatsmechanismus unverändert bleibe.

Morawiecki: EU soll Haushaltsfragen von Rechtsstaatlichkeit trennen

WARSCHAU: Polen erwartet nach den Worten von Regierungschef Mateusz Morawiecki vom EU-Gipfel einen Beschluss, der die Frage der Haushaltskontrolle und Korruptionsvorbeugung klar vom Thema Rechtsstaatlichkeit trennt. Die Rechtsstaatlichkeit sei durch die Europäischen Verträge geregelt, diese Verträge könnten nicht durch nachgeordnete Regelungen «überschrieben» werden, sagte Morawiecki am Donnerstag vor Beginn des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel.

Morawiecki sagte weiter, aus polnischer Perspektive sei es wichtig, dass die EU-Kommission nicht die Möglichkeit habe, eine eventuell auf dem Gipfel verabschiedete Zusatzerklärung noch umzuändern. Andernfalls könne Polen der Haushaltsverabschiedung nicht zustimmen.

Türkei dürfte bei EU-Gipfel vor harten Sanktionen verschont bleiben

BRÜSSEL: Die Türkei dürfte trotz der anhaltenden Provokationen vorerst vor harten EU-Sanktionen verschont bleiben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist in dem jüngsten Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels lediglich davon die Rede, dass wegen der Erdgasbohrtätigkeiten der Türkei vor Zypern «zusätzliche Listungen» vorgenommen werden sollen. Damit sind Strafmaßnahmen gegen beteiligte Einzelpersonen und Unternehmen gemeint. Sie umfassen EU-Einreiseverbote, Vermögenssperren und das Verbot, mit den Betroffenen Geschäfte zu machen.

Weitreichendere Schritte sollen nach dem der dpa vorliegenden Entwurf für die Abschlusserklärung frühestens beim nächsten regulären Gipfel im kommenden März auf den Weg gebracht werden. Bis dahin sollen die EU-Kommission und der Auswärtige Dienst weitere Handlungsoptionen sowie einen Bericht über die Situation im östlichen Mittelmeer und die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und der Türkei vorlegen.

Die Türkei steht vor allem wegen umstrittener Erdgaserkundungen in Seegebieten vor Zypern und in der Nähe von griechischen Inseln in der Kritik. Als nicht akzeptabel gelten zum Beispiel aber auch Provokationen im Konflikt um die Teilung Zyperns sowie Verstöße gegen das UN-Waffenembargo gegen Libyen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen sich an diesem Donnerstagabend bei ihrem Gipfeltreffen mit den Beziehungen zur Türkei beschäftigen. Wie hart mit der Türkei umgegangen werden soll, war bis zuletzt umstritten.

BASF will Umsatz in der Kreislaufwirtschaft bis 2030 verdoppeln

LUDWIGSHAFEN: Der Chemieriese BASF will fossile Rohstoffe künftig verstärkt durch recycelte Materialien ersetzen. Nach Angaben von Konzernchef Martin Brudermüller plant das Unternehmen, den Umsatz mit Lösungen für die sogenannte Kreislaufwirtschaft bis 2030 auf 17 Milliarden Euro zu verdoppeln. Von 2025 an sollen jährlich 250.000 Tonnen recycelte und abfallbasierte Rohstoffe anstelle von fossilen Rohstoffen verarbeitet werden.

«Unternehmen, die Lösungen für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft bieten können, werden künftig über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen», sagte Brudermüller am Donnerstag in Ludwigshafen. Es gehe letztendlich um eine CO2-neutrale Kreislaufwirtschaft. «Ich glaube, es geht gar nicht anders.»

Um die Ziele zu erreichen, stellte Brudermüller drei Punkte vor. «Wir wollen künftig mehr nachwachsende und recycelte Rohstoffe einsetzen sowie neue Materialkreisläufe schaffen und neue Geschäftsmodelle entwickeln.» Bei den Materialkreisläufen verwies er unter anderem auf E-Autos. «2030 müssen Experten zufolge mehr als 1,5 Millionen Tonnen Batteriezellen von Elektrofahrzeugen entsorgt werden. Wir brauchen dringend Lösungen, die wertvollen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel wirtschaftlich und umweltschonend wiederzugewinnen.» BASF entwickle hier ein neues hocheffizientes chemisches Verfahren.

Merkel wirbt um Zustimmung für Kompromiss im EU-Haushaltsstreit

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Gipfel um Zustimmung für den mit Polen und Ungarn ausgehandelten Kompromiss im Streit um den EU-Haushalt und den Corona-Wiederaufbaufonds geworben. «Es wäre natürlich ein sehr wichtiges Zeichen auch für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, wenn wir dieses wichtige Ergebnis erzielen könnten», sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Die Bundesregierung und auch sie persönlich hätten in den vergangenen Tagen sehr intensiv an einer Lösung gearbeitet. «Es wird sich heute zeigen, ob wir dann auch eine Einstimmigkeit im Europäischen Rat dafür finden. Wir haben jedenfalls versucht, dafür viele Vorarbeiten zu leisten.»

Regeln sollen für umweltfreundlichere Batterien in der EU sorgen

BRÜSSEL: Batterien in der EU sollen länger halten und umweltfreundlicher werden. Neue Regeln sollten dafür sorgen, dass «nur die ökologischsten, sichersten und leistungsfähigsten Batterien auf den EU-Markt kommen», sagte EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic am Donnerstag. Vorgesehen sind Standards für eine umweltschonende Herstellung, die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards bei der Rohstoffgewinnung und mehr Recycling. Im Zentrum steht ein stärkerer Kreislauf der für Batterien verwendeten Materialien.

Niederlande wollen Sicherheiten zu Deal mit Ungarn und Polen

BRÜSSEL: Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erwartet Klarstellungen und Sicherheiten zu dem von der Bundesregierung mit Ungarn und Polen ausgehandelten Kompromiss im Haushaltsstreit. Rutte kündigte am Donnerstag beim EU-Gipfel an, dass über eine Prüfung durch den juristischen Dienst der EU sichergestellt werden solle, dass die geplante Zusatzerklärung die Anwendung des neuen Verfahrens zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen nicht einschränke. Zudem brauche es eine Einschätzung des Europaparlaments sowie eine Garantie, dass Rechtsstaatlichkeitsverstöße im Fall einer langwierigen Prüfung des Verfahrens durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) auch nachträglich geahndet werden können.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 48,94 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 45,67 Dollar.

Nach kräftigen Kursschwankungen zur Wochenmitte hat sich die Lage am Ölmarkt vorerst wieder beruhigt. Am Mittwoch hatte ein starker Anstieg der Ölvorräte in den USA den Markt überrascht. Nach Angaben der US-Regierung waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 15,2 Millionen Barrel auf 503,2 Millionen Barrel gestiegen. Dies ist der stärkste Zuwachs seit April. In einer ersten Reaktion waren die Ölpreise gefallen, konnten ihre Verluste aber schnell wieder wettmachen.

Wie bereits in den vergangenen Handelstagen wurden die Ölpreise weiter durch die Hoffnung auf eine schnelle Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe gestützt, wie es am Markt weiter hieß. Mit der Aussicht auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie wächst die Hoffnung auf ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl.

Deal mit Ungarn und Polen könnte Rechtsstaatsstrafen stark verzögern

BRÜSSEL: Der Start des neuen Verfahrens zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen in der EU könnte sich durch den von der Bundesregierung vorbereiteten Deal mit Ungarn und Polen deutlich verzögern. Dass der Mechanismus so lange nicht angewendet werden solle, wie eine mögliche Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof laufe, bedeute eine mögliche Verzögerung bis ins Jahr 2022, sagte der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner der Deutschen Presse-Agentur. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban werde so bis zur Parlamentswahl in seinem Land ungeschoren davonkommen. Sie ist turnusgemäß im Frühjahr 2022 vorgesehen.

Erfreut zeigte sich Körner hingegen darüber, dass das Verfahren an sich unangetastet bleiben soll. Die jetzt geplante Zusatzerklärung zum Rechtsstaatsmechanismus schließe vor allem Dinge aus, die sowieso nicht vorgesehen gewesen seien, kommentierte er.

