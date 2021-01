Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 06/01/2021 | Überblick

Volkswagen mit Absatzsprung in USA - Gesamtjahr 2020 aber schwach

HERNDON: Volkswagen hat seinen Absatz auf dem US-Markt im vierten Quartal kräftig erhöht, insgesamt sorgte die Corona-Krise 2020 aber für ein deutliches Minus. In den drei Monaten bis Ende Dezember brachte das Unternehmen nach Angaben vom Dienstag 94.330 Autos mit dem VW-Logo an die Kunden, elf Prozent mehr als im Vorjahr.

Das SUV-Segment mit dem begehrten Modell Atlas kurbelte die Verkäufe stark an, während die Nachfrage nach kleineren Fahrzeugen schwächelte. Insgesamt litt das Geschäft im abgelaufenen Kalenderjahr erheblich unter der Pandemie - mit 325.784 verkauften Autos ging der Absatz gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent zurück.

Rund 73 Kilo Gold im Gepäck - Festnahmen in Südafrika

JOHANNESBURG: Südafrikas Polizei hat am Johannesburger OR-Tambo-Airport drei Reisende mit insgesamt 73,5 Kilogramm Gold im Gepäck festgenommen. Laut Polizeiangaben wurde das Trio unter Schmuggelverdacht dem Gericht überstellt, das zudem Ermittlungen wegen Geldwäsche und Betrugs plant.

Die aus Madagaskar kommenden Reisenden waren bereits am Sonntag festgenommen worden, als sie Zöllnern im Transitbereich auffielen. Geplant war die Weiterreise über Äthiopien nach Dubai. Bei einer Untersuchung des Gepäcks wurden Goldbarren und Devisen in noch unbekannter Höhe entdeckt. Die südafrikanische Polizei hat Interpol eingeschaltet, um die Hintergründe zu untersuchen.

Opec+ kürzt Öl-Förderung im Februar und März um 1,4 Millionen Barrel

WIEN: Die Öl-Allianz Opec+ kürzt zur Stabilisierung der Ölpreise ihre Produktion im Februar und März um mindestens 1,425 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag.

Das sagte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman am Dienstag nach einem Online-Ministertreffen der Öl-Allianz Opec+. Saudi-Arabien allein werde eine Million Barrel am Tag weniger fördern. «Andere werden freiwillig auch 425.000 Barrel beisteuern», so der Minister. Die Entscheidung Saudi-Arabiens sei ohne Rücksprache gefallen. «Wir haben niemanden gefragt. Das ist eine Entscheidung, die Führerschaft unterstreicht.» Die Förderleistung Saudi-Arabiens werden damit von 9,1 auf 8,1 Millionen Barrel am Tag sinken.

Staat kann in großem Stil bei Reisekonzern Tui einsteigen

HANNOVER: Der deutsche Staat kann sich nach der Lufthansa nun auch in größerem Umfang an dem Reisekonzern Tui beteiligen. Die Eigner des schwer von der Corona-Krise getroffenen Unternehmens stimmten am Dienstag mit großer Mehrheit einem entsprechenden Recht zum Umtausch von Vermögenseinlagen in Aktien zu. Damit ist der Weg für den Bund frei, mit insgesamt bis zu 25 Prozent plus einem Anteilsschein bei der Tui einzusteigen.

Das Unternehmen hatte seine Eigentümer zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengerufen, die wegen der Pandemie-Beschränkungen online ausgerichtet wurde. Dabei schufen die Aktionäre mehrheitlich die letzten formalen Voraussetzungen für eine größere staatliche Beteiligung.

Die EU-Kommission hatte zuvor am Montagabend in Brüssel erklärt, dass die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen für bis zu 1,25 Milliarden Euro an deutschen Hilfen aus ihrer Sicht erfüllt sind. Im Einzelnen geht es dabei um eine stille Beteiligung an Tui von 420 Millionen Euro, die der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) laut Beschluss der Aktionäre nun in direkte Anteilsscheine umwandeln darf. Zudem umfasst das Paket eine ebenfalls wandelbare Anleihe im Wert von 150 Millionen Euro, für die bereits im Spätsommer die wesentlichen Bedingungen geklärt worden waren.

Hinzu kommt jetzt noch eine zweite, allerdings nicht wandelbare stille Beteiligung von bis zu 680 Millionen Euro. Die genaue Ausschöpfung dieses letzten Teils ist unter anderem abhängig davon, ob sich das Land Niedersachsen am Tui-Hauptsitz Hannover bereiterklärt, eine Summe von bis zu 400 Millionen Euro mit einer eigenen Garantie abzusichern.

Agentur: Einigung der Öl-Allianz Opec+ auf Förderniveau

WIEN: Das Ölkartell Opec und seine zehn Kooperationspartner (Opec+) haben sich nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass auf ein weitgehend stabiles Förderniveau für Februar und März geeinigt. Danach dürfen Russland mit 65.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag und Kasachstan mit 10.000 Barrel mehr fördern, aber das Plus werde Saudi-Arabien ausgleichen.

Damit hätten sowohl Saudi-Arabien, das gegen eine Produktionsausweitung beim Öl war, wie auch Russland, das für ein leichtes Aufdrehen des Ölhahns warb, wichtige Ziele erreicht. Das Online-Ministertreffen der insgesamt 23 Staaten musste wegen der Meinungsverschiedenheiten bis Dienstag verlängert werden.

Viele Öl-exportierende Staaten befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie brauchen die Einnahmen aus den Ölgeschäften für ihren Staatshaushalt dringend, ein zu großes Angebot könnte aber die Preise unter Druck setzen. Wichtig ist der weitere Verlauf der Corona-Krise mit ihren wirtschaftlichen Folgen. Je besser die Weltwirtschaft wieder läuft, desto mehr Öl wird gebraucht.

Die Allianz Opec+, die rund 45 Prozent der globalen Ölproduktion liefert, hatte erst im Januar ihre Produktionsmenge wieder um 500.000 Barrel erhöht. Es wurden monatliche Beratungen vereinbart, um kurzfristig auf die jeweilige Lage auf dem Ölmarkt reagieren zu können.

Daimler bessert Programmierfehler in 20.000 AMG-Autos aus

STUTTGART: Daimler bessert wegen eines Programmierfehlers im Zusammenhang mit der Abgasreinigung rund 20.000 Fahrzeuge seiner Tuning-Marke Mercedes-AMG nach. Wegen des Fehlers funktioniert die Regeneration des Ottopartikelfilters nicht so, wie sie sollte, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Dadurch könne das Fahrzeug geringfügig mehr Kraftstoff verbrauchen und mehr Kohlendioxid ausstoßen als vorgesehen und zertifiziert. Der «Business Insider» hatte zuvor darüber berichtet.

Betroffen sind laut Daimler vier Baureihen. Die meisten Fahrzeuge seien in der Hand von Kunden, die in Kürze angeschrieben werden sollten, damit der Fehler in der Werkstatt behoben werden könne. Alle übrigen Autos, die zum Beispiel noch bei Händlern stehen, sollen erst nach einer Aktualisierung ausgeliefert werden. Neufahrzeuge aus laufender Produktion seien nicht betroffen.

US-Autoriese General Motors mit deutlichem Absatzplus zum Jahresende

DETROIT: Der größte US-Autobauer General Motors (GM) hat seine Verkäufe im Heimatmarkt im vierten Quartal deutlich gesteigert. Insgesamt seien 771.323 Fahrzeuge und damit rund fünf Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum abgesetzt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Detroit mit. Die Aktie reagierte zunächst mit Kursgewinnen auf das überraschend starke Quartalsergebnis.

Dennoch belastete die Corona-Krise das Geschäft im vergangenen Jahr deutlich. Insgesamt ging der Absatz von General Motors 2020 um knapp zwölf Prozent auf gut 2,5 Millionen Autos zurück. Angesichts zunehmender Corona-Impfungen und wärmeren Wetters gab GM-Chefökonomin Elaine Buckberg aber einen optimistischen Ausblick ab. Die US-Wirtschaft dürfte im Frühjahr ihren Wendepunkt erreichen.

Öl-Allianz Opec+ setzt Beratungen fort

WIEN: Das Ölkartell Opec und seine zehn Kooperationspartner (Opec+) haben am Dienstag nach Angaben der russischen Agentur Interfax ihre Beratungen zur kurzfristigen Förderstrategie fortgesetzt. Die 23 Staaten hatten sich am Montag bei ihrem Online-Ministertreffen nicht einigen können, ob sie im Februar den Ölhahn etwas weiter aufdrehen oder es bei der aktuellen Produktion belassen sollen. Saudi-Arabien hatte vor einer zu frühen Produktionssteigerung gewarnt. Russland dagegen war nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen für eine Steigerung der Ölförderung um 500.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag im nächsten Monat.

Viele Öl-exportierende Staaten befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie brauchen die Einnahmen aus den Ölgeschäften für ihren Staatshaushalt dringend, ein zu großes Angebot könnte aber die Preise unter Druck setzen. Wichtig ist der weitere Verlauf der Corona-Krise mit ihren wirtschaftlichen Folgen. Je besser die Weltwirtschaft wieder läuft, desto mehr Öl wird gebraucht.

Die Allianz Opec+, die rund 45 Prozent der globalen Ölproduktion liefert, hatte erst im Januar ihre Produktionsmenge wieder um 500.000 Barrel erhöht. Es wurden monatliche Beratungen vereinbart, um kurzfristig auf die jeweilige Lage auf dem Ölmarkt reagieren zu können.

Gaspipeline Nord Stream 2 - Fertigstellung mit Hilfe von Stiftung?

SCHWERIN: Das Land Mecklenburg-Vorpommern plant offenbar mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern. Wie aus Regierungskreisen in Schwerin verlautete, befasste sich das Kabinett bei seiner turnusmäßigen Sitzung am Dienstag mit dem Thema. Die Stiftungsgründung, mit deren Hilfe Sanktionsdrohungen der USA gegen am Leitungsbau beteiligte Firmen umgangen werden sollen, war bereits im November vorigen Jahres erwogen, dann aber nicht weiter verfolgt worden. Laut NDR, der als erster über die Wiederaufnahme der Pläne berichtete, könnte die Stiftung bereits auf einer Sondersitzung des Landtags am Donnerstag beschlossen werden.

Der Bau der Pipeline war Ende 2019 kurz vor der Fertigstellung unterbrochen worden, nachdem sich europäische Firmen dem Druck der USA gebeugt und Rohrverlegeschiffe aus der Ostsee abgezogen hatten. Vor wenigen Wochen hatte ein russisches Verlegeschiff die Arbeiten wieder aufgenommen.

Anleger treten nach Rekord auf die Bremse

FRANKFURT/MAIN: Anleger am deutschen Aktienmarkt treten nach dem Rekord zum Jahresauftakt auf die Bremse. Der Dax weitete sein Minus am Dienstagnachmittag mit 13.618,51 Punkten auf 0,79 Prozent aus. Auch der Eurozonen-Leitindex gab in ähnlichem Maße nach. Der MDax verteidigte mit seinen mittelgroßen Unternehmen ein Plus von 0,20 Prozent auf 31.012,64 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,2267 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2296 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,60 Prozent am Vortag auf minus 0,59 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 146,39 Punkte. Der Bund-Future gab leicht um 0,06 Prozent auf 178,17 Punkte nach.

Verbraucherzentralen gegen «Billigstpreise» für Lebensmittel

BERLIN: Die Verbraucherzentralen haben extreme Preiskämpfe bei Lebensmitteln kritisiert und fordern eine stärkere Einbeziehung von Umwelt- und Tierschutzkosten in die Nahrungsproduktion. Der Chef des Bundesverbands vzbv, Klaus Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Es darf nicht so sein, dass Lebensmittel zu Billigstpreisen verschleudert werden.» Irgendjemand zahle die Zeche dafür. «Und das sind in vielen Fällen zurzeit die Landwirte.» Zur Wahrheit gehörten aber auch Praktiken gerade in der konventionellen Landwirtschaft, die weder den Erwartungen der Bevölkerung entsprächen, noch Tierschutz- und Umweltstandards sowie Klimazielen.

Rekordumsatzplus im Einzelhandel - Aber Einbruch im Textilhandel

WIESBADEN: Der Einzelhandel hat im Corona-Krisenjahr 2020 ein Rekordumsatzplus erzielt, dennoch sind die Sorgen vieler Händler groß. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Erlöse bereinigt um Preiserhöhungen (real) insgesamt um rund 4,1 Prozent. Nominal gab es ein Plus von rund 5,3 Prozent. Nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Dienstag war es jeweils der höchste Zuwachs seit Beginn der Zeitreihe 1994. Vor allem der Onlinehandel boomte, auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte machten gute Geschäfte. Der Textilhandel stürzte dagegen tief in die Krise. Das geht aus den Zahlen für die ersten elf Monate hervor.

Staat kann in großem Stil bei Reisekonzern Tui einsteigen

HANNOVER: Der deutsche Staat kann sich nach der Lufthansa nun auch in größerem Umfang an der Tui als einem weiteren angeschlagenen Unternehmen der Reisebranche beteiligen. Die Eigner des schwer von der Corona-Krise getroffenen Touristikkonzerns stimmten am Dienstag mit großer Mehrheit einem entsprechenden Recht zum Umtausch von Vermögenseinlagen in Aktien zu. Damit ist der Weg für den Bund frei, mit insgesamt bis zu 25 Prozent plus einem Anteilsschein bei der Tui einzusteigen - in dieser Höhe hätte er auch eine Sperrminorität und somit ein Mitspracherecht bei weiteren zentralen Entscheidungen. Die EU-Kommission hatte zuvor in Brüssel erklärt, dass die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen für bis zu 1,25 Milliarden Euro an deutschen Hilfen aus ihrer Sicht erfüllt sind.

Zahl der Arbeitslosen steigt auf 2,707 Millionen

NÜRNBERG: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 8000 auf 2,707 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum Dezember 2019 stieg die Zahl um 480.000, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 5,9 Prozent. Die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie treiben die Kurzarbeit wieder in die Höhe. Von 1. bis 28. Dezember erreichten die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg Anzeigen zur Kurzarbeit für 666.000 Personen. In der Regel wird Kurzarbeit nicht für alle Anmeldungen auch verwirklicht. Tatsächlich in Kurzarbeit waren im Oktober 1,99 Millionen Menschen - nach fast sechs Millionen im April. Neuere Daten zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit liegen noch nicht vor.

Bundesregierung kommt bei Corona-Hilfen einen Schritt voran

BERLIN: Die Bundesregierung ist bei milliardenschweren Zuschüssen für Unternehmen und Selbstständige in der Corona-Krise einen Schritt weitergekommen. Von diesem Dienstag an fließen erste Gelder der Dezemberhilfen, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Konkret geht es um Abschlagszahlungen, ein Vorschuss auf spätere Zahlungen. Firmen bekommen Abschlagszahlungen von bis zu 50.000 Euro, Soloselbstständige von bis zu 5000 Euro. Dies gilt bereits bei den Novemberhilfen. Die Bundesregierung hatte die milliardenschweren Hilfen für Unternehmen etwa aus der Gastronomie beschlossen, die ihren Geschäftsbetrieb wegen des Teil-Lockdowns seit Anfang November dicht machen mussten. Erstattet werden über Zuschüsse Umsatzausfälle von bis zu 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,74 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 47,36 Dollar.

Am Ölmarkt richtete sich das Interesse der Investoren auf die Förderpolitik des Ölkartells Opec und seiner Kooperationspartner, die in dem Verbund Opec+ zusammengefasst sind. Seit Montag laufen Gespräche über die Fördermengen der Mitglieder im Februar. Nachdem sie am Montag unerwartet unterbrochen worden waren, werden die Verhandlungen am Dienstag fortgesetzt.

Zuletzt hatte das führende Opec-Mitglied Saudi-Arabien vor einer frühzeitigen weiteren Ausweitung der Ölförderung gewarnt, die von Russland unterstützt wird. Die Opec+ müsse angesichts zuletzt gestiegener Ölpreise der Versuchung widerstehen, schon jetzt die Produktionsbegrenzungen noch mehr zu lockern, sagte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman.

Eurokurs bewegt sich kaum von der Stelle

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag unter dem Strich kaum von der Stelle bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2270 US-Dollar und damit kaum mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2271 (Montag: 1,2296) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8149 (0,8133) Euro.

Der Kursverlauf zwischen Euro und Dollar war am Dienstag zweigeteilt. Am Vormittag konnte der Euro zunächst etwas zulegen. Auslöser war ein auf breiter Front schwächelnder US-Dollar. Am Nachmittag erhielt jedoch der Dollar Auftrieb durch solide Konjunkturdaten aus den USA. Ein wichtiges Stimmungsbarometer aus de US-Industrie hellte sich deutlich auf. Die Industrie dürfte die konjunkturellen Belastungen durch die Corona-Pandemie damit weiter begrenzen.

Im Mittelpunkt an den Finanzmärkten steht jedoch die politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im Bundesstaat Georgia entscheiden in zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im amerikanischen Senat. Von den Wahlen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im wichtigen Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus auch die andere Kongresskammer dominieren werden. Das entscheidet darüber, ob der designierte US-Präsident Joe Biden «durchregieren» kann oder auf größeren Widerstand im Kongress trifft.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90333 (0,90160) britische Pfund, 126,25 (126,62) japanische Yen und 1,0803 (1,0811) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1948 Dollar gehandelt. Das waren etwa vier Dollar mehr als am Vortag.