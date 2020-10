Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.20 | Aktualisiert um: 04:01 | Überblick

EU-Kommission gibt grünes Licht: Kaufland darf real.de übernehmen

NECKARSULM/BRÜSSEL: Die Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) kann ihre Präsenz im Onlinehandel deutlich ausbauen. Der Handelsriese bekam am Donnerstag von der EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme des Online-Marktplatzes real.de. Es gebe keine Wettbewerbsbedenken, teilte die EU-Kommission mit.

«Der Online-Marktplatz wird als weiterer Absatzkanal unser stationäres Geschäft ideal ergänzen», betonte der Digital-Vorstand der Schwarz-Gruppe, Rolf Schumann. Der Discount-Spezialist, der mit seinen Sparten Lidl und Kaufland weltweit mehr als 12.000 Filialen betreibt und einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden Euro erreicht, agierte bislang im E-Commerce eher zurückhaltend. Dabei hatte der Online-Handel mit Lebensmitteln in der Corona-Krise einen Boom erlebt.

Die Schwarz-Gruppe profitiert dabei von der Zerschlagung der SB-Warenhauskette Real. Die Metro-Tochter war im Frühjahr vom russischen Finanzinvestor SCP übernommen worden. SCP will die kriselnde Warenhauskette Stück für Stück verkaufen. Kaufland ist dabei nicht nur an dem Online-Marktplatz interessiert, sondern hat beim Bundeskartellamt auch Interesse am Kauf von bis zu 101 Real-Filialen angemeldet.

Erdogan nennt EU «einflussloses Gebilde»

ISTANBUL: Angesichts des Streits um Erdgas im östlichen Mittelmeer hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan harsche Kritik an der Europäischen Union geäußert. «Die Europäische Union ist als Geisel der Frechheiten Griechenlands und der griechischen Zyprer zu einem einflusslosen und oberflächlichen Gebilde ohne Weitblick verkommen», sagte Erdogan am Donnerstag. Parallel dazu berieten die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel über den Konflikt und das Verhältnis zur Türkei.

Erdogan sagte, es gebe kein einziges Problem in der Region, das auf Initiative der EU gelöst worden sei. «Ganz im Gegenteil: Jede Krise, in die die Union interveniert hat, hat nur neue Ausmaße angenommen und sich vergrößert.» Hintergrund ist, dass die Türkei im östlichen Mittelmeer Erdgasfelder erforschen lässt. Griechenland und Zypern halten das für illegal. Die EU hatte der Türkei deshalb Ende August ein Ultimatum gesetzt und mit zusätzlichen Sanktionen gedroht.

US-Regierung gibt Arbeitslosenquote für September bekannt

WASHINGTON: Zum letzten Mal vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten veröffentlicht die US-Regierung am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die jüngste Arbeitslosenquote. Experten erwarten Medienberichten zufolge, dass die Arbeitslosigkeit im September leicht auf 8,2 Prozent gesunken ist - von 8,4 Prozent im Vormonat. Der Sender CNN berichtete, das wäre die höchste Arbeitslosenquote unmittelbar vor einer Präsidentschaftswahl in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg. Von Juli auf August war die Quote um 1,8 Punkte gefallen. Vor der Corona-Krise hatte sie bei 3,5 Prozent gelegen.

In der anhaltenden Pandemie bleibt die Lage am US-Arbeitsmarkt trotz schrittweiser Besserung angespannt. In der Woche bis zum 26. September stellten nach Angaben des Arbeitsministeriums 837.000 Menschen einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe. Im August lag diese Zahl zum Teil deutlich über einer Million. Vor der Pandemie war die Zahl der Neuanträge selten auf mehr als 100.000 gestiegen.

Die Corona-Krise hatte in den USA weite Teile des Wirtschaftslebens stillgelegt. Im April war die Arbeitslosenquote daher auf mehr als 14 Prozent geklettert. Im Mai fiel sie auf 13,3 Prozent, im Juni dann überraschend deutlich auf 11,1 Prozent. Im Juli lag die Quote bei 10,2 Prozent, im August bei 8,4 Prozent. US-Präsident Donald Trump bewirbt sich bei der Wahl am 3. November um eine zweite Amtszeit. Der Republikaner tritt gegen Joe Biden von den Demokraten an.

Dax mit verhaltenem Start in den Oktober

FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Standardwerte haben einen trägen Start in den Börsenmonat Oktober hingelegt. Aktien aus der zweiten Reihe waren gefragter. Der Dax bewegte sich kaum und notierte am Donnerstagnachmittag 0,09 Prozent tiefer bei 12.749,28 Punkten. Den Monat September hatte der deutsche Leitindex mit einem Minus von rund anderthalb Prozent beendet. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Donnerstag hingegen 1,01 Prozent auf 27.279,36 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,1 Prozent zu. Der Euro legte zu und notierte bei 1,1764 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1708 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8541 Euro gekostet.

Microsoft will mit Einsteiger-Laptop in Schulmarkt vordringen

REDMOND: Mit einer günstigeren Rechnervariante will Microsoft auch bei der Ausstattung von Schulen punkten. Der Software-Konzern, der immer häufiger auch Hardware produziert, kündigte am Donnerstag eine neue Generation seiner Surface-Computer an. Damit verschärft er den Wettbewerb mit Apple, aber auch mit Partnern wie HP oder Dell. Bislang stellte Microsoft vor allem teure Surface-Varianten für Geschäftsleute her, die schnell 2000 Euro und mehr kosten können. Das neue Surface Laptop Go ab 613 Euro inklusive Steuern ist das bislang preisgünstigste Surface Laptop. Es enthält einen zeitgemäßen Intel-Core-5-Zentralprozessor der 10. Generation, eine geräumige Tastatur und einen 12,4 Zoll Berührungsbildschirm. Die 720-Pixel-Frontkamera soll hoch auflösende Bilder in der Videokonferenz ermöglichen. Als Akkulaufzeit werden bis zu 13 Stunden versprochen.

Gastwirt gewinnt Corona-Klage gegen Versicherung

MÜNCHEN: Nach einer bundesweiten Corona-Klagewelle gegen zahlungsunwillige Versicherungen hat das Münchner Landgericht erstmals einem klagenden Gastwirt die geforderte Millionensumme zugesprochen. Laut Urteil muss die beklagte Versicherungskammer die Kosten der coronabedingten Betriebsschließung an den Pächter des Münchner Augustinerkellers zahlen - exakt 1,014 Millionen Euro. Der Wirt hatte kurz vor dem sogenannten Shutdown im März eine Betriebsschließungspolice abgeschlossen, um sich gegen Corona abzusichern. Die Versicherungskammer will dennoch nicht zahlen. In den Versicherungsbedingungen sind behördlich angeordnete Schließungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes gedeckt, der Covid-19-Erreger jedoch nicht genannt.

Corona-Lockdown: 325.900 Minijobs allein im Gastgewerbe weggebrochen

BERLIN: Im Zuge der Corona-Pandemie sind allein im Gastgewerbe nach Erhebungen der Meldestelle für geringfügige Beschäftigung bis Ende Juni rund 325.900 Minijobs weggebrochen. Dies ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Minus von fast 36 Prozent, wie aus Daten der Minijobzentrale hervorgeht, die von der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann abgefragt und ausgewertet wurden. Die Zahlen liegen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) und der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach gingen fast 184.000 Minijobs allein in Restaurants und anderen Gaststätten verloren. In absoluten Zahlen folgen der wirtschaftliche Dienstleistungsbereich mit einem Einbruch um 96.116 Minijobs, der Handel (minus 73.641) und das verarbeitende Gewerbe (minus 70.181). Insgesamt ist die Zahl der Minijobber den Angaben zufolge bundesweit um 837.004 zurückgegangen.

Studie: Deutschland verliert Boden bei digitaler Wettbewerbsfähigkeit

LAUSANNE: Deutschland verliert bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit laut einer neuen Studie an Boden. Die Bundesrepublik fiel in einer renommierten Rangliste auf den 18. Platz unter 63 Ländern zurück. 2016 lag sie noch auf Platz 15, wie die private Wirtschaftshochschule IMD in Lausanne in der Schweiz am Donnerstag berichtete. Die Ökonomen untersuchen, wie stark Länder auf digitale Technologien setzen. Das könne ein wichtiger Indikator dafür sein, wie gut Länder durch die Corona-Pandemie kommen, so die Hochschule. Auf den ersten Plätzen standen die USA, Singapur und Dänemark, das den Platz mit Schweden tauschte.

H&M soll wegen Datenschutzverstößen 35 Millionen Euro zahlen

HAMBURG: Wegen des Ausspähens von Mitarbeitern soll der schwedische Mode-Riese Hennes & Mauritz (H&M) ein Bußgeld in Höhe von 35,3 Millionen Euro zahlen. Mit der Überwachung von Hunderten Mitarbeitern des Servicecenters in Nürnberg habe der Konzern gegen den Datenschutz verstoßen, begründete der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz, Johannes Caspar, am Donnerstag den Erlass. Der vorliegende Fall dokumentiere eine schwere Missachtung des Beschäftigtendatenschutzes. «Das verhängte Bußgeld ist dementsprechend in seiner Höhe angemessen und geeignet, Unternehmen von Verletzungen der Privatsphäre ihrer Beschäftigten abzuschrecken», betonte er.

Bayer verschärft Sparprogramm - Gewerkschaft und Anleger alarmiert

LEVERKUSEN: Bayer hat mit der Ankündigung eines weiteren Sparprogramms und trüben Geschäftsaussichten Arbeitnehmervertreter und Anleger alarmiert. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will über ein laufendes Sparprogramm hinaus weitere 1,5 Milliarden Euro pro Jahr einsparen und schließt dabei einen zusätzlichen Stellenabbau nicht aus. Das Unternehmen bekräftigte aber den zugesagten Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bis Ende 2025. An der Frankfurter Börse ging es für die Bayer-Aktie am Donnerstag tief in den Keller. Bayer hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass von 2024 an zusätzlich mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten wegfallen sollen. Die neuen Sparmaßnahmen könnten «auch zu einem möglichen weiteren Arbeitsplatzabbau führen». Genauere Angaben machte Bayer nicht.

«Playboy» strebt zurück an die Börse

LOS ANGELES/NEW YORK: Der «Playboy»-Konzern bereitet seine Rückkehr an die Börse vor. Das 1953 von der 2017 verstorbenen Verlegerlegende Hugh Hefner gegründete und vor allem durch das gleichnamige Männermagazin bekannte Unternehmen soll unter dem Tickerkürzel «PLBY» an die New Yorker Nasdaq gebracht werden, wie die Eigentümer am Donnerstag mitteilten. Geschehen soll dies durch den Zusammenschluss mit einer bereits börsennotierten Zweckgesellschaft, die nach der Fusion umbenannt wird. «Playboy» wird bei dem Deal mit 415 Millionen Dollar (aktuell rund 353 Mio Euro) bewertet.

Hefner hatte sein «Bunny»-Imperium 2011 gemeinsam mit einer Beteiligungsgesellschaft von der Börse genommen. Spekulationen über einen Verkauf hatte es bereits 2016 gegeben, bevor der Unternehmensgründer im Alter von 91 Jahren verstarb. «Playboy» prägte mit Großaufnahmen nackter Frauen («Playmates») über Jahrzehnte das Erotikgeschäft. Doch angesichts der starken Konkurrenz im Internet strebte das Magazin einen Imagewechsel an. Im März teilten die Macher mit, dass die US-Ausgabe des Magazins nur noch digital erscheint. In Deutschland gibt es den «Playboy» aber weiterhin in gedruckter Form.

Zum Konzern gehört allerdings weit mehr als nur das Magazin. «Playboy» vermarktet sich inzwischen als «Lifestyle Brand» mit einer großen Produktpalette, die von Reizwäsche über Videospiele bis hin zu Kosmetika reicht. Nicht mehr zum Konzern gehört indes das legendäre Playboy Mansion. Das riesige Anwesen in dem Nobelviertel Holmby Hills von Los Angeles, das bekannt für Hefners ausgelassene Partys und ein Tummelplatz prominenter Gäste war, wechselte bereits Mitte 2016 den Besitzer - laut US-Medien für rund 100 Millionen Dollar.

EU-Kommissionsvize Dombrovskis verlässt Corona-Quarantäne

BRÜSSEL/RIGA: Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, hat nach zwei negativen Corona-Tests seine Quarantäne verlassen. Auch bei einer zweiten Untersuchung sei keine Infektion festgestellt worden, sagte eine Beraterin des ehemaligen lettischen Ministerpräsidenten am Donnerstag der Nachrichtenagentur Leta. Der designierte neue EU-Handelskommissar werde daher persönlich an seiner Anhörung am Freitag im Europäischen Parlament teilnehmen.

Dombrovskis hatte sich vor etwa einer Woche in Corona-Quarantäne begeben und von zu Hause aus gearbeitet, nachdem eine Kontaktperson positiv getestet worden war. Auf Twitter schrieb er damals, dass er selbst keine Symptome habe und sich gut fühle. Auch seien während des Treffens die Abstandsregeln beachtet worden.

Der aus Lettland stammende Dombrovskis war im September nach dem Rücktritt des Iren Phil Hogans von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als neuer EU-Handelskommissar nominiert worden. Neues irisches Kommissionsmitglied und zuständig für Finanzmarktpolitik soll Mairead McGuinness werden. Beide müssen noch vom Europäischen Parlaments angehört und bestätigt werden.

Europäische Teilgarantie für Corona-Hilfskredite der Commerzbank

BRÜSSEL/FRANKFURT: Die Europäische Investitionsbank (EIB) sichert Corona-Hilfskredite der Commerzbank an kleine und mittelständische Unternehmen mit einer Teilgarantie ab. Es geht um Darlehen zu günstigen Konditionen, die das Frankfurter Institut notleidenden Firmen anbietet. Die Garantie über rund 125 Millionen Euro soll das Eigenkapital der Commerzbank stärken und damit geplante Kredite von insgesamt bis zu einer halben Milliarde Euro ermöglichen. Das teilten die EIB und die Commerzbank am Donnerstag mit. Vor allem kleinere Betriebe und Selbstständige hätten derzeit Probleme, infolge zurückgegangener Aufträge und verlorengegangener Umsätze ausreichend zahlungsfähig zu bleiben, hieß es in Brüssel.

Im Rahmen des europäischen Corona-Wiederaufbauplans sollen nach Vorstellung der EU-Kommission in den kommenden Jahren riesige Summen an Zuschüssen, aber auch an zusätzlichen Krediten vergeben werden. Ein großer Teil soll aus der Ausgabe von Staats- und Firmenanleihen kommen, für die Brüssel als Käufer am Finanzmarkt auftreten will.

Über einen speziellen Garantiefonds bei der EIB sollen außerdem private Geschäftsbanken ermutigt werden, weitere Mittel zu vergeben. EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovskis betonte: «Kleine und mittelgroße Unternehmen spielen eine zentrale Rolle in unseren Volkswirtschaften und Gesellschaften und brauchen in dieser herausfordernden Zeit zusätzliche Unterstützung.»

Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag beschlossen

BERLIN: Der Bundestag hat die Einsetzung des geplanten Untersuchungsausschusses im Wirecard-Skandal beschlossen. Für den Aussschuss stimmten am Donnerstag im Bundestag AfD, FDP, Grüne und Linke. Die Regierungsfraktionen Union und SPD enthielten sich. Die nötige Zustimmung von mindestens einem Viertel der 709 Bundestagsabgeordneten war damit weit erreicht und sogar deutlich überschritten.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, inwiefern die Bundesregierung sowie Behörden über Vorkommnisse bei Wirecard informiert waren und ob sie ihren Aufsichtspflichten nachgekommen sind. Er soll neun Mitglieder haben, die aber noch nicht offiziell benannt sind. Der Ausschuss kann Zeugen und Sachverständige vernehmen und Akteneinsicht verlangen. Die konstituierende Sitzung ist für den kommenden Donnerstag (8.10.) geplant.

Im Juni hatte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren.

Strenge Anti-Corona-Maßnahmen in Havanna gelockert

HAVANNA: Der sozialistisch regierte Karibikstaat Kuba hat die strengen Anti-Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt Havanna gelockert. Die seit September geltende Ausgangssperre zwischen 19 und 5 Uhr (Ortszeit) werde aufgehoben, teilte Havannas Gouverneur Reinaldo García Zapata am Mittwoch (Ortszeit) im Staatsfernsehen mit. Unter Auflagen seien nun Strände und Schwimmbäder wieder offen, der öffentliche Nahverkehr dürfe den Betrieb aufnehmen. Grund für die Lockerungen sei die schwächelnde Wirtschaft. Auch Geschäfte durften demnach die bisher eingeschränkten Ladenöffnungszeiten ausweiten.

Geschlossen blieben dagegen zunächst der Flughafen sowie Bars und Diskotheken. Zudem müssten Ein- und Ausreisen zwischen der Hauptstadt mit mehr als zwei Millionen Einwohnern und dem Rest des Landes weiterhin genehmigt werden. In dem Karibikstaat mit insgesamt etwas mehr als elf Millionen Einwohnern wurden bislang 5597 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 122 Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung registriert. Nach einem alarmierenden Anstieg der Infektionszahlen in Havanna hatten Behörden vor knapp einem Monat strenge Sicherheitsmaßnahmen verhängt.

Kein Handel an Tokios Börse wegen Systempanne

TOKIO: An der asiatischen Leitbörse in Tokio ist am Donnerstag wegen einer technischen Panne nicht gehandelt worden. Wie die Börsenleitung bekanntgab, trat am Morgen ein Problem bei der Übermittlung von Daten auf. Auch Handelsaufträge konnten nicht verarbeitet werden. Daraufhin wurde der Handel mit sämtlichen Aktien ausgesetzt. Das galt auch für die Märkte in Sapporo, Nagoya und Fukuoka, die ebenfalls das Tokioter Börsensystem benutzen. Im weiteren Tagesverlauf entschied die Japan Exchange Group, den Handel für den Rest des Tages auszusetzen. An diesem Freitag will der Deutsche-Börse-Konkurrent den Handel wieder aufnehmen.

2005 hatte die Japan Exchange Group einmal den Handel aller Aktien wegen einer Technikpanne für viereinhalb Stunden stoppen müssen. In den Jahren danach hatte der Betreiber immer wieder technische Probleme, die aber nie zu einer Aussetzung des kompletten Aktienhandels geführt hatten. 2010 führte die Börse dann ein neues Handelssystem ein, das aber nicht alle Probleme lösen konnte. Auch in den Jahren danach kam es immer wieder zu Pannen, allerdings nicht in diesem Ausmaß.