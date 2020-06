Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Institute: Deutschland kommt noch glimpflich durch die Pandemie

HALLE/BERLIN: Deutschland kommt aus Sicht mehrer Institute noch relativ glimpflich durch die schwere Corona-Rezession. «Die deutsche Wirtschaft wurde von der Pandemie schwer getroffen», stellte das Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) am Dienstag fest. «Allerdings ist der Einbruch nicht so tief wie in den großen Nachbarländern im Euroraum, wo die Zahl der Erkrankungen und Sterbefälle relativ zur Bevölkerung höher liegt.» Die Rezession dürfte im zweiten Quartal an ihrem Tiefpunkt sein, denn die Epidemie sei im Mai und Juni zurückgegangen und die Restriktionen wurden gelockert. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni bereits den dritten Monat in Folge verbessert. Wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 12,4 Punkte auf 63,4 Zähler. Dies ist der höchste Wert seit März 2006.

Die Reiselaune der Bundesbürger kehrt zurück - Steigende Buchungen

HANNOVER/FRANKFURT: Die Reisebranche schöpft nach dem Ende der Corona-Zwangspause in Europa wieder Hoffnung: Das verzögerte Sommergeschäft läuft nach der Aufhebung der Reisewarnungen für 27 europäische Länder an. Der weltgrößte Tourismuskonzern Tui und Deutschlands Branchenzweiter DER Touristik berichteten am Dienstag von steigenden Buchungen. Unterschiedlich beurteilten die Unternehmen die Preisentwicklung. Während Tui von durchschnittlich gestiegenen Preisen sprach, können Urlauber nach Einschätzung von DER Touristik in diesem Sommer vielfach auf günstige Angebote hoffen. «Zum Teil machen uns unsere Leistungsträger sehr attraktive Angebote», sagte Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef bei DER Touristik. Das gelte vor allem für Ziele im europäischen Ausland. Hinter dem Veranstalter steht der finanzkräftige Lebensmittelkonzern Rewe.

Besser telefonieren in der Bahn: Bund finanziert neue Zug-Technik

BERLIN: Damit Zugreisende bald besser telefonieren und im Netz surfen können, finanziert der Bund technische Umbauten in Zügen mit 150 Millionen Euro. Das Programm mit 100 Prozent Förderung sei nun auf den Weg gebracht, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag nach dem zweiten «Mobilfunkgipfel» in Berlin. Ziel sei, dass der Mobilfunk nicht mehr den Zugfunk störe und damit die Netze entlang der Bahnstrecken besser ausgebaut werden könnten. Um Funklöcher vor allem in ländlichen Gebieten zu schließen, fördert der Bund künftig auch den Bau von Funkmasten. Bei dem Spitzentreffen einigten sich Bund, Länder, Kommunen und Unternehmen auf Details. Zuschüsse von 1,1 Milliarden Euro sollen helfen, bis zu 5000 Mobilfunkstandorte zu erschließen.

Teslas «Autopilot»-Werbung droht gerichtlicher Stopp

MÜNCHEN: Fahrerassistenzsysteme haben heute viele Autos - aber Tesla wirbt für seine Fahrzeuge mit einem «Autopiloten inklusive», der sogar schon «automatisches Fahren innerorts» beherrscht. Damit verspreche Tesla mehr, als es halten könne, sagte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und verklagte Tesla wegen «irreführender Werbung». Dem kalifornischen Autobauer droht jetzt eine Schlappe vor Gericht. Das Landgericht München hat beim Prozessauftakt am Dienstag bereits deutlich gemacht, dass es zu dem gleichen Schluss kommen könnte wie die Wettbewerbszentrale. «Die Maßstäbe des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sind eher streng», erklärte die Vorsitzende Richterin Isolde Hannamann. Es könne sein, dass die Kammer in dieser Tesla-Werbung für sein Fahrerassistenzsystem eine Irreführung sehe. Das sei jedenfalls derzeit die Tendenz.

Bundesregierung verschärft Strafen für kriminelle Unternehmen

BERLIN: Großen Unternehmen drohen bei schweren Gesetzesverstößen künftig deutlich höhere Strafzahlungen. Bei Konzernen mit mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz sollen die Sanktionen an den Umsatz gekoppelt werden, beschloss die Bundesregierung am Dienstag. Außerdem sollen die Firmen stärker für kriminelle Taten ihrer Mitarbeiter geradestehen. «Die Verantwortung darf nicht länger nur auf Einzelne geschoben werden, wenn Unternehmen kriminell handeln», sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Künftig müssen Staatsanwaltschaften demnach nicht nur gegen verantwortliche Manager und Beschäftigte ermitteln, sondern stets auch gegen das Unternehmen. Lambrecht nannte als Beispiele die Skandale um Gammelfleisch und den Abgasbetrug von Volkswagen.

Ethikrat: Tägliches T-Bone-Steak ist kein Menschenrecht

BERLIN: Der Deutsche Ethikrat hat eine konsequentere Umsetzung des Tierschutzgesetzes in deutschen Schlachtbetrieben gefordert. «Ich kenne kein einziges Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht», sagte der Sprecher der Arbeitsgruppe «Tierwohl» im Deutschen Ethikrat, Steffen Augsberg, am Dienstag in Berlin. Es sei eher die Ausnahme, dass das, «was oben drinsteht, unten auch so ankommt.» Es gehe dem Ethikrat nicht darum, das Schnitzel zu verteufeln oder die Nutztierhaltung insgesamt zu verdammen, sagte die Rats-Vorsitzende Alena Buyx. Doch eklatante Tierwohlverletzungen seien keine Ausnahme, sondern kämen noch viel zu oft vor. «Gute Ernährung mag ein Menschenrecht sein. Täglich ein T-Bone-Steak ist es aber nicht.» Als Beispiel für eine mangelhafte Umsetzung gesetzlicher Vorgaben nannte sie das Kükenschreddern.

EU-Wettbewerbshüter nehmen sich Apple vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission prüft nach Beschwerden von Konkurrenten, ob Apple unfairen Wettbewerb in seinem App Store und beim Bezahlsystem Apple Pay betreibt. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager leitete am Dienstag zwei offizielle Verfahren ein. Beispielsweise der Musikdienst Spotify beschwerte sich in Brüssel über die Abgabe von 30 bzw. 15 Prozent auf Abo-Einnahmen im App Store, die ihn demnach gegen Apples eigenes Angebot benachteiligen. Bei Apple Pay kritisierten Banken unter anderem, dass sie nicht an Apple vorbei auf den NFC-Chip zum kontaktlosen Bezahlen zugreifen können. Apple sieht das als technische Lösung, um die Sicherheit der Zahlungen zu gewährleisten und versichert, dass jeder, der Zugang zu Apple Pay wolle, ihn auch bekomme.

Konjunkturoptimismus verdrängt vorerst wieder Corona-Angst

FRANKFURT/MAIN: Die Aussicht auf eine Konjunkturspritze der US-Regierung und die Rückendeckung der Notenbanken für die Finanzmärkte haben die zuletzt eingetrübte Stimmung an den Börsen wieder aufgehellt. Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten ging es am Dienstag mit dem Dax am Nachmittag um 3,9 Prozent auf 12.371 Punkte kräftig nach oben. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte erholte sich um 2,7 Prozent auf 26.133 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 3,6 Prozent. Der am Vortag stark gestiegene Euro gab im Verlauf des Tages nach, konnte sich aber zuletzt knapp über der Marke von 1,13 US-Dollar halten. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1253 Dollar festgesetzt.