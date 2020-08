Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.20 | Aktualisiert um: 19:10 | Überblick

Nach verpasstem Dax-Einzug: Symrise wartet auf die nächste Chance

HOLZMINDEN/FRANKFURT: Der nur knapp verfehlte Einstieg in den Börsen-Leitindex Dax bekümmert den Aromenhersteller Symrise nicht groß - die Holzmindener hoffen schon auf die nächste Gelegenheit. «Dass wir bei den nötigen Zahlen an der Marke zur Aufnahme in den Dax kratzen, ehrt und freut uns natürlich. Aber das ist gar nicht unser primäres Ziel», hieß es am Donnerstag. Wichtiger sei es vor allem, die Substanz des Unternehmens weiter zu verbessern. «Kommt irgendwann die Aufnahme in den Dax dazu, nehmen wir das natürlich gern mit als Beleg der langfristigen, nachhaltigen Entwicklung der Symrise AG», sagte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram.

Der Produzent von Geruchs- und Geschmacksstoffen, dessen Produkte in vielen Konsumgüterartikeln und auch in Nahrungsmitteln verwendet werden, hatte das Nachsehen gegenüber dem Online-Essenslieferdienst Delivery Hero aus Berlin. Dieser löst im Dax Wirecard ab - der insolvente Zahlungsdienstleister muss nach dem milliardenschweren Skandal um gefälschte Bilanzen das deutsche Börsenoberhaus verlassen.

36 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gegen Wirecard-Führung

BERLIN: Der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls liegen Dutzende Verdachtsmeldungen gegen Spitzenvertreter von Wirecard vor. Seit Februar 2019 gingen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) 36 Geldwäscheanzeigen gegen Vorstände und Aufsichtsräte des des Konzerns ein. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Danyal Bayaz hervor, über die das «Handelsblatt» berichtete. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Teilweise gab die FIU die Anzeigen demnach erst nach mehr als einem Monat an die Strafverfolgungsbehörden weiter. 16 Anzeigen waren Anfang August noch in Bearbeitung. Bayaz kritisierte: «Entweder ist die FIU überfordert oder sie haben den Ernst der Lage nicht erkannt.» Die Arbeit der Einheit genüge nicht dem Anspruch, Geldwäsche effektiv zu verfolgen, zu bekämpfen und zu ahnden. «Eine Neustrukturierung der FIU ist daher überfällig», forderte er.

Forschungsinstitut IMK sieht Anzeichen für robustes Wachstum

DÜSSELDORF: Die deutsche Wirtschaft könnte nach Einschätzung des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituts IMK erstmals nach Ausbruch der Corona-Krise im laufenden Quartal wieder robust wachsen. Das IMK-Frühwarnsystem sehe «keine akute Rezessionsgefahr» mehr, teilte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte der IMK-Konjunkturindikator eine «erhöhte konjunkturelle Unsicherheit» angezeigt.

Die Konjunkturaufhellung bedeute aber noch keine Überwindung der Krise. «Angesichts der Tiefe des vorherigen Einbruchs handelt es sich bisher nur um eine teilweise Erholung», sagte IMK-Direktor Prof. Sebastian Dullien. Das Bruttoinlandsprodukt werde der IMK-Prognose zufolge im Gesamtjahr 2020 um mehr als 6 Prozent schrumpfen. «Auch im kommenden Jahr werden wir das Vorkrisenniveau der gesamtwirtschaftlichen Aktivität noch nicht wieder erreichen», betonte Dullien. Damit bleibe das Risiko von Unternehmenspleiten und Arbeitsplatzverlusten bedeutsam.

China-Geschäft hilft Elektrobranche in der Corona-Krise

FRANKFURT/MAIN: Wachsende Exporte nach China haben der deutschen Elektroindustrie in der Corona-Krise geholfen. Während die Geschäfte mit wichtigen Abnehmerländern wie USA, Frankreich und die Niederlande im Juni schrumpften, war die Volksrepublik ein Lichtblick: Die Exporte nach China stiegen in dem Sommermonat kräftig um gut 15 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum und im ersten Halbjahr um 6,5 Prozent. Die Pandemie hatte China früher getroffen als Europa, in Fernost erholt sich bereits die Wirtschaft.

Das bewahrte die Exporte der Elektrobranche vor noch größeren Rückgängen, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag mitteilte. Mit 15,6 Milliarden Euro lagen die Ausfuhren im Juni um 6,4 Prozent unter Vorjahr. «Der jüngste Rückgang fiel zwar deutlich geringer aus als in den beiden vorangegangenen Monaten, in denen er sich jeweils auf ein Fünftel belaufen hatte», sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann in Frankfurt. Jedoch sei der Juni 2019 ein schwacher Monat gewesen, was den diesjährigen Wert besser aussehen lasse. Im gesamten ersten Halbjahr sanken die Exporte um 8,7 Prozent auf 96,5 Milliarden Euro.

Die Elektro-Importe stiegen im Juni leicht um 1,7 Prozent. Im ersten Halbjahr stand aber ein Minus von 6,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Elektrobranche zählt mit zuletzt 880.000 Beschäftigten hierzulande zu den wichtigsten Industriezweigen in Deutschland.

Konjunktursorgen belasten den Dax

FRANKFURT/MAIN: Rasant steigende Corona-Infektionszahlen und warnende Worte der US-Notenbank (Fed) mit Blick auf die Wirtschaftslage haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt spürbar belastet. Zudem brodelt der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter, und auch in Sachen Iran setzt US-Präsident Donald Trump auf Konfrontation.

Der Dax verlor kurz nach dem Handelsstart 1,28 Prozent auf 12.811,02 Punkte. Der MDax sank um 1,06 Prozent auf 27.111,73 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 fiel um 1,40 Prozent auf 3271,18 Zähler.

Am Vorabend hatte die Fed die wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie hervorgehoben und eine langsamere Erholung für die weltgrößte Volkswirtschaft prognostiziert.

Ölpreise geben nach - Fed und «Opec+» vorsichtig

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Am Markt wurde auf verhaltene Aussagen der US-Notenbank Fed und des Ölverbunds «Opec+» verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,02 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 42,71 Dollar.

Die Corona-Pandemie sorgt nach wie vor für erhebliche Belastungen am Rohölmarkt. Am Mittwochabend äußerte sich die US-Notenbank abermals sehr verhalten zur konjunkturellen Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Diese hänge in hohem Maße von der Bekämpfung der Corona-Krise ab, heißt es im Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

Auch der Ölverbund «Opec+», bestehend aus dem Ölkartell Opec und verbündeten Nationen wie Russland, gab sich eher pessimistisch. Das Expertenkomitee JMMC warnte, dass sich die Ölnachfrage langsamer von der Corona-Krise erholt habe als erwartet.

Euro stabilisiert sich nach Verlusten

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag nach seinen jüngsten Verlusten zunächst stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1840 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Noch am Dienstag hatte der Euro mit 1,1966 Dollar ein Zweijahreshoch erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1933 Dollar festgesetzt.

Zuletzt konnte der Dollar etwas zulegen, nachdem er zuvor auf breiter Front unter Druck gestanden hatte. Als einen Grund für die Dollar-Gewinne nennen Fachleute die amerikanische Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed hatte in ihrem Sitzungsprotokoll vom Mittwochabend keine hohe Präferenz erkennen lassen, ihre Geldpolitik rasch an wirtschaftliche Größen wie Inflation oder Arbeitslosigkeit zu binden. Dies wurde als kleine Kehrtwende interpretiert, was dem Dollar etwas Auftrieb verlieh.