Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

BMW und Daimler wollen gemeinsamen Park-Now-Dienst verkaufen

STUTTGART/MÜNCHEN: BMW und Daimler wollen den Park-App-Dienst Park Now aus ihrem gemeinsamen Mobilitätsunternehmen Your Now verkaufen. Das international tätige Unternehmen EasyPark mit Sitz in Stockholm habe seine Absicht erklärt, Park Now zu übernehmen und damit seine Wachstumspläne umzusetzen, teilten die beiden Autobauer am Dienstag mit. Sowohl mit Park Now als auch mit EasyPark können Autofahrer per Handy-App Parkplätze finden und bezahlen. Beide ergänzten sich in der Marktabdeckung in Europa und den USA ideal, hieß es. Zu finanziellen Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Kartellbehörden müssen die Übernahme noch genehmigen.

Park Now ist ein Segment der Mobilitätsdienstleistungen, die Daimler und BMW 2019 unter dem Namen Your Now zusammengelegt hatten. Dazu gehören auch Carsharing, Taxidienste und das Laden von Elektroautos. Über einen Verkauf einzelner Teile wird schon länger spekuliert. Dahinter steckt das Bestreben der Konzerne, sich wieder stärker auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Park-Now-Dienste werden unter verschiedenen Markennamen in elf Ländern angeboten.

Insolvenzexperten übernehmen bei Greensill-Mutter das Ruder

MELBOURNE: Bei der Mutter der angeschlagenen Greensill Bank haben Insolvenzexperten der internationalen Unternehmensberatung Grant Thornton das Ruder übernommen. Für die in Großbritannien beheimateten Gesellschaften Greensill Capital (UK) Ltd und Greensill Capital Management Company (UK) Ltd seien nach entsprechenden Anträgen bei Gericht Verwalter eingesetzt worden, teilte Grant Thornton am Dienstag in Australien mit. Zudem habe die australische Gesellschaft Greensill Capital Pty Ltd beschlossen, Experten von Grant Thornton als freiwillige Verwalter in Australien zu bestellen. Die Verwalter von Greensill Capital in Australien kündigten an, innerhalb von acht Werktagen eine erste Gläubigerversammlung dieser Gesellschaft einzuberufen.

In Deutschland hatte die Finanzaufsicht Bafin am 3. März die Bremer Tochter Greensill Bank AG wegen drohender Überschuldung mit sofortiger Wirkung geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Strafanzeige der Bafin. Dem Vernehmen nach geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung. Die Bank hat sich bislang nicht öffentlich geäußert.

Seit der Schließung der Bank fürchten Kleinsparer und Kommunen wie die Stadt Osnabrück um ihr Geld. Nach Informationen aus Finanzkreisen stehen bei der Bremer Bank rund 3,6 Milliarden Euro an Einlagen im Feuer. Davon dürften etwa 3,1 Milliarden Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung sowie den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) gesichert. Das gilt vor allem für die Gelder von Privatkunden.

2011 vom australischen Ex-Banker Lex Greensill gegründet, spielt die Greensill-Gruppe eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Lieferketten. Dabei geht es um einen kurzfristigen Bargeldvorschuss, der Unternehmen Zeit gibt, um Lieferanten zu bezahlen.

Zahl der Arbeitsstunden sank 2020 wie nie zuvor

NÜRNBERG: Wegen der Corona-Pandemie ist in Deutschland die Zahl der Arbeitsstunden 2020 so stark zurückgegangen wie nie zuvor. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden sei im Vergleich zu 2019 um 4,7 Prozent auf 59,64 Milliarden geschrumpft, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung am Dienstag in Nürnberg mit. «Der Einbruch des Arbeitsvolumens 2020 übersteigt alles bisher Dagewesene», hieß es. Allerdings war 2019 mit 62,7 Milliarden Stunden ein Rekordhoch erreicht worden.

«Die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen im Jahr 2020 sank um mehr als 50 Stunden auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung», erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Im Mittel habe die Jahresarbeitszeit 2020 bei 1332 Stunden gelegen und sich damit um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Zahl der Erwerbstätigen sei mit 1,1 Prozent erstmals seit 16 Jahren gesunken und lag im Jahresdurchschnitt bei 44,8 Millionen Personen.

Die Kurzarbeit habe den größten Anteil am Rückgang der Arbeitsstunden. Der Krankenstand habe mit 4,4 Prozent nur wenig über dem Vorjahresniveau gelegen. Zudem seien weniger bezahlte und unbezahlte Überstunden geleistet worden.

Wirtschaft der Eurozone schrumpft im Herbst stärker als erwartet

LUXEMBURG: In der Eurozone ist die Wirtschaft im Herbst wegen der Corona-Pandemie stärker als erwartet geschrumpft. Im vierten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent gesunken, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag laut einer dritten Schätzung mit. Zuvor hatte Eurostat einen Rückgang um 0,6 Prozent gemeldet. Analysten waren von einer Bestätigung der zweiten Schätzung ausgegangen.

Die konjunkturelle Schwäche im Herbst beendete die starke Erholung der Sommermonate, die auf den Corona-Einbruch im Frühjahr gefolgt war. Im zweiten Quartal 2020 hatten die Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie einen historischen Absturz der Konjunktur ausgelöst. Im dritten Quartal, also von Juli bis September, hatte die Wirtschaft der Eurozone zu einer starken Erholung angesetzt und war um 12,5 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen.

Trotz der Erholung in den Sommermonaten schrumpfte das BIP im Gesamtjahr 2020 im Euroraum um 6,6 Prozent und damit so stark wie nie. In der vorherigen Schätzung war ein Rückgang von 6,8 Prozent ermittelt worden.

Exporte starten mit Erholung ins Jahr

WIESBADEN: Die deutschen Exporte haben zu Jahresbeginn an Fahrt gewonnen. Die Ausfuhren legten im Januar 2021 im Vergleich zum Dezember um 1,4 Prozent zu, wie das Statische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Einen kräftigen Dämpfer gab es hingegen bei den Importen. Hier stand im Monatsvergleich ein Rückgang um 4,7 Prozent.

Das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland bleibt aber in weiter Ferne: Gemessen am Januar 2020 fielen die Exporte um 8,0 Prozent und die Importe um 9,8 Prozent.

Die Corona-Krise hatte im vergangenen Jahr tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen. Die Warenausfuhren brachen im Vergleich zu 2019 um 9,3 Prozent auf 1204,7 Milliarden Euro ein - der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009.

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig verändert. Nach starken Kursbewegungen in den vergangenen Handelstagen hat sich die Lage am Ölmarkt vorerst etwas beruhigt. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 68,37 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 13 Cent höher als am Montag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 65,05 Dollar.

Zum Wochenauftakt waren die Ölpreise zunächst stark gestiegen und der Preis für US-Öl hatte zeitweise den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Im Verlauf setzte dann aber eine deutliche Gegenbewegung ein und die Notierungen konnten sich erst am Dienstagmorgen wieder stabilisieren. Die Gegenbewegung am Ölmarkt erklärten Marktbeobachter mit einem festeren Dollar, der Rohöl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums verteuerte und somit die Nachfrage bremste.

Außerdem wurde auf eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten und wachsende Konjunkturhoffnungen verwiesen. Diese hätten die Ölpreise zuletzt gestützt, hieß es. Darüber hinaus haben die Anleger am Ölmarkt die jüngste Entwicklung in der amerikanischen Ölindustrie im Blick. Nach einem starken Kälteeinbruch in Teilen der USA waren die Ölförderung und Verarbeitung beeinträchtigt. Mittlerweile haben Raffinerien in den USA wieder den Betrieb aufgenommen.

Britische Pflanzenzüchter kämpfen mit Brexit-Problemen

LONDON: Britische Pflanzenzüchter fürchten wegen neuer Ein- und Ausfuhrregeln massive wirtschaftliche Einbußen durch den Brexit. «Wir befürchten einen harten ökonomischen Schlag», sagte James Barnes vom Branchenverband Horticultural Trades Association der Deutschen Presse-Agentur. «Die Branche sieht sich den größten nicht-tarifären Handelshemmnissen ihrer gesamten Geschichte gegenüber», sagte Barnes in Bezug auf die seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase geltenden Regeln und Beschränkungen.

Bei der Ein- und Ausfuhr von Produkten sind seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase spezielle Gesundheitskontrollen und Zertifikate notwendig. «Das dauert zu lange, kostet zu viel und ist absolut ineffizient», beklagt Barnes. Zudem gebe es für viele Pflanzen - etwa Saatkartoffeln oder Bäume - sogar Verbote oder Regulierungen, die den Export nahezu unmöglich machten. Der Pflanzenzüchter macht dafür den in letzter Minute ausgehandelten Brexit-Handelspakt, aber auch eine zu geringe Bereitschaft der EU zur konstruktiven Lösungsfindung für einzelne Handelshürden verantwortlich.

Die Exporte britischer Pflanzenzüchter haben der Horticultural Trades Association zufolge ein Volumen von rund 80 Millionen Pfund (gut 93 Mio Euro) pro Jahr. Davon ginge der Großteil nach Europa. Dieses Geschäft sei wegen des Brexits nun akut gefährdet, so Barnes. Auch die zusätzlichen Kosten beim Import würden die Profitabilität der Branche schwächen.

Gleichzeitig macht das Ende der Freizügigkeit für Arbeitnehmer, etwa aus Osteuropa, der Branche zu schaffen. Viele Betriebe beschäftigen seit Jahrzehnten Saisonkräfte aus dem EU-Ausland für die Ernte ihrer Pflanzen. Auch dies ist nach dem Brexit komplizierter geworden.

Deutschland überholt die USA bei Stromer-Neuzulassungen

STUTTGART: Deutschland hat die USA als zweitgrößten Markt für Elektroautos und Plug-in-Hybride abgelöst. Dank eines Wachstums um 264 Prozent auf knapp 395.000 Fahrzeuge übertrifft die Bundesrepublik die USA mit 322.000, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) am Dienstag mitteilte. Weltgrößter Markt bleibt China mit 1,25 Millionen Neuzulassungen, allerdings verzeichnete er nur minimales Wachstum.

Die weltweiten Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden stiegen um 38 Prozent auf 3,18 Millionen, der Gesamtbestand auf 10,9 Millionen. «Der E-Fahrzeugmarkt entwickelt sich in vielen Ländern sehr vielversprechend, insbesondere in der Europäischen Union», sagt Frithjof Staiß, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ZSW.

Die deutsche Autoindustrie schlug sich dabei gut, wie Daten aus den 19 größten Märkten für Elektroautos und Plug-in-Hybride zeigen. Auf Herstellerebene liegt Tesla dabei mit knapp 500.000 Neuzulassungen zwar weiter vorne, doch der VW-Konzern holt mit 422.000 reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden kräftig auf und springt von Rang sechs auf den zweiten Platz. Die BMW-Gruppe verteidigt mit 193.000 Neuzulassungen Rang vier, Daimler verbessert sich mit 163.000 auf den sechsten Platz.